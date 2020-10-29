ICL КПО ВС

Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 1

Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 2

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Поставщики ИТ в финсектор поставили рекорд по сокращению выручки 2

Сегмент инфраструктуры зданий опередил рынок ЦОДостроения 1

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