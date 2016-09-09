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Сетевое оборудование Fast Ethernet 100BASE-X стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с



09.09.2016 Upvel начал продажи 16-портового Fast Ethernet коммутатора US-16F

Upvel объявил о старте продаж 16-портового коммутатора Fast Ethernet US-16F с технологией энергосбережения Greenforce. Как рассказали CNews в компании, модель Upvel US-16F позволяет создать новую или расширить существующую сеть дома или в небольшом
02.10.2014 Allied Telesis представила серию стекируемых Fast Ethernet коммутаторов доступа x310

Японская компания Allied Telesis, поставщик защищенных решений для коммутации сетей IP/Ethernet и передачи видео, голоса, данных, объявила о запуске серии x310 – стекируемых коммутаторов доступа Fast Ethernet с поддержкой технологии Power over Ethernet Plus (PoE+). Предназначенные для применения на сетевой периферии в таких приложениях как видеонаблюдение, а также для интеграции систем
04.02.2010 Allied Telesis анонсировала экологичные WebSmart коммутаторы PoE Fast Ethernet и Gigabit Ethernet

Компания Allied Telesis представила экологичные модификации своих WebSmart коммутаторов AT-FS750/24POE, AT-FS750/48, AT-GS950/48 PoE Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, еще больше увеличив их энергетическую эффективность и повысив их надежность. Обновленные версии придут на смену существующим моделям с аналогичным названием, о
26.08.2008 MRV представила новые медиаконвертеры Fast Ethernet

нты коммутации портов данных устройств, обеспечивающие его использование в практически любых приложениях. Конвертеры EM316SW-XYTH обеспечивают работу в следующих конфигурациях: Двойной медиаконвертер Fast Ethernet «медь-оптика»; Медиаконвертер Fast Ethernet «медь-оптика» с резервированием оптического линка; Двойной повторитель «оптика-оптика» и «медь-медь»; Коммутатор с двумя медными
27.07.2007 TRENDnet представил 8-портовый коммутатор для Fast Ethernet

уры, построенной на сетевых кабелях. TRENDnet TPE-S44 Технические характеристики: Совместимость со стандартом IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE); 8 портов RJ45 10/100 Мбит/с с автосогласованием и Fast Ethernet с функциями Auto-MDIX; 4 встроенных порта 4 PoE (порт 1 ~ порт 4); Поддержка электропитания PoE до 15,4 Вт для каждого порта PoE; Поддержка идентификации категорий устройств, пита
15.08.2005 D-Link анонсировал серию управляемых коммутаторов Fast Ethernet

Компания D-Link представила новую серию управляемых коммутаторов Fast Ethernet, предназначенных для использования в сетях провайдеров телекоммуникационных услуг и SMB. Новое семейство коммутаторов представлено 4 моделями — DES-3010G, DES-3010F, DES-3018
05.03.2005 ZyXEL представила новые решения

зовать два защищенных VPN-канала с шифрованием по протоколам DES, 3DES и AES. Для подключения к глобальной Сети используется интерфейс 10/100 МБ/с Ethernet. В устройство встроен 4-портовый коммутатор Fast Ethernet, порт RS-232 может быть использован как для локального управления, так и для резервирования доступа в интернет (например, по сетям 2,5 – 3G). Модели ZyWALL 5, 35 и 70W могут быть

23.08.2004 Allied Telesyn: новая серия коммутаторов Fast Ethernet

Компания Allied Telesyn представила новую серию коммутаторов Fast Ethernet для корпоративного и ISP рынков. Новая серия коммутаторов 3 уровня AT-8600 создана для применения в сетях для предоставлением услуг, критичных к качеству обслуживания (QoS), напри
22.03.2004 HardLink HA-100U2 позволяет подключиться к LAN Fast Ethernet через USB

Компания MAS Elektronik AG анонсировала новую модель высокоскоростного USB-адаптера HardLink HA-100U2 для подключения ноутбуков и настольных ПК к локальной вычислительной сети Fast Ethernet посредством USB-порта. Адаптер оснащен двумя разъемами: RJ-45 для соединения с сетью посредством витой пары и USB-портом типа B для связи с ПК. Конструктивное исполнение позволяет
17.10.2003 Cisco представил 48-портовую двунаправленную линейную карту 100BASE-BX10-D Fast Ethernet

Компания Cisco Systems представила новую 48-портовую двунаправленную линейную карту 100BASE-BX10-D Fast Ethernet для коммутаторов Catalyst 4500. Эта карта, отвечающая стандарту IEEE 802.3ah, предназначена для операторов, которые строят сети доступа Metro Ethernet нового поколения. Новые инте
02.10.2003 Motorola начала производство новых коммуникационных процессоров со встроенным шифрованием

данных) и Communications Processor Module (CPM). В семейство входят 4 устройства: MPC885: встроенный движок безопасности, ATM и HDLC через три контроллера SCC, два контроллера SMC), два порта 10/100 Fast Ethernet, USB и интерфейс I2C; MPC880: ATM и HDLC через три контроллера SCC, два контроллера SMC, два порта 10/100 Fast Ethernet, USB и интерфейс I2C; MPC875: встроенный движок безо
05.08.2003 MRV Communications представил модули для организации соединений Fast Ethernet по одному оптическому волокну

ких IP-сетей доступа и волоконно-оптических линий связи компания MRV Communications выпустила новые модули расширения для семейства коммутаторов OptiSwitch, предназначенные для организации соединений Fast Ethernet по одному одномодовому оптическому волокну. Новые модули имеют 4 медных порта 10/100BaseT и один порт 100BaseFX с разъемом SC. Связь по одному оптическому волокну осуществляется с
29.07.2003 MRV Communications представил оптические модули Fast Ethernet для коммутаторов OptiSwitch-F2026

ских IP-сетей доступа и волоконно-оптических линий связи, выпустила новые модули расширения для коммутаторов OptiSwitch F-2026. Теперь данные устройства могут комплектоваться оптическими интерфейсами Fast Ethernet 100BaseFX для различных типов оптического кабеля. Коммутаторы OptiSwitch-F2026 имеют базовую конфигурацию с блоком питания переменного тока 90-240 В, 24 портами 10/100BaseTX и дву
03.12.2002 RAD Data Communications представил технологию, обладающую способностью к самовосстановлению за 50 мс

, которая поддерживает самовосстановление оптоволоконных или медных кольцевых соединений 100 Мбит/с Fast Ethernet. Разработанная специалистами RAD технология Resilient Fast Ethernet Ring
09.07.2002 Новые медиаконвертеры Fast Ethernet для семейства FiberDriver работают при низких температурах

Компания MRV Communications, ведущий поставщик решений для волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске новых медиаконвертеров Fast Ethernet серии EM316FLT для модульной платформы FiberDriver. Данные модули предназначены для работы в расширенном температурном режиме без использования дополнительных средств охлаждения и
30.04.2002 Compaq переведет корпоративные ПК и рабочие станции Evo на Gigabit Ethernet

пьютеры будут продаваться по тем же ценам, что и нынешние, рассчитанные на работу в сетях протокола Fast Ethernet. Технология Gigabit Ethernet позволяет без замены существующего кабельного хозя
10.04.2002 Optical Access выпустила новый медиаконвертер Fast Ethernet серии EM316FRM

Компания Optical Access объявила о том, что модульная конвертерная платформа NBase-Xyplex FiberDriver пополнилась новыми моделями медиаконвертеров Fast Ethernet серии EM316FRM, имеющими встроенную поддержку функций удаленного управления. Ранее для управления конвертерными модулями семейства FiberDriver требовалось обязательное наличие спе
26.03.2002 Optical Access выпустила новые модели неуправляемых 4- и 5-портовых коммутаторов Fast Ethernet серий MS104 и MS105

Optical Access, ведущий поставщик решений для городских IP-сетей доступа и волоконно-оптических линий связи, объявила о выпуске ряда новых моделей недорогих неуправляемых 4- и 5-портовых коммутаторов Fast Ethernet серий MS104 и MS105. Уже анонсированные ранее коммутаторы серии MS105 имеют 4 медных порта 10/100BaseTX и один оптический порт с различными типами интерфейсов. Доступны модели с м
13.03.2002 MAS Elektronik AG представил сетевой адаптер Fast Ethernet HardLink HA-100WA

Компания MAS Elektronik AG сообщила о начале поставок в Россию и страны СНГ новой модели сетевого адаптера Fast Ethernet собственного производства HardLink HA-100WA. Это устройство ориентировано для подключения рабочих станций к локальным вычислительным сетям любых масштабов. В адаптере HA-100WA при
30.09.1999 Intel выпускает самый маленький Fast Ethernet контроллер

Компания Intel Corporation представила новый Fast Ethernet контроллер 82559ER. Он предназначен для использования не в ПК, а в устройствах типа Windows-терминалов, офисных принтеров, терминалов для осуществления транзакций и т.д. Он постро
24.08.1999 Lucent Technologies и Allayer Technologies представляют новый чип для Fast Ethernet

Microelectronics Group, отделение компании Lucent Technologies и Allayer Technologies анонсировали совместно разработанную 8-портовую Fast Ethernet PHY-интегральную схему, которая позволяет увеличить полосу пропускания на 50% и при этом снижает энергопотребление на 40% при использовании в коммутаторах для сетей LAN. Система в
30.04.1999 Lucent выпускает первый 12-портовый Fast Ethernet трансивер для LAN сетей

Компания Lucent Technologies представила первый 12-портовый Fast Ethernet трансивер LU3X312FTR, увеличив число LAN портов, доступных на одном чипе. Чип предназначен для использования в 10/100 Мбит/с концентраторах и коммутаторах. Производство первых обр
15.03.1999 Allied Telesyn выпустила новый коммутатор для рабочих групп Ethernet/Fast Ethernet

подразделений предприятий. Она оснащена 24 портами 10/100 ТХ, каждый из которых автоматически настраивается на максимально возможную скорость передачи данных, имеет два высокоскоростных up-link порта Fast Ethernet для подключения к магистральным линиям через разъемы 100ТХ или 100FX. Возможности устройства включают также применение интегрированной технологии ASIC, поддержка каждым портом пол
03.02.1999 Intel представила новые адаптеры серии Fast Ethernet

Корпорация Intel представила новые адаптеры серии 10/100 Fast Ethernet и LOM (LAN-on-Motherboard). Их задача - обеспечить безопасное удаленное управление сетью, повысить производительность сети, снизить расходы на обслуживание сетей и упростить само


Публикаций - 317, упоминаний - 328

Сетевое оборудование и организации, системы, технологии, персоны:

ADVA Optical Networking - MRV Communications 219 40
Intel Corporation 11988 35
D-Link - Д-Линк Трейд 355 24
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 21
ZyXEL Communications 289 15
Cisco Systems 5043 13
Netgear 235 13
HP Inc. 5639 9
Accton Technology - SMC Networks 26 9
Microsoft Corporation 24248 8
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1434 8
HP 3Com 677 7
Foxconn - Linksys 105 7
TRENDnet 85 6
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AMD - Advanced Micro Devices 4063 6
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2479 6
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Toshiba Corporation 2919 5
HP - Hewlett-Packard 3617 5
IBM - International Business Machines Corp 9372 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 5
Цифра ГК 2318 4
Samsung Electronics 10052 4
Lenovo Motorola 3495 4
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Ростелеком 10911 4
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VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
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РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6845 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 2
UPS 198 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 126 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 81 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
Alcoa 48 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
ОСК - Балтийский завод 28 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 42 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 342 1
Совкомбанк Совесть 270 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 528 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 462 1
Russia Partners 26 1
UMA - United Music Agency 39 1
Volkswagen Audi Group 201 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 32 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 127 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 101 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 201 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 640 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6759 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 4
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13995 8
Германия - Федеративная Республика 12457 6
Китай - Тайвань 3886 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2116 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3721 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1345 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1811 4
Европа Восточная 3045 4
Украина 7485 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 667 4
Япония 13159 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2587 4
Россия - СФО - Новосибирск 4074 4
Испания - Королевство 3675 3
Испания - Каталония - Барселона 742 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1068 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1063 3
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 434 3
Германия - Гамбург 182 3
Азия - Азиатский регион 5346 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 672 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1377 3
Казахстан - Республика 5360 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2733 3
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 259 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 512 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 431 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1172 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 608 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1540 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1380 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1113 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1451 3
Металлы - Медь - Copper 779 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10489 39
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 679 23
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3755 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17313 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48523 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6633 9
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2942 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27276 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15689 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4458 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22821 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46052 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4983 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3610 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4623 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4497 5
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 1005 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5500 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6182 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13001 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4704 4
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 409 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1253 3
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 425 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5174 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2164 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3804 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2107 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12478 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4637 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4292 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1187 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2044 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3838 2
Alpine - множественное значение 35 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9244 2
Абонентская база - Абонентская плата 5772 2
Зоология - Животные домашние - Pets 557 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 759 2
Чудо техники 60 2
Computer Weekly 374 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11127 1
CNews - ZOOM.CNews 1818 1
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Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 962 1
In-Stat 115 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 5
University of Bristol - Бристольский университет 80 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 581 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1426 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
CeBIT 611 6
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 2
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GITEX Technology - международная выставка 34 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 9 1
Cisco Connect 5 1
Связь-Экспокомм 113 1
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