Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
УСН
Упрощенная система налогообложения
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 60
УСН упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|1С 3779 5
|СКБ Контур 416 5
|ВолгаТелеком 223 1
|1С-Рарус 539 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
|Актион-МЦФЭР 18 1
|МойСклад - Логнекс 85 1
|SmartWay - Смартвэй 4 1
|Чек Онлайн 6 1
|Google LLC 7177 1
|Калуга Астрал 41 1
|СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 319 1
|1С-Старт 3 1
|Subtotal 2 1
|СофтБаланс - SoftBalance 28 1
|Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
|Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
|Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Такском - Taxcom 119 1
|EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
|Рексофт - Reksoft 202 1
|KPMG - КПМГ 131 1
|Diasoft - Диасофт 354 1
|Крок 1221 1
|OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
|Ланит ГК 1160 1
|APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 8 1
|ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 1
|Facebook 3768 1
|Yandex - Яндекс 4103 1
|Alibaba Group 298 1
|АТОЛ ГК 168 1
|Валяева Елизавета 72 3
|Иванченко Евгений 15 2
|Скоков Денис 10 2
|Мокрышев Сергей 3 2
|Гуляева Полина 6 2
|Арипов Никита 1 1
|Шевелев Илья 1 1
|Сухарев Игорь 1 1
|Котова Любовь 1 1
|Швецова Мария 5 1
|Ганник Яна 6 1
|Зельднер Людмила 1 1
|Дзыгарь Вадим 1 1
|Харитонов Василий 1 1
|Липич Григорий 49 1
|Валеев Ренат 1 1
|Садовникова Галина 4 1
|Штеркель Петр 2 1
|Шайхутдинов Рамиль 3 1
|Колесников Александр 13 1
|Путин Владимир 1828 1
|Чернощекин Александр 1 1
|Глазков Александр 57 1
|Попов Анатолий 98 1
|Румянцев Антон 46 1
|Овчаренко Юрий 25 1
|Егоров Александр 48 1
|Морлок Александр 15 1
|Шайхутдинов Роман 107 1
|Смирнов Александр 44 1
|Орловский Павел 3 1
|Раптовский Александр 2 1
|Егоричев Александр 1 1
|Сергеев Михаил 31 1
|Кудинова Елена 1 1
|Фогель Олег 1 1
|Горбачев Дмитрий 11 1
|Коллегов Иван 4 1
|Белянцева Наталья 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
|Главбух 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768146, в очереди разбора - 671830.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768146, в очереди разбора - 671830.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru