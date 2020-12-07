Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Yota Devices
YotaPhone
Xinhua 99
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 93, упоминаний - 448
Yota Devices упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мартынов Владислав 78 13
|Авдолян Альберт 28 7
|Медведев Дмитрий 1434 6
|Sie Winston - Си Уинстон 7 5
|Чемезов Сергей 121 5
|Адоньев Сергей 32 4
|Griffin David - Гриффин Давид 3 3
|Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 3 3
|Путин Владимир 1826 3
|Касперская Наталья 197 3
|Никифоров Николай 1126 2
|Писарев Александр 2 1
|Никитин Алексей 11 1
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
|Сепиашвили Ян 3 1
|Hoffman Nick - Хофман Ник 1 1
|Штернлиб Теймур 22 1
|Elop Stephen - Элоп Стивен 152 1
|Lui Lai Yan - Луи Лаи Ян 1 1
|Anthony Yeung Chun Wai - Энтони Янг Чун Вай 1 1
|Зверев Андрей 52 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Яшин Илья 5 1
|Адонев Сергей 1 1
|Бутерин Виталий 20 1
|Лапшина Екатерина 12 1
|Сульгин Сергей 40 1
|Березкин Григорий 28 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
|Шувалов Игорь 64 1
|Виноградова Наталья 49 1
|Касперский Евгений 218 1
|Эйгес Павел 66 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 29 2
|Forbes - Форбс 442 1
|Wikipedia - Википедия 277 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
|FT - Financial Times 247 1
|Bloomberg 785 1
|Tom’s Hardware 86 1
|РИА Новости 654 1
|Pocket-Lint 68 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763488, в очереди разбора - 667175.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763488, в очереди разбора - 667175.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru