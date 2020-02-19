Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сибинтек
Публикаций - 40, упоминаний - 82
Сибинтек упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|СКБ Контур - Контур.Фокус 291 1
|ДИАТЕХ Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
|Яндекс.Толока 12 1
|General Electric Predix - IIoT-платформа 7 1
|Сушко Андрей 6 2
|Корнеев Алексей 7 2
|Кузин Вадим 34 2
|Львова Галина 4 2
|Гулевич Руслан 6 2
|Белоусов Олег 4 2
|Карбасов Дмитрий 6 2
|Папшев Андрей 4 2
|Бардинцев Игорь 9 2
|Колесов Александр 19 2
|Годунов Николай 5 2
|Лебединский Александр 2 1
|Маслов Максим 3 1
|Ходорковский Михаил 19 1
|Казьмин Дмитрий 3 1
|Антонов Александр 74 1
|Самаев Сергей 1 1
|Барболина Елена 4 1
|Сыкулев Андрей 58 1
|Василиадис Игорь 1 1
|Колосов Лев 2 1
|Алифанов Кирилл 56 1
|Ветров Михаил 4 1
|Шаталов Александр 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2431 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 532 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 924470, в очереди разбора - 827441.
Создано именных указателей - 47156.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 924470, в очереди разбора - 827441.
Создано именных указателей - 47156.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru