Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ФТС РФ
Главное управление информационных технологий


17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
18.06.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
30.06.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
19.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2014» 1
28.01.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2014» 1
10.12.2013 CNews приглашает на конференцию "ИКТ в госсекторе" 1

Публикаций - 44, упоминаний - 44

ФТС РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Программный продукт ГК 92 9
Directum - Директум 647 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 4
ОТР 135 4
РТЛабс 145 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 4
ТерраТех - TerraTech 8 4
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Базальт СПО 206 3
Naumen - Наумен 342 3
Diasoft - Диасофт 354 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 3
АйТи 753 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 34
Федеральное казначейство России 766 31
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 30
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 29
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 28
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 28
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 25
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 23
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 22
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 21
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 19
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 17
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 17
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 17
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 17
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 15
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 14
Правительство РФ 2208 14
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 14
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 14
Счётная палата РФ 461 13
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Правительство Москвы 653 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 12
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 5
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 4
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 3
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Четвернин Алексей 651 37
Песчанских Георгий 38 34
Власов Сергей 76 28
Петрушин Андрей 64 24
Меджитов Тимур 56 22
Албычев Александр 74 22
Рудзевич Мария 34 22
Раков Ярослав 48 20
Бутенко Юрий 64 19
Чернякова Елена 26 19
Катамадзе Анна 72 19
Калина Роман 60 18
Чамара Денис 57 18
Цариковский Федор 31 17
Герасимюк Максим 20 17
Приданкин Андрей 30 17
Евстигнеев Сергей 21 17
Бойко Елена 151 17
Крюков Сергей 26 17
Звягина Наталья 64 17
Левин Леонид 83 17
Стрельцов Андрей 53 17
Ляшенко Сергей 29 17
Иванов Алексей 76 16
Ковнир Евгений 71 15
Селиванов Дмитрий 48 15
Ципорин Павел 51 14
Хайруллин Айрат 39 14
Паршин Максим 142 14
Фомичев Олег 107 14
Семенов Алексей 67 14
Лысенко Эдуард 209 14
Акимов Максим 167 14
Кудрин Алексей 63 13
Малков Павел 38 13
Матвеева Татьяна 83 12
Рымар Максим 36 11
Комар Евгений 20 11
Терещенко Денис 38 11
Кирюшин Сергей 52 11
Россия - Российская федерация - РФ 57680 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 28
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 25
Россия - Тульская область 754 20
Россия - Республика Алтай 687 20
Россия - Калужская область 575 19
Россия - Ростовская область 864 12
Россия - Сахалинская область 435 12
Россия - Ульяновская область 354 11
Россия - Челябинская область 661 11
Россия - Кировск - Кировская область 305 11
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 11
Россия - Республика Мордовия 390 11
Казахстан - Республика 2650 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 10
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 9
Россия - Новосибирская область 819 7
Россия - Архангельская область 347 4
Арктика 141 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 23
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 11
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 8
Доктрина информационной безопасности России 14 6
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 6
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 34
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770067, в очереди разбора - 673749.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще