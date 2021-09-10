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Башинформсвязь


10.09.2021 «Ростелеком» выложил полмиллиарда за поставщика решений для «Умного города» и «Безопасных дорог» 1
19.07.2021 «Ростелеком» заплатил 730 миллионов за оператора с трагической судьбой 1
04.06.2021 «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» будут строить 5G без МТС 1
21.05.2021 В России приватизируют последнего государственного телеком-оператора 1
04.05.2021 Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G 1
15.03.2021 «Ростелеком» заплатил 1,7 миллиарда за разработчика ПО для борьбы с Twitter и Telegram 2
23.11.2020 ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому» 1
14.10.2020 «Ростелеком» купил собственного поставщика CRM за 430 миллионов 1
22.05.2020 «Ростелеком» купит российского производителя интеллектуальных транспортных систем 1
12.03.2020 «Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов 1
21.01.2020 «Ростелеком» купил треть госинвестора сотен российских ИТ-стартапов 2
10.10.2019 «Ростелеком» за 1,7 миллиарда купил поставщика московской видеослежки 1
12.09.2019 Власти не отдали все соцобъекты «Ростелекому» и сэкономили 25 миллиардов 2
06.09.2019 «Ростелеком» заплатил 250 миллионов за 5G-частоты в Санкт-Петербурге 2
03.09.2019 «Башинформсвязь» установит в Башкортостане более 600 комплексов фотовидеофиксации 2
05.08.2019 «Ростелеком» приобретает провайдера интернета и платного ТВ в Приморском крае 1
30.07.2019 «Ростелеком» покупает пенсионный фонд у структур своего бывшего директора 2
25.07.2019 «Ростелеком» приобретает оператора связи «Прометей» 1
12.07.2019 «Ростелеком» купил за 490 миллионов ИТ-компанию, которая пыталась отсудить у него 430 2
29.12.2018 10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России 1
13.12.2018 «Ростелеком» купил бесприбыльную ИТ-компанию после того как «задолжал» ей 430 миллионов 3
15.06.2018 «Ростелеком» в четыре раза сбил цену в пятимиллиардной закупке СХД 1
22.12.2017 «Ростелеком» приобрел крупнейшего интернет-провайдера Владикавказа 1
17.03.2017 «Компьюлинк» построил более 320 км ВОЛС в Башкортостане в рамках проекта по устранению цифрового неравенства 1
25.01.2017 Решения «Лаборатории Касперского» защищают ИТ-инфраструктуру «Башинформсвязи» 3
10.01.2017 «Ростелеком» приобрел независимого интернет-провайдера Тюмени «Сибитекс» 1
14.11.2016 Рынок телекоммуникаций: все чем-то заняты, но роста нет 1
15.06.2016 «Ростелеком» поглотил интернет-провайдера за 1,4 млрд 1
14.06.2016 «Ростелеком» покупает самарского интернет-провайдера «Аист» 1
28.03.2016 «Ростелеком» победил «Мегафон» в борьбе за доступ к московским новостройкам 1
01.12.2015 Директором по развитию бизнеса «Инити» стал топ-менеджер EMC 1
27.11.2015 Марат Долгоаршинных возглавил «Башинформсвязь» 2
24.11.2015 «Ростелеком» консолидировал 100% обыкновенных акций «Башинформсвязи» 2
03.11.2015 «Ростелеком» вывел в массы «облачное ТВ» 1
24.09.2015 Финансы телекома: бюджетная резня, тарифная война и падающие инвестиции 3
28.07.2015 «Ростелеком» подвел итоги приобретения обыкновенных акций «Башинформсвязи» на основании добровольного предложения 6
15.06.2015 Газпромбанк помог «Ростелекому» консолидировать башкирский телеком за 2 млрд рублей 7
09.06.2015 Битва за право ставить штамп «отечественное». «Ростелеком», Башкортостан и Минкомсвязи создали коалицию 1
10.04.2015 «Ростелеком» консолидириует башкирский телеком за 2,4 млрд рублей 2
04.12.2014 Акции в ноябре: Не все ИТ и телекомы в одинаковой яме 1

Публикаций - 79, упоминаний - 131

Башинформсвязь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 17
Ростелеком Связьинвест 697 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 8
VK - Mail.ru Group 2483 8
ВолгаТелеком 218 6
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 5
Старт2ком 5 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 3
АФК Система ПАО 995 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 311 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
АльянсТелеком 8 3
Ростелеком Дальсвязь 206 3
Крок 1220 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 2
SAP SE 3215 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 40 2
Питерская группа связистов 114 2
НТВ-Плюс 174 1
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices 97 1
Telstra Corporation Limited 60 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 1
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 8 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 14 1
Неоспринт 4 1
Прометей - Prometey 9 1
Netris - Нетрис 46 1
Stafory - Стафори 14 1
Google LLC 7154 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 1
НКС - Национальные кабельные сети 77 1
Globecast 7 1
Газпромбанк - ГПБ 692 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Мортон 16 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 1
Сбербанк Инвестиции 9 1
Эйприл групп 1 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Pandao 21 1
Альянс НПФ 1 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Евросеть 886 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
AliExpress 275 1
Лукойл-Информ 72 1
Связной ГК 878 1
Почта России ПАО 1574 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ГКУ РБ - Транспортная дирекция Республики Башкортостан 2 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 2 1
ФРИИ Инвест 3 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 181 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
Безопасный город 347 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 1
OpenStack 347 1
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 1
Flash 475 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
DartIT Amplos 2 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 2
Citrix XenServer 86 1
HP-UX - Hewlett Packard Unix 53 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 9 1
NetByNet - WiFire TV 9 1
VMware vVols - VMware vSphere Virtual Volumes 14 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Alibaba Tmail 6 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 299 1
Huawei Smart Matrix Architecture - Интеллектуальная матричная мультиконтроллерная архитектура СХД 3 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Путин Владимир 1826 3
Осеевский Михаил 221 3
Флорентьева Мария 17 3
Шумейко Анна 15 3
Милюков Анатолий 1 1
Богданов Сергей 4 1
Храмцов Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Раджпут Наталия 1 1
Шибаев Игорь 1 1
Шибаева Ирина 2 1
Шибавева Ирина 1 1
Данильченко Валерия 1 1
Чернышева Марина 1 1
Гильмутдинов Динар 1 1
Минц Борис 4 1
Ловягина Ольга 1 1
Недбай Аркадий 1 1
Эфендиев Мурад 14 1
Исеев Тимур 1 1
Быстрой Константин 1 1
Рудаков Борис 1 1
Артемов Дмитрий 1 1
Долгоаршинных Марат 5 1
Телятников Алексей 12 1
Ручьев Александр 1 1
Морошкин Александр 106 1
Меньшов Кирилл 72 1
Рейман Леонид 411 1
Белоусов Сергей 217 1
Акимов Максим 167 1
Иванов Олег 124 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Малис Александр 111 1
Никифоров Николай 1126 1
Вермишян Геворк 61 1
Кузяев Андрей 59 1
Дворкович Аркадий 169 1
Анохин Сергей 40 1
Алферов Сергей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 4
Япония 2788 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 4
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
Россия - ПФО - Самара 1289 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Казахстан - Республика 2632 2
Россия - Находка 80 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - Ростовская область 863 2
Россия - Архангельская область 338 1
Россия - Московская область - Ногинск 21 1
Россия - Уфа 642 1
Европа 3759 1
Россия - Артём 21 1
Китай - Шанхай 244 1
Италия - Милан 45 1
Россия - Республика Дагестан 263 1
Россия - Йошкар-Ола 108 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Орловская область 133 1
Россия - Костромская область 229 1
Южная Корея - Сеул 129 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 1
Россия - Симферополь 116 1
США - Бостон 98 1
Россия - Ненецкий автономный округ 102 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 499 1
Ирландия - Республика 363 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 19 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Ведомости 259 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Eurovision 4 1
CNews Analytics 1990 11
Gartner 2192 1
Fortune Global 500 161 1
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