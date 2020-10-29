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ICL КПО ВС
АйСиЭл КПО ВС


29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 1
29.05.2020 Совокупная выручка топ-50 поставщиков ИТ в промышленность выросла на 15% 1
29.11.2019 Российский рынок информационной безопасности поставил новый рекорд 2
30.11.2018 Рейтинг поставщиков ИБ-решений: рынок консолидируется 1
02.07.2018 «Энергобанк» внедрил Solar inRights в рамках реализации концепции CARTA 1
24.10.2017 На рынок ИТ для банков пришла «оттепель» 1
15.05.2017 CNews100: ИТ-рынок начинает выходить из кризиса 1
10.02.2017 Башкомснаббанк подключился к сервису Solar JSOC для мониторинга инцидентов ИБ 3
23.01.2017 ICL-КПО ВС вошла в состав «Российской Национальной Ассоциации SWIFT» 6
22.12.2016 Счастливого нового ЦОДа! Как без проблем запустить дата-центр 1
09.12.2016 CNews Security: рекордный рост рублевой выручки за последние 5 лет 1
27.10.2016 Поставщики ИТ в финсектор поставили рекорд по сокращению выручки 2
17.10.2016 «Связь-безопасность» переходит на электронную обработку документов 4
24.08.2016 Выбираем систему охлаждения ЦОДа: фреон или вода? 1
02.08.2016 «Связь-безопасность» провела модернизацию ИТ-инфраструктуры 6
27.07.2016 «Лаборатория Касперского» и ICL-КПО ВС объединяют усилия для защиты промышленных объектов от киберугроз 5
27.07.2016 ICL-КПО ВС прошла аудит на соответствие СУИБ стандарту ISO/IEC 27001 6
10.06.2016 ITSF: Есть повод для оптимизма в развитии ИТ и информационной безопасности 1
07.06.2016 Сегмент инфраструктуры зданий опередил рынок ЦОДостроения 1
27.05.2016 CNews Infrastructure: кризис – шанс для второго и третьего эшелонов 2
13.05.2016 Пять прогнозов: будущее российских ИТ 1
07.04.2016 Ключевые тренды: инфраструктура прирастает облаками 1
24.03.2016 «Мотовилихинские заводы» управляют производством артиллерийских орудий с помощью ERP-системы «1С» 2
01.03.2016 Как нечаянно сломать ЦОД: 13 методов, опробованных на практике 1
22.12.2015 Агрохолдинг «Комос Групп» принял единый корпоративный стандарт виртуализации 5
16.12.2015 Рынок ИБ растет и падает одновременно 2
07.09.2015 Аккредитацию участников водного Мундиаля в Казани обеспечивала система, созданная ICL-КПО ВС 7
04.09.2015 ICL займется разработкой решений для работы с человеческим капиталом в Иннополисе 2
26.06.2015 Интеграторы сыграли на валютных курсах 1
08.06.2015 В «Энергетической сбытовой компании Башкортостана» внедрена централизованная система учета 2
02.06.2015 В Казани состоялся IT&Security Forum: итоги 2
07.04.2015 28-29 мая в Казани пройдет девятый всероссийский IT&Security Forum 1
23.03.2015 «Кеннард» внедрил Docsvision 4
27.02.2015 Positive Technologies совместно с Axoft и Mont выводит на рынок продукты семейства Application Security 1
04.02.2015 IBM занялась аутсорсингом бухгалтерии в России 1
04.02.2015 IBM открыла первый в России центр по предоставлению услуг в Казани 1
26.01.2015 «Новикомбанк» выбрал инженерную архитектуру APC InfraStruxure для обновленного ЦОДа 5
25.12.2014 Как обеспечить безопасность web-портала 1
19.12.2014 Динамика рынка ИБ на полгода отстает от ИТ 3
18.12.2014 ICL-КПО ВС интегрировала 1С и Microsoft Dynamics АХ на «Казанькомпрессормаше» 4

Публикаций - 109, упоминаний - 311

ICL КПО ВС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1220 12
Softline - Софтлайн 1474 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
Ланит ГК 1157 8
ITG - INLINE Technologies Group 126 7
Microsoft Corporation 11095 7
Астерос - Asteros 531 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 7
Инфосистемы Джет 675 7
Системный софт - SysSoft 124 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 5
iTeco - Ай-Теко 717 5
NVision Group - Энвижн Груп 545 5
Компьюлинк ГК - Compulink 209 5
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 5
Информзащита 423 5
iCore 45 4
Infotecs - ИнфоТеКС 249 4
Анкад - Ancud 21 4
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 4
Acronis - Акронис 364 4
АйТи 752 4
Cisco Systems - Tandberg 93 3
Форт Диалог - Fort Dialogue 5 3
РДТЕХ 159 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
Эшелон НПО 56 3
Калуга Астрал 41 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 489 3
AMT Group - АМТ-Груп 167 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 3
Ростелеком Связьинвест 697 3
Амтел-Сервис 34 3
IBM 3544 3
Ланит Интеграция 101 3
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 2
Сонет 17 2
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 2
Zecurion - Зекурион 148 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Альфа-Банк 1125 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Роснефть НК 367 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ВТБ24 583 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Энергобанк АКБ 4 1
Ростех Новикомбанк 27 1
ДелоБанк 10 1
Татфондбанк 69 1
Мотовилихинские заводы 10 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 7
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
ИТ-аутсорсинг 670 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 138 1
HAAS - Hardware as a Service - Оборудование как сервис 19 1
SDDC - Software Defined Data Center - Программно-определяемые ЦОД 44 1
UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз 46 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
SDS - Software Defined Storage - Программно-определяемая сеть хранения 7 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
NetApp SolidFire 18 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 43 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
Cisco Systems - Tandberg MCU 7 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 13 1
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 10 1
Cisco Systems - Tandberg Content Server 6 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Smart Notebook 34 1
DataLine Nord ЦОД 15 1
S-Terra Юнит 2 1
Apple macOS 926 1
Microsoft Windows 7 1662 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
HPE 3PAR StoreServ Storage 16 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 1
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 1
HPE Nimble Storage dHCI - Интеллектуальное самоуправляемое флеш хранилище в ЦОД и облаке 25 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 1
Aladdin JaCarta 147 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Бобровников Борис 86 3
Карпинский Алексей 37 3
Белов Александр 69 2
Тикуркин Максим 32 2
Рубцов Иван 12 2
Сорокин Олег 5 2
Богданов Валентин 7 2
Груздев Сергей 26 2
Головачев Михаил 16 2
Горелов Дмитрий 51 2
Терехов Олег 6 1
Кудинов Дмитрий 5 1
Романов Сергей 7 1
Шабуров Олег 10 1
Буторин Дмитрий 12 1
Новиков Владимир 7 1
Батов Иван 7 1
Дыбко Наталья 2 1
Попов Виктор 3 1
Шелепов Владимир 16 1
Коновалов Борис 9 1
Мошков Артем 9 1
Вознесенский Александр 2 1
Пыслару Аркадий 4 1
Квашук Сергей 13 1
Гольдштейн Анна 6 1
Вячеславов Виктор 2 1
Зубов Евгений 12 1
Марков Антон 12 1
Николаева Мария 2 1
Шарафетдинов Марат 1 1
Орлов Алексей 10 1
Залецкий Алексей 3 1
Кухтинов Алексей 1 1
Абольник Алексей 1 1
Лящ Михаил 32 1
Мельникова Алиса 29 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Дружинин Евгений 19 1
Янкин Андрей 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 44
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 35
Россия - ПФО - Казань 1518 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 6
Казахстан - Республика 2632 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Россия - ПФО - Самара 1289 2
Россия - Уфа 642 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Восточная Азия 27 1
Швеция - Королевство 754 1
Украина 3372 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Восточная Европа 1679 1
Индия - Республика 2173 1
Япония 2788 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Финляндия - Финляндская Республика 817 1
Закавказье 73 1
Россия - Набережные Челны 202 1
Россия - Калуга 295 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - Ярославль 404 1
Европа 3759 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - Владивосток 864 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 7
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 4
IDC - International Data Corporation 2720 2
Gartner 2192 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews Fast рейтинг 30 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
IT&Security Forum 10 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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