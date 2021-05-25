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Informatica


25.05.2021 Бывший ИТ-директор Росреестра и владельцы ИТ-компании арестованы по делу о реестре недвижимости 2
17.05.2021 Клиенты «Корус консалтинг» смогут эффективнее управлять данными с помощью платформы Informatica 2
10.03.2021 Портфель компании «Инфосистемы джет» пополнился платформой для интеграции и управления данными Informatica 2
24.09.2020 ВТБ потратит до 10 миллиардов на ПО хранения данных на технологиях Oracle и Arenadata 1
22.07.2020 ВТБ ускорит процессы бизнес-анализа 1
10.07.2020 DIS Group отметила рост спроса на технологии защиты данных на 20% 2
07.07.2020 Informatica представила новое решение для управления мастер-данными Business360 3
25.06.2020 Informatica интегрировала свою платформу с облачными решениями SAP 2
28.11.2019 Nokia создала ПО для программирования интернета вещей на базе российской СУБД 2
27.11.2019 Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 1
24.09.2019 Исследование CNews: Российский рынок аналитики данных продолжает уверенно расти 1
09.09.2019 Главный архитектор СУБД Tarantool ушел из Mail.ru и заявил о «распаде команды» 2
05.09.2019 Аналитика 3.0: рынок сконцентрирован на цифровизации 1
21.06.2019 Доступно новое решение Informatica для поиска инсайтов в данных о клиентах 2
18.06.2019 Ассоциация независимых аптек создала экосистему управления большими данными 1
07.09.2018 «БДО юникон бизнес солюшнс» расширяет направление по работе с данными 4
14.06.2018 «Вымпелком» внедрил систему маскирования данных Informatica Dynamic Data Masking 2
18.04.2018 Форум «Данные – основа цифровой трансформации. Informatica Day 2018» состоится 30 мая в Москве 2
12.04.2018 DIS Group выпустила решение для формирования XBRL 1
06.12.2017 DIS Group выполнит проект для профилирования и обезличивания систем Сбербанка 1
27.11.2017 Informatica представила Informatica Secure@Source версии 4 2
24.11.2017 BI в эпоху цифровой трансформации 2
19.10.2017 КРОК запускает платформу Data Lake в формате управляемого сервиса 4
13.10.2017 Как российским компаниям стать лидерами рынка больших данных 2
22.09.2017 DIS Group представила в России Informatica Intelligent Data Platform 10.2 4
25.08.2017 Informatica названа лидером в магическом квадранте ИТ-решений по управлению метаданными 3
17.08.2017 DIS Group и «ОТ-Ойл» займутся внедрением систем управления на российских предприятиях ТЭК 1
27.07.2017 Informatica представила новый релиз системы Intelligent Data Lake для монетизации данных 1
07.06.2017 Tarantool будет использоваться в системе быстрой аналитики Informatica 3
10.05.2017 ИТ-система ВТБ 24 за $33 млн окупилась в 10 раз 1
21.03.2017 Informatica представила полностью интегрированное решение по управлению данными 2
17.03.2017 DIS Group представила доклад на конференции Сnews «Рынок BI 2017» 1
14.02.2017 Informatica стала лидером «Магического квадранта» поставщиков решений по управлению мастер-данными 3
31.01.2017 Informatica стала лидером «Магического квадранта» среди поставщиков решений по обеспечению качества данных 1
28.11.2016 Большие данные превратились из модной технологии в товар повседневного спроса 1
28.10.2016 В Москве состоялся III Violin Forum #ЯВиртуоз 1
05.10.2016 От слов к делу: что компании извлекают из больших данных 1
09.03.2016 В VMware произошли изменения в руководстве 1
12.02.2016 DIS Group вывела на рынок Казахстана новое решение для записи переговоров операторов контакт-центров 1
01.10.2015 Банкиры: развивать ИТ по кризисным ценам выгодно 1

Публикаций - 75, упоминаний - 123

Informatica упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 14
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 10
IBM 3546 7
Microsoft Corporation 11110 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 6
VK - Mail.ru Group 2484 4
Teradata 166 4
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
Columbus - Колумбус 125 3
Крок 1221 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
BI Partner - БиАй Партнер 33 2
Google LLC 7158 2
Ланит ГК 1158 2
Yota - Скартел 623 2
Oracle Corporation 3355 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Eastman Kodak 101 1
BMC Software 40 1
SpyLOG 17 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
BDO Unicon - БДО Юникон Бизнес Солюшнс 11 1
Navteq 110 1
ThoughtSpot 6 1
Терн ГК - Tern Group 44 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 6 1
DIS Group Казахстан 1 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Brocade Communications Systems 141 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 38 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
Ланит Интеграция 101 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Samsung Electronics 5686 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
Qlik 63 1
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 5
ВТБ24 583 3
Аэрофлот 493 2
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 2
Альфа-Банк 1126 2
Qiwi 783 2
Avito - Авито 171 2
Открытие ФК 538 2
ForteBank Казахстан 1 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
ВТБ Страхование 52 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
Утконос 99 1
PepsiCo - Пепсико 95 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
X5 Group 599 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 1
LinkedIn 520 1
Газпром ПАО 523 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 4
Data Governance - Руководство данными 51 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 3
Big Data - Большие данные 1136 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
NoSQL - not only SQL СУБД 92 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 2
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
DevOps - Development и Operations 297 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
DQ - Data Quality - Качество данных 14 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 385 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 19 1
Microsoft Excel 436 3
IBM Cognos BI 143 3
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 3
Microsoft Windows 10 6652 2
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 6 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Informatica Data Governance 2 2
Microsoft SQL Server 795 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
SQL - Язык программирования 434 2
Java - Язык программирования 1178 2
Microsoft Azure 1171 2
Informatica Intelligent Cloud Services 1 1
Informatica Business360 1 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Mobile 3 1
HP-UX - Hewlett Packard Unix 53 1
Informatica Customer 360 Insights 1 1
BMC Control-M 1 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Informatica DDM - Informatica Dynamic Data Masking 2 1
Microsoft Office 1942 1
Nokia Integrated Operations Center - Nokia IOC 2 1
SAP Big Data Margin Assurance 3 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
IBM InfoSphere Information Governance Catalog 1 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
Qlik Sense 29 1
IBM Watson 105 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 13 1
Linux OS 4265 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Qlikview 97 1
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Microsoft Power BI 113 1
Apache Hadoop 339 1
Лихницкий Павел 10 4
Valdes Emilio - Вальдес Эмилио 2 2
Степанов Антон 56 2
Комаров Михаил 14 2
Федечкин Сергей 19 2
Благирев Вячеслав 11 1
Лисицин Евгений 13 1
Савлаев Тамерлан 5 1
Murphy Steve - Мерфи Стив 1 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
Свердлов Михаил 29 1
Зубов Евгений 12 1
Мухин Максим 18 1
Пшиченко Дмитрий 19 1
Атанесов Саргис 13 1
Носов Николай 12 1
Рыбакова Любовь 12 1
Цирюльников Алексей 1 1
Аверин Алексей 3 1
Чурин Алексей 4 1
Шумков Александр 7 1
Бибиков Александр 3 1
Языков Александр 3 1
Харламов Александр 6 1
Мякишева Марина 84 1
Кулик Вадим 113 1
Артамонова Мария 5 1
Гришина Дарья 15 1
Дубовиков Кирилл 3 1
Куликов Александр 16 1
Соколов Александр 22 1
Осипов Александр 22 1
Воронин Станислав 5 1
Осипов Константин 8 1
Васильев Евгений 93 1
McKay Peter - Маккей Питер 20 1
Федечкин Эдуард 32 1
Молотков Денис 1 1
Ермаков Игорь 19 1
Рагулин Лев 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 8
Казахстан - Республика 2637 5
Европа 3766 4
Украина 3374 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Турция - Турецкая республика 952 1
Северная Америка 1413 1
Азия - Азиатский регион 1519 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Япония 2792 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Европа Центральная 106 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
CNews Analytics 1991 4
Gartner 2193 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 4
Informatica Day - Форум Данные основа цифровой трансформации 1 1
HighLoad++ Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764907, в очереди разбора - 668594.
Создано именных указателей - 46354.
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