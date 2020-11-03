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Columbus
Колумбус


03.11.2020 Руководителем практики 1С «Техносерв Консалтинг» стал Алексей Стоянов 1
28.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions и Variti разработали комплексные решения защиты облачных сайтов и приложений 2
23.03.2020 «Columbus внедрила «1С: ERP» в ГК «Akron Holding» 4
06.12.2019 «Мегафон» открыл первый Experience store в Москве 1
15.05.2019 Mail.ru Cloud Solutions запустила платформу для создания частного облака 1
08.10.2018 Columbus стал партнером SAP и начнет с продвижения SAP Commerce Cloud 3
02.08.2018 Columbus о том, на каких платформах будут расти облака 2
18.05.2018 Экс-глава производителя YotaPhone вложился в российский глобальный бесплатный интернет 1
14.03.2018 Columbus автоматизировала работу с дилерами для «Тойота Мотор» 12
18.01.2018 Сolumbus занялась консалтинговой практикой решений «1С» 4
13.07.2017 Lamoda внедрила Columbus DSM для управления безопасностью в системе ERP 2
06.07.2017 «Градиент» автоматизировала склад на базе Microsoft Dynamics AX 2012 1
06.07.2017 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BI-решений 1
30.06.2017 Рейтинг BI 2017: лидер сменился, надолго ли? 1
30.06.2017 Сolumbus представила новое решение Payment Integration для оплат банковскими картами 3
07.06.2017 Новое решение Сolumbus поможет выполнить требования 54-ФЗ 2
30.05.2017 Сolumbus анонсировала новую линейку продуктов для сетевого ритейла 2
27.04.2017 Columbus увеличила прибыль в первом квартале 2017 г. на 13% 1
12.04.2017 Columbus внедрит ERP-систему на базе Microsoft Dynamics AX 2012 в Sellwin 1
22.03.2017 Columbus представила облачное решение для управления складом 1
21.02.2017 Экс-мэр Иннополиса возглавил ИТ-экспортера «Ростеха» 1
02.11.2016 Hoff внедрила Columbus EDI Studio для электронного обмена данными с поставщиками 2
07.09.2016 Новое решение Columbus оптимизирует использование промышленного оборудования 2
29.08.2016 Оборот Columbus в 1 полугодии 2016 г. вырос на 8% 1
26.04.2016 Издательство «Просвещение» внедряет систему управления бизнесом на базе Microsoft Dynamics AX и IBM Cognos TM1 3
03.08.2015 Издательство «Просвещение» внедрило Columbus WMS на сезонном складе 7
17.06.2015 Concept Group перешла на систему управления складом от Columbus 2
03.06.2015 «ФосАгро» перешла на новую систему бюджетирования на базе IBM Cognos TM1 2
15.04.2015 Tele2 начала строительство монобрендовой розницы в Москве 1
29.01.2015 Columbus развивает систему управления складом для «Харрис СНГ» 2
13.01.2015 «Восточная Техника» внедрила систему бюджетирования на базе решений IBM Cognos 1
11.11.2014 «Санг» внедряет Microsoft Dynamics AX 2012 R3 с помощью Columbus 4
29.09.2014 «СПАР Ритейл» внедрила Columbus Food Retail 2
01.09.2014 Экосистема партнеров Microsoft: теперь в облаках 1
01.08.2014 Mamagazin.ru внедряет Microsoft Dynamics AX 2012 1
11.06.2014 Сеть обувных магазинов Obuv.com автоматизировала управление складом на базе Columbus WMS 1
11.06.2014 «Тойота Мотор» обновит ERP-систему Microsoft с помощью Columbus 1
30.05.2014 Рынок ПО ориентируется на «быстрые победы» 1
29.05.2014 Отставки и назначения: ИТ-звезды уходят в бизнес 1
28.05.2014 Управленческое ПО расширяет границы 1

Публикаций - 125, упоминаний - 260

Columbus упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 23
3748 12
SAP SE 3215 12
IBM 3544 6
Крок 1220 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 5
Oracle Corporation 3350 5
Microsoft Business Solutions Division - MBS 75 5
АйТи 752 4
1С-Рарус 538 4
SAP CIS - САП СНГ 754 4
Softline - Софтлайн 1474 4
Accenture - Аксенчер 532 4
РДТЕХ 159 4
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 73 4
Informatica 75 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 3
KPN 27 3
Прогноз 196 3
Корус Консалтинг ГК 805 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
Компьюлинк ГК - Compulink 209 3
Acronis - Акронис 364 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Citrix Systems 571 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
GMCS 222 2
Yota - Скартел 623 2
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Abbyy 795 2
Галактика - Корпорация 248 2
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 2
Novardis - Новардис Консалтинг 41 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 372 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
iTeco - Ай-Теко 717 2
Cisco Systems 2040 2
Oberon - Оберон 40 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 5
Метрополис ТРК 29 4
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 4
Caterpillar 33 3
Bank of America - Банк Америки 101 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 30 2
Бинбанк 184 2
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 2
Утконос 99 2
X5 Group 599 2
Уралсиб Банк 389 1
Lamoda 83 1
Деловые Линии ГК 36 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Новатэк 27 1
САНГ 3 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 9 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 1
KupiVip 75 1
Nike 87 1
Почта России ПАО 1574 1
Градиент 6 1
Concept Group 7 1
Lexus 36 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 8 1
Иль де Ботэ - Ile De Beaute 8 1
Акрон ГК - Akron Holding 19 1
Nespresso 15 1
Colgate-Palmolive - Колгейт 11 1
Виктория - Сеть супермаркетов 41 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Unilever - Юнилевер Русь 55 1
ФосАгро 54 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Президент Российской Федерации 1439 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 152 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 66 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 48 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 3
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 19
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 13
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 4
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 4
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 43 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 3
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Kubernetes 307 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
OEE - Overall Equipment Effectiveness - Анализ эффективности загрузки оборудования 5 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 1
Private Cloud - Частные облака 44 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
WPC - Wireless Power Consortium - стандарт технологии беспроводной передачи энергии до 40 мм 19 1
EAC - The Eurasian Conformity mark - Евразийское соответствие 11 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 35 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 48 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 453 41
IBM Cognos BI 142 17
IBM Cognos TM1 36 8
Microsoft Office 1942 7
Microsoft Dynamics 194 7
Microsoft Dynamics CRM 388 5
Microsoft Dynamics NAV 174 4
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 3
Microsoft SQL Server 795 2
Microsoft Dynamics CRM Online 34 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Azure 1171 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 2
VK - Mail.Ru Infra 22 1
Microsoft Lync 272 1
1С:Бухгалтерия 397 1
Avaya IP Office Cloud Platform 33 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
VK - Mail.Ru Icebox 25 1
SAP NetWeaver 62 1
1С:Управление Холдингом 15 1
Omnitracker 53 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
1С:TMS Логистика. Управление перевозками 4 1
Буквоед - система оптического распознавания текста 10 1
IBM SPSS Statistics 37 1
SAP Commerce Cloud - SAP Hybris Commerce Cloud 9 1
Avaya Aura Communication Manager 29 1
Infor WMS 7 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 1
Ростех Швабе - InCity Навигационный комплекс 20 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
Linux Cloud OS 14 1
Variti Active Bot Protection 2 1
SoftPoint Data Cluster 3 1
Microsoft Windows Intune 19 1
Adrenta 3 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Косенков Денис 6 5
Стороженко Денис 5 5
Мартынов Владислав 78 4
Прянишников Николай 210 4
Зайцев Николай 28 4
Пронин Алексей 9 3
Андреев Максим 29 2
Черных Дмитрий 13 2
Комов Владимир 8 2
Заржецкий Александр 30 2
Сытин Дмитрий 50 2
Степанова Надежда 4 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Захаров Андрей 28 2
Рудаков Денис 31 2
Никифоров Николай 1126 2
Путин Владимир 1826 2
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 2
Безбогов Сергей 7 1
Сушкевич Антон 56 1
Попов Юрий 10 1
Малкина Светлана 1 1
Петренко Сергей 9 1
Бутерин Виталий 20 1
Черноволенко Сергей 18 1
Бочкарев Сергей 16 1
Schuster Gavriella - Шустер Габриэлла 4 1
Новожилов Сергей 2 1
Крысанов Павел 3 1
Козлова Ирина 9 1
Яшин Илья 5 1
Малышев Игорь 13 1
Суворов Олег 8 1
Иванов Егор 17 1
Кривошеев Андрей 2 1
Зенкин Денис 102 1
Липич Григорий 48 1
Медведев Александр 4 1
Дудников Алексей 2 1
Федченко Алексей 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 65
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 9
Украина 3372 7
Казахстан - Республика 2632 5
Россия - СФО - Новосибирск 1969 4
Восточная Европа 1679 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 4
Беларусь - Белоруссия 2090 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
Польша - Республика 829 3
Специальный административный район Гонконг 550 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Ближний Восток 1473 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 2
Япония - Токио 287 1
Россия - Солнечногорск 19 1
Беларусь - Минск 327 1
Россия - Иркутск 466 1
Россия - Реутов 43 1
США - Техас 223 1
США - Чикаго 127 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Улан-Удэ 140 1
Россия - Красногорск 106 1
Россия - Восточная Сибирь 190 1
США - Огайо 52 1
Россия - Химки 88 1
Россия - Чита 200 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - Серпухов 40 1
Россия - Братск 30 1
Россия - Коломна 48 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Россия - Люберцы 49 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 3
SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 54 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 242 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 97 1
Fashion industry - Индустрия моды 13 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
ИТ-аналитика 15 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
CNews TV 461 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
IDC - International Data Corporation 2720 4
CNews Analytics 1990 4
Gartner 2192 2
Fortune 100 48 2
Fortune Global 500 161 1
Forrester Research 386 1
ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762180, в очереди разбора - 665869.
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