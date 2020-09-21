Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СКФО
Северная Осетия-Алания Республика
Владикавказ
Публикаций - 137, упоминаний - 185
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тишков Александр 21 6
|Кесельбренер Леонид 49 4
|Селютин Александр 59 3
|Макаров Станислав 111 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Соколов Дмитрий 45 2
|Гродзенский Яков 9 2
|Контрабаев Артур 66 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Слизень Виталий 154 2
|Ермолаев Артем 340 2
|Нащекин Алексей 111 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Медведев Дмитрий 1437 2
|Страх Александр 31 2
|Саакашвили Михаил 12 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Борисов Алексей 16 1
|Санакоев Давид 1 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Ефимов Альберт 37 1
|Ухлинов Леонид 48 1
|Шмаков Леонид 1 1
|Юсупов Ренат 76 1
|Достов Виктор 18 1
|Джиоев Мириан 6 1
|Чернышов Игорь 5 1
|Могилин Артём 5 1
|Малышев Игорь 13 1
|Кочиев Григорий 2 1
|Леви Гавриил 17 1
|Левиков Антон 68 1
|Гуртов Дмитрий 12 1
|Скоков Сергей 26 1
|Векилов Тимур 28 1
|Черный Алексей 23 1
|Булаев Алексей 1 1
|Важнов Алексей 7 1
|Василенков Александр 3 1
|CNews Analytics 2006 3
|IDC - International Data Corporation 2797 2
|Gartner 2230 1
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
|AC&M Consulting 70 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786176, в очереди разбора - 689852.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786176, в очереди разбора - 689852.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru