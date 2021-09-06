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GMCS


06.09.2021 «Русал» оцифровал HR-процессы на базе WebSoft HCM 2
09.07.2021 Microsoft объявила победителей конкурса партнерских ИТ-решений по итогам 2021 года 1
29.06.2021 GMCS автоматизировала бюджетирование и прогнозирование в «Аскона» на базе решений IBM 1
03.06.2021 «Леруа Мерлен Россия» использует Tableau для контроля качества обслуживания в контактном центре 2
05.04.2021 GMCS создала в «Леруа Мерлен» BI-решение для клиентской поддержки 2
08.02.2021 GMCS разработала для «Асконы» робота на базе RPA-платформы Uipath 3
04.02.2021 Магнитогорский МК совершенствует систему бюджетирования с помощью решений IBM 2
01.02.2021 GMCS и «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве 1
19.01.2021 «Эфко» доверила рутинные процессы программным роботам Uipath 1
12.11.2020 GMCS стала партнером Factory5 по внедрению ПО для промышленности 4
10.11.2020 «Волконский» перешел на цифровую платформу управления на базе Microsoft Dynamics 365 1
06.10.2020 GMCS автоматизировала бюджетирование в КТСП 3
30.09.2020 Market.CNews опубликовал первый рейтинг CRM-систем 1
25.09.2020 CRM после COVID-19 — что изменилось и что нужно бизнесу 2
24.09.2020 GMCS разработала робота для «СОК Сервисный Центр РУС» на базе RPA-платформы UiPath 1
17.09.2020 На рынке ИТ-услуг в России ожидается обвал 1
12.08.2020 «TUI Россия» перешла на цифровую CRM на базе Dynamics 365 online 2
21.07.2020 АЛРОСА проводит цифровую трансформацию HR при поддержке GMCS 2
18.05.2020 GMCS автоматизировала сводное планирование в «Татпрофе» на базе Microsoft Dynamics AX 1
20.04.2020 GMCS обеспечила НТП «Трубопровод» CRM на базе Microsoft Dynamics 365 1
05.03.2020 GMCS модернизировала BI-систему для DB Schenker в России 2
11.10.2019 Обновление ПО парализовало работу «Почты России» 3
23.09.2019 «Клёкнер Пентапласт Рус» перешла на Microsoft Dynamics AX 2
10.09.2019 Ряды поставщиков ИТ-услуг редеют из-за «особенностей ведения бизнеса» в России 1
08.07.2019 Выручка лидеров мобильной разработки выросла на 17% 1
01.07.2019 GMCS автоматизировала контакт-центр «Леруа Мерлен Восток» 1
28.06.2019 GMCS и «Босс» создали HR-консорциум 2
03.06.2019 GMCS автоматизирует бюджетирование в «Асконе» 3
16.05.2019 Yota перешла на Microsoft Dynamics 365 2
23.04.2019 Динамика рынка ИТ в ритейле побила антирекорд 1
19.04.2019 «Камчатскэнерго» запустило потребительские цифровые сервисы 1
11.02.2019 GMCS и UiPath займутся роботизированной автоматизацией трудоемких задач 4
06.02.2019 GMCS создала BI-платформу для «Сколково» 1
08.10.2018 GMCS запустила BI-систему в «Л.Арго» 3
20.09.2018 У президента Maykor проходят обыски 1
29.06.2018 Аналитика 3.0: новые технологии меняют рынок 1
24.05.2018 ABI Product реализует стандарты управления с помощью MAYKOR-GMCS 1
11.04.2018 SAP заявила о крупнейшем внедрении в России и о рекорде выручки за 5 лет 1
03.04.2015 Выручка Maykor превысила 10 млрд рублей 1
26.02.2015 ФТС поставила российскую систему управления токенами вместо американской 1

Публикаций - 220, упоминаний - 476

GMCS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 33
SAP SE 3207 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 8
Maykor - Мэйкор 259 5
Крок 1219 5
Компьюлинк ГК - Compulink 209 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Синтерра - Synterra 562 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Инфосистемы Джет 675 3
Ланит ГК 1155 3
Softline - Софтлайн 1473 3
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 35 3
НСТ - Новые сервисные технологии 35 2
Микротест 176 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 2
ITG - INLINE Technologies Group 126 2
БТЕ - BTE 6 2
Columbus - Колумбус 124 2
АйТи 749 2
iTeco - Ай-Теко 715 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 2
UIPath 27 2
IBM 3527 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Magora Systems - Магора 3 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Информзащита 422 1
KODE 5 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 1
UseTech - Юзтех Интеграция 5 1
ЦРТ Сервис 74 1
Agima 13 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 302 1
GBC Team 5 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Локотех Ctrl2Go Factory5 6 1
Team Force - Тим Форс 8 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Белый Ветер 52 2
TUI Group - туристическая компания 3 2
Алроса АК 81 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Servier - Сервье - фармацевтическая компания 5 1
ABI Product - АБИ Продакт 10 1
ВТБ24 583 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 7 1
Л.Арго 2 1
Камчатскэнерго ПАО 13 1
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 3 1
Почта России ПАО 1570 1
Askona Life Group - Аскона 60 1
КТСП - Контейнерный терминал Санкт-Петербург 1 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
Т плюс - Энергосбыт плюс 10 1
НТП Трубопровод - Инженерно-промышленная нефтехимическая компания 3 1
ЭФКО ГК 9 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 38 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
DB Schenker - Шенкер АО 11 1
X5 Group 599 1
Газпром нефть 380 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Связной ГК 877 1
Открытие ФК 538 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Wildberries 128 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
Роснефть НК 367 1
Росгосстрах 182 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
О’Кей - Сеть магазинов 60 1
Транснефть 159 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 64 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 5
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 371 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом 45 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
Умная каска 7 1
Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 3 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
Self-Service BI - системы Business intelligence самообслуживания 11 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 224 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
OpenStack 347 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 59 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 214 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
IBM Cognos BI 140 10
Microsoft Dynamics 365 92 7
Google Android 10750 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 3
Microsoft Dynamics 192 3
GMCS Платформа ВерЭкс (VerEx) 8 3
Microsoft SharePoint Server 103 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 447 3
Microsoft Windows 10 6612 3
БОСС-Кадровик 74 2
Apple iOS 5741 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 2
Microsoft Excel 435 2
Qlikview 97 2
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow 17 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 81 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 27 1
Microsoft Dynamics 365 Unified Service Desk (USD) 1 1
UiPath Studio 2 1
Microsoft Power Apps 17 1
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 19 1
Aladdin Knowledge Systems 7 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Microsoft Power Platform 14 1
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement 3 1
UiPath Orchestrator 2 1
IBM Planning Analytics 6 1
SQL - Язык программирования 432 1
Microsoft Office 1921 1
Microsoft SQL Server 789 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
Terrasoft Creatio 44 1
SAP SuccessFactors 110 1
Microsoft Power BI 113 1
Aladdin JaCarta 147 1
Рыбакова Любовь 12 3
Лящ Михаил 32 3
Савчук Аурика 7 3
Венедиктова Мария 4 2
Облетников Борис 2 2
Володькина Ирина 2 2
Сульгин Сергей 40 2
Корбутова Екатерина 4 2
Козырь Сергей 30 2
Чимиричкина Мария 30 2
Короткий Павел 3 1
Шварц Григорий 1 1
Анисимова Светлана 9 1
Савельева Светлана 4 1
Лашков Иван 3 1
Семенова Ирина 34 1
Бывальцева Алина 1 1
Островская Людмила 1 1
Гайдинова Людмила 3 1
Воропаева Екатерина 18 1
Косецкий Сергей 1 1
Федулкина Мария 1 1
Школьников Борис 1 1
Александров Александр 18 1
Мазин Вадим 1 1
Фомин Василий 1 1
Кислицын Денис 1 1
Гудзь Всеволод 1 1
Чупина Юлия 3 1
Фолей Александр 1 1
Темирканова Бэла 5 1
Серебряков Виктор 42 1
Сучков Алексей 1 1
Стуров Александр 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Юрченко Евгений 75 1
Кузнецов Александр 75 1
Новикова Елена 49 1
Лившиц Дмитрий 15 1
Агапов Василий 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 110
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 17
Казахстан - Республика 2621 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 5
Россия - СФО - Новосибирск 1956 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 3
Украина 3347 3
Германия - Федеративная Республика 3614 3
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Беларусь - Белоруссия 2081 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Франция - Французская Республика 2112 2
Восточная Европа 1669 2
Европа 3730 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 2
Эстония - Эстонская Республика 413 1
Россия - Владимир 158 1
Россия - Томск 446 1
Россия - Ярославская область 330 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Абхазия - Республика 103 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 1
Индия - Республика 2161 1
Япония 2760 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 1
Евразия 160 1
Австралия - Австралийский Союз 1118 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 496 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 14 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
CNews Analytics 1988 4
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IDC - International Data Corporation 2709 3
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IDC Russia - IDC Россия 115 1
CNews Mobile - рейтинг 10 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
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