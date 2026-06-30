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МИФИ и GMCS будут вместе готовит ИТ-специалистов в области аналитики

GMCS (входит в ГК «МТ-Интеграция») и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

В рамках нового соглашения в течение предстоящего учебного года эксперты GMCS проведут для студентов практические занятия по ИТ-дисциплинам, а также примут участие в разработке и актуализации рабочих программ профильных образовательных курсов. Особое внимание будет уделено изучению современных подходов к бизнес-аналитике на базе российской платформы «Форсайт».

«Со стороны НИЯУ МИФИ высоко оценили перспективы дальнейшего взаимодействия. «Для нашего университета крайне важно, чтобы образовательные программы были максимально тесно связаны с деятельностью партнеров, куда студенты придут работать после выпуска, а также отвечали потребностям ИТ-рынка в целом. Сотрудничество с GMCS позволяет нам интегрировать в учебный процесс реальные практические кейсы и современные ИТ-инструменты. Мы видим, что наши студенты с большим интересом осваивают прикладную аналитику, и уверены, что продолжение этого партнёрства даст им конкурентные преимущества на рынке труда», — сказала директор Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ Анна Норкина.

«Мы рады продолжать сотрудничество с НИЯУ МИФИ в обучении студентов практике работы с аналитическими инструментами. В рамках заключённого соглашения о содействии мы разработаем программу дисциплины и будем преподавать подходы к прикладной аналитике на базе платформы «Форсайт». Сегодня это один из ведущих российских продуктов в области аналитики и решений класса Corporate Performance Management. Как ключевой партнер вендора, мы реализуем масштабные проекты на этой платформе для крупнейших отечественных компаний из ТЭК, ритейла, промышленности и других отраслей. Уверен, что наш практический опыт станет для студентов прочным фундаментом для будущей карьеры», — сказал директор по развитию бизнеса GMCS Роман Циколенко

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