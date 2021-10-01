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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦНИИС ФГУП
Центральный научно-исследовательский институт связи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 106
ЦНИИС ФГУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Духовницкий Олег 91 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Путин Владимир 1828 3
|Бокова Людмила 80 3
|Рейман Леонид 422 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Аксаков Анатолий 98 2
|Сеславинский Михаил 8 1
|Шередин Роман 19 1
|Айбашева Анна 91 1
|Белова Светлана 7 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Чебаков Сергей 1 1
|Мутко Виталий 5 1
|Галушина Ольга 1 1
|Пристанков Дмитрий 1 1
|Гуськов Антон 10 1
|Свердлов Денис 163 1
|Приходько Сергей 23 1
|Тер-Степанов Дмитрий 20 1
|Шохин Александр 21 1
|Носков Константин 202 1
|Жаров Александр 165 1
|Липов Андрей 50 1
|Шадаев Максут 384 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Analytics 1991 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768225, в очереди разбора - 671909.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768225, в очереди разбора - 671909.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru