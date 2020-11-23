Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Орион-Экспресс
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Публикаций - 133, упоминаний - 266
Орион-Экспресс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
|APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
|Махновский Кирилл 18 9
|Жилина Мария 7 3
|Прохоров Алексей 4 3
|Рейман Леонид 411 2
|Холодов Алексей 11 2
|Кроль Алексей 8 2
|Ермаков Валерий 71 2
|Воловник Александр 1 1
|Каплинский Александр 2 1
|Путин Владимир 1824 1
|Кореш Виктор 71 1
|Акопьян Артур 14 1
|Громов Ростислав 7 1
|Kluge John - Клюге Джон 2 1
|Патаркацишвили Бадри 4 1
|Назарбаев Нурсултан 30 1
|Бельская Яна 9 1
|Борисова Светлана 5 1
|Ревенко Евгений 1 1
|Студитских Виталий 16 1
|Толстой Петр 1 1
|Волин Алексей 113 1
|Назаров Алексей 69 1
|Кравцов Роман 77 1
|Журавлев Алексей 7 1
|Шумейко Анна 15 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Левин Леонид 83 1
|CNews Analytics 1988 4
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759298, в очереди разбора - 662988.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759298, в очереди разбора - 662988.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru