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ФИАС
Федеральная информационная адресная система


16.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с ПО для автоматизации МФЦ ГК «Эволента» 1
16.07.2021 Haulmont перевела МЭДО администрации главы Республики Коми на новый формат 2.7.1 1
20.02.2021 Московские власти потратят полмиллиарда на блокчейн 1
28.01.2021 Цифровые системы оповещения и безопасности в регионах обойдутся в 65 миллиардов 1
02.09.2020 Госкомпании и госкорпорации загонят на отечественное ПО и «железо» 1
22.07.2020 «Ростелеком» и «КИ системы» создали компанию по развитию автоматизации работы скорой медицинской помощи 1
06.07.2020 Цифровизация российских регионов обойдется в 250 миллиардов 1
02.06.2020 Единая цифровая платформа экспертизы начала работу 2
22.04.2020 «Ростелеком» зарегистрировал «Паспорт объекта недвижимости» в реестре отечественного ПО 1
08.04.2020 ФНС откажется от ПО Oracle, IBM и Microsoft через 10 лет 1
27.02.2020 «Барс груп» переводит «Своды» на .NET Core 3.1 2
29.05.2019 Суперсистема единого управления госданными России появится в 2022 году 2
27.02.2019 Как и кому помогает искусственный интеллект 2
04.01.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2018 г. 1
30.11.2018 Власти собираются объединить все данные граждан и бизнеса в огромное электронное досье 1
29.11.2018 Эксперты: национальная система управления данными должна фокусироваться на пользе для бизнеса и граждан 1
19.04.2018 ГИС ЖКХ: Грандиозный успех или колоссальный провал? Скриншоты 2
01.03.2018 Компания «Русское море» взяла дистрибьюторов под полный контроль 1
10.08.2017 Navicon разработал комплексное решение для управления продажами 1
26.07.2017 «Почта России» внезапно передумала создавать собственную платежную систему 2
23.05.2017 Путину написали программу: Россиян заставят платить за электронное правительство 1
30.01.2017 Navicon автоматизировал сбор данных о вторичных продажах в «Русском море» 1
19.12.2016 Hawk House Integration представила новый релиз Amber CRM 1
18.11.2016 Минкомсвязи отложило применение карательных мер к пользователям ГИС ЖКХ 2
31.10.2016 «Технолоджи систем – инновации» представила новую расчетную систему для ЖКХ 1
27.10.2015 В Ростовской области завершен первый этап разработки геоинформационной системы региона 1
06.08.2014 В Калужской области создается единая система управления процессом финансирования и реализации капремонта многоквартирных домов 1
04.06.2014 Мишустин: Благодаря ИТ-системе Росреестра ФНС повысил собираемость налогов 2
29.04.2013 Госдума рассмотрит законопроект о федеральной информационной адресной системе 2
02.04.2013 Правительство готовит законопроект о «Федеральной информационной адресной системе» 7
29.12.2012 Депутаты предложили выделить 8 млрд руб. на ИТ-систему ЖКХ 1
27.09.2012 Контролируем чиновников: Какие данные нужно открыть. ОПРОС 1
20.01.2012 ФНС России опубликовала файлы выгрузки базы данных ФИАС 1
10.01.2012 ФНС России подвела первые итоги работы СМЭВ 1
09.01.2012 ФНС России подвела итоги обращений к своим онлайн-сервисам за 2011 г. 1

Публикаций - 35, упоминаний - 50

ФИАС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 5
Navicon - Навикон 198 3
Ланит ГК 1164 3
Yandex - Яндекс 4106 2
Росплатформа - Р-Платформа 56 2
Polymatica - Полиматика 41 2
Tionix - Тионикс 48 2
Базальт СПО 206 2
Microsoft Corporation 11226 2
Аплана Преферентум 8 1
Stalker Software GmbH 6 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
Mankiewicz 7 1
Аплана Бизнес решения 9 1
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн 16 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
Cisco Systems 2069 1
Teradata 166 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
Sipnet 42 1
Robin - Робин 15 1
ICL Services 51 1
РТЛабс 145 1
Барс груп 402 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Naumen - Наумен 344 1
Directum - Директум 649 1
Аплана Группа компаний 102 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
Oracle Corporation 3374 1
IBM 3575 1
Abbyy 800 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Почта России ПАО 1580 3
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 80 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
Уралсиб Банк 390 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Русское море 8 1
Datum Group - Датум Групп 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 9
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 3
Правительство РФ 2209 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 3
Президент Российской Федерации 1443 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 2
Федеральное казначейство России 766 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 86 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство Пензенской области 16 1
Правительство Ставропольского края 23 1
Правительство Мурманской области 16 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай 1 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 183 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Счётная палата РФ 462 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 84 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств 10 1
LSTM - Long short-term memory - Долгая краткосрочная память 4 1
РМИС - Региональная медицинская информационная система 20 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 29 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 378 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Google Android 10752 3
Microsoft SQL Server 799 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 23 2
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 2
Apple iOS 5742 2
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 31 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Microsoft Azure 1171 2
ФГИС Единый реестр проверок 8 1
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 20 1
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 14 1
Аплана Преферентум - Preferentum - Платформа анализа неструктурированной информации 3 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
ЕЦПЭ - Единая цифровая платформа экспертизы 1 1
ГИС ЕГРЗ - Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 25 1
Hawk House Integration Amber CRM 11 1
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 1
Amazon Alexa 138 1
Ред ОС 239 1
Naumen Erudite 12 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 64 1
Linux OS 4288 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Microsoft Windows 864 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 332 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Путин Владимир 1831 2
Фомичев Олег 107 2
Онищенко Владислав 41 2
Романов Дмитрий 53 1
Меньшов Кирилл 72 1
Нестеров Алексей 79 1
Бутенко Владимир 11 1
Суринов Александр 4 1
Остапченко Андрей 2 1
Елистратов Николай 90 1
Трофименко Владимир 7 1
Черноус Дмитрий 1 1
Младшев Анатолий 10 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Капцов Артем 3 1
Heinlein Michael - Хенлейн Майкл 1 1
Долгов Константин 4 1
Мельников Алмаз 3 1
Kaplan Andreas Marcus - Каплан Андреас 1 1
Марич Игорь 18 1
Каштанов Дмитрий 27 1
Акимов Максим 167 1
Носков Константин 202 1
Мишустин Михаил 302 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Никифоров Николай 1126 1
Шипов Савва 70 1
Попов Сергей 72 1
Подгузов Николай 27 1
Голицын Лев 9 1
Сирота Юрий 38 1
Соколовский Александр 36 1
Пермяков Артем 6 1
Валиуллин Адель 8 1
Евраев Михаил 222 1
Аршавский Анджей 27 1
Бикташев Ильдар 10 1
Страшнов Дмитрий 109 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Россия - Нижегородская область 747 2
Россия - Дубна 135 1
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Республика Дагестан 267 1
Россия - Республика Мордовия 392 1
Россия - Республика Алтай 690 1
Россия - Костромская область 230 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 679 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Россия - Ростовская область 869 1
Россия - Ангарск 51 1
Россия - Иркутская область 551 1
Россия - Пензенская область 350 1
Россия - Мурманская область 299 1
Россия - Красноярский край 671 1
Россия - Челябинская область 665 1
Россия - Тюменская область 592 1
Россия - Ставропольский край 464 1
Россия - Волгоградская область 402 1
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
Россия - Новосибирская область 822 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Приморский край - Приморье 608 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 355 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 74 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Федеральное законодательство 254 1
Региональное законодательство 45 1
Великая Отечественная война 124 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 133 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1992 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews AWARDS 292 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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