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МВД РФ РУВД Районное управление внутренних дел МВД РФ РОВД Районные отделы внутренних дел ОМВД Отделы МВД России


Органы внутренних дел (ОВД) - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы


27.09.2021 Хулиганы поплатились за порчу самокатов «Яндекса», Whoosh и Urent. Их наказали суммой с шестью нулями 1
05.05.2021 Подрывник здания ФСБ в компьютерной игре вышел из тюрьмы 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
19.08.2020 Cisco Россия объявила собственное «железо» нелегальным. В отношении полумиллиардного госпроекта открыто уголовное дело 1
14.11.2019 Расследование: Как тайная полицейская сеть мешает «Ростелекому» получить 4G-частоты 1
07.11.2019 Власти готовятся конфисковывать криптовалюту 1
28.08.2019 Электронные паспорта россиян дополнят авторизацией через SIM-карту 1
18.07.2019 Россиян оставят без бумажных паспортов. Электронная альтернатива почти готова 1
01.07.2019 Россиянка подожгла вышку сотовой связи, потому что она излучала 1
23.08.2017 «Мегафон» запустил 4G в самом высокогорном городе России 1
12.12.2016 Пропал экс-сотрудник ДИТ Москвы 1
06.12.2016 Якутия переходит на спутниковозависимое наблюдение за воздушным движением 2
17.11.2016 Мосгорсуд и столичное казначейство переводят документооборот в электронный формат 1
13.10.2016 Глава столичного казначейства: Технологии не только ускорят судопроизводство, но и повысят доверие граждан 1
06.06.2016 Почтовые сервисы органов госвласти России практически не защищены 1
12.05.2016 Взаимодействие подразделений органов внутренних дел на всей территории Беларуси обеспечила система «Электронное Дело» 1
29.02.2016 «Ростелеком» продемонстрировал работу единственного на Урале заполярного «Безопасного города» 1
26.10.2015 К инспекторам ГИБДД в Москве прикрепят видеорегистраторы, чтобы спасти их от взяток 1
26.06.2015 Акционеру «Армады» не удалось опротестовать уголовное дело против себя 4
23.03.2015 В канун празднования Дня внутренних войск МВД РФ состоялась торжественная церемония памятного гашения почтовой марки, посвященной отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского внутренних войск МВД России 1
02.10.2013 «Ростелеком» обеспечил работу комплекса «Безопасный город» в Сегеже 1
16.09.2013 Участковые и граждане Украины будут общаться через ГИС 1
21.08.2013 На объектах МЦ АУВД введено в эксплуатацию более 40 единиц средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи 3
05.08.2013 МВД выделит свыше 932 млн руб. на создание системы мониторинга навигационной аппаратуры потребителей подразделений ОВД 3
10.06.2013 СК: Основатель «ВКонтакте» совершил неумышленный наезд 1
21.05.2013 Николай Зязин: Главная особенность системы в том, что она единая и комплексная 1
01.02.2013 «Воентелеком» отрицает конспирологию в гибели своего топ-менеджера 1
05.09.2012 В Москве задержан установщик скиммингового оборудования на банкоматы 1
19.07.2012 «Белтел» модернизировал сеть связи предприятия «Аэронавигация Северо-Запада» 1
02.02.2012 «Кодос-Б» оснастил полицейские экипажи нескольких регионов СКФО и ЮФО системой спутникового мониторинга «Алмаз» 1
07.10.2011 «Восточно-Европейская гильдия веб-разработчиков»: нас атакуют рейдеры 1
14.06.2011 МТС обеспечит для МВД мобильный доступ к информационным ресурсам 1
16.03.2011 Милиция, прокуратура и депутаты Киргизии устроили стычку в офисе русских связистов 1
08.11.2010 Северо-Енисейское и Нижне-Енисейское лесничества выплатят крупные компенсации за использование пиратского ПО Microsoft 1
06.09.2010 В Татарстане будет создана «пилотная» зона системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
24.05.2010 Разработчик систем связи для РЖД просит Медведева спасти его от рейдеров. ВИДЕО 1
17.05.2010 «Ростелеком» обеспечил департамент лесного комплекса Тверской области федеральным номером для организации «горячей линии» 1
06.04.2010 АПК «Безопасный город» внедряют в Магнитогорске 1
12.03.2010 МВД России выбрало исполнителя ОКР по разработке системы защиты данных 1
18.01.2010 Средства связи для МВД России на 1 млрд руб.: итоги тендера 3

Публикаций - 100, упоминаний - 154

МВД РФ РУВД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1490 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8737 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8378 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6445 4
Microsoft Corporation 22414 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2339 2
Google LLC 10214 2
Ростех - Электронный паспорт 103 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7667 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1245 2
1С-ИжТиСи 5303 2
Микрон - Micron 840 2
1С-Битрикс - Bitrix 433 2
5910 2
Восход ФГБУ НИИ 524 2
Yandex - Яндекс 4965 2
Cisco Systems 4711 2
InterSystems - ИнтерСистемз 131 1
Intel Corporation 11224 1
Кодос-Б 4 1
HP 3Com 659 1
Папилон - Papillon 8 1
Thales 95 1
Орбита 75 1
Армада - РБК софт 702 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 247 1
OLDI - ОЛДИ 10 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 26 1
JVC Kenwood 390 1
R.Partner - Ланит-Партнёр 10 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 2399 1
Ростех - Росэлектроника - Кант НПП 5 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 64 1
МТС Центр макрорегион 60 1
Siemens AG - Siemens Group 2292 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5417 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
Альтоника ПК 13 1
Lenovo Motorola 3455 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 153 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 288 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 129 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5155 2
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 1
Лиза Алерт 18 1
Сбер - Сбербанк Московский банк 75 1
Renault - Рено Россия 131 1
LinkedIn 557 1
РЖД - Российские железные дороги 1447 1
Beiten Burkhardt 62 1
Daewoo 84 1
Сокольники - Парк культуры и отдыха 96 1
Urent - сервис аренды самокатов 7 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 16 1
Гранит 21 1
Цифроград 171 1
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 572 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 62 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 25 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 248 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 66 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 38 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 281 1
Hyundai Motor 312 1
Магнит - Сеть магазинов 425 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2472 41
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11734 13
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 984 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2451 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2693 5
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 5
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 24 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 145 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 496 4
Правительство РФ 7881 4
Президент Российской Федерации 3541 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 341 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2133 3
Федеральное казначейство России 1287 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 872 3
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 170 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1953 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1455 2
Верховный суд Российской Федерации 697 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 737 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 508 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 74 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 37 2
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 19 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 63 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3220 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1889 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2325 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2356 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7936 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1053 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1438 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 105 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области 41 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 38 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 337 1
ПФР Региональные отделения 45 1
Районный суд Бишкек 19 1
Правительство Армении - СНБ Армении - Служба национальной безопасности Республики Армения 14 1
Конституционный суд РФ 79 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 78 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
ГИС-Ассоциация 231 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10409 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18190 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 26441 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41879 5
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5037 4
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 467 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1051 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8933 3
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1015 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4712 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 868 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 897 2
Сервер - Серверные платформы 8996 2
Website - Вебсайт 7866 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1801 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5229 2
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 109 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4920 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1721 2
Мобильное приложение - Mobile app 4606 2
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5282 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11137 2
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 219 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1397 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10462 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6584 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4965 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6393 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 3585 1
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3328 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1162 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 2711 1
Clone - Клонирование 148 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7463 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3890 1
Холодильник 443 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 513 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 492 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3657 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2440 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2248 5
ЭОС Дело СЭД 3629 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 321 3
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи 17 2
Элвис-НеоТек Orwell 2k - система видеонаблюдения с компьютерным зрением 15 2
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 120 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 752 2
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 410 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 245 2
Молния НПО - Буран - Многоразовый транспортный космический корабль 48 1
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 55 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 14 1
InterSystems Cache 92 1
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 73 1
ГИС Кадры 89 1 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1487 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 42 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 416 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 384 1
Яндекс Go 69 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 31 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 800 1
Google Earth - Google Планета Земля 451 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 111 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 174 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1239 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 302 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 297 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2520 1
WhatsApp Messenger 742 1
Dell Mobile Connect 19 1
Apple iOS 6381 1
Google Android 11912 1
Медведев Дмитрий 1602 4
Путин Владимир 2530 3
Акимов Максим 170 2
Нургалиев Рашид 20 2
Перов Сергей 4 2
Бакиев Курманбек 48 2
Гурович Андрей 2 2
Силич Андрей 22 1
Осокина Полина 24 1
Нещерет Ярослав 1 1
Зорин Алексей 4 1
Земеров Николай 3 1
Миллер Сергей 43 1
Муромец Юлия 28 1
Лукин Олег 1 1
Зязин Николай 4 1
Коробова Анна 18 1
Родионов Сергей 7 1
Федоров Виталий 3 1
Слабых Игорь 17 1
Подольский Виталий 15 1
Мурзалиев Азамат 20 1
Васюков Григорий 14 1
Федоров Олег 11 1
Нафадзоков Азамат 7 1
Альтов Павел 7 1
Бороздин Александр 7 1
Кондрикова Алена 6 1
Пастухов Александр 5 1
Суходольский Михаил 3 1
Климов Игорь 1 1
Жираков Александр 1 1
Коваленко Виктор 3 1
Васильев Евгений 110 1
Орловский Виктор 320 1
Осеевский Михаил 263 1
Дуров Павел 230 1
Греф Герман 344 1
Собянин Сергей 222 1
Никифоров Николай 1160 1
Россия - Российская федерация - РФ 106789 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33394 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12300 10
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1893 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45485 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5359 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 415 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2111 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 946 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2836 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 889 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1186 3
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 153 3
Россия - СФО - Новосибирск 3244 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика 514 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1599 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 624 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12472 3
Казахстан - Республика 4443 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 516 2
Украина 6107 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 405 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2024 2
Россия - Сибирь 1523 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 368 2
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 99 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 949 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 237 2
Россия - ЦФО - Калужская область 761 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 354 2
Россия - УФО - Свердловская область 1099 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 625 2
Беларусь - Белоруссия 3484 2
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 170 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11581 2
Балтийское море - Варяжское море 56 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 988 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13429 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13306 2
Земля - планета Солнечной системы 7271 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2567 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 15434 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2260 3
Мошенничество - Махинации 1751 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 353 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 63 2
Федеральный бюджет Российской Федерации 1807 2
Федеральное законодательство 1749 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 113 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 15480 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1755 2
Холодная война 161 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1777 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 388 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10922 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 21 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2709 1
ЧОП - Частное охранное предприятие 19 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 36 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1544 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
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