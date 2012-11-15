NanduQ Qiwi ОСМП Объединённая система моментальных платежей E-port
|15.11.2012
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В грузинской сети терминалов ОСМП можно пополнить «Единый кошелек»
Почти 3 тыс. терминалов «Объединенной системы моментальных платежей» (ОСМП) стали принимать платежи в пользу «Единого кошелька» и «Единой кассы». Зачисление средст
|27.04.2011
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Пополнить «QIWI Кошелек» в Казахстане теперь можно через терминалы ОСМП
ом, что теперь граждане Казахстана смогут пополнить «QIWI Кошелек» в сети приема наличных платежей «ОСМП Казахстан», насчитывающей более 20 тыс. точек во всех уголках Казахстана, включая 7,5 ты
|02.02.2011
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ОСМП ускорила регистрацию агентских договоров с помощью ABBYY FlexiCapture Professional
Professional 9.0 применяется на этапе ввода реквизитов агентских договоров в информационную систему ОСМП. До внедрения решения ABBYY сверка данных агентского договора с регистрационными докумен
|09.09.2009
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e-port расширяет перечень услуг в ЮФО
Летом 2009 г. к платежной системе e-port подключились 7 компаний, работающих на территории Южного федерального округа: «Горэлектросети», предоставляющие коммунальные услуги в Ставрополе, «Большая Городская Справочная» (Ростов-н
|31.08.2009
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ОСМП оптимизировала ИТ-инфраструктуру с помощью Oracle TimesTen In-Memory Database
Компания «Объединенная Система Моментальных Платежей» (ОСМП) и корпорация Oracle объявили о завершении проекта по оптимизации ИТ-инфраструктуры О
|23.07.2009
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Оборот платежной системы e-port в первом полугодии 2009 г. вырос на 24%
Оборот платежной системы e-port за первые два квартала 2009 г. превысил 41 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года на 24%, передаёт «Прайм-ТАСС» со ссылкой на пресс-службу компан
|23.07.2009
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ОСМП пустила звонки в обход российского закона
Как уже сообщал CNews, компания «Объединенная система мобильных платежей» (ОСМП) начала предоставление услуги «Звонок: РФ. СНГ. Мир», позволяющей заказать междугородний
|21.07.2009
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Оборот ОСМП в первом полугодии 2009 г. вырос на 42%
Оборот компании «Объединенная Система Моментальных Платежей» (ОСМП) в первом полугодии 2009 г. вырос на 42,3% до 108 млрд руб. по сравнению с первым полуго
|10.07.2009
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Через платежные терминалы Qiwi теперь можно звонить
Компания «Объединенная система мобильных платежей» (ОСМП) сообщила о начале предоставления услуг междугородней и международной связи на принадлеж
|13.04.2009
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Россия: Skype подружился с платежными терминалами
В терминалах оплаты ОСМП (бренд Qiwi) и E-port теперь можно купить ваучеры (долговые обязательства компании) для оплаты Skype. Как по
|01.04.2009
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Пользователи платежных терминалов QIWI смогут узнать своё будущее
Компания «Объединенная система моментальных платежей» (ОСМП) объявила о запуске новой услуги платёжного сервиса QIWI (КИВИ) – «Гадание по руке». Теп
|17.02.2009
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Оборот платежной системы e-port в 2008 г. вырос на 30%
Группа e-port отчиталась о результатах деятельности в 2008 г. Оборот платежной системы e-port в 2008 г. составил 74,1 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным показателем предыдущего
|29.01.2009
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ОСМП управляет договорами с помощью «БОСС-Референта»
Компания «Объединенная система моментальных платежей» (ОСМП) полностью перешла на управление договорами в системе «БОСС-Референт». Внедрение СЭД поз
|29.01.2009
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БПЦ и e-port разработали платежный шлюз SmartVista e-port
Компания БПЦ, разработчик программных решений для электронных платежей и розничного банковского бизнеса, и Группа e-port объявили о завершении совместного проекта по разработке платежного шлюза SmartVista e-port. Новый модуль предоставит финансовым организациям, использующим решения SmartVista, возм
|27.01.2009
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Россия: оборот ОСМП в 2008 г. вырос на 54,7%
Компания «Объединенная система моментальных платежей» (ОСМП) объявила основные операционные результаты деятельности 2008 г. Оборот ОСМП в 200
|26.12.2008
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Продукцию «Орифлэйм» теперь можно оплатить через e-port
«Орифлэйм», международная косметическая компания, один из лидеров рынка стран СНГ и Балтии, подключилась к системе e-port. Теперь продукцию «Орифлэйм» можно оплатить в более чем 65 000 пунктах приема платежей e-port: это более 24 500 e-port терминалов, кассы торговых центров, супермаркетов, са
|30.10.2008
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Оборот ОСМП за три квартала 2008 г. вырос на 53,94%
Оборот ОСМП за первые три квартала 2008 г. составил более 123 млрд. руб. ($4,7 млрд.) – столько же, сколько за весь 2007 г. Таким образом, по сравнению с оборотом первых трех кварталов прошлого года р
|23.10.2008
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«Стрим-ТВ» подключился к e-port
Компания «Стрим-ТВ», оператор кабельного телевидения и интернет-услуг, подключилась к системе e-port. Теперь абоненты компании в Краснодаре могут пополнить лицевые счета в более 60 тыс. пунктов приема платежей e-port на всей территории России. Совершить платеж можно через e-po
|23.10.2008
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Оплата услуг МГТС доступна через e-port
С 21 октября 2008 г. оплатить услуги высокоскоростного доступа в интернет, предоставляемые компанией МГТС в Москве, можно через систему e-port. Отметим, что сервис оплаты услуг телефонии от компании МГТС был реализован в 2005 г. Теперь все абоненты компании получили возможность быстрого и удобного пополнения лицевых счетов в бо
|02.09.2008
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Оборот ОСМП в Казахстане в первом полугодии превысил $38 млн.
Компания «Объединенная система моментальных платежей» (ОСМП) подвела итоги деятельности в первом полугодии 2008 г. в республике Казахстан. Оборот
|28.08.2008
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ОСМП выходит в Молдову
Компания ОСМП приступила к коммерческой эксплуатации платежного сервиса ОСМП на территории Республики Молдова. Молдова стала 10-й страной, где компания ОСМП предлагает пользователям сервис
|27.08.2008
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«ДВБ-Кард» подключился к системе e-port
Компания "ДВБ-Кард", предоставляющая услуги высокоскоростного доступа в интернет на территории России, стран СНГ и ближнего зарубежья под маркой RusLink, подключена к системе e-port. Теперь абоненты компании могут пополнить лицевые счета в более 60 тыс. пунктов приема платежей e-port на всей территории России. RusLink - сеть центров подключения спутникового и
|04.08.2008
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Оборот e-port вырос в 1 полугодии на 36%
Оборот группы e-port за 1 полугодие составил 33,2 млрд. руб., увеличившись на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Количество пунктов приема платежей e-port по состоянию на 30 июня 2008 г.
|29.07.2008
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CNews TV. ОСМП и e-port признали слияние
в июле 2007 года. Учредителями выступили фонд Digital Sky Technologies и менеджмент компаний ОСМП и e-port. Юридическое оформление сделки и завершение объединения состоялось в июле 2008 года.см
|29.07.2008
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ОСМП и e-port объединились с хозяином Mail.ru
Digital Sky Technologies, который по информации Reuters получил блок-пакет, а также компании ОСМП и e-port. Юридическое оформление сделки по приобретению 100% акций ОСМП, e-port, «Мобиль
|29.07.2008
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Владелец Mail.ru получил блок-пакет в ОСМП и e-port
Операторы платежных терминалов ОСМП и E-Port объявили о слиянии путем продажи 100% всех своих активов фирме OE Investments. Также в
|15.07.2008
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«Энфорта» подключилась к e-port
Компания «Энфорта» (ЗАО "Престиж-Интернет") подключена к системе e-port. Теперь через систему e-port можно оплатить услуги доступа в интернет для дома, предоставляемые компанией под маркой Enter в Воронеже, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле, Ульяновске, Я
|15.07.2008
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К системе ОСМП подключены новые провайдеры
К системе платежей ОСМП подключены новые провайдеры: ОАО «Северо-Западный Телеком», ГУ ВЦКП ЖХ, ЗАО «ПетерСтар», ЗАО «Катрина», ЗАО «ЛАНК Телеком», г. Всеволжск, ЗАО «Метроком», ООО «Пулнет», ФГУП «Радиотрансляци
|14.07.2008
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eToken защищает агентов платежной системы ОСМП
даленного доступа с использованием персонального USB-ключа eToken PRO для агентов платежной системы ОСМП («Объединенная система моментальных платежей»). В свете постоянного роста угроз, связанн
|03.07.2008
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Терминалы оплаты отказываются от наличных
Компания «Объединенная система мобильных платежей» (ОСМП), владеющая сетью терминалов экспресс-оплаты Qiwi, начинает прием в своих терминалах кре
|30.06.2008
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Услуги московского филиала «ЦентрТелекома» можно оплатить через e-port
ентрТелеком", структурное подразделение крупнейшей телекоммуникационной компании ОАО "ЦентрТелеком", осуществляющее свою деятельность на территории Московской области, - подключен к платежной системе e-port. Компания предоставляет услуги высокоскоростного доступа в интернет под маркой "Домолинк", а также услуги телефонии, кабельного телевидения, радиовещания на территории Московской области
|19.06.2008
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Абоненты «Сибирских Сетей» смогут оплачивать услуги через e-port
С 18 июня абоненты компании "Сибирские Сети" могут оплатить услуги доступа в интернет по выделенным каналам в более чем 55,5 тыс. пунктов приема платежей системы e-port: через платежные терминалы, в кассах торговых центров, салонов связи. Более того, теперь для оплаты услуг компании "Сибирские Сети" не обязательно выходить из дома или покидать рабочее м
|05.06.2008
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ОСМП объявила о новых назначениях
Компания ОСМП объявила о создании нового подразделения по развитию бизнеса в странах дальнего зарубежь
|20.05.2008
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«Цифровые Телефонные Сети Юг» подключились к системе e-port
«Комстар-ОТС» объявил о том, что ЗАО «Цифровые Телефонные Сети Юг» (ЦТС), входящее в группу компаний «Комстар-ОТС», подключено к системе e-port. Теперь клиенты ЦТС получили возможность оплатить все услуги оператора через одну из крупнейших платежных систем в стране. Абоненты ЦТС могут пополнить лицевые счета в более 54500 пункта
|24.04.2008
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Русские научат китайцев платить через терминалы
Компания «Объединенная система моментальных платежей» (ОСМП) начала экспансию в страны БРИК. Как сообщил президент компании Андрей Романенко, еще в
|26.03.2008
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Поиск от «СофтИнформа» внедрен в «Объединенную систему моментальных платежей»
В аналитическом отделе «Объединенной системы моментальных платежей», осуществляющей прием платежей коммунальных услуг, услуг провайдеров, оплаты штрафов ГИБДД через платежные терминалы в России и ряде стран СНГ, закон
|21.03.2008
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Услуги «Телфина» стали доступны для оплаты через e-port
Телекоммуникационная компания «Телфин», предоставляющая услуги интернет-телефонии под маркой Telphin, сообщает о подключении к платежной системе e-port. Теперь абоненты «Телфина» могут пополнить лицевые счета в 52 000 пунктах приема платежей системы e-port: в кассах салонов связи, супермаркетов, e-port-терминалах. Кроме то
|18.03.2008
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На рынке платежных систем появился тайный лидер
что в конце 2007 г. произошло слияние «Объединенной системы моментальных платежей» (ОСМП) и системы E-port, CNews сообщили источник в одной из компаний, занимающихся электронной коммерцией, и о
|07.03.2008
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«Единый кошелек» можно пополнить в системе e-port
Платежный сервис «Единый кошелек» объявил о расширении возможностей пополнения пользовательских счетов. Теперь пополнить баланс кошелька можно в более чем в 52 тыс. точек агентов системы e-port и платежных терминалах самообслуживания e-port, расположенных по всей России. Для пополнения кошелька необходимо указать номер зарегистрированного и подтвержденного в системе «Еди
|04.03.2008
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Платежные терминалы мечтают о двукратном росте
По сравнению с 2006 г. оборот компании ОСМП вырос в 2,5 раза, что соответствует общему темпу развития рынка ЭПС в Санкт-Петербурге. «В среднем по России преимущественную долю в обороте компании составляют платежи за мобильную связь
NanduQ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ким Борис 75 16
|Романенко Андрей 91 16
|Солонин Сергей 102 14
|Покровский Александр 5 5
|Корепанов Алексей 5 4
|Бабкин Геннадий 4 4
|Агаков Александр 22 4
|Баранов Феликс 4 4
|Муравьев Андрей 11 3
|Филимонов Евгений 4 3
|Протопопов Александр 4 3
|Попов Максим 22 3
|Михайлов Игорь 10 3
|Оганесян Ашот 114 3
|Мучник Феликс 68 2
|Шмаков Дмитрий 15 2
|Каледин Виктор 12 2
|Няненко Алексей 3 2
|Захаркина Ольга 24 2
|Федющенко Сергей 6 2
|Barrett Craig - Барретт Крейг 124 2
|Шрамко Кирилл 25 2
|Смирнов Илья 7 2
|Протопопов Андрей 25 2
|Усачев Антон 3 2
|Рейман Леонид 1043 2
|Ищенко Павел 2 2
|Усманов Алишер 300 2
|Артамонова Анна 183 2
|Горбачева Маргарита 2 2
|Ломов Георгий 5 2
|Кусков Денис 221 2
|Кузнецов Владимир 41 2
|Новиков Андрей 32 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Чижов Михаил 3 2
|Шилов Константин 26 2
|Chirac Jacques - Ширак Жак 22 1
|Ванин Андрей 9 1
|Дарахвелидзе Петр 15 1
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