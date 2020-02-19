Индексная книга CNews*
Сибинтек Сибирская интернет компания
Публикаций - 103, упоминаний - 168
Сибинтек упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шашурин Сергей 8 6
|Пономарев Илья 66 4
|Брусенцев Михаил 9 3
|Папшев Андрей 4 3
|Ходорковский Михаил 40 3
|Белоусов Олег 4 3
|Золотарев Борис 3 3
|Гулевич Руслан 6 3
|Дергунова Ольга 116 3
|Кузин Вадим 34 3
|Василиадис Игорь 3 3
|Корнеев Алексей 7 3
|Горбачев Дмитрий 12 3
|Колесов Александр 20 3
|Сушко Андрей 6 3
|Бобровников Борис 99 2
|Львова Галина 4 2
|Кудрявцев Алексей 35 2
|Катьянов Юрий 3 2
|Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
|Карбасов Дмитрий 6 2
|Маслов Максим 4 2
|Коротков Андрей 82 2
|Годунов Николай 5 2
|Бардинцев Игорь 10 2
|Мацоцкий Сергей 173 2
|Аитов Тимур 188 2
|Шевченко Андрей 10 2
|Рейман Леонид 1009 2
|Антонов Александр 75 2
|Чубайс Анатолий 193 2
|Поваренко Дмитрий 0 2
|Орловский Виктор 325 2
|Ананьев Дмитрий 70 1
|Алифанов Кирилл 62 1
|Сыкулев Андрей 67 1
|Белоусов Максим 73 1
|Чачава Александр 78 1
|Егоров Александр 67 1
|Казьмин Дмитрий 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1203944, в очереди разбора - 915195.
Создано именных указателей - 96815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1203944, в очереди разбора - 915195.
Создано именных указателей - 96815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.