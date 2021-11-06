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Орион ГК
Российский спутниковый оператор



06.11.21 Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд 1
30.07.19 Число абонентов платного ТВ в России превысило 43,5 млн 1
04.06.19 «Орион» организует доставку спутникового сигнала одиннадцати новых каналов в сеть домашнего ТВ «Билайна» 1
30.01.19 Telecomdaily: проникновение сервисов платного ТВ в России превысило 75% 1
13.12.18 ГК «Орион» запускает услуги по проведению прямых телетрансляций 3
16.07.18 Рынок российского платного ТВ во II кв. 2018 вырос на 190 тыс. абонентов 1
19.01.18 Число абонентов платного ТВ в России превысило 42 млн 1
07.12.17 ГК «Орион» вышла на международный рынок услуг телевещателям 2
17.04.17 «Орион» по итогам первого квартала 2017 года увеличил показатель ARPU для бюджетного пакета на 13% 4
12.04.17 «Орион» выводит на российский рынок телеканалы SPI International 1
12.07.16 Абонентская база «Ориона» по итогам 6 месяцев 2016 г. выросла на 3% 1
30.06.16 ГК «Орион» запустила два новых телеканала собственного производства 1
03.06.16 Расследование: с кем «не поделил» активы новый партнер российского спутникового оператора 2
30.05.16 «Орион» обеспечит доставку спутникового сигнала на территории Грузии 3
25.04.16 «Орион» запускает в продажу телевизионный пульт для детей 1
06.04.16 «Орион» наращивает комплекс услуг телевещателям 1
10.02.16 «Орион» установил функцию быстрой настройки в телевизоры LG и Samsung 1
28.11.13 «Росэлектроника» инвестирует в свои компании более 219 млрд руб. 1
25.02.13 «Ростехнологии» создают нового ИКТ-гиганта 1
26.12.12 Евгений Абрамов: Спутниковое ТВ стремительно становится бытовым товаром 1
29.11.12 Club.CNews: К теме о Google maps, и Google sky 1
07.09.11 Рядом с Землей найдена звезда-младенец 1
24.06.11 Умирающая звезда Бетельгейзе окружена "невидимой" туманностью 1
30.05.11 На молодой звезде идет кристальный дождь 1
26.11.10 Американцы планируют отправиться к обратной стороне Луны 1
12.01.10 К Земле приближается неестественный астероид 1
21.10.09 Метеорный поток Ориониды достиг максимума 1
16.12.08 Ось Зла: новая интерпретация 1
21.10.08 Сегодня ожидается максимум метеорного потока Ориониды 1
17.07.08 Клубок проблем мешает реализации «лунной» программы NASA 1
02.10.07 В октябре продолжится сезон звездопадов 1
27.08.07 Ключ к загадке "Оси Зла" лежит в созвездии Эридана 1
02.10.06 Морской разведчик переквалифицируется в саперы 1
02.10.06 Морской разведчик переквалифицируется в саперы 1
01.06.06 Нейтронные звезды "переняли опыт" у черных дыр? 1
01.06.06 Нейтронные звезды "переняли опыт" у черных дыр? 1
16.05.06 Обнаружен новый аналог "Оси Зла" 1
16.05.06 Обнаружен новый аналог "Оси Зла" 1
12.12.05 Точность карт Галактики резко возросла 1
12.12.05 Точность карт Галактики резко возросла 1

Публикаций - 53, упоминаний - 62

Орион ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 683 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7716 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 610 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 250 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8484 3
Ростех - Ростехнологии 2281 2
Viasat 74 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 714 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 365 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1199 1
Космос-ТВ - Космос Телеком 50 1
МегаФон ПетерСтар 285 1
Питерская группа связистов 153 1
Гольфстрим 37 1
INTELSAT Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization 93 1
Sphere 11 1
Mandriva - Mandrake 141 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 322 1
Парус 363 1
LG Electronics 3114 1
РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления 89 1
Deloitte - Делойт 230 1
Samsung Electronics 8901 1
HTC Corporation 1372 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7432 1
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 41 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6165 1
Yota - Скартел 694 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1223 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 10
Техносила 225 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 131 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 38 1
MIG - Metromedia International Group 51 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
Castorama - Касторама 19 1
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 33 1
Black Sea Telecom 3 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 150 1
Торий НПП 13 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 157 1
Auchan Holding - Ашан 163 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1542 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 155 1
The Walt Disney Company 478 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 169 1
Пентагон - Министерство обороны США 1329 2
US Navy - Военно-морские силы США 379 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 2933 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 52 3
Спутниковое телевидение - Satellite television 43 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4847 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1329 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 609 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2009 1
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 99 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1568 1
НИР - Научно-исследовательская работа 167 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1995 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 976 1
SMA - Service Manager Automation - Service Management Automation - Решение для автоматизации сервисных подразделений 22 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12069 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1327 1
CI - Common Interface - Интерфейс подключения для электронных модулей 14 1
Космодром Байконур 996 2
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 267 1
Google Maps - Карты Google 576 1
Яндекс.Ровер 14 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 128 1
Махновский Кирилл 18 10
Кусков Денис 185 4
Зверев Андрей 52 2
Рейман Леонид 985 1
Журавлев Алексей 9 1
Борисова Светлана 5 1
Ухлинов Леонид 57 1
Назарбаев Нурсултан 58 1
Патаркацишвили Бадри 10 1
Kluge John - Клюге Джон 4 1
Акопьян Артур 18 1
Земля - планета Солнечной системы 5822 16
Россия - Российская федерация - РФ 81410 16
Солнечная система 1770 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33217 7
Европа 7164 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11962 4
Грузия 1026 3
США - Нью-Йорк 2557 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 789 2
Россия - УФО - Челябинская область 841 2
Япония 7806 2
Россия - Сибирь 1331 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1854 2
Казахстан - Республика 4102 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 641 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 857 2
Армения - Республика 1035 2
Молдавия - Республика Молдова 642 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 763 1
Грузия - Тбилиси 72 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11401 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 497 1
Ирак - Республика 558 1
Плутон - планета Солнечной системы 220 1
США - Гавайи 109 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1669 1
Грузинская ССР - Грузинская Советская Социалистическая Республика 2 1
Африка Северная 173 1
Чили - Республика 409 1
Пояс Койпера - область Солнечной системы 161 1
Украина - Киев 905 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1054 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26446 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3759 1
Россия - УФО - Свердловская область 1015 1
Европа Восточная 2780 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1153 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 899 1
Прибалтика - Балтия 1193 1
Ближний Восток 2458 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 563 5
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 301 2
Абонентская база 12 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 184 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 161 1
Future - Space.com 195 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 4
Матч ТВ - Спортивный телеканал 63 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 2
Fashionbox - телеканал об индустрии моды 2 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
CNews RND - R&D.CNews 2081 2
National Geographic 59 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 40 1
Viacom - Video & Audio Communications 113 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 298 2
Сириус - Образовательный центр 106 2
Академгородок Новосибирск 70 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 39 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 160 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
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