Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ICL КПО ВС
АйСиЭл КПО ВС
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 109, упоминаний - 311
ICL КПО ВС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бобровников Борис 86 3
|Карпинский Алексей 37 3
|Белов Александр 69 2
|Тикуркин Максим 32 2
|Рубцов Иван 12 2
|Сорокин Олег 5 2
|Богданов Валентин 7 2
|Груздев Сергей 26 2
|Головачев Михаил 16 2
|Горелов Дмитрий 51 2
|Терехов Олег 6 1
|Кудинов Дмитрий 5 1
|Романов Сергей 7 1
|Шабуров Олег 10 1
|Буторин Дмитрий 12 1
|Новиков Владимир 7 1
|Батов Иван 7 1
|Дыбко Наталья 2 1
|Попов Виктор 3 1
|Шелепов Владимир 16 1
|Коновалов Борис 9 1
|Мошков Артем 9 1
|Вознесенский Александр 2 1
|Пыслару Аркадий 4 1
|Квашук Сергей 13 1
|Гольдштейн Анна 6 1
|Вячеславов Виктор 2 1
|Зубов Евгений 12 1
|Марков Антон 12 1
|Николаева Мария 2 1
|Шарафетдинов Марат 1 1
|Орлов Алексей 10 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Кухтинов Алексей 1 1
|Абольник Алексей 1 1
|Лящ Михаил 32 1
|Мельникова Алиса 29 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Дружинин Евгений 19 1
|Янкин Андрей 14 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
|ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
|Сириус - Образовательный центр 85 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762530, в очереди разбора - 666219.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762530, в очереди разбора - 666219.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru