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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
СКФО
Северная Осетия-Алания Республика
Владикавказ

Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ


21.09.2020 Huawei расширяет российскую сеть фирменных магазинов 1
23.07.2020 ViPNet Coordinator IG и ViPNet Connect — лауреаты национальной премии «Безопасная информационная среда» 2
22.07.2020 Технологии «Ростелекома» в Северной Осетии будут оповещать население о ЧС 1
02.06.2020 «Манго телеком» подключил новые города 1
15.02.2019 «Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты 1
29.10.2018 Как отвоеванное государство стало вотчиной «Мегафона». Репортаж 2
04.09.2018 Новый учебный год в Сетевой академии Cisco посвящен кибербезопасности 1
19.07.2018 «Мегафон» включил LTE-Advanced на скорости до 300 Мбит/с на Северном Кавказе 2
16.02.2018 «Ростелеком» создаст умный город во Владикавказе 6
14.02.2018 В России будут сбивать дроны, залетевшие не туда 1
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
22.12.2017 «Ростелеком» приобрел крупнейшего интернет-провайдера Владикавказа 2
05.12.2017 «Росэлектроника» создаст к 2022 году во Владикавказе сервисный центр спецтехники 1
22.08.2017 «Ростелеком» построил оптическую сеть в Ирафском районе Северной Осетии 1
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
11.10.2016 МТС открыл новые салоны связи во Владикавказе 3
29.09.2016 «Мегафон» развивает ВОЛС в Северной Осетии 1
28.09.2016 «Ростелеком» принял участие в праздновании Дня города Владикавказа 3
13.09.2016 «Мегафон» включил интернет высокогорным таможенным постам Северной Осетии 1
13.09.2016 РТРС построит 210-метровую телебашню во Владикавказе 4
08.09.2016 МТС обеспечил покрытие сетью 4G всей Северной Осетии 2
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1
07.09.2016 Северная Осетия автоматизирует региональную систему управления закупками на базе АЦК-Госзаказ 1
02.09.2016 Облачные технологии и открытый код спасут медицину развивающихся стран от краха 1
12.08.2016 МТС провела интернет в горы Северной Осетии 1
27.06.2016 Руководители подразделений Администрации Читы получили доступ к СЭД «Дело» 1
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
27.04.2016 Сергей Афонин назначен директором Южного региона «ВымпелКома» 1
07.04.2016 «Вокорд» подвел итоги работы комплексов фото- и видеофиксации «Вокорд-Трафик» в 2015 г. 1
21.03.2016 «Ростелеком» предоставил телеком-услуги новым МФЦ в Северной Осетии 2
26.01.2016 РТРС построит новую 210-метровую радиотелевизионную башню в Северной Осетии 2
01.12.2015 «МегаФон» включил интернет 4G в Северной Осетии 2
26.11.2015 «МегаФон» улучшает клиентский сервис в Северной Осетии 1
06.10.2015 МТС запустила 3G на Кубе 1
21.08.2015 В Северной Осетии обсудили вопросы развития региональной информатизации 2
15.06.2015 Руководство Администрации Рязани работает в СЭД «Дело» через мобильное приложение «АРМ Руководителя» 1
10.04.2015 Аналитики сравнили доходы и автомобили ИТ-чиновников 1
08.04.2015 ОПК завершает поставки во внутренние войска МВД новых командно-штабных машин для организации полевых узлов радиосвязи 1
20.03.2015 Партнером платежной системы «Юнистрим» стал «Темпбанк» 1
09.02.2015 «Ростелеком» подключил первого абонента по технологии Point-to-point во Владикавказе 2

Публикаций - 137, упоминаний - 185

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 9
Синтерра - Synterra 602 8
МегаФон Кавказский филиал 192 7
Скай Линк - Skylink 548 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 6
Microsoft Corporation 11628 6
Cisco Systems 2158 6
Huawei 2750 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 4
IBM 3677 3
Ростелеком - Северо-Осетинский филиал 18 3
Yandex - Яндекс 4129 3
АйТи 771 3
Орбита 23 2
VK - Mail.ru Group 2508 2
Oracle Corporation 3466 2
BSA - Business Software Alliance 113 2
Softline - Софтлайн 1507 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
АТОЛ ГК 168 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 2
Бизнес ИТ 34 2
Совзонд - Sovzond 66 2
SAP SE 3272 2
NEC 453 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 313 2
РДТЕХ 161 2
Alcatel-Lucent Enterprise 356 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 197 2
Spirit DSP - Спирит Корп 248 2
Infotecs - ИнфоТеКС 251 2
Армада 282 2
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 2
VMware 1839 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 276 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Остелеком 18 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 7
УЭК - Универсальная электронная карта 512 5
Почта России ПАО 1586 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 2
Цифроград 67 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 114 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 1
РАО ЕЭС России ПАО 78 1
Lexus 38 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 1
Афимолл ТРЦ 3 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 9 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Лидер-инновации 27 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Газпром ПАО 538 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 1
Северсталь ПАО 206 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
UPS 38 1
DHL Express 83 1
Adidas 99 1
Связной ГК 897 1
РВК - Российская венчурная компания 482 1
eBay Inc 565 1
Юнистрим - Unistream 169 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Qiwi 783 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 8
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 26 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 1
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 15 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 19 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Государственный комитет информации и печати Республики Южная Осетия - Госкомитет Южной Осетии 1 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 164 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 1
Администрация Президента РФ 274 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 155 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 260 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 1
Правительство РФ 2226 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 11
3G - Стандарт мобильной связи 3835 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 3
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 56 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 118 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 2
Караоке 27 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 170 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 52 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 368 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 500 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 575 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 183 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 191 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 16 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
КШМ - Командно-штабная машина 4 1
ЭОС Дело СЭД 649 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
Apple iPad 3263 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 2
Qiwi Открытый город 5 2
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 39 2
Google Android 10752 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 2
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 11 1
Software AG ARIS 115 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
Infotecs - ViPNet Coordinator IG 6 1
Sony Xperia XZ Premium 7 1
Малышарики - анимационный сериал для детей 2 1
SAP REM - SAP Real Estate Management 3 1
ВымпелКом - Билайн Мобильный VPN 5 1
Software AG webMethods 35 1
IBM PC DOS 19 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 18 1
Lenovo Motorola Moto X 36 1
ЕС ОрВД - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации 3 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 16 1
Lenovo Motorola Moto Z - Motorola Moto Z - серия смартфонов 33 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 1
МОД Народный контроль 29 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
BioLink IDenium 9 1
ЭОС iEOS 21 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
БФТ АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 24 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Тишков Александр 21 6
Кесельбренер Леонид 49 4
Селютин Александр 59 3
Макаров Станислав 111 3
Щеголев Игорь 676 3
Соколов Дмитрий 45 2
Гродзенский Яков 9 2
Контрабаев Артур 66 2
Чучелов Андрей 44 2
Слизень Виталий 154 2
Ермолаев Артем 340 2
Нащекин Алексей 111 2
Лысенко Эдуард 209 2
Медведев Дмитрий 1437 2
Страх Александр 31 2
Саакашвили Михаил 12 2
Никифоров Николай 1126 2
Прозоров Дмитрий 58 1
Борисов Алексей 16 1
Санакоев Давид 1 1
Пальчун Кирилл 47 1
Ефимов Альберт 37 1
Ухлинов Леонид 48 1
Шмаков Леонид 1 1
Юсупов Ренат 76 1
Достов Виктор 18 1
Джиоев Мириан 6 1
Чернышов Игорь 5 1
Могилин Артём 5 1
Малышев Игорь 13 1
Кочиев Григорий 2 1
Леви Гавриил 17 1
Левиков Антон 68 1
Гуртов Дмитрий 12 1
Скоков Сергей 26 1
Векилов Тимур 28 1
Черный Алексей 23 1
Булаев Алексей 1 1
Важнов Алексей 7 1
Василенков Александр 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 64
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 286 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 38
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 32
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 31
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 119 30
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 281 29
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 27
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 26
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 244 23
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 482 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 22
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 21
Россия - СФО - Новосибирск 2037 21
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 19
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 19
Россия - Нальчик 68 18
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 17
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 16
Россия - СКФО - Чечня - Грозный 97 16
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 16
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 14
Россия - Элиста 66 14
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 14
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 12
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 142 12
Россия - ПФО - Казань 1548 11
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 11
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 11
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 11
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 11
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 253 11
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 11
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 10
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 164 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 10
Россия - Минеральные Воды 41 9
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 9
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 195 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 1
Русский язык 1028 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 1
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 1 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 30 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 284 1
Великая Отечественная война 130 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 2
НТВ - Телекомпания 170 2
Пятый канал - Телеканал 39 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
ТНТ - Телеканал 95 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Парламентская газета 7 1
Радио России - радиостанция 33 1
Юность - радиостанция 16 1
ТВ-3 - телеканал 49 1
CNews Analytics 2006 3
IDC - International Data Corporation 2797 2
Gartner 2230 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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