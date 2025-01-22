Свеза - Sveza

«Свеза» — один из участников российского ЛПК и производитель березовой фанеры. В состав группы «Свеза» входит 7 комбинатов, а также ряд структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья и производством биопродуктов. Фанера «Свезы» используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, при создании экологичной мебели и стильных интерьеров.