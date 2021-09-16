Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
КАСКО
Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 91, упоминаний - 124
КАСКО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рязанов Антон 10 2
|Чугунов Никита 53 2
|Путин Владимир 1824 2
|Калицев Алексей 1 1
|Капленков Павел 1 1
|Пятин Илья 2 1
|Михина Анна 12 1
|Дюбанова Ксения 1 1
|Ледовская Татьяна 1 1
|Анисимов Данил 11 1
|Терехов Андрей 28 1
|Смолин Кирилл 4 1
|Смышляева Елена 2 1
|Алутин Игорь 2 1
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Мурадян Артур 17 1
|Барсова Мария 1 1
|Катрич Алексей 39 1
|Любавин Алексей 1 1
|Римский Александр 3 1
|Прокопчук Александр 1 1
|Усов Александр 5 1
|Лосев Сергей 43 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Левашов Александр 88 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Шадаев Максут 384 1
|Малис Александр 111 1
|Скоробогатова Ольга 33 1
|Иванова Дагмара 24 1
|Яклаков Денис 10 1
|Тихонов Александр 60 1
|Ильичев Владимир 5 1
|Сурков Владислав 59 1
|Попов Дмитрий 19 1
|Киркина Александра 2 1
|Светаков Александр 1 1
|Харагезов Александр 3 1
|Смятских Алексей 47 1
|Попов Алексей 313 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 3
|РИА Новости 654 1
|Nature 35 1
|CNews Analytics 1988 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761242, в очереди разбора - 664931.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761242, в очереди разбора - 664931.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru