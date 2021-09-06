Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
GMCS
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 220, упоминаний - 476
GMCS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рыбакова Любовь 12 3
|Лящ Михаил 32 3
|Савчук Аурика 7 3
|Венедиктова Мария 4 2
|Облетников Борис 2 2
|Володькина Ирина 2 2
|Сульгин Сергей 40 2
|Корбутова Екатерина 4 2
|Козырь Сергей 30 2
|Чимиричкина Мария 30 2
|Короткий Павел 3 1
|Шварц Григорий 1 1
|Анисимова Светлана 9 1
|Савельева Светлана 4 1
|Лашков Иван 3 1
|Семенова Ирина 34 1
|Бывальцева Алина 1 1
|Островская Людмила 1 1
|Гайдинова Людмила 3 1
|Воропаева Екатерина 18 1
|Косецкий Сергей 1 1
|Федулкина Мария 1 1
|Школьников Борис 1 1
|Александров Александр 18 1
|Мазин Вадим 1 1
|Фомин Василий 1 1
|Кислицын Денис 1 1
|Гудзь Всеволод 1 1
|Чупина Юлия 3 1
|Фолей Александр 1 1
|Темирканова Бэла 5 1
|Серебряков Виктор 42 1
|Сучков Алексей 1 1
|Стуров Александр 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Новикова Елена 49 1
|Лившиц Дмитрий 15 1
|Агапов Василий 10 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
|SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru