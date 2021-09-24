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CVSS
Common Vulnerability Scoring System
Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы


24.09.2021 Более 100 млн медицинских и пожарных устройств интернета вещей содержат «дыру», вызывающую отказ 1
10.09.2021 Хакеры захватывают ПК через критическую брешь в движке Microsoft Internet Explorer 1
08.09.2021 Исправленные уязвимости в POS-терминалах PAX могли использоваться в мошеннических операциях 3
01.09.2021 PT ISIM выявляет эксплуатацию критически опасных уязвимостей в комплексе промышленной автоматизации CODESYS 1
01.09.2021 В библиотеке OpenSSL найден тривиальный баг, который стал «проблемой для большей части интернета» 1
02.08.2021 Cisco устранила уязвимость, позволявшую удаленно выполнять произвольный код и управлять межсетевым экраном 1
29.07.2021 Через бреши в Windows атакованы политики, журналисты и диссиденты по всему миру 1
22.07.2021 Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП «Ростелеком-Солар» за 2 года передала ФСТЭК информацию о 120 уязвимостях 1
22.06.2021 Устранена уязвимость в межсетевом экране Fortinet FortiWeb, обнаруженная Positive Technologies 1
18.06.2021 Positive Technologies помогла Cisco устранить уязвимости в решении для развертывания IT-инфраструктуры 1
07.06.2021 Positive Technologies обнаружила уязвимости в промышленном контроллере WAGO 1
18.05.2021 Уязвимость в ядре Linux позволяет обходить защиту от эксплойтов 2
14.05.2021 Positive Technologies помогла Vmware исправить критически опасную уязвимость в средстве анализа эффективности облачных ресурсов 1
10.05.2021 Власти США в панике из-за «дыр» в Microsoft Exchange 1
29.04.2021 Бреши в ПО VMware для ЦОДов и облаков открыли хакерам путь для захвата ИТ-систем 1
16.04.2021 В системе Cisco для мониторинга ЦОДов устранили угрозу безопасности наивысшей категории 1
13.04.2021 Positive Technologies обнаружила критически опасную уязвимость в платформе VMware для защиты конечных устройств 1
12.04.2021 Positive Technologies помогла VMware устранить уязвимость в утилите для тестирования производительности виртуальных ПК 1
07.04.2021 VMware исправила опасные уязвимости в ПО для мониторинга инфраструктуры 1
01.04.2021 «Дыры» в ядре Linux свели на нет защиту от «чипокалипсиса» 2
03.03.2021 В ядре Linux устранены уязвимости, обнаруженные экспертом Positive Technologies 1
24.02.2021 VMware исправила опасные уязвимости в vCenter Server, найденные Positive Technologies 1
20.02.2021 Vmware устранила уязвимость, обнаруженную Positive Technologies 1
12.02.2021 Критическая проблема в бизнес-платформе SAP получила индекс угрозы 9,9 из 10 возможных 2
04.02.2021 Fortinet устранила уязвимости в FortiWeb, обнаруженные Positive Technologies 1
28.12.2020 Найдена проблема в роутерах Cisco, позволяющая удаленно останавливать их работу 1
23.12.2020 Positive Technologies помогла устранить DoS-уязвимость в контроллере доставки приложений F5 BIG-IP 1
27.11.2020 Программный сервер VMware позволяет перехватывать контроль над ОС Windows и Linux 1
06.11.2020 Эксперт Positive Technologies выявил уязвимость в McAfee ePO 1
22.10.2020 Positive Technologies помогла закрыть 11 уязвимостей в межсетевых экранах SonicWall 2
24.08.2020 Уязвимость в системах мониторинга Xorux может привести ко взлому корпоративной сети 1
04.08.2020 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в системе Yokogawa 2
23.07.2020 В межсетевом экране Cisco ASA устранили уязвимость, выявленную Positive Technologies 1
15.07.2020 Опаснейшая уязвимость 17 лет угрожала пользователям Windows Server. Видео 1
02.07.2020 F5 устранила уязвимости в контроллере BIG-IP, обнаруженные Positive Technologies 1
19.06.2020 Исправлена выявленная экспертами Positive Technologies уязвимость в IBM Maximo 1
30.03.2020 «Дыра» в iPhone и iPad делает VPN бесполезным. Защищенный трафик можно взломать 1
07.02.2020 WhatsApp позволил тайно читать чужие файлы на ПК под macOS и Windows 1
09.10.2019 В роутерах D-Link найдена критическая «дыра». Производитель не желает ее исправлять 2
02.09.2019 В «железе» Cisco редкая «дыра» со степенью угрозы 10 баллов из 10 1

Публикаций - 73, упоминаний - 97

CVSS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 12
Microsoft Corporation 11110 9
SEC Consult Services 931 9
Cisco Systems 2044 8
SAP SE 3216 7
Intel Corporation 4186 4
Fortinet 287 3
F5 Networks 81 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
SAP CIS - САП СНГ 755 2
Phoenix Contact 31 2
Tripwire 7 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 168 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 28 1
SonicWall 13 1
Proton Technologies 17 1
Adobe Systems 810 1
Google LLC 7158 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
WatchGuard Technologies 36 1
Cisco Talos 29 1
HP - Hewlett-Packard 891 1
D-Link 189 1
Schneider Electric 408 1
Инфосистемы Джет 675 1
Check Point Software Technologies 447 1
HP Inc. 2920 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 1
Facebook 3766 1
Alibaba Group 298 1
VMware 1829 1
Yokogawa Electric Corporation - Иокогава Электрик 8 1
Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 7
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 6
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 4
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 3
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 52 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 1
SSRF - Server-Side Request Forgery - уязвимость 9 1
CMMS - Computerized Maintenance Management System - КСУТО - Компьютеризированная система управления техническим обслуживанием 7 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 1
AOD - Always On Display 103 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
SigRed - Уязвимость 1 1
RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость 21 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 41 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
AMF - Autonomous Management Framework - Модуль управления доступом и мобильностью 17 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 21
Microsoft Windows 10 6652 12
Linux OS 4265 8
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 6
Java - Язык программирования 1178 5
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 33 4
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal 24 3
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 3
Microsoft Windows 853 3
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 3
Apple iOS 5742 3
Google Android 10751 3
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 300 3
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 2
F5 Networks BIG-IP 14 2
SAP Notes 13 2
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Fortinet FortiGuard Labs 44 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1177 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 2
SQL - Язык программирования 434 2
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 2
SAP NetWeaver 62 2
SAP NetWeaver JAVA 5 2
Microsoft Azure 1171 2
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 19 2
JavaScript - Язык программирования 631 2
SAP Security Note 5 2
Apple iPad 3263 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
WhatsApp Messenger 654 1
SAP PM - SAP Process Monitoring 1 1
C# - C Sharp - Язык программирования 146 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 76 1
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 135 1
VMware Workspace ONE UEM - Unified Endpoint Management 38 1
C++ - Язык программирования 284 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Карпов Илья 27 8
Ключников Михаил 18 5
Мельникова Анастасия 166 4
Попов Александр 26 4
Дружинин Евгений 19 4
Водясов Алексей 97 2
Медов Андрей 5 2
Назаров Владимир 12 2
Галушкин Олег 168 2
Абрамов Никита 4 2
Алейнов Юрий 3 1
Самойленко Максим 65 1
Швецов Александр 5 1
Эсламболчизадех Ария 1 1
Краснов Роман 6 1
Шароглазов Арсений 2 1
Зайцев Георгий 5 1
Курнаков Иван 2 1
Рошаль Евгений 3 1
Цветков Михаил 4 1
Татаринов Тарас 14 1
Гинятуллин Роман 61 1
Зайцев Михаил 145 1
Мальцев Алексей 12 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 4
Германия - Федеративная Республика 3648 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Франция - Французская Республика 2130 2
Канада 1307 1
Китай - Тайвань 593 1
Индонезия - Республика 385 1
Россия - Челябинск 773 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
Европа 3766 1
IDC - International Data Corporation 2723 1
ZDI - Zero Day Initiative - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 14 1
SAP Security Patch Day 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764535, в очереди разбора - 668222.
Создано именных указателей - 46354.
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