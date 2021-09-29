Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Яндекс.Почта
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 85, упоминаний - 117
Яндекс.Почта упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4101 27
|VK - Mail.ru Group 2484 18
|Rambler Group - Рамблер ГК 485 5
|Microsoft Corporation 11110 4
|Google LLC 7158 4
|Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
|Huawei 2731 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
|АйТи 752 1
|Rambler Media 71 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 1
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
|Orange France Télécom 99 1
|Wexler 54 1
|Zecurion - SecurIT 157 1
|Focusrite 2 1
|Navitel - Навител Навигатор 253 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
|Доктор рядом - Doc+ 43 1
|Facebook 3766 1
|Sony 2387 1
|DEXP 27 1
|Twitter 2204 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
|Samsung Electronics 5686 1
|Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
|Волож Аркадий 181 2
|Артамонова Анна 127 1
|Иванов Владимир 43 1
|Горский Константин 1 1
|Никифоров Игорь 24 1
|Толстой Лев 15 1
|Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
|ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
|Wikipedia - Википедия 277 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 1
|CNews - ZOOM.CNews 1096 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|RepTrak Global 100 4 1
|comScore 226 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764335, в очереди разбора - 668022.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764335, в очереди разбора - 668022.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru