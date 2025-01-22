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Свеза Sveza

Свеза - Sveza

«Свеза» — один из участников российского ЛПК и производитель березовой фанеры. В состав группы «Свеза» входит 7 комбинатов, а также ряд структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья и производством биопродуктов. Фанера «Свезы» используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, при создании экологичной мебели и стильных интерьеров.


22.01.2025 Конференция CNews Business Process Management 2025 состоится 6 февраля 1
22.01.2025 Комбинат «Свеза» в Петербурге развивает лазерные технологии 2
11.12.2024 «Свеза» запустила платформу для комфортной интеграции новых сотрудников 2
26.11.2024 «Свеза» автоматизировала процессы продаж и управление клиентским сервисом на базе Elma365 1
18.11.2024 Ускорение процессов, рост выручки и удовлетворенности клиентов — как российский бизнес использует Low-code 1
29.10.2024 «Свеза» в Тюмени автоматизирует процессы для испытаний фанеры 1
07.10.2024 «Фура» приобрела цифрового экспедитора из ГК Trucker 1
03.09.2024 «Свеза» запускает дистанционные медосмотры для сотрудников 2
17.05.2024 В Сколково пройдет крупнейшая конференция по планированию Supply&Demand Planning Conference 1
13.05.2024 «Свеза» разработала приложение для подсчета листового материала 3
22.04.2024 «Свеза» автоматизирует систему управления поручениями 3
15.04.2024 Переход на электропогрузчики помог «Свезе» сэкономить до 1 млн рублей 2
01.04.2024 «Свеза» запатентовала новый способ определения дефектов древесины с использованием ИИ 2
15.02.2024 «Свеза» сократила время разработки продуктов более чем в два раза 2
29.01.2024 «Свеза» обучила цифровой грамотности около 5,3 тыс. сотрудников 6
27.12.2023 «Свеза» увеличила объем и скорость закрытия вакансий с применением инструментов искусственного интеллекта 2
06.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
02.10.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
26.09.2023 Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября 1
23.09.2022 Как правильно расставить приоритеты при внедрении RPA 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 2
20.06.2022 Конференция CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» состоится 29 июня 1
18.04.2022 Эльза Егорова -

Тренд на автоматизацию подогревает запуск российских HR-Tech-проектов

 1
06.12.2021 «Свеза» автоматизировала процесс найма персонала с помощью робота Sever.AI 3
17.08.2021 Искусственный интеллект Talenttech оценил более 2 тысяч стажеров для «Свезы» 2
01.06.2021 «Свеза» запускает портал инноваций 3
02.12.2019 «Инфосистемы Джет» модернизировала систему ИБ группы «Свеза» 1
18.12.2017 «СВЕЗА» инвестирует в проект РАССЭ по строительству мини-ТЭЦ и экологию 3
21.10.2016 «Северсталь» выводит корпоративный «Центр единого сервиса» на российский рынок аутсорсинга бизнес-процессов 2
15.03.2006 Columbus IT подвел итоги деятельности в 2005 г. 1
22.07.2005 Березовая фанера под контролем Microsoft Axapta 1

Публикаций - 31, упоминаний - 56

Свеза и организации, системы, технологии, персоны:

Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 4
Naumen - Наумен 626 4
8217 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 3
Ланит - Норбит - Norbit 369 3
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 16 3
Comindware - Колловэар 154 3
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 327 2
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 37 2
SAP SE 5279 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 102 2
Первая Форма - 1Форма 47 2
Biocad - Биокад 78 2
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 25 2
Процессные Технологии 7 2
Infomaximum - Инфомаксимум 32 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Айтеко РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики - РАССЭ-Инновации 16 1
VerticalSoft 4 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Microsoft Corporation 24630 1
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 1
Oracle Corporation 6689 1
Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 10 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Directum - Директум 1091 1
Ramax - Рамакс 115 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Tibco Software 81 1
Camunda - Camunda Services GmbH 25 1
CSC - Corporation 68 1
Alfresco Software 145 1
Danfoss - Данфосс 19 1
Novo BI - Ново Биай 14 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
LogiX 2 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 31 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 3
ВкусВилл - Избёнка 157 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 3
Hyundai Motor Company 383 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 3
Альфа-Банк 1770 3
РМГ - Русская Медиагруппа 18 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
Фора Банк 55 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 3
ОТЭКО ГК 21 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 3
ТрансФин-М 10 3
Мосинжпроект 14 3
Лента - Сеть розничной торговли 2081 2
Газпром нефть 619 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Ренессанс Страхование 160 2
Unilever - Юнилевер Русь 151 2
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 6 2
Максима Лигал - Maxima Legal 9 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 2
Кофемания 51 2
Новосибирскэнергосбыт 16 1
Amedia TV - Амедиа 37 1
Силовые машины 111 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 1
Лента - Утконос 177 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 3
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 69 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 56 1
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Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 58 4
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech Sever.ai 15 3
ELMA 365 Low-code BPM 109 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 2
Microsoft Office 3736 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 2
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4439 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2032 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 203 1
Terrasoft Creatio 96 1
JavaScript - JS - язык программирования 1188 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 18 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2272 1
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IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 1
Tibco BPM 3 1
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Naumen Low-code 1 1
Directum Development Studio 1 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 11 1
Finch Admin 1 1
FIS Platform - no-code платформа 16 1
Infomaximum - Proceset Process mining 29 1
Unify NXJ 3 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 1
WhatsApp Messenger 1082 1
Яндекс.Маркет 938 1
Pega BPM 10 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 85 1
SAP C4C - SAP Cloud for Customer 11 1
Решетников Андрей 6 5
Суровцев Владимир 18 5
Кузьмина Ирина 18 3
Кравченко Александр 16 3
Никулин Иван 4 3
Наймарк Александр 7 3
Бурякова Анастасия 6 3
Лукьянов Алексей 3 3
Степанов Сергей 24 3
Букин Кирилл 3 3
Михеев Дмитрий 40 3
Барков Алексей 37 3
Васильев Алексей 15 3
Бухвалов Дмитрий 17 3
Фридкин Станислав 10 3
Бычков Николай 11 3
Новожилов Алексей 20 3
Алешкин Сергей 65 3
Юсупов Аркадий 4 3
Бирюков Артем 10 3
Гребеник Геннадий 38 3
Вавра Владимир 23 3
Раскина Ирина 24 3
Слученков Антон 14 3
Пугачева Ольга 7 3
Простоквашин Игорь 18 3
Рузов Дмитрий 3 3
Кондрахина Мария 3 3
Хацкевич Александр 3 3
Маланов Антон 3 3
Лукьяненко Роман 5 3
Ли Владимир 9 2
Чепакин Андрей 26 2
Буланов Николай 14 2
Гришин Виталий 2 2
Шингарев Павел 16 2
Али Максим 10 2
Кардашин Никита 18 2
Зварковский Михаил 6 2
Михеев Андрей 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 144277 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17378 7
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 251 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 2
Европа 21771 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 1
Украина 7609 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2449 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3093 1
Нидерланды 3519 1
Россия - СФО - Новосибирск 4293 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 705 1
Россия - ПФО - Самарская область 1309 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
Россия - Мантурово 7 1
Дания - Королевство 1296 1
Россия - УФО - Свердловская область 1493 1
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Россия - СЗФО - Карелия Республика - Сегежа 27 1
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Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 336 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1215 6
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2422 2
ELMA DAY 12 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336060, в очереди разбора - 772809.
Создано именных указателей - 166467.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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