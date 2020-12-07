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Yota Devices
YotaPhone
Xinhua 99


07.12.2020 Касперский разрабатывает смартфон на ОС имени себя 2
06.12.2019 Проект «Тайгафон» закрыт: Касперская потеряла 40 миллионов 2
05.08.2019 Китайцы хотят списать убытки от YotaPhone, но не могут подсчитать ущерб 8
20.05.2019 Как китайцы покупали YotaPhone и почему не остановили его банкротство 9
18.04.2019 Создатель Yota Phone банкрот 10
28.02.2019 Производителю Yota Phone грозит банкротство 2
31.10.2018 У Microsoft нашлась разработка, аналог которой в России хоронили из-за YotaPhone 2
24.07.2018 Россия избавилась от доли в Yota Devices. YotaPhone стал китайским 6
18.05.2018 Экс-глава производителя YotaPhone вложился в российский глобальный бесплатный интернет 1
14.02.2018 Топ-10 самых необычных смартфонов 3
05.02.2018 Смартфоны с двумя экранами: зачем? 3
26.09.2017 «Ростех» готовится продать производителя YotaPhone полностью 5
06.09.2017 У создателя Yota и YotaPhone неожиданно сменились владельцы 1
23.08.2017 Задержанный на год YotaPhone 3 представлен официально. Цены 8
18.08.2017 После годичной задержки рассекречены цены на YotaPhone 3 4
13.07.2017 Экс-руководство YotaPhone обвинило китайцев в уничтожении проекта 15
12.07.2017 Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2017 года 4
13.06.2017 Каким будет YotaPhone 3: версия ZOOM 7
20.03.2017 Проект чехла для iPhone с дисплеями от «планшета Чубайса» провалился 1
14.03.2017 YotaPhone 3 отложен на неопределенный срок: Нет денег 8
21.02.2017 «Росэлектроника» разрабатывает электронно-динамическую визуальную маскировку 1
29.12.2016 Главные провалы российской ИКТ-отрасли в 2016 г. Опрос 2
14.12.2016 Хоккей будущего: интеллектуальные матчи в «облаке» 1
22.09.2016 «Ростех» выпустит российского «убийцу iPhone» за $130 5
27.05.2016 Российский «антишпионский» смартфон TaigaPhone пойдет в серию в 2016 году 1
22.04.2016 Производитель YotaPhone на треть продан китайцам 5
15.04.2016 Как выросли экраны смартфонов за последние 10 лет 1
07.12.2015 В YotaPhone 2 завелся «убийца» Apple Pay 4
04.12.2015 Путину показали крошечный российский ПК 2
25.11.2015 Сотрудникам госкорпорации Ростех выдадут смартфоны YotaPhone 2 2
11.11.2015 Самые ожидаемые смартфоны на Android, iOS и Windows Phone 3
02.11.2015 Названа цена будущего смартфона YotaPhone 7
21.10.2015 YotaPhone перестал быть полностью российским 6
12.10.2015 OED Technologies будет поставлять экраны на основе электронных чернил для смартфонов YotaPhone 1
01.10.2015 Покупатели YotaPhone 2 получат дополнительные мили в программе для часто летающих пассажиров S7 Priority 2
23.09.2015 Самые необычные смартфоны 1
15.09.2015 Yota Devices и ZTE договорились о совместном производстве YotaPhone новых поколений 5
31.08.2015 Резко снижена цена на YotaPhone 2 6
27.07.2015 Версия YotaPhone 2 для госчиновников и спецслужб будет собираться в России 3
21.07.2015 Сделано в России: из чего собраны смартфоны отечественных брендов 6

Публикаций - 93, упоминаний - 448

Yota Devices упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5677 22
Yota Devices - YD 94 22
Ростех - Ростехнологии 2230 13
Apple Inc - Эппл Рус 7707 10
Yota - Скартел 623 9
China Baoli 12 7
Google LLC 7154 6
Rex Global - China Baoli 11 6
Microsoft Corporation 11095 6
ZTE Corporation 550 5
Telconet 24 5
Indiegogo 56 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 4
Jolla - Sailfish Holding 58 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 4
Hi-p Electronics 4 4
InfoWatch - Инфовотч 611 3
Lenovo Motorola 1006 3
LeEco - LeTV 46 3
TWC - Trinity World Managment 6 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 3
SAP SE 3215 3
Huawei 2730 2
LeeCo Coolpad 12 2
Highscreen 31 2
Yota Devices IPR 2 2
I-Free 69 1
Wysips 1 1
Lenovo Group 1637 1
Philips 719 1
TeXet 43 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Columbus - Колумбус 125 1
Xiaomi 904 1
Ethereum Foundation 5 1
Ethereum - Центр компетенций блокчейн-платформы 1 1
Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
Polaroid 28 1
Ланит ГК 1157 1
Telconet Capital 24 3
Garsdale Services 36 3
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 3 3
Белый Ветер 54 2
Sino Advisor International 3 2
Bookmate 19 2
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 1
Бинбанк 184 1
IKEA - ИКЕА 81 1
ВТБ24 583 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 30 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 1
Кораблик 33 1
Снежная Королева 38 1
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 1
Русский стандарт Банк 302 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 17 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
O’STIN - Остин 8 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 40 1
РусГидро ПАО 129 1
Почта России ПАО 1574 1
Связной ГК 878 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Открытие ФК 538 1
Аэрофлот 493 1
LinkedIn 520 1
Kickstarter 95 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Россети ПАО 168 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Роснефть НК 367 1
X5 Group 599 1
Верховный суд Каймановых островов 4 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Международный трибунал Сингапура 2 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Правительство РФ 2205 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Федеральное казначейство России 766 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court 7 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 13
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 8
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 900 3
QWERTY-клавиатура 197 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 2
Smartphone - Смартфон 773 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 2
ИТ-аутсорсинг 670 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 436 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 104 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
Jailbreak - получение админских прав 19 1
3D-печать 135 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 387 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 82 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 394 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Google Android 10751 36
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 19
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 11
Apple iPhone 6 547 10
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 6
Samsung Galaxy Note 558 5
Apple iOS 5742 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 3
Apple iPhone 7 246 3
HTC One - серия смартфонов 137 3
Nestle KitKat 161 2
HTC Desire - серия смартфонов 101 2
Apple iPad 3263 2
Google Android M - Google Android 6 Marshmallow 113 2
Apple iPhone 8 157 2
LG V - серия смартфонов 39 2
Apple iPhone 5 710 2
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 2
Google Nexus - Серия смартфонов 398 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 2
Sony Xperia 113 2
Infowatch Taigaphone (Тайгафон) 9 2
Google Android 4.1-4.3.1 Jelly Bean 33 2
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 2
LG G Flex - серия смартфонов 15 2
ЭОС Дело СЭД 622 2
Symbian OS 776 2
Samsung PenTile - семейство запатентованных схем расположения субпикселов в электронных дисплеях 38 2
Google Android 5 Lollipop 146 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 133 1
Microsoft BizSpark 24 1
ZTE Nubia X 1 1
Microsoft Azure Stream Analytics 5 1
ZTE Axon - серия смартфонов 14 1
Samsung Galaxy Note Edge 24 1
Apple iPhone 3 383 1
I-Free CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 7 1
Мартынов Владислав 78 13
Авдолян Альберт 28 7
Медведев Дмитрий 1434 6
Sie Winston - Си Уинстон 7 5
Чемезов Сергей 121 5
Адоньев Сергей 32 4
Griffin David - Гриффин Давид 3 3
Taylor Joshua James - Тейлора Джошуа Джеймс 3 3
Путин Владимир 1826 3
Касперская Наталья 197 3
Никифоров Николай 1126 2
Писарев Александр 2 1
Никитин Алексей 11 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Сепиашвили Ян 3 1
Hoffman Nick - Хофман Ник 1 1
Штернлиб Теймур 22 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 152 1
Lui Lai Yan - Луи Лаи Ян 1 1
Anthony Yeung Chun Wai - Энтони Янг Чун Вай 1 1
Зверев Андрей 52 1
Сапельников Сергей 100 1
Яшин Илья 5 1
Адонев Сергей 1 1
Бутерин Виталий 20 1
Лапшина Екатерина 12 1
Сульгин Сергей 40 1
Березкин Григорий 28 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 1
Шувалов Игорь 64 1
Виноградова Наталья 49 1
Касперский Евгений 218 1
Эйгес Павел 66 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 61
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 9
Германия - Федеративная Республика 3643 6
Франция - Французская Республика 2126 6
Европа 3759 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 4
Специальный административный район Гонконг 550 4
Индия - Республика 2173 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 4
Великобритания - Острова Кайман 17 4
Япония 2788 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Великобритания - Виргинские Острова 110 3
Кипр - Республика 247 3
Украина 3372 2
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 2
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 2
Китай - Тайвань 591 2
Испания - Барселона 536 2
Малайзия 341 2
Ближний Восток 1473 2
Казахстан - Республика 2632 2
Азия - Азиатский регион 1517 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Восточная Европа 1679 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Великобритания - Лондон 820 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Япония - Токио 287 1
Австралия - Австралийский Союз 1126 1
Сингапур - Республика 808 1
Финляндия - Финляндская Республика 817 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Человеческий фактор 126 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
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