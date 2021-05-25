Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Informatica
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 75, упоминаний - 123
Informatica упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Лихницкий Павел 10 4
|Valdes Emilio - Вальдес Эмилио 2 2
|Степанов Антон 56 2
|Комаров Михаил 14 2
|Федечкин Сергей 19 2
|Благирев Вячеслав 11 1
|Лисицин Евгений 13 1
|Савлаев Тамерлан 5 1
|Murphy Steve - Мерфи Стив 1 1
|Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
|Свердлов Михаил 29 1
|Зубов Евгений 12 1
|Мухин Максим 18 1
|Пшиченко Дмитрий 19 1
|Атанесов Саргис 13 1
|Носов Николай 12 1
|Рыбакова Любовь 12 1
|Цирюльников Алексей 1 1
|Аверин Алексей 3 1
|Чурин Алексей 4 1
|Шумков Александр 7 1
|Бибиков Александр 3 1
|Языков Александр 3 1
|Харламов Александр 6 1
|Мякишева Марина 84 1
|Кулик Вадим 113 1
|Артамонова Мария 5 1
|Гришина Дарья 15 1
|Дубовиков Кирилл 3 1
|Куликов Александр 16 1
|Соколов Александр 22 1
|Осипов Александр 22 1
|Воронин Станислав 5 1
|Осипов Константин 8 1
|Васильев Евгений 93 1
|McKay Peter - Маккей Питер 20 1
|Федечкин Эдуард 32 1
|Молотков Денис 1 1
|Ермаков Игорь 19 1
|Рагулин Лев 4 1
|CNews Analytics 1991 4
|Gartner 2193 2
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764907, в очереди разбора - 668594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764907, в очереди разбора - 668594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru