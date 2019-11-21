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Иннопром
Международная промышленная выставка


21.11.2019 Никто не спрячется: В России создается платформа для отслеживания цифрового следа и создания нейропрофиля граждан 1
02.10.2019 Защищенная, независимая, своя 1
16.08.2019 «Вист групп» и СУЭК испытывают беспилотные БЕЛАЗы на разрезе в Хакасии 1
23.07.2019 «1C» представила инновации на «Иннопроме 2019» 2
15.07.2019 Владимиру Путину показали отечественную мобильную ОС «Аврора». Видео 1
11.07.2019 «Галактика» представила президенту РФ свою платформу цифровизации 2
11.07.2019 Росатом представил комплексное решение для «умных городов» 1
10.07.2019 Консорциум российских компаний займется развитием экосистемы хранения данных 1
10.07.2019 Уральский турбинный завод и «Цифра» займутся цифровизацией промышленности Урала 2
10.07.2019 Ростех создал проект «цифрового правительства» для Башкортостана и Татарстана 2
09.07.2019 «Цифра» и «УЗТМ-Картрэкс» займутся цифровой трансформацией тяжелого машиностроения 2
09.07.2019 «Лаборатория Касперского» и Advantech займутся безопасностью промышленного интернета вещей 1
09.07.2019 «Росэлектроника» представила киберзащищенную систему для цифровой электросети 1
08.07.2019 «Ростех» и Rozum Robotics представили универсального робота с высокоточными «руками» 1
08.07.2019 «Синара» и фирма «1С» усилят взаимодействие по внедрению систем на основе «1С:Предприятия» 1
08.07.2019 Ростех представил гражданские DMR-радиостанции c дизайном «Студии Артемия Лебедева» 1
08.07.2019 Новикомбанк профинансирует гражданские проекты «Автоматики» 1
08.07.2019 SAP поможет УрГЭУ проводить исследования и готовить научные труды 1
08.07.2019 Ростех запустил опытную эксплуатацию «Криптобиокабины» для оформления загранпаспортов 1
05.07.2019 «Автоматика» представит технологии умного города на «Иннопроме-2019» 2
16.01.2019 «Швабе» готовит крупную партию приборов для мониторинга плода 1
15.08.2018 Есть ли в России «умные» города? 1
10.08.2018 «Швабе» внедрил технологию «умного города» в Нижнем Тагиле 2
18.07.2018 «Ланит» и партнеры представили решения для образовательной среды в регионах 1
13.07.2018 Clover Group представила интеллектуальную диспетчерскую для управления ремонтами 1
11.07.2018 «Вист Групп» и «Цифра» разработают ИИ для горной добычи 1
10.07.2018 «Лаборатория Касперского» и «Галактика» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве 1
10.07.2018 «Лаборатория Касперского», ИТЭЛМА и «Сименс» создадут архитектуру цифрового производства в РФ 2
09.07.2018 SAP совместно с «Вист групп» реализует подходы для оптимизации работы предприятий в горнодобывающей и металлургической отраслях 2
09.07.2018 Ростех представил сверхпрочный ноутбук на процессоре «Эльбрус» 2
06.07.2018 Ростех представит элементы «города будущего» на выставке «Иннопром-2018» 2
02.07.2018 Российско-корейский инновационный центр начнет работу в начале 2019 года 2
24.05.2018 Германо-Российская инициатива по цифровизации экономики презентует дорожную карту» 1
11.08.2017 В МТС появятся сотрудники, нанятые роботом 1
24.07.2017 Российские умельцы придумали, как обмануть Apple Siri и Amazon Echo при управлении «умными домами» 1
19.07.2017 В России создан медицинский дрон, спасающий больных-сердечников 1
13.07.2017 Hitachi заявила о готовности инвестировать в российскую экономику 1
13.07.2017 SAP предложила практические сценарии для развития цифровой экономики в России 1
11.07.2017 «Лаборатория Касперского» примет участие в создании единого цифрового пространства промышленности России 1
10.07.2017 «Росбанк» и Fanuc представили робота-художника на «Иннопроме» 1

Публикаций - 48, упоминаний - 60

Иннопром упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Цифра ГК 116 4
SAP SE 3218 4
SAP CIS - САП СНГ 757 4
Ростех - Концерн Автоматика 397 4
Ростех Швабе Холдинг 150 3
Dialog - Диалог 33 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 2
Siemens AG - Сименс Россия 672 2
Google LLC 7168 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 2
Галактика - Корпорация 250 2
Вист Групп - Vist Group 32 2
3770 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Ланит Интеграция 101 1
Кловер Групп - Clover Group 14 1
Ланит ГК 1160 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 1
GS Group - General Satellite 146 1
Цифровая Платформа 34 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
iDVP Консорциум 6 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
Экспасофт - Expasoft 4 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 1
Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка 61 1
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 1
Rozum Robotics 2 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 31 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 36 1
Telegram Group 702 1
KPMG - КПМГ 131 1
McKinsey & Company 121 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 2
МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО 5 2
Синара ГК 11 2
ИТЭЛМА НПП 15 1
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 9 1
Соллерс - Sollers 17 1
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова 1 1
УЗТМ Картрэкс УК 1 1
Туполев ПАО 17 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения 6 1
УТЗ - Уральский турбинный завод 1 1
Техмаш - Научно-производственный концерн 15 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 6 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 20 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Почта России ПАО 1577 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 1
Газпром нефть 382 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Транснефть 159 1
Вертолеты России 114 1
Роснефть НК 367 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 3
Безопасный город 347 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Big Data - Большие данные 1136 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 54 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 1
Смартизация 178 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 35 1
Smart Factory - "умный завод" - технологии управления ресурсами машиностроительных предприятий 3 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
Lean Smart City - методология «Бережливый умный город» 5 1
3G - Стандарт мобильной связи 3748 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
Автоматика КриптоБиоКабина (КБК) 20 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
МЭШ - Московская электронная школа 33 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
Ростех Росэлектроника ЕС1866 - Защищенный ноутбук на микропроцессоре Эльбрус 1С+ 3 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
ООН-Хабитат - Программа по населённым пунктам - UN-Habitat 3 1
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 90 1
Электронный дневник 26 1
РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 7 1
Bionet TwinView FC - Фетальный монитор 1 1
Вист Групп VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 16 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 54 1
Правительство Москвы - Наш город 48 1
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
МОД Народный контроль 29 1
Ростех Швабе Светлый город 5 1
БелАЗ-7513R - Карьерные роботизированные самосвалы - беспилотный самосвал 3 1
Экологический паспорт 2 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
Delta Electronics InfraSuite 8 1
AlterOffice 16 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Галактика MES 4 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 1
IQReserve VALO Cloud 7 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Linux OS 4272 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
Путин Владимир 1828 6
Богачев Игорь 172 4
Владимиров Дмитрий 9 3
Ожгихин Иван 30 2
Куйвашев Евгений 10 2
Черкасов Дмитрий 14 2
Баранова Екатерина 8 2
Духвалов Андрей 18 2
Кабанов Владимир 174 2
Акимов Максим 167 2
Нестеров Алексей 79 2
Мальков Антон 26 2
Парменова Наталия 62 2
Рязанцев Олег 2 1
Исаев Максим 19 1
Базюкин Дмитрий 3 1
Козак Дмитрий 10 1
Овсянников Анатолий 2 1
Бутрим Анатолий 1 1
Масленников Евгений 7 1
Борисов Юрий 91 1
Каика Зоя 1 1
Путролайнен Вадим 1 1
Богданов Максим 15 1
Schepp Matthias - Шепп Маттиас 3 1
Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 10 1
Силин Яков 1 1
Думин Антон 7 1
Игитов Михаил 1 1
Лавров Андрей 2 1
Суворов Андрей 22 1
Постников Александр 1 1
Белов Александр 69 1
Мантуров Денис 56 1
Касимов Денис 8 1
Ушаков Анатолий 15 1
Осеевский Михаил 221 1
Никифоров Николай 1126 1
Евтушенко Олег 125 1
Эйгес Павел 66 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 30
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 7
Россия - Свердловская область 807 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 3
Россия - Иркутская область 548 2
Россия - Ростовская область 864 2
Япония 2808 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
Южная Корея - Республика 1466 2
Сингапур - Республика 808 1
Россия - Челябинск 775 1
Россия - Челябинская область 660 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Нижегородская область 744 1
Россия - Саров 92 1
Россия - Кемеровская область 470 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 656 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Европа 3781 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Россия - Республика Хакасия - Черногорск 11 1
Индия - Республика 2181 1
Великобритания - Лондон 826 1
Россия - Республика Хакасия 251 1
Южная Африка 159 1
Чили - Республика 121 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
Испания - Барселона 537 1
Россия - Сибирь 880 1
Индонезия - Республика 386 1
США - Нью-Йорк 1098 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Всероссийская перепись населения 31 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
IDC - International Data Corporation 2728 1
Gartner 2196 1
АИРР - Рейтинг инновационных регионов 1 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 1 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
ВРТ НИИОММ - Уральский НИИ охраны материнства и младенчества 2 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 1
Академгородок Новосибирск 29 1
УГГУ - Уральский государственный горный университет 2 1
ФГБОУ ВО УрГЮУ - Уральский государственный юридический университет 1 1
УМНОЦ - Уральский межрегиональный научно-образовательный центр 1 1
УГИ УрФУ - Уральский гуманитарный институт 1 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 62 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 15 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 55 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767700, в очереди разбора - 671385.
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