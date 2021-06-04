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Газпром космические системы
Gazprom Space Systems


04.06.2021 «Максимателеком» и «Газпром космические системы» договорились о технологическом партнерстве 1
05.04.2021 Власти просят не губить WiMAX в России 1
18.05.2020 Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет 1
15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 1
03.04.2017 25 апреля в Москве начнет работу Международная выставка ИКТ «Связь-2017» 1
12.05.2016 Николай Никифоров выступил на Расширенном совещании Россвязи 1
12.05.2016 Глава Минкомсвязи России выступил на Правительственном часе в Госдуме 1
14.03.2016 Россия и Беларусь обсудили взаимодействие в области координации спутниковых сетей, телекоммуникаций и ПО 1
09.02.2016 В «Космической связи» нашли признаки злоупотребления монопольным положением 2
21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 1
25.12.2015 Россия запустила тяжелый спутник для телевещания и доступа в интернет 1
31.07.2015 Как возвращали Крым: России помогал иностранный спутник 1
21.07.2015 Минсвязи Якутии: К импортозамещению нужно подойти без политики, не рубя шашкой 2
03.03.2015 Космодром «Восточный» будет оснащен спутниковой связью от «ОПК» 1
04.02.2015 AltegroSky будет предоставлять услуги на базе спутника «Ямал-401» 1
15.12.2014 Россия запустила тяжелый спутник связи 1
25.07.2014 Минкомсвязи предложило отказаться от иностранных спутников 1
22.05.2014 «Внешэкономбанк», «Газпром космические системы» и «Газпромбанк» будут сотрудничать по спутниковым проектам 1
26.12.2013 В «Газпром космические системы» стартовала опытная эксплуатация системы электронного архива и документооборота на базе Citeck iDocs 1
22.10.2013 IBS модернизировала вычислительную инфраструктуру «Газпром космических систем» 3
16.09.2013 AltegroSky расширил пропускную способность сети на спутнике «Ямал-402» 1
10.09.2013 «Космическая связь» и «Газпром космические системы» подписали соглашение относительно проекта по созданию производства спутников 1
05.07.2013 Страховые выплаты по спутнику «Ямал-402» превысили 73 млн евро 1
25.04.2013 «СОГАЗ» произвел первую выплату за последствия нештатной ситуации при запуске спутника «Ямал-402» 3
13.02.2013 AltegroSky перевел сеть на спутник «Ямал-402» 2
30.01.2013 Newtec и «Газпром космические системы» заключили сделку по развертыванию VSAT-платформы 2
24.01.2013 Спутниковый интернет идет в народ 1
16.01.2013 «РуСат» расширяет сотрудничество с Panasonic Avionics 1
10.12.2012 Телеком-спутник «Газпрома» не долетел до орбиты 2
10.12.2012 Запуск спутника с помощью «Бриз-М» в очередной раз оказался неудачным 1
22.11.2012 Благодаря ВТО россияне получили доступ к иностранным спутникам 1
15.08.2012 Спутниковые операторы России вынуждены надеяться на Запад 1
06.04.2012 «Газпром космические системы» начала вещание с новой платформы 2
12.03.2012 В сбоях Yamal 202 49 гр. E виновато солнце 1
16.02.2012 «Ройлком» и GlobeCast вступили в стратегическое партнерство по организации телевещания со спутника «Ямал 201» 1
06.02.2012 «Ройлком» подписал контракт c «Газпром Космические системы» на использование ресурса спутника Astra 1F 1
09.12.2011 Власти выставили «Билайну» миллиардный счет за WiFi 1
29.11.2011 «РуСат» арендовал частотный ресурс на спутнике Astra 1F 1
28.11.2011 Optima services обеспечила «Газпром космические системы» бесперебойным электропитанием 2
28.11.2011 Optima поставила и запустила в эксплуатацию ИБП для компании «Газпром космические системы» 1

Публикаций - 47, упоминаний - 61

Газпром космические системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ФГУП ГПКС 212 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 3
Акадо Телеком - Комкор 609 3
ГКС - Группа компаний Систематика 198 2
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 29 2
Eltex - Элтекс 71 2
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл 46 2
Freshtel 49 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Akamai Technologies 50 1
Комстар Регионы 89 1
Viasat 60 1
Netris - Нетрис 46 1
Элекард - Elecard 8 1
Ростелеком Связьинвест 704 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 4 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Orange France Télécom 99 1
Globecast 7 1
SmartLabs - СмартЛабс 31 1
SES 30 1
Irdeto 22 1
CDNvideo 21 1
Eutelsat 65 1
Ericsson 864 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
SAP SE 3218 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Huawei 2733 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 843 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
SPB TV 43 1
Huawei HiSilicon Technologies 30 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 112 1
Газпромбанк - ГПБ 693 3
РКС - Российские космические системы 100 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Почта Банк 289 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Почта России ПАО 1577 1
Газпром ПАО 524 1
Алроса АК 81 1
Восточный Банк 108 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 130 1
Airbus Defence and Space 10 1
Shopping Live 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Правительство РФ 2207 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ФАС РФ - Управление контроля ракетно-космической, атомной промышленности и авиастроения 1 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 1
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
МТПП - Московская торгово-промышленная палата 7 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 2
ЗССС - Земная станция спутниковой связи 6 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 1
ТЗС - терминальные земные станции 1 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
НКУ - низковольтные комплектные устройства 6 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 499 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
Безопасный город 347 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 13 1
FBWA - Fixed Broadband Wireless Access - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 1 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
ЭОС Дело СЭД 624 1
Никифоров Николай 1126 4
Пехтерев Сергей 40 2
Кореш Виктор 71 1
Акимов Максим 167 1
Кроль Алексей 8 1
Холодов Алексей 11 1
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Волин Алексей 113 1
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Кураш Антон 32 1
Борисов Александр 30 1
Вольпе Борис 70 1
Рогозин Дмитрий 79 1
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Калинин Александр 95 1
Иванов Олег 124 1
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Япония 2808 3
Россия - Магадан 134 3
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 3
Восточная Европа 1688 2
Россия - Якутск 249 2
Беларусь - Белоруссия 2096 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Италия - Итальянская Республика 1399 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Франция - Французская Республика 2139 2
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Нидерланды 977 1
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ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Космодром Байконур 97 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 4 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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TeleMultiMedia Forum 1 1
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