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ЕГИССО
Единая государственная информационная система социального обеспечения


14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 4
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима 2
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
21.12.2020 Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы 2
06.07.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2020 г. 1
12.11.2019 Образовательные организации Симферополя подключены к централизованной системе «Парус» 1
12.11.2019 Образовательные организации Симферополя подключены к централизованной системе «Парус» 1
20.08.2019 Уволен замглавы Пенсионного фонда, получивший миллионную взятку от «Техносерва» 5
12.07.2019 Назван размер взятки «Техносерва», за которую арестовали замглавы Пенсионного фонда 1
11.07.2019 «Техносерв» свалил вину за обыски в офисе на «команду Ананьева» - основателя компании, покинувшего Россию 2
11.07.2019 Ответственный за ИТ замглавы Пенсионного фонда арестован за взятку накануне миллиардного тендера. В «Техносерве» и «Редсис» обыски 6
11.06.2019 «Барс груп» расширила возможности решения «Электронный детский сад» 1
04.01.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2018 г. 2
05.12.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2018 г. 2
23.11.2018 Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации 1
27.09.2018 В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 1
10.07.2018 Пенсионный фонд РФ и «Техносерв»: ИТ-инфраструктура ЕГИССО размещается в облаке 4
09.07.2018 «Техносерв» развернул ИТ-инфраструктуру ЕГИССО для ПФР 4
03.04.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2018 г. 1
08.12.2017 CNews Forum: Строим цифровое будущее вместе 1
07.10.2017 Готова ли Россия строить цифровую экономику? 1
28.08.2017 Пенсионный фонд меняет модель эксплуатации систем 1
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 1
31.03.2017 Определены главные темы выступлений на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 2
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 2
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 2
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 2
09.03.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2017 года 2
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 2
28.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 2
15.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 2
03.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 2
17.01.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 2
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 1
26.09.2016 Перспективы рынка ИКТ в госсекторе остаются туманными 2
07.07.2016 Главная тема «IT Диалог»: э-правительство клонируют на бизнес 3
14.04.2016 Пенсионный фонд начинает строить «одну из крупнейших информсистем России» 1
24.12.2015 Зампредправления ПФР: В ИТ 2016 год для нас определяющий 1

Публикаций - 38, упоминаний - 74

ЕГИССО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 10
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 9
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 13 6
Новые облачные технологии (НОТ) 227 5
RedSys - РедСис 67 5
СКБ Контур 416 4
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 4
Microsoft Corporation 11226 3
IBM 3575 3
Promt - Промт 101 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
3799 2
Текора - ТЕхнологии КОрпоративного РАзвития - Tekora 9 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 168 2
Астерос - Asteros 531 2
Парус 206 2
РТЛабс 145 2
Магелан - Magelan 3 2
Directum - Директум 649 2
ОТР 135 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Акцент 12 2
Бинго-Софт - Акцент 10 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Custis 73 2
AMT Group - АМТ-Груп 168 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
Infinidat 24 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 378 1
Программный продукт ГК 92 1
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
Конфидент 56 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
Deloitte - Делойт 187 1
ИскраУралТел 15 1
Google LLC 7198 1
ТерраТех - TerraTech 8 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 4
РЖД - Российские железные дороги 1083 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 3
Газпром ПАО 525 3
X5 Group 601 1
Uber 257 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Airbnb 62 1
ПромСвязьКапитал 61 1
МСП Факторинг 10 1
Сибэнергомаш УК 7 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Lego 84 1
Новатэк 27 1
Роснефть НК 367 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 1
Coursera 40 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Uber Technologies 258 1
Почта России ПАО 1580 1
Альфа-Банк 1128 1
Открытие ФК 538 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Газпром нефть 382 1
Visa International 1347 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 16
Федеральное казначейство России 766 12
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 10
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 10
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 10
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 9
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 8
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 7
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 7
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 7
Правительство РФ 2209 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 431 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 6
Президент Российской Федерации 1443 5
Правительство Самарской области 48 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 3
Правительство Москвы 653 3
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 3
Правительство Камчатского края 16 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 2
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 2
Счётная палата РФ 462 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 114 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 154 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 16
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 7
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 5
Безопасный город 348 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 2
Автоматизация 47 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
DevOps - Development и Operations 297 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 149 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
SLC - Single-Level Cells - Технология интеллектуального кэширования 18 1
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 60 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 1
Collaboration - Совместная работа 14 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 497 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 12
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 11
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 11
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 10
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 10
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 10
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
Apple iOS 5742 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Google Android 10752 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Microsoft Windows 10 6691 2
Госуслуги ХМАО 3 1
Abbyy Compreno 20 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
Госуслуги - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 7 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - Электронная очередь 1 1
РДП.ру EcoRouter 9 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города 1 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 3 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
Госуслуги - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 6 1
ИС Социум 1 1
Linux - Debian GNU 273 1
РЖД Цифровая железная дорога 7 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Google Chrome - браузер 1119 1
Бутенко Юрий 64 12
Шадаев Максут 384 11
Фишер Андрей 54 11
Соколов Олег 51 9
Веригин Илья 28 9
Елистратов Николай 90 9
Четвернин Алексей 651 9
Дюбанов Анатолий 86 8
Козырев Алексей 270 8
Лопаткин Герман 102 8
Евраев Михаил 222 7
Копейкин Алексей 14 7
Дзвинко Роман 9 7
Ермолаев Артем 340 7
Цариковский Федор 31 7
Гуревич Раиса 16 7
Земской Николай 14 7
Фомичев Олег 107 6
Никуличев Андрей 43 6
Власов Сергей 76 6
Звягина Наталья 64 6
Петрушин Андрей 64 6
Авербах Владимир 121 6
Казарин Станислав 100 6
Гуральников Сергей 161 6
Нечепоренко Юрий 25 6
Кучин Сергей 22 6
Иванов Алексей 76 5
Разумовский Дмитрий 70 5
Ципорин Павел 51 4
Чукарин Алексей 56 4
Фенюшин Евгений 21 4
Хрипунов Павел 19 4
Ананьев Дмитрий 54 3
Шаблыков Никита 27 3
Ананьев Алексей 90 3
Чаркин Евгений 182 2
Филатов Андрей 99 2
Кузнецов Сергей 83 2
Нестеров Алексей 79 2
Россия - Российская федерация - РФ 57828 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 14
Россия - Новосибирская область 822 11
Россия - Республика Мордовия 392 10
Россия - Ростовская область 869 8
Россия - Нижегородская область 747 8
Россия - Вологодская область 322 7
Россия - Калужская область 575 7
Россия - Самарская область 568 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 4
Россия - Свердловская область 811 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 3
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 3
Россия - Волгоградская область 402 3
Россия - Республика Алтай 690 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 2
Россия - Иннополис 292 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - Ставропольский край 464 2
Россия - Ижевск 312 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 2
Россия - Ярославская область 333 2
Россия - Мурманская область 299 2
Россия - Приморский край - Приморье 608 2
Россия - Липецкая область 294 2
Россия - Тамбовская область 324 1
Россия - Республика Бурятия 287 1
Россия - Орёл 219 1
Россия - Кировск - Кировская область 306 1
Россия - Новгородская область 290 1
Россия - Воронежская область 401 1
Россия - Белгородская область 371 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 437 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - Архангельская область 353 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 1
Земля - планета Солнечной системы 889 1
Россия - Орловская область 135 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 4
Федеральное законодательство 254 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 66 3
Региональное законодательство 45 3
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Федеральный закон 20.08.1993 N 5663-1 - О космической деятельности 2 1
Русский язык 1004 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
Коррупция 22 1
ЕТП - Единая техническая политика 2 1
Федеральный закон 178-ФЗ - О государственной социальной помощи 1 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
Конституция Российской Федерации 29 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Великая Отечественная война 124 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 9
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1992 3
IDC - International Data Corporation 2738 1
Gartner 2200 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
CNews Инновация года - награда 26 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
Vanson Bourne 34 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 5
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 2
CNews AWARDS 292 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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