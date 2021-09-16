ВТБ лидирует по числу пользователей цифрового профиля гражданина 1

Volkswagen Group Rus запускает сервисы подписки на автомобили в сотрудничестве с BelkaCar 1

Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав 1

Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility 1

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Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит 1

На базе госуслуг заработал сервис для граждан по оформлению кредитов в банках 1

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