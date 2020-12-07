Касперский разрабатывает смартфон на ОС имени себя 2

Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство 9

Создатель Yota Phone банкрот 10

Производителю Yota Phone грозит банкротство 2

У создателя Yota и YotaPhone неожиданно сменились владельцы 1

После годичной задержки рассекречены цены на YotaPhone 3 4

Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2017 года 4

Производитель YotaPhone на треть продан китайцам 5

Как выросли экраны смартфонов за последние 10 лет 1

Путину показали крошечный российский ПК 2

Сотрудникам госкорпорации Ростех выдадут смартфоны YotaPhone 2 2

Названа цена будущего смартфона YotaPhone 7

YotaPhone перестал быть полностью российским 6

OED Technologies будет поставлять экраны на основе электронных чернил для смартфонов YotaPhone 1

Покупатели YotaPhone 2 получат дополнительные мили в программе для часто летающих пассажиров S7 Priority 2

Самые необычные смартфоны 1

Yota Devices и ZTE договорились о совместном производстве YotaPhone новых поколений 5

Резко снижена цена на YotaPhone 2 6