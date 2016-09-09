Upvel начал продажи 16-портового Fast Ethernet коммутатора US-16F Upvel объявил о старте продаж 16-портового коммутатора Fast Ethernet US-16F с технологией энергосбережения Greenforce. Как рассказали CNews в компании, модель Upvel US-16F позволяет создать новую или расширить существующую сеть дома или в небольшом

Allied Telesis представила серию стекируемых Fast Ethernet коммутаторов доступа x310 Японская компания Allied Telesis, поставщик защищенных решений для коммутации сетей IP/Ethernet и передачи видео, голоса, данных, объявила о запуске серии x310 – стекируемых коммутаторов доступа Fast Ethernet с поддержкой технологии Power over Ethernet Plus (PoE+). Предназначенные для применения на сетевой периферии в таких приложениях как видеонаблюдение, а также для интеграции систем

Allied Telesis анонсировала экологичные WebSmart коммутаторы PoE Fast Ethernet и Gigabit Ethernet Компания Allied Telesis представила экологичные модификации своих WebSmart коммутаторов AT-FS750/24POE, AT-FS750/48, AT-GS950/48 PoE Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, еще больше увеличив их энергетическую эффективность и повысив их надежность. Обновленные версии придут на смену существующим моделям с аналогичным названием, о

MRV представила новые медиаконвертеры Fast Ethernet нты коммутации портов данных устройств, обеспечивающие его использование в практически любых приложениях. Конвертеры EM316SW-XYTH обеспечивают работу в следующих конфигурациях: Двойной медиаконвертер Fast Ethernet «медь-оптика»; Медиаконвертер Fast Ethernet «медь-оптика» с резервированием оптического линка; Двойной повторитель «оптика-оптика» и «медь-медь»; Коммутатор с двумя медными

TRENDnet представил 8-портовый коммутатор для Fast Ethernet уры, построенной на сетевых кабелях. TRENDnet TPE-S44 Технические характеристики: Совместимость со стандартом IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE); 8 портов RJ45 10/100 Мбит/с с автосогласованием и Fast Ethernet с функциями Auto-MDIX; 4 встроенных порта 4 PoE (порт 1 ~ порт 4); Поддержка электропитания PoE до 15,4 Вт для каждого порта PoE; Поддержка идентификации категорий устройств, пита

D-Link анонсировал серию управляемых коммутаторов Fast Ethernet Компания D-Link представила новую серию управляемых коммутаторов Fast Ethernet, предназначенных для использования в сетях провайдеров телекоммуникационных услуг и SMB. Новое семейство коммутаторов представлено 4 моделями — DES-3010G, DES-3010F, DES-3018

ZyXEL представила новые решения зовать два защищенных VPN-канала с шифрованием по протоколам DES, 3DES и AES. Для подключения к глобальной Сети используется интерфейс 10/100 МБ/с Ethernet. В устройство встроен 4-портовый коммутатор Fast Ethernet, порт RS-232 может быть использован как для локального управления, так и для резервирования доступа в интернет (например, по сетям 2,5 – 3G). Модели ZyWALL 5, 35 и 70W могут быть

Allied Telesyn: новая серия коммутаторов Fast Ethernet Компания Allied Telesyn представила новую серию коммутаторов Fast Ethernet для корпоративного и ISP рынков. Новая серия коммутаторов 3 уровня AT-8600 создана для применения в сетях для предоставлением услуг, критичных к качеству обслуживания (QoS), напри

HardLink HA-100U2 позволяет подключиться к LAN Fast Ethernet через USB Компания MAS Elektronik AG анонсировала новую модель высокоскоростного USB-адаптера HardLink HA-100U2 для подключения ноутбуков и настольных ПК к локальной вычислительной сети Fast Ethernet посредством USB-порта. Адаптер оснащен двумя разъемами: RJ-45 для соединения с сетью посредством витой пары и USB-портом типа B для связи с ПК. Конструктивное исполнение позволяет

Cisco представил 48-портовую двунаправленную линейную карту 100BASE-BX10-D Fast Ethernet Компания Cisco Systems представила новую 48-портовую двунаправленную линейную карту 100BASE-BX10-D Fast Ethernet для коммутаторов Catalyst 4500. Эта карта, отвечающая стандарту IEEE 802.3ah, предназначена для операторов, которые строят сети доступа Metro Ethernet нового поколения. Новые инте

Motorola начала производство новых коммуникационных процессоров со встроенным шифрованием данных) и Communications Processor Module (CPM). В семейство входят 4 устройства: MPC885: встроенный движок безопасности, ATM и HDLC через три контроллера SCC, два контроллера SMC), два порта 10/100 Fast Ethernet, USB и интерфейс I2C; MPC880: ATM и HDLC через три контроллера SCC, два контроллера SMC, два порта 10/100 Fast Ethernet, USB и интерфейс I2C; MPC875: встроенный движок безо

MRV Communications представил модули для организации соединений Fast Ethernet по одному оптическому волокну ких IP-сетей доступа и волоконно-оптических линий связи компания MRV Communications выпустила новые модули расширения для семейства коммутаторов OptiSwitch, предназначенные для организации соединений Fast Ethernet по одному одномодовому оптическому волокну. Новые модули имеют 4 медных порта 10/100BaseT и один порт 100BaseFX с разъемом SC. Связь по одному оптическому волокну осуществляется с

MRV Communications представил оптические модули Fast Ethernet для коммутаторов OptiSwitch-F2026 ских IP-сетей доступа и волоконно-оптических линий связи, выпустила новые модули расширения для коммутаторов OptiSwitch F-2026. Теперь данные устройства могут комплектоваться оптическими интерфейсами Fast Ethernet 100BaseFX для различных типов оптического кабеля. Коммутаторы OptiSwitch-F2026 имеют базовую конфигурацию с блоком питания переменного тока 90-240 В, 24 портами 10/100BaseTX и дву

RAD Data Communications представил технологию, обладающую способностью к самовосстановлению за 50 мс , которая поддерживает самовосстановление оптоволоконных или медных кольцевых соединений 100 Мбит/с Fast Ethernet. Разработанная специалистами RAD технология Resilient Fast Ethernet Ring

Новые медиаконвертеры Fast Ethernet для семейства FiberDriver работают при низких температурах Компания MRV Communications, ведущий поставщик решений для волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске новых медиаконвертеров Fast Ethernet серии EM316FLT для модульной платформы FiberDriver. Данные модули предназначены для работы в расширенном температурном режиме без использования дополнительных средств охлаждения и

Compaq переведет корпоративные ПК и рабочие станции Evo на Gigabit Ethernet пьютеры будут продаваться по тем же ценам, что и нынешние, рассчитанные на работу в сетях протокола Fast Ethernet. Технология Gigabit Ethernet позволяет без замены существующего кабельного хозя

Optical Access выпустила новый медиаконвертер Fast Ethernet серии EM316FRM Компания Optical Access объявила о том, что модульная конвертерная платформа NBase-Xyplex FiberDriver пополнилась новыми моделями медиаконвертеров Fast Ethernet серии EM316FRM, имеющими встроенную поддержку функций удаленного управления. Ранее для управления конвертерными модулями семейства FiberDriver требовалось обязательное наличие спе

Optical Access выпустила новые модели неуправляемых 4- и 5-портовых коммутаторов Fast Ethernet серий MS104 и MS105 Optical Access, ведущий поставщик решений для городских IP-сетей доступа и волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске ряда новых моделей недорогих неуправляемых 4- и 5-портовых коммутаторов Fast Ethernet серий MS104 и MS105. Уже анонсированные ранее коммутаторы серии MS105 имеют 4 медных порта 10/100BaseTX и один оптический порт с различными типами интерфейсов. Доступны модели с м

MAS Elektronik AG представил сетевой адаптер Fast Ethernet HardLink HA-100WA Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ новой модели сетевого адаптера Fast Ethernet собственного производства HardLink HA-100WA. Это устройство ориентировано для подключения рабочих станций к локальным вычислительным сетям любых масштабов. В адаптере HA-100WA при

Intel выпускает самый маленький Fast Ethernet контроллер Компания Intel Corporation представила новый Fast Ethernet контроллер 82559ER. Он предназначен для использования не в ПК, а в устройствах типа Windows-терминалов, офисных принтеров, терминалов для осуществления транзакций и т.д. Он постро

Lucent Technologies и Allayer Technologies представляют новый чип для Fast Ethernet Microelectronics Group, отделение компании Lucent Technologies и Allayer Technologies анонсировали совместно разработанную 8-портовую Fast Ethernet PHY-интегральную схему, которая позволяет увеличить полосу пропускания на 50% и при этом снижает энергопотребление на 40% при использовании в коммутаторах для сетей LAN. Система в

Lucent выпускает первый 12-портовый Fast Ethernet трансивер для LAN сетей Компания Lucent Technologies представила первый 12-портовый Fast Ethernet трансивер LU3X312FTR, увеличив число LAN портов, доступных на одном чипе. Чип предназначен для использования в 10/100 Мбит/с концентраторах и коммутаторах. Производство первых обр

Allied Telesyn выпустила новый коммутатор для рабочих групп Ethernet/Fast Ethernet подразделений предприятий. Она оснащена 24 портами 10/100 ТХ, каждый из которых автоматически настраивается на максимально возможную скорость передачи данных, имеет два высокоскоростных up-link порта Fast Ethernet для подключения к магистральным линиям через разъемы 100ТХ или 100FX. Возможности устройства включают также применение интегрированной технологии ASIC, поддержка каждым портом пол