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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Башинформсвязь
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 79, упоминаний - 131
Башинформсвязь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|Путин Владимир 1826 3
|Осеевский Михаил 221 3
|Флорентьева Мария 17 3
|Шумейко Анна 15 3
|Милюков Анатолий 1 1
|Богданов Сергей 4 1
|Храмцов Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Раджпут Наталия 1 1
|Шибаев Игорь 1 1
|Шибаева Ирина 2 1
|Шибавева Ирина 1 1
|Данильченко Валерия 1 1
|Чернышева Марина 1 1
|Гильмутдинов Динар 1 1
|Минц Борис 4 1
|Ловягина Ольга 1 1
|Недбай Аркадий 1 1
|Эфендиев Мурад 14 1
|Исеев Тимур 1 1
|Быстрой Константин 1 1
|Рудаков Борис 1 1
|Артемов Дмитрий 1 1
|Долгоаршинных Марат 5 1
|Телятников Алексей 12 1
|Ручьев Александр 1 1
|Морошкин Александр 106 1
|Меньшов Кирилл 72 1
|Рейман Леонид 411 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Акимов Максим 167 1
|Иванов Олег 124 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Малис Александр 111 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Анохин Сергей 40 1
|Алферов Сергей 2 1
|CNews Analytics 1990 11
|Gartner 2192 1
|Fortune Global 500 161 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763577, в очереди разбора - 667264.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763577, в очереди разбора - 667264.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru