Сетевое оборудование Fast Ethernet 100BASE-X стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с
|09.09.2016
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Upvel начал продажи 16-портового Fast Ethernet коммутатора US-16F
Upvel объявил о старте продаж 16-портового коммутатора Fast Ethernet US-16F с технологией энергосбережения Greenforce. Как рассказали CNews в компании, модель Upvel US-16F позволяет создать новую или расширить существующую сеть дома или в небольшом
|02.10.2014
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Allied Telesis представила серию стекируемых Fast Ethernet коммутаторов доступа x310
Японская компания Allied Telesis, поставщик защищенных решений для коммутации сетей IP/Ethernet и передачи видео, голоса, данных, объявила о запуске серии x310 – стекируемых коммутаторов доступа Fast Ethernet с поддержкой технологии Power over Ethernet Plus (PoE+). Предназначенные для применения на сетевой периферии в таких приложениях как видеонаблюдение, а также для интеграции систем
|04.02.2010
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Allied Telesis анонсировала экологичные WebSmart коммутаторы PoE Fast Ethernet и Gigabit Ethernet
Компания Allied Telesis представила экологичные модификации своих WebSmart коммутаторов AT-FS750/24POE, AT-FS750/48, AT-GS950/48 PoE Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, еще больше увеличив их энергетическую эффективность и повысив их надежность. Обновленные версии придут на смену существующим моделям с аналогичным названием, о
|26.08.2008
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MRV представила новые медиаконвертеры Fast Ethernet
нты коммутации портов данных устройств, обеспечивающие его использование в практически любых приложениях. Конвертеры EM316SW-XYTH обеспечивают работу в следующих конфигурациях: Двойной медиаконвертер Fast Ethernet «медь-оптика»; Медиаконвертер Fast Ethernet «медь-оптика» с резервированием оптического линка; Двойной повторитель «оптика-оптика» и «медь-медь»; Коммутатор с двумя медными
|27.07.2007
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TRENDnet представил 8-портовый коммутатор для Fast Ethernet
уры, построенной на сетевых кабелях. TRENDnet TPE-S44 Технические характеристики: Совместимость со стандартом IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE); 8 портов RJ45 10/100 Мбит/с с автосогласованием и Fast Ethernet с функциями Auto-MDIX; 4 встроенных порта 4 PoE (порт 1 ~ порт 4); Поддержка электропитания PoE до 15,4 Вт для каждого порта PoE; Поддержка идентификации категорий устройств, пита
|15.08.2005
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D-Link анонсировал серию управляемых коммутаторов Fast Ethernet
Компания D-Link представила новую серию управляемых коммутаторов Fast Ethernet, предназначенных для использования в сетях провайдеров телекоммуникационных услуг и SMB. Новое семейство коммутаторов представлено 4 моделями — DES-3010G, DES-3010F, DES-3018
|05.03.2005
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ZyXEL представила новые решения
зовать два защищенных VPN-канала с шифрованием по протоколам DES, 3DES и AES. Для подключения к глобальной Сети используется интерфейс 10/100 МБ/с Ethernet. В устройство встроен 4-портовый коммутатор Fast Ethernet, порт RS-232 может быть использован как для локального управления, так и для резервирования доступа в интернет (например, по сетям 2,5 – 3G). Модели ZyWALL 5, 35 и 70W могут быть
|23.08.2004
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Allied Telesyn: новая серия коммутаторов Fast Ethernet
Компания Allied Telesyn представила новую серию коммутаторов Fast Ethernet для корпоративного и ISP рынков. Новая серия коммутаторов 3 уровня AT-8600 создана для применения в сетях для предоставлением услуг, критичных к качеству обслуживания (QoS), напри
|22.03.2004
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HardLink HA-100U2 позволяет подключиться к LAN Fast Ethernet через USB
Компания MAS Elektronik AG анонсировала новую модель высокоскоростного USB-адаптера HardLink HA-100U2 для подключения ноутбуков и настольных ПК к локальной вычислительной сети Fast Ethernet посредством USB-порта. Адаптер оснащен двумя разъемами: RJ-45 для соединения с сетью посредством витой пары и USB-портом типа B для связи с ПК. Конструктивное исполнение позволяет
|17.10.2003
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Cisco представил 48-портовую двунаправленную линейную карту 100BASE-BX10-D Fast Ethernet
Компания Cisco Systems представила новую 48-портовую двунаправленную линейную карту 100BASE-BX10-D Fast Ethernet для коммутаторов Catalyst 4500. Эта карта, отвечающая стандарту IEEE 802.3ah, предназначена для операторов, которые строят сети доступа Metro Ethernet нового поколения. Новые инте
|02.10.2003
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Motorola начала производство новых коммуникационных процессоров со встроенным шифрованием
данных) и Communications Processor Module (CPM). В семейство входят 4 устройства: MPC885: встроенный движок безопасности, ATM и HDLC через три контроллера SCC, два контроллера SMC), два порта 10/100 Fast Ethernet, USB и интерфейс I2C; MPC880: ATM и HDLC через три контроллера SCC, два контроллера SMC, два порта 10/100 Fast Ethernet, USB и интерфейс I2C; MPC875: встроенный движок безо
|05.08.2003
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MRV Communications представил модули для организации соединений Fast Ethernet по одному оптическому волокну
ких IP-сетей доступа и волоконно-оптических линий связи компания MRV Communications выпустила новые модули расширения для семейства коммутаторов OptiSwitch, предназначенные для организации соединений Fast Ethernet по одному одномодовому оптическому волокну. Новые модули имеют 4 медных порта 10/100BaseT и один порт 100BaseFX с разъемом SC. Связь по одному оптическому волокну осуществляется с
|29.07.2003
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MRV Communications представил оптические модули Fast Ethernet для коммутаторов OptiSwitch-F2026
ских IP-сетей доступа и волоконно-оптических линий связи, выпустила новые модули расширения для коммутаторов OptiSwitch F-2026. Теперь данные устройства могут комплектоваться оптическими интерфейсами Fast Ethernet 100BaseFX для различных типов оптического кабеля. Коммутаторы OptiSwitch-F2026 имеют базовую конфигурацию с блоком питания переменного тока 90-240 В, 24 портами 10/100BaseTX и дву
|03.12.2002
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RAD Data Communications представил технологию, обладающую способностью к самовосстановлению за 50 мс
, которая поддерживает самовосстановление оптоволоконных или медных кольцевых соединений 100 Мбит/с Fast Ethernet. Разработанная специалистами RAD технология Resilient Fast Ethernet Ring
|09.07.2002
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Новые медиаконвертеры Fast Ethernet для семейства FiberDriver работают при низких температурах
Компания MRV Communications, ведущий поставщик решений для волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске новых медиаконвертеров Fast Ethernet серии EM316FLT для модульной платформы FiberDriver. Данные модули предназначены для работы в расширенном температурном режиме без использования дополнительных средств охлаждения и
|30.04.2002
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Compaq переведет корпоративные ПК и рабочие станции Evo на Gigabit Ethernet
пьютеры будут продаваться по тем же ценам, что и нынешние, рассчитанные на работу в сетях протокола Fast Ethernet. Технология Gigabit Ethernet позволяет без замены существующего кабельного хозя
|10.04.2002
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Optical Access выпустила новый медиаконвертер Fast Ethernet серии EM316FRM
Компания Optical Access объявила о том, что модульная конвертерная платформа NBase-Xyplex FiberDriver пополнилась новыми моделями медиаконвертеров Fast Ethernet серии EM316FRM, имеющими встроенную поддержку функций удаленного управления. Ранее для управления конвертерными модулями семейства FiberDriver требовалось обязательное наличие спе
|26.03.2002
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Optical Access выпустила новые модели неуправляемых 4- и 5-портовых коммутаторов Fast Ethernet серий MS104 и MS105
Optical Access, ведущий поставщик решений для городских IP-сетей доступа и волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске ряда новых моделей недорогих неуправляемых 4- и 5-портовых коммутаторов Fast Ethernet серий MS104 и MS105. Уже анонсированные ранее коммутаторы серии MS105 имеют 4 медных порта 10/100BaseTX и один оптический порт с различными типами интерфейсов. Доступны модели с м
|13.03.2002
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MAS Elektronik AG представил сетевой адаптер Fast Ethernet HardLink HA-100WA
Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ новой модели сетевого адаптера Fast Ethernet собственного производства HardLink HA-100WA. Это устройство ориентировано для подключения рабочих станций к локальным вычислительным сетям любых масштабов. В адаптере HA-100WA при
|30.09.1999
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Intel выпускает самый маленький Fast Ethernet контроллер
Компания Intel Corporation представила новый Fast Ethernet контроллер 82559ER. Он предназначен для использования не в ПК, а в устройствах типа Windows-терминалов, офисных принтеров, терминалов для осуществления транзакций и т.д. Он постро
|24.08.1999
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Lucent Technologies и Allayer Technologies представляют новый чип для Fast Ethernet
Microelectronics Group, отделение компании Lucent Technologies и Allayer Technologies анонсировали совместно разработанную 8-портовую Fast Ethernet PHY-интегральную схему, которая позволяет увеличить полосу пропускания на 50% и при этом снижает энергопотребление на 40% при использовании в коммутаторах для сетей LAN. Система в
|30.04.1999
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Lucent выпускает первый 12-портовый Fast Ethernet трансивер для LAN сетей
Компания Lucent Technologies представила первый 12-портовый Fast Ethernet трансивер LU3X312FTR, увеличив число LAN портов, доступных на одном чипе. Чип предназначен для использования в 10/100 Мбит/с концентраторах и коммутаторах. Производство первых обр
|15.03.1999
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Allied Telesyn выпустила новый коммутатор для рабочих групп Ethernet/Fast Ethernet
подразделений предприятий. Она оснащена 24 портами 10/100 ТХ, каждый из которых автоматически настраивается на максимально возможную скорость передачи данных, имеет два высокоскоростных up-link порта Fast Ethernet для подключения к магистральным линиям через разъемы 100ТХ или 100FX. Возможности устройства включают также применение интегрированной технологии ASIC, поддержка каждым портом пол
|03.02.1999
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Intel представила новые адаптеры серии Fast Ethernet
Корпорация Intel представила новые адаптеры серии 10/100 Fast Ethernet и LOM (LAN-on-Motherboard). Их задача - обеспечить безопасное удаленное управление сетью, повысить производительность сети, снизить расходы на обслуживание сетей и упростить само
Сетевое оборудование и организации, системы, технологии, персоны:
|Хозяинов Борис 3 2
|Шалманов Сергей 201 2
|Козелев Михаил 2 2
|Низовский Григорий 36 2
|Бобов Игорь 6 1
|Константинов Константин 31 1
|Борушевский Денис 37 1
|Сердюк Владимир 10 1
|Решетов Михаил 9 1
|Комягин Сергей 21 1
|Куликов Денис 27 1
|Медведева Елена 14 1
|Табачук Алина 6 1
|Кузьмицкий Ярослав 6 1
|Зенкин Денис 262 1
|Лю Юлия 6 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Тихонова Виктория 14 1
|Шпедер Андрей 2 1
|Волкова Наталья 5 1
|Изотов Денис 1 1
|Петрушич Мато 2 1
|Кусков Денис 221 1
|Проскура Дмитрий 30 1
|Завязкин Роман 12 1
|Соколов Андрей 17 1
|Енин Игорь 4 1
|Старков Петр 5 1
|Корняков Арслан 18 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1005 1
|Андреев Андрей 31 1
|Петров Дмитрий 55 1
|Капцов Сергей 12 1
|Новиков Дмитрий 39 1
|Иванников Дмитрий 42 1
|Шибанов Владимир 32 1
|Алексеев Алексей 11 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Ратникова Оксана 6 1
|Солонин Виталий 89 1
|Чудо техники 60 2
|Computer Weekly 374 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11127 1
|CNews - ZOOM.CNews 1818 1
|Inquirer 463 1
|X-Bit Labs 83 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Optics 139 1
|PCweek 30 1
|Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
|CNET Networks - CNET News 1642 1
|The Observer 40 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7846 8
|Gartner - Гартнер 3520 2
|Dell'Oro Group 60 2
|IDC - International Data Corporation 4888 1
|Juniper Research 516 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 962 1
|In-Stat 115 1
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