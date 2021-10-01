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ЦНИИС ФГУП
Центральный научно-исследовательский институт связи


01.10.2021 В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи 2
25.02.2021 Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона 4
20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 2
26.06.2020 В России появилось 10 новых системообразующих компаний в ИТ и телекоме. Полный список 2
28.04.2020 Россиянам придется регистрировать у властей новые смартфоны за свой счет 1
29.11.2019 Конец кражам мобильников и привозным дешевым смартфонам: В России тестируется единая база IMEI 2
30.04.2019 Академия госуправления забирает здание у старейшего телекоммуникационного вуза России 3
05.03.2019 Власти создают базу мобильных абонентов для удобства коллекторов и банков 1
08.02.2019 Россиянам вдвое сократят срок бегства из мобильного рабства 6
07.12.2018 Власти готовятся ввести в России налог на мобильники 2
14.11.2018 В России война за большие данные. Сотовые операторы отказываются делиться абонентскими базами с банками 1
01.06.2018 Связь получила собственный Совет по профессиональным квалификациям 1
03.05.2018 Регулирование телекома: успехи и неудачи Минкомсвязи 4
26.04.2018 Хозяева московских и питерских радиоточек будут платить за олимпийские объекты связи 1
02.02.2017 Россия: число перенесенных абонентских номеров от одного оператора связи к другому превысило 5 млн 1
30.03.2016 Road show «Ростелекома» по 40 городам страны стартовало в Мурманске 1
24.03.2016 В Крыму началось освобождение из «мобильного рабства» 2
07.12.2015 Борис Мазо назначен руководителем отдела по взаимодействию с операторами связи «Гарс Телеком» 1
24.09.2015 Законодательство для телекома: кардинальные перемены в отрасли 3
05.03.2015 Минкомсвязи пересмотрит расходы на реестр перенесенных номеров 9
09.02.2015 Минкомсвязь, Россвязь и Роскомнадзор не поделили контроль за качеством услуг связи 1
29.10.2014 К каким сотовым операторам перебегает больше всего «мобильных рабов». РЕЙТИНГ 7
31.07.2014 Дело принципа: как вводится MNP в России 5
14.07.2014 Отмена «мобильного рабства» обходится государству в десятки миллионов рублей 6
14.02.2014 Российский НИИ создает альтернативу Speedtest 1
05.02.2014 В России перенесено уже 20 тыс. мобильных номеров 1
21.01.2014 Тестирование перенесенного сотового номера выявило неожиданные проблемы 1
11.12.2013 «Мегафон» тормозит избавление абонентов от «мобильного рабства» 3
09.12.2013 «Билайн», МТС и «Мегафон» не отпускают абонентов из «мобильного рабства» 2
29.11.2013 "Мобильному рабству" пришел конец, но только по закону 2
11.11.2013 Из Минкомсвязи уходят Денис Свердлов и Эльдар Разроев 1
28.10.2013 Решение Inline Technologies для энергетики рекомендовано к массовому использованию 1
10.10.2013 Минкомсвязи проиграло битву за базу перенесенных номеров 3
04.12.2012 Предложенные Россией дополнения в регламент международной электросвязи оказались проигнорированными 1
11.10.2012 Назначены исполняющие обязанности руководителей подведомственных Россвязи организаций 3
04.06.2012 «Билайн» и МТС боятся попасть в «транзитное рабство» от МТТ 1
07.10.2011 «Ростелеком» совместно с отраслевыми НИИ и ВУЗами создал базу корпоративной системы технологического и инновационного развития 1
26.09.2011 «Ростелеком» создаст корпоративный центр компетенции на базе «Центрального научно-исследовательского института связи» 3
01.08.2011 Ваагн Мартиросян назначен старшим вице-президентом «Ростелекома» 1
29.10.2010 IMAQLIQ протестировал оборудование ШПД на базе технологии GEPON на модельной сети технопарка ЦНИИС 2

Публикаций - 47, упоминаний - 106

ЦНИИС ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 8
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 4
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 4
Ростелеком Связьинвест 706 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 3
Синтерра - Synterra 570 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 2
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
АСВТ 29 1
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 6 1
Samsung Electronics 5730 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
ИскраУралТел 15 1
РТСофт - RTSoft 43 1
IDX - Системы управления идентификацией 11 1
Тензор 44 1
Ланит ГК 1160 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
Воентелеком 134 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
Philips 744 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Нанософт 70 1
LG Electronics 1875 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Почта России ПАО 1579 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
ВТБ24 583 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 6
Правительство РФ 2208 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Президент Российской Федерации 1442 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 66 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Счётная палата РФ 461 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 170 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 3
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 3
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
OnePlus - Серия смартфонов 90 2
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 9 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Духовницкий Олег 91 4
Никифоров Николай 1126 4
Путин Владимир 1828 3
Бокова Людмила 80 3
Рейман Леонид 422 2
Дворкович Аркадий 169 2
Щеголев Игорь 676 2
Аксаков Анатолий 98 2
Сеславинский Михаил 8 1
Шередин Роман 19 1
Айбашева Анна 91 1
Белова Светлана 7 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Чебаков Сергей 1 1
Мутко Виталий 5 1
Галушина Ольга 1 1
Пристанков Дмитрий 1 1
Гуськов Антон 10 1
Свердлов Денис 163 1
Приходько Сергей 23 1
Тер-Степанов Дмитрий 20 1
Шохин Александр 21 1
Носков Константин 202 1
Жаров Александр 165 1
Липов Андрей 50 1
Шадаев Максут 384 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 3
Россия - ПФО - Казань 1522 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - Сочи 913 2
Россия - Республика Крым 626 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Европа 3788 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Украина 3398 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Казахстан - Республика 2650 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Грузия 693 1
Россия - Краснодарский край 918 1
Россия - Севастополь 420 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 5
ЕИСПСА - Единая информационная система проверки сведений об абонентах 4 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 12
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 37 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций им. Э. Т. Кренкеля 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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