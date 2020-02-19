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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Сибинтек



19.02.2020 «Роснефть» получила полный контроль над ИТ-«дочкой» «Юкоса» 5
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 1
30.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
13.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
03.05.2019 За изнасилование арестован экс-топ-менеджер ИТ-«дочки» «Юкоса» 5
03.10.2018 ИТ-«дочки» российских корпораций за год выросли в разы. Цифры 1
21.05.2018 TAdviser: российский рынок промышленного интернета вещей в 2017 году достиг 93 млрд рублей 1
04.09.2017 «Дочка» «Роснефти» купила себе ЦОД 2
23.06.2017 General Electric и «Роснефть» создали СП для разработки цифровых технологий в России 1
25.01.2017 МТС предоставит услуги связи здравницам и университетам Оренбуржья 1
26.04.2016 «Сибинтек» и «Ростелеком» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития 1
12.02.2016 «Роснефть» передала управление своими ИТ-активами на сторону 1
21.12.2015 Антон Антонов стал директором по продажам в Linxdatacenter 1
07.07.2015 В Ixcellerate — новые назначения в руководстве 1
15.05.2014 В «Первой грузовой компании» назначен заместитель гендиректора по ИТ 1
11.10.2012 Интеграторы – Министерству связи: ИТ-рынок в опасности 1
20.04.2012 У больших интеграторов большие проблемы 1
08.02.2012 Главой системного интегратора Optima стал бывший ИТ-директор «Сибура» 2
16.05.2011 «Сбербанк» нанимает известных CIO и создает собственную ИТ-компанию 1
29.06.2010 Чубайс добрался до ИТ 2
24.02.2009 Что нужно ИТ-отрасли от власти? Результаты исследования 2
24.09.2008 «Сибинтек» открыл центр компетенции по решениям Parallels 3
11.04.2008 ITSM в России: учимся на примерах 1
20.03.2008 В руководстве «Аквариуса» новые назначения 1
18.06.2007 30 июня откроется CIO White Nights 1
16.05.2007 Дочка «Роснефти» купила «Сибинтек» 1
16.03.2007 «Дочка» ЮКОСа установила системы видеонаблюдения ISS 1
01.11.2006 Рынок аутсорсинга ИКТ будут обсуждаться на конференции в Москве 1
18.11.2005 "Сибинтек" найдет деньги вне ЮКОСа 6
08.11.2005 Group Menatep продала "Сибинтек" 7
08.11.2005 Владелец ЮКОСа продал "Сибинтек" 3
23.08.2005 "Сибинтек" и FrontRange Solutions стали партнерами 1
16.08.2005 IBM готова купить ИТ-активы РАО ЕЭС. Готов ли Чубайс? 1
25.02.2005 "Сибинтек" держится на плаву 2
01.02.2005 У "Борлас" появилась "дочка" - разработчик финсистем 1
03.12.2004 Автоматизация лизинга: самодельный софт умер 1
25.03.2004 Аутсорсинг ИТ: чего ждать от России? 1
06.02.2004 СИБИНТЕК автоматизировал 3 нефтебазы ЮКОС 5
03.02.2004 В СИБИНТЕК произошли кадровые перестановки 10
19.01.2004 В "Аквариус Консалтинг" - новое назначение 2

Публикаций - 40, упоминаний - 82

Сибинтек упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3712 4
Ростех - Ростехнологии 2244 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7226 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 187 2
Biocad - Биокад 38 2
Цифра ГК 125 2
Вист Групп - Vist Group 32 2
Cinimex - Синимекс 160 2
Северсталь Диджитал 4 2
Роснефть РН-информ 32 2
Veritas Technologies 105 2
IBM 4871 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7460 2
Транснефть-Технологии 8 1
ДИАТЕХ 5 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 13 1
Leta IT-company 121 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 28 1
РТ-Информ 112 1
Инсистемс 36 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Ситроникс - Sitronics 697 1
Merlion - Мерлион 323 1
Verysell Проекты - Verysell Project 62 1
Microsoft Corporation 14754 1
Accenture - Аксенчер 627 1
Ланит ГК 1305 1
iTeco - Ай-Теко 808 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1728 1
4531 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
General Electric - Дженерал электрик 154 1
NVision Group - Энвижн Груп 600 1
McKinsey & Company 127 1
Газпром информ 23 1
Siemens AG - Сименс Россия 1173 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 242 1
Telegram Group 706 1
SAS Institute 670 1
Роснефть НК 400 4
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 6 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4457 2
ЮКОС НК 24 2
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 5 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 230 2
Сухой - Авиационный холдинг 80 2
Газпром нефть 386 2
РусВинил 3 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 200 2
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 20 1
Башнефть ПАО АНК 92 1
РУСАЛ - Объединённая компания 32 1
Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 19 1
Сибинтек ИК 3 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
Силовые машины 45 1
Газпромбанк - ГПБ 733 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 87 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 33 1
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 40 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 71 1
PepsiCo - Пепсико 108 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 156 1
Вертолеты России 114 1
Лукойл-Информ 81 1
РЖД - Российские железные дороги 1210 1
BP - British Petroleum 65 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1680 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 821 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 293 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 373 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6413 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 213 3
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 88 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1113 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5752 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11220 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1296 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 208 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 591 1
Data Lake - Озеро данных 86 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 285 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 282 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 139 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 390 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1148 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 291 1
ДИАТЕХ Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
Яндекс.Толока 12 1
General Electric Predix - IIoT-платформа 7 1
Сушко Андрей 6 2
Корнеев Алексей 7 2
Кузин Вадим 34 2
Львова Галина 4 2
Гулевич Руслан 6 2
Белоусов Олег 4 2
Карбасов Дмитрий 6 2
Папшев Андрей 4 2
Бардинцев Игорь 9 2
Колесов Александр 19 2
Годунов Николай 5 2
Лебединский Александр 2 1
Маслов Максим 3 1
Ходорковский Михаил 19 1
Казьмин Дмитрий 3 1
Антонов Александр 74 1
Самаев Сергей 1 1
Барболина Елена 4 1
Сыкулев Андрей 58 1
Василиадис Игорь 1 1
Колосов Лев 2 1
Алифанов Кирилл 56 1
Ветров Михаил 4 1
Шаталов Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 68182 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21508 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА 620 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19253 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1091 1
Казахстан - Республика 3300 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5629 1
Германия - Федеративная Республика 4804 1
Россия - СФО - Новосибирск 2424 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9703 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 739 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 531 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 398 1
Россия - ПФО - Оренбургская область 355 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9461 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 61 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1380 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1111 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 148 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 184 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 132 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 63 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2452 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 72 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3316 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3712 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4569 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1278 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 5599 2
TAdviser - Центр выбора технологий 219 2
Wikipedia - Википедия 358 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 684 1
Пятый канал - Телеканал 42 1
Hearst Shkulev Group - Хёрст Шкулёв Медиа 13 1
Marie Claire 6 1
Vogue 15 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2431 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 532 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 13 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 135 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
НИИАС РЖД - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 2
Олимпийские игры - Olympic Games 346 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 924470, в очереди разбора - 827441.
Создано именных указателей - 47156.
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