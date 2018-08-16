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МВД РФ УБЭП
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции



16.08.2018 У ФСС украли 70 миллионов через поддельные электронные реестры зарплат 3
22.01.2016 Заработал сервис, избавляющий малый бизнес от проверок Налоговой, ФСБ и ФСТЭК 1
25.12.2013 Директор ДИТ Архангельской области о ходе информатизации региона 1
17.11.2011 Российская ИТ-компания готовится к аудиту иностранного заказчика: "Прячьте флэшки, сносите Skype, уничтожайте документы" 1
21.02.2011 Милиция использует пиратское ПО для отягощения других статей 2
02.11.2010 Москва: уволенный глава ИБ-отдела банка атаковал своего работодателя 1
28.10.2010 Партнера МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона» обвинили во взятках чиновникам 1
31.08.2010 В Москве задержана крупнейшая банда хакеров 4
25.03.2010 Сотовых операторов заподозрили в сговоре с телемошенниками 2
28.09.2009 Власти Москвы зачистили рынки от поддельных Vertu 1
16.07.2009 В Москве изъяли пиратские DVD-диски на 50 млн руб. 1
04.03.2009 В Москве впервые задержана партия пиратских дисков Blu-ray 1
03.03.2009 Весь 2008 год в московском метро продавали фальшивые билеты 5
03.03.2009 В Москве ликвидирована группировка, занимавшаяся подделкой билетов на метро 1
04.09.2008 В Московском регионе закрыто крупное производство пиратских дисков 4
26.05.2008 Карельская милиция уничтожила контрафакт на сумму 400 тыс. руб. 1
22.05.2008 Мордовские пираты «напали» на Microsoft 1
20.05.2008 В Самарской области обнаружен цех по производству контрафакта 1
31.03.2008 В Новгородской области изъят мультимедиа-контрафакт на 1,7 млн. руб. 1
31.01.2008 Кардеры из Марий Эл обoкрали клиентов зарубежных банков 1
18.01.2008 В Москве задержана банда кардеров 1
15.01.2008 Волжский хакер обокрал 75 человек 1
07.11.2007 В Архангельске возбуждено уголовное дело о нарушение прав в сфере ИС 1
08.10.2007 Красноярский край: за год закрыто 30 пиратских точек 1
28.08.2007 Москвичи обокрали Microsoft на $10 млн 1
24.08.2007 Лицензировать ПО Microsoft в России опасно для бизнеса 1
16.08.2007 С начала года в Санкт-Петербурге изъято контрафактного мультимедиа на 6 млн. руб. 1
12.07.2007 Петербуржца задержали с фальшивыми MasterCard 1
18.06.2007 В Калининградской области уничтожили вагон контрафактного мультимедиа 1
18.04.2007 В Петербурге обнаружен еще один склад контрафактного мультимедиа 1
14.03.2007 Суд обрек «Титаник» на продолжение проверок 2
07.03.2007 За разгромленный милицией «Титаник» вступился суд 1
28.02.2007 В Калининграде завершилась операция «Контрафакт» 1
15.02.2007 «Титаник» подвергся рейдерской атаке? 1
13.02.2007 «Титаник» считает, что проверки инициированы НП «ОКО» 1
24.01.2007 Свидетели проигнорировали суд над лобненским пиратом 1

Публикаций - 36, упоминаний - 51

МВД РФ УБЭП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 2
Microsoft Corporation 12409 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 284 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1737 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 938 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3955 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1239 1
Юсупов Айдар 1 1
Беляков Алексей 14 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 5
Россия - Российская федерация - РФ 61456 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 738 2
Азия - Азиатский регион 1642 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1231 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 120 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1708 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 173 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 347 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 221 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 367 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 413 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 416 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 321 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 789 1
Россия - ПФО - Самарская область 603 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 418 1
Канада 1421 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 1
Россия - ПФО - Казань 1596 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 1
Украина 3765 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 1
Германия - Федеративная Республика 4030 1
Беларусь - Белоруссия 2238 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 1
Казахстан - Республика 2834 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 9
Бизнес Online 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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