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Органы внутренних дел (ОВД) - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы
МВД РФ РУВД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1602 4
|Путин Владимир 2530 3
|Акимов Максим 170 2
|Нургалиев Рашид 20 2
|Перов Сергей 4 2
|Бакиев Курманбек 48 2
|Гурович Андрей 2 2
|Силич Андрей 22 1
|Осокина Полина 24 1
|Нещерет Ярослав 1 1
|Зорин Алексей 4 1
|Земеров Николай 3 1
|Миллер Сергей 43 1
|Муромец Юлия 28 1
|Лукин Олег 1 1
|Зязин Николай 4 1
|Коробова Анна 18 1
|Родионов Сергей 7 1
|Федоров Виталий 3 1
|Слабых Игорь 17 1
|Подольский Виталий 15 1
|Мурзалиев Азамат 20 1
|Васюков Григорий 14 1
|Федоров Олег 11 1
|Нафадзоков Азамат 7 1
|Альтов Павел 7 1
|Бороздин Александр 7 1
|Кондрикова Алена 6 1
|Пастухов Александр 5 1
|Суходольский Михаил 3 1
|Климов Игорь 1 1
|Жираков Александр 1 1
|Коваленко Виктор 3 1
|Васильев Евгений 110 1
|Орловский Виктор 320 1
|Осеевский Михаил 263 1
|Дуров Павел 230 1
|Греф Герман 344 1
|Собянин Сергей 222 1
|Никифоров Николай 1160 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 5
|Коммерсантъ - Издательский дом 867 2
|Ведомости 352 1
|РИА Новости 764 1
|URA.RU - информагентство 5 1
|CNews RND - R&D.CNews 2111 1
|Казахстан Сегодня 308 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Росбалт ИА 60 1
|Время новостей 28 1
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