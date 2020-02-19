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Сибинтек Сибирская интернет компания

Сибинтек - Сибирская интернет компания


19.02.2020 «Роснефть» получила полный контроль над ИТ-«дочкой» «Юкоса»
04.09.2017 «Дочка» «Роснефти» купила себе ЦОД
26.04.2016 «Сибинтек» и «Ростелеком» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития
24.09.2008 «Сибинтек» открыл центр компетенции по решениям Parallels
16.05.2007 Дочка «Роснефти» купила «Сибинтек»
18.11.2005 "Сибинтек" найдет деньги вне ЮКОСа
08.11.2005 Group Menatep продала "Сибинтек"
08.11.2005 Владелец ЮКОСа продал "Сибинтек"
23.08.2005 "Сибинтек" и FrontRange Solutions стали партнерами
25.02.2005 "Сибинтек" держится на плаву
15.11.2004 "Сибинтек" выпустил приложение для нефтяников
05.08.2004 Генпрокуратура сокращает "Сибинтек"
03.08.2004 "Сибинтек" проводит сокращения в головном офисе
06.02.2004 СИБИНТЕК автоматизировал 3 нефтебазы ЮКОС
03.02.2004 В СИБИНТЕК произошли кадровые перестановки
29.09.2003 СИБИНТЕК открыл центр компетенции по технологиям IBM Rational
08.08.2003 "Сибинтек": Генпрокуратура обыскала только офис ЮКОСа
06.08.2003 Генпрокуратура обыскала офис «Сибинтека»
06.08.2003 Генпрокуратура проводит обыск в офисе "Сибинтека"
03.06.2003 СИБИНТЕК и Cognos стали партнерами
16.04.2003 В 2002 году “Сибинтек” реализовал проекты на сумму 1,5 млрд. рублей
04.02.2003 Эвенки вырвались в лидеры информатизации России
13.01.2003 Компания "СИБИНТЕК" объявляет об изменениях в организационной структуре и топ-менеджменте
15.12.2002 "Сибинтек" подписал партнерское соглашение с Sony
09.07.2002 Компания "Сибинтек" представила XML-решение класса e-government
30.05.2002 "Сибинтек" завершила внедрение информационной системы в Эвенкии
19.04.2002 СИБИНТЕК подвела итоги первого года работы единой региональной производственно-технологической сети
01.03.2002 "СИБИНТЕК" создаст интеллектуальное здание для НК "ЮКОС"
17.09.2001 "МКС" и "Сибинтек" проведут спутниковые каналы в Эвенкию
01.08.2001 "Сибинтек" и "РДТЕХ" стали партнерами
04.04.2001 IMECO будет привлекать заказы в "СибИнтеК"
02.02.2001 Streamedia и "СибИнтеК" подписали договор о глобальном стратегическом партнерстве
15.11.2000 "СибИнтеК" представила новый корпоративный сайт
11.10.2000 "СибИнтеК" запустила систему IP-телефонии в Нефтеюганске
11.10.2000 ADT и "СибИнтеК" заключили соглашение о партнерстве
12.09.2000 "СибИнтеК" осваивает новые рынки
28.08.2000 "СибИнтеК" объявила о новых назначениях в руководстве
12.07.2000 Компания "СибИнтеК" привлекла 1 млн долл. инвестиций в интернет-корпорацию Arrava Internet Management Corporation.
15.05.2000 Компания "СибИнтеК" объявила о начале разработки корпоративного решения на основе WAP-технологии
15.05.2000 Компания "СибИнтеК" объявила о начале разработки корпоративного решения на основе WAP-технологии

Публикаций - 103, упоминаний - 168

Сибинтек упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8941 12
Microsoft Corporation 22497 10
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 9
Intel Corporation 11262 8
SAP SE 4595 8
HP Inc. 5313 6
Крок - Croc 1616 5
АйТи 1179 5
Oracle Corporation 6035 4
Раском - Rascom 43 4
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 4
VK - Mail.ru Port.ru 73 3
Город-Инфо 44 3
Rover - RoverComputers 397 3
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 28 3
Nvidia Corp 3118 3
K-Systems - К-Системс 127 3
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 221 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 5 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 3
МирТелеКом 35 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 3
Вист Групп - Vist Group 33 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация 241 2
Парус Корпорация 442 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 294 2
Cinimex - Синимекс 170 2
Роснефть - РН-информ 41 2
Цифра ГК 948 2
Cisco Systems 4720 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 2
6072 2
Accenture plc 810 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 2
ЮКОС НК 138 38
Роснефть НК - нефтяная компания 434 11
Газпром ПАО 1008 7
Газпром нефть 439 5
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 269 4
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 7 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 4
Силовые машины 66 3
РусВинил 4 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 3
Уралхим - Уралкалий ПАО 85 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
Альфа-Банк 1476 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 2
Церих кэпитал менеджмент ИК 6 2
Intel Capital 149 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 2
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 9 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 30 2
Интер РАО - Пермская ГРЭС 4 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 46 1
РОСНО СК - Страховая компания 171 1
Россети Ленэнерго 786 1
Белый Ветер 340 1
КрасАвиа - KrasAir - Красноярские авиалинии 6 1
Иркутскэнерго ПАО 46 1
Славнефть НГК 42 1
Интеррос 25 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 80 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги 16 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 1
Алтай-кокс 3 1
Роснефть - РН-Самаранефтегаз 3 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
Президент Российской Федерации 3770 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 55 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 101 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 138 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 410 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
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ФИО - Федерация Интернет Образования 51 2
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НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 9 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 18
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ЕСН - Единый социальный налог 98 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 74 1
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
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