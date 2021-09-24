Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CVSS
Common Vulnerability Scoring System
Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 73, упоминаний - 97
CVSS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 12
|Microsoft Corporation 11110 9
|SEC Consult Services 931 9
|Cisco Systems 2044 8
|SAP SE 3216 7
|Intel Corporation 4186 4
|Fortinet 287 3
|F5 Networks 81 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
|SAP CIS - САП СНГ 755 2
|Phoenix Contact 31 2
|Tripwire 7 1
|APC by Schneider Electric - American Power Conversion 168 1
|ИТБ - Информационные технологии будущего 28 1
|SonicWall 13 1
|Proton Technologies 17 1
|Adobe Systems 810 1
|Google LLC 7158 1
|VK - Mail.ru Group 2484 1
|WatchGuard Technologies 36 1
|Cisco Talos 29 1
|HP - Hewlett-Packard 891 1
|D-Link 189 1
|Schneider Electric 408 1
|Инфосистемы Джет 675 1
|Check Point Software Technologies 447 1
|HP Inc. 2920 1
|Intel Security McAfee - McAfee Associates 388 1
|Facebook 3766 1
|Alibaba Group 298 1
|VMware 1829 1
|Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) - Department of Homeland Security (DHS) 56 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
|Карпов Илья 27 8
|Ключников Михаил 18 5
|Мельникова Анастасия 166 4
|Попов Александр 26 4
|Дружинин Евгений 19 4
|Водясов Алексей 97 2
|Медов Андрей 5 2
|Назаров Владимир 12 2
|Галушкин Олег 168 2
|Абрамов Никита 4 2
|Алейнов Юрий 3 1
|Самойленко Максим 65 1
|Швецов Александр 5 1
|Эсламболчизадех Ария 1 1
|Краснов Роман 6 1
|Шароглазов Арсений 2 1
|Зайцев Георгий 5 1
|Курнаков Иван 2 1
|Рошаль Евгений 3 1
|Цветков Михаил 4 1
|Татаринов Тарас 14 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Мальцев Алексей 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764535, в очереди разбора - 668222.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764535, в очереди разбора - 668222.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru