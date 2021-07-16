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УСН
Упрощенная система налогообложения


16.07.2021 Банк «Открытие» добавил сервис для работы по УСН в интернет-банк 2
13.04.2021 «Точка» представила новые продукты для бизнеса 1
29.01.2021 «Ростелеком» с друзьями возьмет в оборот документы федеральной власти 1
15.10.2020 «Актион-МЦФЭР» запустила платформу поддержки студентов-экономистов 1
05.10.2020 Должно ли государство в равной степени поддерживать продуктовые и сервисные компании? Опрос CNews 1
23.07.2020 Клиенты Райффайзенбанка могут формировать декларацию в мобильном на iOS 1
16.07.2020 Райффайзенбанк запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для клиентов всех банков 1
22.06.2020 Сбербанк запустил онлайн-бухгалтерию для предпринимателей 1
04.06.2020 Банк «Открытие» интегрировал «Бизнес-портал» с онлайн-бухгалтерией «Эльба» 1
21.05.2020 Промсвязьбанк запустил онлайн-сервис для подготовки декларации в ФНС 2
08.04.2020 Банк «Авангард» встроил онлайн-бухгалтерию «Эльба.Мини» в интернет-банк 2
26.02.2020 Онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка научилась формировать налоговые декларации 1
18.12.2019 В приложении Райффайзенбанка для малого бизнеса появилась онлайн-бухгалтерия 1
18.12.2019 Онлайн-бухгалтерия стала доступна в мобильном приложении для малого бизнеса Райффайзенбанка 1
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 1
05.09.2019 «Точка» представила новые продукты 1
22.07.2019 Банк «Точка» обновил мобильный и интернет-банк 1
22.07.2019 Райффайзенбанк запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию 2
21.03.2019 «Банк Авангард» интегрировал интернет-банк с учетными сервисами «СКБ Контур» 1
19.03.2019 Совкомбанк интегрировал «Контур.экстерн» в систему ДБО 1
11.02.2019 «АТОЛ» представила недорогой фискальный регистратор для малого бизнеса 1
21.12.2018 CNews назвал регионы России, где ИТ-компании платят меньше налогов 1
06.12.2018 OFD.ru запустил маркетплейс для покупки ККТ и заказа услуг 1
06.06.2018 «ОФД Мультикарта» и «Кассатка» создали комплексное решение для малого и среднего бизнеса 1
23.04.2018 «СКБ Контур» создал банк для предпринимателей 1
20.12.2016 «Почта России» запустила проект по онлайн-продаже российских товаров за границу 1
29.08.2016 Онлайн-кассы в торговле: что это такое 1
19.07.2016 Рамиль Шайхутдинов стал новым руководителем проекта «Контур.Эльба» 1
30.07.2015 «Контур.Эльба» интегрировалась с банковским сервисом «Точка» 1
05.12.2014 Новосибирская область первой из регионов ввела льготный налоговый режим для ИТ-компаний 2
10.07.2014 Облачная бухгалтерия «СКБ Контура» распалась 1
09.06.2014 Интернет-бухгалтерия «Моё дело» представила API для банков 1
17.02.2014 «СКБ Контур» по итогам 2013 г. увеличил выручку на 19% 1
03.12.2013 «Альфа-Банк» запустил сервис по формированию пакетов документов для регистрации бизнеса в России 1
05.06.2013 «Бухгалтерия.Контур» отказалась от бесплатных пользователей 1
23.04.2013 ИТ-компании России думают о переносе бизнеса в соседние страны. Причины 1
14.03.2013 Минкомсвязь предлагает продлить действие льгот по страховым взносам для ИТ-компаний 2
09.11.2012 Жена главы Минкомсвязи инвестировала в облачную бухгалтерию 1
03.10.2012 Веб-сервис «Эврика» научился вести бухгалтерию 1
27.03.2012 В веб-сервисе «Эльба» появился функционал сверки с налоговой 1

Публикаций - 52, упоминаний - 60

УСН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3779 5
СКБ Контур 416 5
ВолгаТелеком 223 1
1С-Рарус 539 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Актион-МЦФЭР 18 1
МойСклад - Логнекс 85 1
SmartWay - Смартвэй 4 1
Чек Онлайн 6 1
Google LLC 7177 1
Калуга Астрал 41 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 1
1С-Старт 3 1
Subtotal 2 1
СофтБаланс - SoftBalance 28 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Такском - Taxcom 119 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Рексофт - Reksoft 202 1
KPMG - КПМГ 131 1
Diasoft - Диасофт 354 1
Крок 1221 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
Ланит ГК 1160 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 8 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
Facebook 3768 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Alibaba Group 298 1
АТОЛ ГК 168 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 6
Точка 124 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 84 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 1
Совкомбанк ПАО 147 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
Открытие ФК 538 1
КУБ АО - Кредит Урал Банк 4 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Правительство РФ 2208 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
УПД - Универсальный передаточный документ 44 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
ЦТО - Центр технического обслуживания 1 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 25 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 56 4
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
1С:Розница 55 1
ВТБ Мультикарта 147 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 1
Сбербанк Бухгалтерия для ИП 4 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 13 1
1С:Отчетность 5 1
1С:Fresh - 1CFresh.com - 1С:Предприятие через интернет 4 1
СКБ Контур - Контур.Бухгалтерия 19 1
АТОЛ Frontol Xpos 5 1
Калуга Астрал-М 1 1
1С:БухОбслуживание 13 1
АТОЛ Strike 1 1
Мультикарта ОФД 1 1
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 1
Google YouTube - Видеохостинг 1734 1
1С:БизнесСтарт - онлайн-бухгалтерия для малого бизнеса 4 1
1С:Бухгалтерия 398 1
Яндекс.Директ 91 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 22 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 1
Apple - App Store 2198 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Валяева Елизавета 72 3
Иванченко Евгений 15 2
Скоков Денис 10 2
Мокрышев Сергей 3 2
Гуляева Полина 6 2
Арипов Никита 1 1
Шевелев Илья 1 1
Сухарев Игорь 1 1
Котова Любовь 1 1
Швецова Мария 5 1
Ганник Яна 6 1
Зельднер Людмила 1 1
Дзыгарь Вадим 1 1
Харитонов Василий 1 1
Липич Григорий 49 1
Валеев Ренат 1 1
Садовникова Галина 4 1
Штеркель Петр 2 1
Шайхутдинов Рамиль 3 1
Колесников Александр 13 1
Путин Владимир 1828 1
Чернощекин Александр 1 1
Глазков Александр 57 1
Попов Анатолий 98 1
Румянцев Антон 46 1
Овчаренко Юрий 25 1
Егоров Александр 48 1
Морлок Александр 15 1
Шайхутдинов Роман 107 1
Смирнов Александр 44 1
Орловский Павел 3 1
Раптовский Александр 2 1
Егоричев Александр 1 1
Сергеев Михаил 31 1
Кудинова Елена 1 1
Фогель Олег 1 1
Горбачев Дмитрий 11 1
Коллегов Иван 4 1
Белянцева Наталья 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Казахстан - Республика 2650 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Украина 3398 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - Пензенская область 349 1
Россия - Челябинская область 661 1
Россия - Челябинск 777 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Россия - Новосибирская область 819 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ЦВПП - центр выдачи и приёма посылок 5 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 6 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 85 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Федеральное законодательство 254 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
Главбух 5 1
CNews Analytics 1991 2
RAEX - Эксперт РА 49 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768146, в очереди разбора - 671830.
Создано именных указателей - 46354.
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