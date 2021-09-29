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Яндекс.Почта


29.09.2021 «Яндекс 360» будет доставлять рассылки только с разрешения пользователя 1
03.03.2021 Пользователям туристического сервиса Russpass стали доступны новые функции 1
28.09.2020 У «Яндекса» появилась платная почта с дополнительными «фишками» и огромным местом в облаке 1
06.08.2020 «Яндекс.Почта» научилась читать текст на картинках 1
06.08.2020 В «Яндекс.Почту» встроили распознавание текста на фото 7
29.07.2020 «Яндекс.почта» объединила популярные способы общения 2
15.06.2020 «Яндекс» создал «убийцу» Zoom 1
15.05.2020 «Яндекс» предлагает «Диск» и «Почту» для бизнеса 1
13.04.2020 «Мегафон» открыл безлимитный доступ к ключевым ресурсам 1
08.04.2020 Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei 1
02.03.2020 Найден способ взломать любой аккаунт Facebook с помощью «дыры», которой 10 лет 1
18.02.2020 Пуш-уведомления «Яндекс.Почты» стали интерактивными 1
27.01.2020 В Mail.ru сломалась почта. Пострадали миллионы пользователей 1
23.01.2020 Известный производитель «железа» и ПО для музыкантов заблокировал личные кабинеты россиян и лишил их доступа к дорогому софту 1
18.10.2019 В США хотят сажать топ-менеджеров ИТ-компаний на 20 лет за вранье 1
24.09.2019 «Яндекс» научил «Почту» для iOS писать письма под диктовку и читать их вслух 2
16.07.2019 Найден способ взломать любой аккаунт Instagram за 10 минут. Видео 1
01.04.2019 Мобильная «Яндекс.почта» обзавелась темной темой 1
01.04.2019 Выбираем облако: 6 лучших сервисов, доступных в России 1
27.12.2018 Как выглядел планшет «Яндекса», о котором ходили слухи несколько лет. Фото 1
11.09.2018 «Яндекс.Почта» переживает многочасовой сбой 3
09.04.2018 Мобильная «Яндекс.Почта» стала поддерживать другие почтовые сервисы 2
27.02.2018 Mail.Ru научилась пересылать деньги по электронной почте 1
16.11.2017 «Яндекс» начал продавать всем желающим свой трекер рабочих процессов с поддержкой Agile 1
26.04.2017 «Яндекс.Почта» представила дополнительные опции для сортировки писем 2
25.04.2017 «Яндекс» запустил убийцу Google Doc 3
15.09.2016 «Яндекс.Почта» мигрировала с СУБД Oracle на PostgreSQL 2
05.04.2016 «Билайн» сделал бесплатным интернет-трафик почтовых приложений в рамках тарифа «Интернет навсегда» 1
10.09.2015 Какие сайты воруют рабочее время? Опубликован список главных тайм-киллеров России 1
14.08.2015 «Яндекс» стал спонсором зарубежного футбольного клуба 1
02.04.2015 Вышла новая «Яндекс.Почта» для iPhone 1
03.02.2015 «Яндекс» запустил двухфакторную аутентификацию без паролей 2
24.12.2014 В 2014 г. участились кражи конфиденциальных данных из организаций 1
13.11.2014 Пользователям «Яндекс.Почты» для домена стал доступен «Яндекс.Диск» 1
25.09.2014 Обновилась «Яндекс.Почта» для Android 2
18.08.2014 Первые планшеты с прошивкой «Яндекса» появились в продаже. ЦЕНА 1
29.07.2014 Для тех, кому запретили Google: Mail.Ru запускает почту для образовательных учреждений 1
18.03.2014 Яндекс участвует в международном проекте по Big Data 1
14.03.2014 «Яндекс» сменил бессменную главу «Яндекс.Денег» 1
13.03.2014 «Яндекс.Почта» перешла на IPv6 1

Публикаций - 85, упоминаний - 117

Яндекс.Почта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 27
VK - Mail.ru Group 2484 18
Rambler Group - Рамблер ГК 485 5
Microsoft Corporation 11110 4
Google LLC 7158 4
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
Huawei 2731 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
АйТи 752 1
Rambler Media 71 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
Orange France Télécom 99 1
Wexler 54 1
Zecurion - SecurIT 157 1
Focusrite 2 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Facebook 3766 1
Sony 2387 1
DEXP 27 1
Twitter 2204 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
Samsung Electronics 5686 1
Почта России ПАО 1574 5
Яндекс.Еда 93 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Visa International 1346 1
О2О Delivery club 153 1
Яндекс.Такси 271 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 3
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
JPG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 91 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 579 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 54 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 32 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 1
OAuth - открытый протокол (схема) авторизации 33 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 1
Google Android 10751 17
Apple iOS 5742 7
VK - Mail.ru Одноклассники 858 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 4
VK - Mail.Ru Почта 164 4
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 4
Яндекс.Диск 118 3
Google Gmail 606 3
Symbian OS 778 3
Яндекс.Календарь 3 3
Microsoft Windows 10 6652 3
Apple macOS 927 2
Java - Язык программирования 1178 2
Яндекс.Расписания 25 2
Яндекс.Телемост 36 2
Apple iPad 3263 2
Яндекс.Навигатор 108 2
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 10 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
Microsoft Outlook 648 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Яндекс.Маркет 439 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
Microsoft Skype 1472 1
Яндекс.Толока 12 1
МегаФон пресса 4 1
МегаФон Книги 2 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
Яндекс.Переводчик 20 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 8 1
WhatsApp Messenger 654 1
Яндекс.Погода 9 1
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 12 1
Волож Аркадий 181 2
Артамонова Анна 127 1
Иванов Владимир 43 1
Горский Константин 1 1
Никифоров Игорь 24 1
Толстой Лев 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Россия - СФО - Новосибирск 1971 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Россия - Кемерово 311 2
Россия - Челябинск 773 2
Грузия 691 2
Россия - Пермь 740 2
Россия - Воронеж 692 2
Россия - Краснодар 1040 2
Россия - ПФО - Самара 1291 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Индия - Республика 2175 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Япония 2792 2
Европа 3766 2
Казахстан - Республика 2637 2
Нидерланды - Амстердам 259 1
Индонезия - Республика 385 1
Латинская Америка 725 1
Малайзия 341 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Европа Западная 615 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Wikipedia - Википедия 277 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
CNews - ZOOM.CNews 1096 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
RepTrak Global 100 4 1
comScore 226 1
Открытое образование 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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