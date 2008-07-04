Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МегаФон Северо-Запад
МегаФон Северо-Западный филиал
МегаФон Северо-Западный GSM
Публикаций - 434, упоминаний - 588
МегаФон Северо-Запад упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Брюквин Юрий 280 17
|Кусков Денис 212 14
|Солдатенков Сергей 154 9
|Семенов Алексей 70 7
|Рейман Леонид 1001 6
|Волков Александр 25 5
|Гетманец Георгий 8 5
|Протасов Сергей 9 4
|Ничипоренко Алексей 29 4
|Кочетков Владислав 247 4
|Рожецкин Леонид 46 4
|Акульшин Петр 8 4
|Малышев Денис 8 3
|Деменчук Николай 7 3
|Васильев Евгений 108 3
|Жуков Михаил 32 3
|Хомутинников Леонид 8 3
|Волошин Кирилл 20 3
|Корчагин Павел 15 3
|Шрамко Кирилл 23 3
|Алешко Евгения 8 3
|Титов Алексей 16 3
|Савин Сергей 94 2
|Ханенков Сергей 9 2
|Бокарев Тимофей 34 2
|Москалева Татьяна 73 2
|Голубева Надежда 43 2
|Чермашенцев Евгений 15 2
|Нигматуллин Тимур 12 2
|Смирнов Илья 6 2
|Макаров Александр 36 2
|Цыпкин Александр 6 2
|Голант Геннадий 5 2
|Манджиков Очир 56 2
|Савчук Сергей 8 2
|Пепеляев Евгений 8 2
|Усманов Алишер 254 2
|Погребинский Антон 45 2
|Васильев Андрей 16 1
|Стрешинский Иван 33 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 5
|AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 2
|Juniper Research 419 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2652 1
|Yankee Group 161 1
|In-Stat/MDR 63 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168981, в очереди разбора - 1037290.
Создано именных указателей - 58676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru