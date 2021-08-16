Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФИАС
Федеральная информационная адресная система
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 50
ФИАС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1831 2
|Фомичев Олег 107 2
|Онищенко Владислав 41 2
|Романов Дмитрий 53 1
|Меньшов Кирилл 72 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Бутенко Владимир 11 1
|Суринов Александр 4 1
|Остапченко Андрей 2 1
|Елистратов Николай 90 1
|Трофименко Владимир 7 1
|Черноус Дмитрий 1 1
|Младшев Анатолий 10 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Капцов Артем 3 1
|Heinlein Michael - Хенлейн Майкл 1 1
|Долгов Константин 4 1
|Мельников Алмаз 3 1
|Kaplan Andreas Marcus - Каплан Андреас 1 1
|Марич Игорь 18 1
|Каштанов Дмитрий 27 1
|Акимов Максим 167 1
|Носков Константин 202 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Шипов Савва 70 1
|Попов Сергей 72 1
|Подгузов Николай 27 1
|Голицын Лев 9 1
|Сирота Юрий 38 1
|Соколовский Александр 36 1
|Пермяков Артем 6 1
|Валиуллин Адель 8 1
|Евраев Михаил 222 1
|Аршавский Анджей 27 1
|Бикташев Ильдар 10 1
|Страшнов Дмитрий 109 1
|CNews Analytics 1992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771668, в очереди разбора - 675350.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771668, в очереди разбора - 675350.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru