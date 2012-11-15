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NanduQ Qiwi ОСМП Объединённая система моментальных платежей E-port



15.11.2012 В грузинской сети терминалов ОСМП можно пополнить «Единый кошелек»

Почти 3 тыс. терминалов «Объединенной системы моментальных платежей» (ОСМП) стали принимать платежи в пользу «Единого кошелька» и «Единой кассы». Зачисление средст
27.04.2011 Пополнить «QIWI Кошелек» в Казахстане теперь можно через терминалы ОСМП

ом, что теперь граждане Казахстана смогут пополнить «QIWI Кошелек» в сети приема наличных платежей «ОСМП Казахстан», насчитывающей более 20 тыс. точек во всех уголках Казахстана, включая 7,5 ты
02.02.2011 ОСМП ускорила регистрацию агентских договоров с помощью ABBYY FlexiCapture Professional

Professional 9.0 применяется на этапе ввода реквизитов агентских договоров в информационную систему ОСМП. До внедрения решения ABBYY сверка данных агентского договора с регистрационными докумен
09.09.2009 e-port расширяет перечень услуг в ЮФО

Летом 2009 г. к платежной системе e-port подключились 7 компаний, работающих на территории Южного федерального округа: «Горэлектросети», предоставляющие коммунальные услуги в Ставрополе, «Большая Городская Справочная» (Ростов-н
31.08.2009 ОСМП оптимизировала ИТ-инфраструктуру с помощью Oracle TimesTen In-Memory Database

Компания «Объединенная Система Моментальных Платежей» (ОСМП) и корпорация Oracle объявили о завершении проекта по оптимизации ИТ-инфраструктуры О
23.07.2009 Оборот платежной системы e-port в первом полугодии 2009 г. вырос на 24%

Оборот платежной системы e-port за первые два квартала 2009 г. превысил 41 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года на 24%, передаёт «Прайм-ТАСС» со ссылкой на пресс-службу компан
23.07.2009 ОСМП пустила звонки в обход российского закона

Как уже сообщал CNews, компания «Объединенная система мобильных платежей» (ОСМП) начала предоставление услуги «Звонок: РФ. СНГ. Мир», позволяющей заказать междугородний
21.07.2009 Оборот ОСМП в первом полугодии 2009 г. вырос на 42%

Оборот компании «Объединенная Система Моментальных Платежей» (ОСМП) в первом полугодии 2009 г. вырос на 42,3% до 108 млрд руб. по сравнению с первым полуго
10.07.2009 Через платежные терминалы Qiwi теперь можно звонить

Компания «Объединенная система мобильных платежей» (ОСМП) сообщила о начале предоставления услуг междугородней и международной связи на принадлеж
13.04.2009 Россия: Skype подружился с платежными терминалами

В терминалах оплаты ОСМП (бренд Qiwi) и E-port теперь можно купить ваучеры (долговые обязательства компании) для оплаты Skype. Как по
01.04.2009 Пользователи платежных терминалов QIWI смогут узнать своё будущее

Компания «Объединенная система моментальных платежей» (ОСМП) объявила о запуске новой услуги платёжного сервиса QIWI (КИВИ) – «Гадание по руке». Теп
17.02.2009 Оборот платежной системы e-port в 2008 г. вырос на 30%

Группа e-port отчиталась о результатах деятельности в 2008 г. Оборот платежной системы e-port в 2008 г. составил 74,1 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным показателем предыдущего

29.01.2009 ОСМП управляет договорами с помощью «БОСС-Референта»

Компания «Объединенная система моментальных платежей» (ОСМП) полностью перешла на управление договорами в системе «БОСС-Референт». Внедрение СЭД поз
29.01.2009 БПЦ и e-port разработали платежный шлюз SmartVista e-port

Компания БПЦ, разработчик программных решений для электронных платежей и розничного банковского бизнеса, и Группа e-port объявили о завершении совместного проекта по разработке платежного шлюза SmartVista e-port. Новый модуль предоставит финансовым организациям, использующим решения SmartVista, возм
27.01.2009 Россия: оборот ОСМП в 2008 г. вырос на 54,7%

Компания «Объединенная система моментальных платежей» (ОСМП) объявила основные операционные результаты деятельности 2008 г. Оборот ОСМП в 200
26.12.2008 Продукцию «Орифлэйм» теперь можно оплатить через e-port

«Орифлэйм», международная косметическая компания, один из лидеров рынка стран СНГ и Балтии, подключилась к системе e-port. Теперь продукцию «Орифлэйм» можно оплатить в более чем 65 000 пунктах приема платежей e-port: это более 24 500 e-port терминалов, кассы торговых центров, супермаркетов, са
30.10.2008 Оборот ОСМП за три квартала 2008 г. вырос на 53,94%

Оборот ОСМП за первые три квартала 2008 г. составил более 123 млрд. руб. ($4,7 млрд.) – столько же, сколько за весь 2007 г. Таким образом, по сравнению с оборотом первых трех кварталов прошлого года р
23.10.2008 «Стрим-ТВ» подключился к e-port

Компания «Стрим-ТВ», оператор кабельного телевидения и интернет-услуг, подключилась к системе e-port. Теперь абоненты компании в Краснодаре могут пополнить лицевые счета в более 60 тыс. пунктов приема платежей e-port на всей территории России. Совершить платеж можно через e-po
23.10.2008 Оплата услуг МГТС доступна через e-port

С 21 октября 2008 г. оплатить услуги высокоскоростного доступа в интернет, предоставляемые компанией МГТС в Москве, можно через систему e-port. Отметим, что сервис оплаты услуг телефонии от компании МГТС был реализован в 2005 г. Теперь все абоненты компании получили возможность быстрого и удобного пополнения лицевых счетов в бо
02.09.2008 Оборот ОСМП в Казахстане в первом полугодии превысил $38 млн.

Компания «Объединенная система моментальных платежей» (ОСМП) подвела итоги деятельности в первом полугодии 2008 г. в республике Казахстан. Оборот

28.08.2008 ОСМП выходит в Молдову

Компания ОСМП приступила к коммерческой эксплуатации платежного сервиса ОСМП на территории Республики Молдова. Молдова стала 10-й страной, где компания ОСМП предлагает пользователям сервис
27.08.2008 «ДВБ-Кард» подключился к системе e-port

Компания "ДВБ-Кард", предоставляющая услуги высокоскоростного доступа в интернет на территории России, стран СНГ и ближнего зарубежья под маркой RusLink, подключена к системе e-port. Теперь абоненты компании могут пополнить лицевые счета в более 60 тыс. пунктов приема платежей e-port на всей территории России. RusLink - сеть центров подключения спутникового и
04.08.2008 Оборот e-port вырос в 1 полугодии на 36%

Оборот группы e-port за 1 полугодие составил 33,2 млрд. руб., увеличившись на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. Количество пунктов приема платежей e-port по состоянию на 30 июня 2008 г.

29.07.2008 CNews TV. ОСМП и e-port признали слияние

в июле 2007 года. Учредителями выступили фонд Digital Sky Technologies и менеджмент компаний ОСМП и e-port. Юридическое оформление сделки и завершение объединения состоялось в июле 2008 года.см
29.07.2008 ОСМП и e-port объединились с хозяином Mail.ru

Digital Sky Technologies, который по информации Reuters получил блок-пакет, а также компании ОСМП и e-port. Юридическое оформление сделки по приобретению 100% акций ОСМП, e-port, «Мобиль
29.07.2008 Владелец Mail.ru получил блок-пакет в ОСМП и e-port

Операторы платежных терминалов ОСМП и E-Port объявили о слиянии путем продажи 100% всех своих активов фирме OE Investments. Также в
15.07.2008 «Энфорта» подключилась к e-port

Компания «Энфорта» (ЗАО "Престиж-Интернет") подключена к системе e-port. Теперь через систему e-port можно оплатить услуги доступа в интернет для дома, предоставляемые компанией под маркой Enter в Воронеже, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле, Ульяновске, Я
15.07.2008 К системе ОСМП подключены новые провайдеры

К системе платежей ОСМП подключены новые провайдеры: ОАО «Северо-Западный Телеком», ГУ ВЦКП ЖХ, ЗАО «ПетерСтар», ЗАО «Катрина», ЗАО «ЛАНК Телеком», г. Всеволжск, ЗАО «Метроком», ООО «Пулнет», ФГУП «Радиотрансляци
14.07.2008 eToken защищает агентов платежной системы ОСМП

даленного доступа с использованием персонального USB-ключа eToken PRO для агентов платежной системы ОСМП («Объединенная система моментальных платежей»). В свете постоянного роста угроз, связанн
03.07.2008 Терминалы оплаты отказываются от наличных

Компания «Объединенная система мобильных платежей» (ОСМП), владеющая сетью терминалов экспресс-оплаты Qiwi, начинает прием в своих терминалах кре
30.06.2008 Услуги московского филиала «ЦентрТелекома» можно оплатить через e-port

ентрТелеком", структурное подразделение крупнейшей телекоммуникационной компании ОАО "ЦентрТелеком", осуществляющее свою деятельность на территории Московской области, - подключен к платежной системе e-port. Компания предоставляет услуги высокоскоростного доступа в интернет под маркой "Домолинк", а также услуги телефонии, кабельного телевидения, радиовещания на территории Московской области
19.06.2008 Абоненты «Сибирских Сетей» смогут оплачивать услуги через e-port

С 18 июня абоненты компании "Сибирские Сети" могут оплатить услуги доступа в интернет по выделенным каналам в более чем 55,5 тыс. пунктов приема платежей системы e-port: через платежные терминалы, в кассах торговых центров, салонов связи. Более того, теперь для оплаты услуг компании "Сибирские Сети" не обязательно выходить из дома или покидать рабочее м
05.06.2008 ОСМП объявила о новых назначениях

Компания ОСМП объявила о создании нового подразделения по развитию бизнеса в странах дальнего зарубежь
20.05.2008 «Цифровые Телефонные Сети Юг» подключились к системе e-port

«Комстар-ОТС» объявил о том, что ЗАО «Цифровые Телефонные Сети Юг» (ЦТС), входящее в группу компаний «Комстар-ОТС», подключено к системе e-port. Теперь клиенты ЦТС получили возможность оплатить все услуги оператора через одну из крупнейших платежных систем в стране. Абоненты ЦТС могут пополнить лицевые счета в более 54500 пункта
24.04.2008 Русские научат китайцев платить через терминалы

Компания «Объединенная система моментальных платежей» (ОСМП) начала экспансию в страны БРИК. Как сообщил президент компании Андрей Романенко, еще в

26.03.2008 Поиск от «СофтИнформа» внедрен в «Объединенную систему моментальных платежей»

В аналитическом отделе «Объединенной системы моментальных платежей», осуществляющей прием платежей коммунальных услуг, услуг провайдеров, оплаты штрафов ГИБДД через платежные терминалы в России и ряде стран СНГ, закон
21.03.2008 Услуги «Телфина» стали доступны для оплаты через e-port

Телекоммуникационная компания «Телфин», предоставляющая услуги интернет-телефонии под маркой Telphin, сообщает о подключении к платежной системе e-port. Теперь абоненты «Телфина» могут пополнить лицевые счета в 52 000 пунктах приема платежей системы e-port: в кассах салонов связи, супермаркетов, e-port-терминалах. Кроме то
18.03.2008 На рынке платежных систем появился тайный лидер

что в конце 2007 г. произошло слияние «Объединенной системы моментальных платежей» (ОСМП) и системы E-port, CNews сообщили источник в одной из компаний, занимающихся электронной коммерцией, и о
07.03.2008 «Единый кошелек» можно пополнить в системе e-port

Платежный сервис «Единый кошелек» объявил о расширении возможностей пополнения пользовательских счетов. Теперь пополнить баланс кошелька можно в более чем в 52 тыс. точек агентов системы e-port и платежных терминалах самообслуживания e-port, расположенных по всей России. Для пополнения кошелька необходимо указать номер зарегистрированного и подтвержденного в системе «Еди
04.03.2008 Платежные терминалы мечтают о двукратном росте

По сравнению с 2006 г. оборот компании ОСМП вырос в 2,5 раза, что соответствует общему темпу развития рынка ЭПС в Санкт-Петербурге. «В среднем по России преимущественную долю в обороте компании составляют платежи за мобильную связь 

Публикаций - 255, упоминаний - 345

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МегаФон 8237 28
Yandex - Яндекс 6802 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11559 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8552 26
VK - Mail.ru Group 3312 20
VK - Mail.ru Port.ru 91 14
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 11
Сонет 169 9
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 9
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 852 8
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 330 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 7
Ростелеком 9382 6
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 521 6
Intel Corporation 12022 6
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 5
Oracle Corporation 6586 5
Космос ТВ 44 5
Tele2 - Теле2 Россия - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 153 5
Microsoft Corporation 24309 5
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Nokia Corporation - Nokia Oyj 5657 4
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 4
PayPal 654 4
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1160 3
IBM - International Business Machines Corp 9387 3
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 3
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МегаФон - Матрикс Телеком - Matrix Telecom - Матрикс Мобайл - Matrix Mobile 18 3
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 52 3
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Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 883 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 3
Meta Platforms - Facebook 4402 3
Ростелеком - Связьинвест 1706 3
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Рапида НКО - платежные система 145 24
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Автокард холдинг 21 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6882 12
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Евросеть 1403 11
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Почта России ПАО 2061 10
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DST Global - Digital Sky Technologies 220 8
Assist - Ассист 208 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 7
Связной ГК 1361 7
SprintNet - Спринтнет - терминальная сеть 15 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1212 7
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 37 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2151 6
Русинвестклуб УК - Русский Инвестиционный Клуб 8 6
Финам Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 5
eBay Inc 1611 5
CreditPilot - КредитПилот 26 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1558 5
Унисенсор - Уникасса - сеть терминалов 11 4
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги 92 4
Альфа-Банк 1706 4
Dixis - Диксис 359 4
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Белый Ветер 354 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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