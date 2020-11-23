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Орион-Экспресс
Телекарта


23.11.2020 ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому» 1
23.10.2020 «Ростелеком» купил свою бывшую «дочку» за полтора миллиарда 1
22.10.2020 «Ростелеком» покупает федерального оператора медиауслуг «Синтерра медиа» 1
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
10.07.2019 Сотовым операторам предложат бесплатные частоты для 5G взамен на покупку российского «железа» 1
04.06.2019 «Орион» организует доставку спутникового сигнала одиннадцати новых каналов в сеть домашнего ТВ «Билайна» 1
19.12.2018 Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно 4
30.05.2017 Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения 1
17.04.2017 «Орион» по итогам первого квартала 2017 года увеличил показатель ARPU для бюджетного пакета на 13% 1
12.04.2017 «Орион» выводит на российский рынок телеканалы SPI International 1
05.04.2017 Исследование «Орион»: российские дети смотрят телевизор вместе со взрослыми, часто и продолжительно 2
15.03.2017 «Орион» обеспечил технический запуск нового телеканала Viacom в России 1
25.10.2016 «Нашлись» владельцы российского спутникового оператора 3
14.09.2016 Мультискрин-сервис «Телекарты» пополнился детским пакетом 2
12.07.2016 Абонентская база «Ориона» по итогам 6 месяцев 2016 г. выросла на 3% 2
30.06.2016 ГК «Орион» запустила два новых телеканала собственного производства 1
03.06.2016 Расследование: с кем «не поделил» активы новый партнер российского спутникового оператора 1
30.05.2016 Российский ТВ-оператор нашел партнера для зарубежной экспансии 2
25.04.2016 «Орион» запускает в продажу телевизионный пульт для детей 2
18.04.2016 «Орион» запустил программу лояльности для абонентов «Телекарты» 1
06.04.2016 «Орион» наращивает комплекс услуг телевещателям 1
10.02.2016 «Орион» установил функцию быстрой настройки в телевизоры LG и Samsung 2
04.02.2016 В «Яндекс.Деньгах» теперь можно настроить автоплатёж за услуги «МегаФона» 1
29.01.2016 «НТВ-Плюс» поднял цены из-за спорта 2
27.01.2016 Власти разрешили «Триколор ТВ» показывать бесплатные каналы за деньги 2
21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 1
16.12.2015 «Орион Экспресс» запустил сервис «Мультскрин» для абонентов спутникового телевидения «Телекарта» 4
02.12.2015 «Орион Экспресс» расширяет линейку приемников 2
20.10.2015 «Орион Экспресс»: спрос на услуги спутникового ТВ остается стабильным 4
12.10.2015 «Орион Экспресс» представил мобильное приложение для абонентов «Телекарты» 5
07.10.2015 Viasat перевел свои каналы на спутниковую платформу «Орион Экспресс» 5
28.08.2015 Власти впервые перекрыли россиянам доступ к серверам с пиратским ТВ 1
18.08.2015 Пакеты спутникового ТВ «Телекарта» пополнились четырьмя телеканалами 3
06.08.2015 «Орион Экспресс» установил оборудование VSAT в Денисовой пещере 1
24.07.2015 «Орион Экспресс» завершил формирование собственной сети дистрибуции 8
23.07.2015 Абонентская база «Орион Экспресс» достигла 2,7 млн домохозяйств 3
23.06.2015 «НТВ-Плюс» придумал новый фронт борьбы с «пиратством» 1
12.05.2015 Связь в Севастополе восстановили специалисты по проводному радио 1
12.05.2015 «Орион Экспресс» начинает вещание телеканала голливудского кино Paramount Channel 2
13.04.2015 Абонентская база «Орион Экспресс» по итогам 1 квартала 2015 г. увеличилась на 75 тыс. домохозяйств 4

Публикаций - 133, упоминаний - 266

Орион-Экспресс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 12
Акадо Телеком - Комкор 609 12
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 10
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 20 9
НТВ-Плюс 174 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 6
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Globecast 7 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
Samsung Electronics 5651 3
MX 1 3 3
Eutelsat 65 3
Синтерра - Synterra 565 3
Telstra Corporation Limited 60 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 443 3
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 3
Viasat 60 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 2
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 29 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 2
Питерская группа связистов 114 2
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 15 2
РТКомм.ру 158 2
Eltex - Элтекс 71 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Т8 НТЦ 58 2
Irdeto 22 2
Ситроникс - Sitronics 561 2
Ростелеком Дальсвязь 203 2
Беркут НПФ 16 2
МФИ Софт 103 2
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 2
Mandriva - Mandrake 105 1
Netris - Нетрис 46 1
Microsoft Corporation 11060 1
Элекард - Elecard 8 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 3
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
MIG - Metromedia International Group 6 2
The Walt Disney Company 166 2
Shopping Live 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Paramount Pictures Corporation 30 1
Alternativa Capital 2 1
Amedia TV - Амедиа 29 1
Synterra Cyprus 11 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 127 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 1
Black Sea Telecom 3 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Альфа-Банк 1123 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
ПромСвязьКапитал 61 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Лукойл-Информ 72 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Президент Российской Федерации 1439 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
МТПП - Московская торгово-промышленная палата 7 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 18
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 11
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 4
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 460 3
3G - Стандарт мобильной связи 3723 3
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 36 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 282 2
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 681 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 25 2
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 1
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 51 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Родительский контроль 156 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 477 1
CI - Common Interface - Интерфейс подключения для электронных модулей 13 1
gNB-Ru - радиомодули 3 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 31 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
RRU - радиомодули 8 1
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 177 1
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
НИР - Научно-исследовательская работа 114 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 4
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 3
Google Android 10750 3
Apple iOS 5741 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Viasat Premium HD 17 1
Amedia Premium HD 28 1
Intel Evo 24 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Samsung Galaxy 345 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 21 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Linux OS 4253 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
Махновский Кирилл 18 9
Жилина Мария 7 3
Прохоров Алексей 4 3
Рейман Леонид 411 2
Холодов Алексей 11 2
Кроль Алексей 8 2
Ермаков Валерий 71 2
Воловник Александр 1 1
Каплинский Александр 2 1
Путин Владимир 1824 1
Кореш Виктор 71 1
Акопьян Артур 14 1
Громов Ростислав 7 1
Kluge John - Клюге Джон 2 1
Патаркацишвили Бадри 4 1
Назарбаев Нурсултан 30 1
Бельская Яна 9 1
Борисова Светлана 5 1
Ревенко Евгений 1 1
Студитских Виталий 16 1
Толстой Петр 1 1
Волин Алексей 113 1
Назаров Алексей 69 1
Кравцов Роман 77 1
Журавлев Алексей 7 1
Шумейко Анна 15 1
Брюквин Юрий 196 1
Кузяев Андрей 59 1
Левин Леонид 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 86
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 12
Европа 3745 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 8
Германия - Федеративная Республика 3624 5
Россия - Республика Алтай 684 5
Россия - Челябинская область 658 5
Казахстан - Республика 2627 5
Россия - Сибирь 875 4
Восточная Европа 1676 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 4
Россия - Республика Саха (Якутия) 498 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 3
Россия - Республика Бурятия 284 3
Грузия 691 3
Армения - Республика 688 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 3
Франция - Французская Республика 2120 3
Индия - Республика 2169 2
Украина 3361 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 2
Россия - Забайкальский край 356 2
Россия - Хабаровский край 416 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 2
Европа Западная 612 2
Россия - Амурская область 320 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 327 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Пиратство - Авторское право 205 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 73 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 20 1
Абонентская база 9 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 7
НТВ - Телекомпания 164 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 6
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 5
Пятница - Телеканал 20 3
Eurovision 4 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 263 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 3
Россия 24 - телеканал 86 2
Пятый канал - Телеканал 38 2
ТНТ - Телеканал 94 2
Fashionbox - телеканал об индустрии моды 2 2
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 24 2
ТВ-3 - телеканал 48 2
Радио России - радиостанция 30 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
ShowTime - телеканал 13 1
Россия-1 - телеканал 20 1
Россия К - телеканал 9 1
Юность - радиостанция 14 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
CNews Analytics 1988 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
TelecomDaily ИАА 112 1
CSTB Telecom & Media 37 2
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
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