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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Газпром космические системы
Gazprom Space Systems
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Публикаций - 47, упоминаний - 61
Газпром космические системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 4
|Пехтерев Сергей 40 2
|Кореш Виктор 71 1
|Акимов Максим 167 1
|Кроль Алексей 8 1
|Холодов Алексей 11 1
|Жаров Александр 165 1
|Волин Алексей 113 1
|Прохоров Юрий 44 1
|Кураш Антон 32 1
|Борисов Александр 30 1
|Вольпе Борис 70 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Калинин Александр 95 1
|Иванов Олег 124 1
|Шадаев Максут 384 1
|Левин Леонид 83 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru