Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Иннопром
Международная промышленная выставка
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 60
Иннопром упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
|НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 1
|Путин Владимир 1828 6
|Богачев Игорь 172 4
|Владимиров Дмитрий 9 3
|Ожгихин Иван 30 2
|Куйвашев Евгений 10 2
|Черкасов Дмитрий 14 2
|Баранова Екатерина 8 2
|Духвалов Андрей 18 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Акимов Максим 167 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Мальков Антон 26 2
|Парменова Наталия 62 2
|Рязанцев Олег 2 1
|Исаев Максим 19 1
|Базюкин Дмитрий 3 1
|Козак Дмитрий 10 1
|Овсянников Анатолий 2 1
|Бутрим Анатолий 1 1
|Масленников Евгений 7 1
|Борисов Юрий 91 1
|Каика Зоя 1 1
|Путролайнен Вадим 1 1
|Богданов Максим 15 1
|Schepp Matthias - Шепп Маттиас 3 1
|Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 10 1
|Силин Яков 1 1
|Думин Антон 7 1
|Игитов Михаил 1 1
|Лавров Андрей 2 1
|Суворов Андрей 22 1
|Постников Александр 1 1
|Белов Александр 69 1
|Мантуров Денис 56 1
|Касимов Денис 8 1
|Ушаков Анатолий 15 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Эйгес Павел 66 1
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|Gartner 2196 1
|АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
|IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
|IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767700, в очереди разбора - 671385.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767700, в очереди разбора - 671385.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru