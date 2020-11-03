Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Columbus
Колумбус
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 125, упоминаний - 260
Columbus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 3
|Руссофт - Russoft 250 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|Косенков Денис 6 5
|Стороженко Денис 5 5
|Мартынов Владислав 78 4
|Прянишников Николай 210 4
|Зайцев Николай 28 4
|Пронин Алексей 9 3
|Андреев Максим 29 2
|Черных Дмитрий 13 2
|Комов Владимир 8 2
|Заржецкий Александр 30 2
|Сытин Дмитрий 50 2
|Степанова Надежда 4 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Захаров Андрей 28 2
|Рудаков Денис 31 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Путин Владимир 1826 2
|Satya Nadella - Сатья Наделла 167 2
|Безбогов Сергей 7 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Попов Юрий 10 1
|Малкина Светлана 1 1
|Петренко Сергей 9 1
|Бутерин Виталий 20 1
|Черноволенко Сергей 18 1
|Бочкарев Сергей 16 1
|Schuster Gavriella - Шустер Габриэлла 4 1
|Новожилов Сергей 2 1
|Крысанов Павел 3 1
|Козлова Ирина 9 1
|Яшин Илья 5 1
|Малышев Игорь 13 1
|Суворов Олег 8 1
|Иванов Егор 17 1
|Кривошеев Андрей 2 1
|Зенкин Денис 102 1
|Липич Григорий 48 1
|Медведев Александр 4 1
|Дудников Алексей 2 1
|Федченко Алексей 3 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
|CNews TV 461 2
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|IDC - International Data Corporation 2720 4
|CNews Analytics 1990 4
|Gartner 2192 2
|Fortune 100 48 2
|Fortune Global 500 161 1
|Forrester Research 386 1
|ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
|ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762180, в очереди разбора - 665869.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762180, в очереди разбора - 665869.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru