Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЕГИССО
Единая государственная информационная система социального обеспечения
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 74
ЕГИССО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бутенко Юрий 64 12
|Шадаев Максут 384 11
|Фишер Андрей 54 11
|Соколов Олег 51 9
|Веригин Илья 28 9
|Елистратов Николай 90 9
|Четвернин Алексей 651 9
|Дюбанов Анатолий 86 8
|Козырев Алексей 270 8
|Лопаткин Герман 102 8
|Евраев Михаил 222 7
|Копейкин Алексей 14 7
|Дзвинко Роман 9 7
|Ермолаев Артем 340 7
|Цариковский Федор 31 7
|Гуревич Раиса 16 7
|Земской Николай 14 7
|Фомичев Олег 107 6
|Никуличев Андрей 43 6
|Власов Сергей 76 6
|Звягина Наталья 64 6
|Петрушин Андрей 64 6
|Авербах Владимир 121 6
|Казарин Станислав 100 6
|Гуральников Сергей 161 6
|Нечепоренко Юрий 25 6
|Кучин Сергей 22 6
|Иванов Алексей 76 5
|Разумовский Дмитрий 70 5
|Ципорин Павел 51 4
|Чукарин Алексей 56 4
|Фенюшин Евгений 21 4
|Хрипунов Павел 19 4
|Ананьев Дмитрий 54 3
|Шаблыков Никита 27 3
|Ананьев Алексей 90 3
|Чаркин Евгений 182 2
|Филатов Андрей 99 2
|Кузнецов Сергей 83 2
|Нестеров Алексей 79 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 9
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 5
|ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771017, в очереди разбора - 674699.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771017, в очереди разбора - 674699.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru