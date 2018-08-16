Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МВД РФ УБЭП
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции
Публикаций - 36, упоминаний - 51
МВД РФ УБЭП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 2
|Microsoft Corporation 12409 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 1
|Юсупов Айдар 1 1
|Беляков Алексей 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru