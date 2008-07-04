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МегаФон Северо-Запад
МегаФон Северо-Западный филиал
МегаФон Северо-Западный GSM



04.07.2008 В «Мегафон Северо-Запад» внедрена OTA-платформа WiTSTM
26.06.2008 «МегаФон Северо-Запад» ввел «Территорию» для корпоративных клиентов
23.06.2008 «Мегафон Северо-Запад» открывает роуминг с Азербайджаном
02.06.2008 «Мегафон Северо-Запад» начал предоставление опции «Белые ночи»
23.05.2008 «МегаФон Северо-Запад» запустит 1 тыс. базовых станций 3G к концу года
15.04.2008 «МегаФон Северо-Запад» открыл роуминг на Нидерландских Антилах
14.04.2008 «МегаФон Северо-Запад» возобновил работу центра обслуживания в Ледовом
11.04.2008 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Бразилии и Камбодже
04.03.2008 «МегаФон Северо-Запад» запускает «MMS за 99 копеек»
19.02.2008 «МегаФон Северо-Запад» ввёл тариф «Нон-стоп»
08.02.2008 «МегаФон Северо-Запад» открыл офис продаж в Петродворце
05.02.2008 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Танзании и Великобритании
04.02.2008 «Мегафон Северо-Запад» ввёл безлимитный ночной интернет
01.02.2008 «Мегафон Северо-Запад» изменил принцип тарификации на «ЛАЙТе»
25.01.2008 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Болгарии
16.01.2008 «Мегафон Северо-Запад» ввёл для корпоративных клиентов «чёрные списки»
14.01.2008 «Мегафон Северо-Запад» ввёл тарифный план «Люкс 250»
29.12.2007 «МегаФон Северо-Запад» открыл роуминг в ОАЭ
14.12.2007 «МегаФон Северо-Запад» вводит услугу «MMS-конструктор»
26.11.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Индии и Мадагаскаре
23.11.2007 «МегаФон Северо-Запад» ввёл услуги «Позвони мне» и «Заплати за меня»
20.11.2007 «МегаФон Северо-Запад» расширил «Географию»
16.11.2007 «МегаФон Северо-Запад» модифицирует тариф «Командировочный»
13.11.2007 «Мегафон Северо-Запад» снизил тарифы для корпоративных клиентов
05.09.2007 «Мегафон Северо-Запад» ввёл услугу «Всегда на связи» для всех региональных абонентов
13.08.2007 «Мегафон Северо-Запад» открывает GPRS-роуминг в Индии
01.08.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Малайзии
30.07.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг на Украине
28.07.2007 «Мегафон Северо-Запад» внедрил АСУМТ «Оптимум»
25.07.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Польше
24.07.2007 В «Мегафон Северо-Запад» создан департамент фиксированной связи
17.07.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Белоруссии
12.07.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Египте
09.07.2007 «МегаФон Северо-Запад» открыл роуминг в белорусской сети
05.07.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в Алжире
26.06.2007 «МегаФон Северо-Запад» расширяет сеть GPRS-роуминга
22.06.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг на Тринидаде и в Хорватии
20.06.2007 «МегаФон Северо-Запад» открыл Wi-Fi доступ в «Кронверке»
14.06.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг в Исландии
31.05.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл роуминг в США

Публикаций - 434, упоминаний - 588

МегаФон Северо-Запад упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6205 229
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо 489 78
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 305 70
МегаФон - Мобиком-Кавказ 128 64
Telia Company - TeliaSonera 782 59
Sonera 305 58
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7503 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8524 45
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 43
МегаФон - Мобиком-Новосибирск 51 29
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 107 28
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 95 26
Рустелеком ТК 255 17
Nokia Corporation 5235 15
МегаФон ПетерСтар 285 12
Ericsson 2275 12
Tele2 - Теле2 Россия - Дельта Телеком 140 11
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 11
Siemens AG - Сименс Россия 2222 10
HP 3Com 644 8
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 80 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2227 8
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 68 7
HP - Hewlett-Packard 3423 7
Cisco Systems 4629 7
Belinea 77 6
HP Inc. 5101 6
Intel Corporation 10790 6
Seagate Technology 652 6
Adaptec 111 6
Xerox 1050 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 6
Эримекс - Erimex 97 6
Canon 1280 6
Seiko Epson Corporation 810 6
Toshiba Corporation 2748 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7773 5
МТС Северо-Запад 52 5
Philips 1721 5
Iiyama 69 5
Евросеть 1342 10
Dixis - Диксис 343 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4834 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 8
Петровский народный банк 11 6
МДМ Банк 164 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 5
Цифроград 155 5
Северсталь ПАО 262 5
Телефорум 91 5
Связной ГК 1083 4
Альфа-Групп 581 4
Visa International 1640 3
Возрождение - Коммерческий банк 122 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 2
Beiten Burkhardt 62 2
Рапида НКО - платежные система 137 2
Беталинк 102 2
Татнефть 169 2
Севморгео ФГУНПП 3 2
Аэрофлот 616 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 108 2
CyberPlat - КиберПлат 330 2
ГПБ - Газпромбанк 799 2
Открытие Брокер 14 2
Балтика - Пивоваренная компания 138 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 110 2
SoftBank Group 202 1
IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация 16 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 768 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 1
Citigroup 270 1
Связь-банк 104 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 48 1
Веста 35 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 114 1
Банк Зенит 194 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
Евросеть Техмаркет 76 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 556 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7335 6
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 48 6
Петербургский метрополитен ГУП 70 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2015 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 126 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 55 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 45 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 69 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 53 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 597 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 926 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1730 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1629 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1480 1
Правительство РФ 2647 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1985 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2749 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1967 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 24
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 1
АРБ - Ассоциация российских банков 147 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 40
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3959 33
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3071 26
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4202 18
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12122 17
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 75 12
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 454 9
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1048 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3170 9
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 240 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10087 7
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 712 6
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 338 5
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 4
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 3
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 348 3
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1241 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 3
БС - Базовая станция в радиосвязи 40 3
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 48 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 650 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6277 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1584 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1492 2
VMS - Video Management System - Системы управления видеонаблюдением 29 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 595 2
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 139 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2111 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 457 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12291 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 569 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 2
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 8
Apple Локатор 31 4
МегаФон GSM 6 3
МегаФон Бонус 12 3
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 42 2
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 142 2
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 22 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 179 2
ЦФТ Faktura.ru 153 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2150 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1293 1
Tele2 SIM-карты 12 1
МТС Мобильные сотрудники 43 1
HTC Sensation 35 1
IBM Tivoli 275 1
RealNetworks RealNetworks 85 1
Huawei Quality Brand Network 1 1
МегаФон Чат 1 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2055 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5814 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 1
Java - Язык программирования 2396 1
Symbian OS 1387 1
Xperi TiVo 81 1
Apache Hive - система управления базами данных 40 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 807 1
РЖД Сапсан 7 1
Opera Mini - браузер 206 1
Apple iPhone 4 727 1
Google YouTube - Видеохостинг 2172 1
Apple iPhone 5 732 1
Apple iPhone 6 578 1
Брюквин Юрий 280 17
Кусков Денис 212 14
Солдатенков Сергей 154 9
Семенов Алексей 70 7
Рейман Леонид 1001 6
Волков Александр 25 5
Гетманец Георгий 8 5
Протасов Сергей 9 4
Ничипоренко Алексей 29 4
Кочетков Владислав 247 4
Рожецкин Леонид 46 4
Акульшин Петр 8 4
Малышев Денис 8 3
Деменчук Николай 7 3
Васильев Евгений 108 3
Жуков Михаил 32 3
Хомутинников Леонид 8 3
Волошин Кирилл 20 3
Корчагин Павел 15 3
Шрамко Кирилл 23 3
Алешко Евгения 8 3
Титов Алексей 16 3
Савин Сергей 94 2
Ханенков Сергей 9 2
Бокарев Тимофей 34 2
Москалева Татьяна 73 2
Голубева Надежда 43 2
Чермашенцев Евгений 15 2
Нигматуллин Тимур 12 2
Смирнов Илья 6 2
Макаров Александр 36 2
Цыпкин Александр 6 2
Голант Геннадий 5 2
Манджиков Очир 56 2
Савчук Сергей 8 2
Пепеляев Евгений 8 2
Усманов Алишер 254 2
Погребинский Антон 45 2
Васильев Андрей 16 1
Стрешинский Иван 33 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11550 172
Россия - Российская федерация - РФ 82295 169
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26637 100
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 87
Россия - СФО - Ленинградская область 1773 79
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3776 47
Россия - СЗФО - Вологодская область 463 43
Россия - СЗФО - Карелия Республика 485 42
Россия - СЗФО - Калининградская область 812 41
Россия - СЗФО - Мурманская область 475 40
Россия - СЗФО - Новгородская область 424 39
Россия - СЗФО - Архангельская область 588 37
Россия - СЗФО - Псковская область 455 34
Финляндия - Финляндская Республика 1622 34
Швеция - Королевство 1811 33
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1729 20
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 901 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1860 16
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 319 15
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 358 15
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 541 12
Европа 7256 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11599 11
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 965 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33980 9
СССР - Ленинград 103 9
Индия - Республика 4077 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12050 9
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 8
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 354 7
Северный Кавказ 227 6
Италия - Итальянская Республика 2819 6
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 428 6
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 252 5
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 273 5
Таджикистан - Республика 712 5
Беларусь - Белоруссия 3202 5
Россия - СФО - Новосибирск 2916 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9508 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 455 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 848 11
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 173 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 77 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 165 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5037 1
Русский язык 1654 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4089 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 111 1
Fashion industry - Индустрия моды 27 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 47 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
Черкизон - Черкизовский рынок 70 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 120 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 116 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 187 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 782 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10322 14
CNews Северо-Запад 24 2
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 2
ComNews - Медиа-бизнес 87 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
Коммерсантъ - Издательский дом 788 1
23ABC News 127 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 1
Эхо Москвы - радиостанция 169 1
Радио Свобода - радиостанция 38 1
Пятый канал - Телеканал 43 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 119 1
Фонтанка 21 1
Муз-ТВ - телеканал 36 1
РИА Новости 716 1
РБК ТВ - телеканал 58 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 5
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 2
Juniper Research 419 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2652 1
Yankee Group 161 1
In-Stat/MDR 63 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 26 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 61 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 36 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 12 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 176 1
CeBIT 406 1
Международный женский день - 8 марта 28 1
День Защитника отечества - 23 февраля 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Лучшие электронные книги 2021 года: выбор ZOOM

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Наука

Ликбез RnD.CNews: что такое постоянная Планка и почему от нее зависит Вселенная

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В квантовой сфере время течет вперед и назад одновременно
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Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022