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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сухой
Региональные самолёты
Гражданские самолеты Сухого
ГСС
Публикаций - 77, упоминаний - 111
Сухой упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Марковский Роман 16 16
|Дюбанов Анатолий 86 15
|Ступин Евгений 18 15
|Соколов Алексей 129 15
|Натрусов Артем 137 13
|Белоусов Максим 70 13
|Дьяченко Валерий 69 13
|Аитов Тимур 187 13
|Путятинский Сергей 54 12
|Трояновский Владимир 40 12
|Hope Paul - Хоуп Пол 13 11
|Глазков Александр 62 11
|Соколов Олег 51 11
|Дворкович Аркадий 188 10
|Демидов Сергей 53 10
|Харитонов Денис 12 10
|Трапезин Владимир 20 9
|Залманов Андрей 29 9
|Гришин Дмитрий 180 9
|Емельченков Сергей 86 9
|Кузнецов Станислав 70 9
|Приезжева Антонина 18 9
|Кудашев Константин 12 9
|Данилов Сергей 15 9
|Бурилов Андрей 25 9
|Устюжанин Дмитрий 49 9
|Хлысталова Юлия 9 9
|Чаркин Евгений 199 9
|Козлов Александр 55 9
|Бокова Людмила 80 9
|Громов Александр 16 9
|Лебедь Сергей 12 9
|Контемиров Юрий 29 9
|Сычев Артем 50 9
|Лютиков Виталий 17 9
|Остапенко Григорий 26 9
|Горбатько Александр 92 9
|Палей Лев 33 9
|Андрианов Павел 31 9
|Гадарь Дмитрий 13 9
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 19
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 2
|РИА Новости 716 1
|N+1 - Издание 114 1
|РБК Daily 53 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru