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КАСКО
Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона


16.09.2021 Кейс РН Банк: как банк автоматизировал процессы маркетинга и сервисного обслуживания с помощью платформы Salesforce 1
17.05.2021 Компания «Синимекс» подвела итоги 2020 года 1
14.05.2021 ФРИИ и Sistema Smarttech инвестировали в сервис подписки на авто The Mashina $800 тысяч 1
20.04.2021 «Крок» выводит на российский рынок решения на базе мобильной телематики Cambridge Mobile Telematics 2
14.04.2021 ВТБ лидирует по числу пользователей цифрового профиля гражданина 1
30.03.2021 Volkswagen Group Rus запускает сервисы подписки на автомобили в сотрудничестве с BelkaCar 1
17.03.2021 Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав 1
03.02.2021 «Корус консалтинг» перевел в цифру путь клиента в Mafin с помощью облачной CRM 1
22.12.2020 «Альфастрахование» совместно с SAS построила аналитическую систему для противодействия мошенничеству 1
21.12.2020 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов 1
11.11.2020 Минцифры и «РТ Лабс» получили приз за лучший цифровой сервис года 1
27.10.2020 «Тинькофф» добавил новые сервисы в свое суперприложение 2
15.10.2020 Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility 1
20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО 4
11.08.2020 На смену большим данным пришли искусственный интеллект и системы машинного обучения 1
16.07.2020 Появился бесплатный сервис для быстрого оформления ОСАГО, который «не навязывает дополнительные услуги» 1
09.07.2020 Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит 1
15.06.2020 «Яндекс» запускает каршеринг в Сочи 1
20.05.2020 На базе госуслуг заработал сервис для граждан по оформлению кредитов в банках 1
07.04.2020 «Delta Системы безопасности» запустила приложение для управления автомобилем и его охраной 1
19.11.2019 Исследование Admitad: финансовые продукты – второй по доходности сегмент онлайн-рекламы 1
17.06.2019 Страховая онлайн-платформа Mafin распознает документы с помощью Smart IDReader 1
07.06.2019 Начинайте меняться прямо сейчас 1
05.06.2019 На российском страховом рынке появилась платформа Mafin с персональным расчетом КАСКО 3
13.02.2019 «Лаборатория Умного Вождения» за год увеличила число клиентов в 10 раз 1
21.12.2018 «Тинькофф Банк» в партнерстве с Auto.ru запускает кредитование автомобилей с пробегом 1
15.11.2018 «Сбербанк лизинг» выпустил обновленную версию мобильного приложения 1
07.11.2018 «Настоящий Электронный Полис» внедрила Smart IDReader для оформления полисов ОСАГО через интернет 1
31.07.2018 «Связной» начал выдавать Tesla напрокат. Цены 1
21.02.2018 «Яндекс» запустил каршеринг. Цены 1
06.02.2018 Каршеринг «Яндекс.Драйв» зафиксирует цены 1
27.09.2017 Данные 5,6 млн россиян недорого продаются на черном рынке 1
15.06.2017 «Intouch Страхование»: «телематические водители» ездят аккуратнее и реже попадают в ДТП 1
06.06.2017 «Intouch Страхование» разработает страховку для грузоперевозки с участием беспилотника 1
09.03.2017 «Люди в шерстяных носках»: что хочет бизнес от аналитиков по данным 1
26.01.2017 «Вокорд» создал версию «Вокорд Видеоэксперт» для страхового рынка 1
21.12.2016 J’son & Partners Consulting: прогноз развития рынка подключенных автомобилей в России и в мире 4
16.11.2016 «Росгосстрах» при поддержке Epam перевел веб-сайт на новую платформу 1
01.11.2016 Дозвониться в контакт-центры страховщиков можно за 20 секунд 1
29.09.2016 Мобильное приложение «АльфаСтрахование Mobile» перешагнуло рубеж в 100 тыс. пользователей 2

Публикаций - 91, упоминаний - 124

КАСКО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 5
Yandex - Яндекс 4101 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 4
Инфосистемы Джет 675 3
Крок 1219 2
Sapiens solutions - Сапиенс 6 2
Saprun - Сапран групп 38 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
Telegram Group 702 2
SAS Institute 596 2
VK - Mail.ru Group 2483 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 15 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
Vocord - Вокорд 99 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Polymatica - Полиматика 41 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 1
Google LLC 7148 1
Сравни.ру 7 1
Payment Systems - Мультисервисная платёжная система - МПП 1 1
Delta Системы безопасности 6 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
М2М телематика 165 1
Элемент ГК - Elementec 49 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 133 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
IBM 3539 1
Ланит ГК 1156 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Canon 568 1
АйТи 751 1
АФК Система ПАО 994 1
РТЛабс 145 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
АльфаСтрахование СГ 208 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Уралсиб Страхование - Страховая компания 21 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 3
Открытие ФК 538 2
Intouch - Интач Страхование 19 2
Тинькофф страхование 19 2
Anytime - Оператор каршеринга 10 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 2
Сбербанк страхование 47 2
Согласие СК 44 2
Росгосстрах 182 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 2
Совкомбанк ПАО 147 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Tesla Motors 241 2
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
СберАвто 18 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
BMW 249 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Global CIO 28 1
Belkacar - Оператор каршеринга 26 1
Связной ГК 878 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
Hyundai Mobility Lab 2 1
Lifan 4 1
Moscow Tesla Club 4 1
Лидер-инновации 27 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 16 1
Почта Банк 289 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Hyundai Motor 145 1
О2О Delivery club 153 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Правительство РФ 2203 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 3
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 11
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 2
Kubernetes 307 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
Falcon Wing 7 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
E-полис - Электронная страховка - Электронный страховой полис 3 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 1
H2H - Host2Host - host-to-host - вид канала взаимодействия банка и корпоративного клиента 12 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Google Android 10751 10
Apple iOS 5742 9
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 7
Apple - App Store 2198 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Java - Язык программирования 1176 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 2
Microsoft Excel 436 2
Абсолюттех Mafin - Страховая онлайн-платформа 5 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 2
ВТБ Онлайн 137 2
Microsoft Azure 1171 2
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 11 1
Nissan Leaf - электромобиль 24 1
ЦФТ Банк 42 1
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 6 1
Hyundai Solaris 9 1
ЛУВ Crash AI 2 1
Hyundai Creta - кроссовер 3 1
Sapiens IDIT SoftwareSuite 1 1
KIA Rio 9 1
Volkswagen Caravelle 1 1
Тинькофф банк - Tinkoff Stories 3 1
АИС ОСАГО - Автоматизированная информационная система ОСАГО 11 1
Hyundai Mobikey 1 1
Tesla Model S 59 1
Tesla Model X 16 1
Vocord Видеоэксперт 6 1
ПриватБанк Приват24 113 1
Payment Systems ShopPoints - программа лояльности 3 1
Salesforce CRM 18 1
Linux OS 4257 1
Google YouTube - Видеохостинг 1715 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 328 1
Яндекс.Авто 33 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Рязанов Антон 10 2
Чугунов Никита 53 2
Путин Владимир 1824 2
Калицев Алексей 1 1
Капленков Павел 1 1
Пятин Илья 2 1
Михина Анна 12 1
Дюбанова Ксения 1 1
Ледовская Татьяна 1 1
Анисимов Данил 11 1
Терехов Андрей 28 1
Смолин Кирилл 4 1
Смышляева Елена 2 1
Алутин Игорь 2 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Мурадян Артур 17 1
Барсова Мария 1 1
Катрич Алексей 39 1
Любавин Алексей 1 1
Римский Александр 3 1
Прокопчук Александр 1 1
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Лосев Сергей 43 1
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Левашов Александр 88 1
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Малис Александр 111 1
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Иванова Дагмара 24 1
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Ильичев Владимир 5 1
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Попов Дмитрий 19 1
Киркина Александра 2 1
Светаков Александр 1 1
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Попов Алексей 313 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 21
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Европа 3752 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Россия - ПФО - Казань 1515 2
Россия - Уфа 641 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - Сочи 912 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 2
Беларусь - Белоруссия 2088 2
Латвия - Латвийская Республика 450 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 149 1
Казахстан - Республика 2629 1
Россия - Грозный 94 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Япония 2780 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Россия - Красногорск 106 1
Россия - Симферополь 115 1
Россия - Химки 88 1
Княжество Монако 63 1
Россия - Новокосино 11 1
Россия - Ростовская область 862 1
Россия - Волгоград 540 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Финляндия - Финляндская Республика 816 1
Польша - Республика 829 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 1
Россия - Барнаул 360 1
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ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
Webmaster - Вебмастер 3 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 1
Fitness - Фитнес - вид физической активности 14 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
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