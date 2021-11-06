Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Орион ГК
Российский спутниковый оператор
Публикаций - 53, упоминаний - 62
Орион ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Махновский Кирилл 18 10
|Кусков Денис 185 4
|Зверев Андрей 52 2
|Рейман Леонид 985 1
|Журавлев Алексей 9 1
|Борисова Светлана 5 1
|Ухлинов Леонид 57 1
|Назарбаев Нурсултан 58 1
|Патаркацишвили Бадри 10 1
|Kluge John - Клюге Джон 4 1
|Акопьян Артур 18 1
|CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 298 2
|Сириус - Образовательный центр 106 2
|Академгородок Новосибирск 70 1
|NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru