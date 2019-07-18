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Сухой
Региональные самолёты
Гражданские самолеты Сухого
ГСС

Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС


18.07.2019 Inline Technologies усовершенствовала систему совместной работы сотрудников «Гражданских самолетов Сухого»
21.06.2019 Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus
30.03.2017 Orange Business Services снижает траты на связь для сотрудников «Гражданских самолетов Сухого»
08.04.2016 «РСи» внедрит систему управления основными данными для «Гражданских самолетов Сухого»
17.06.2013 «АМТ-Груп» создала ЦОД для «Гражданских самолетов Сухого»
02.04.2009 Самолеты Sukhoi Superjet 100 продолжат сертификационные испытания в Жуковском
26.09.2007 В Комсомольске-на-Амуре представлен новый региональный самолет Sukhoi SuperJet-100
08.04.2004 Компания "Гражданские самолеты Сухого" перенимает опыт Boeing

Публикаций - 77, упоминаний - 111

Сухой упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Diasoft - Диасофт 500 12
Group-IB - Группа информационной безопасности 408 9
Программный продукт ГК 105 8
5017 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 233 6
Микрон - Micron 573 6
SAP SE 4370 6
Ростех - Швабе Холдинг 153 5
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 160 5
Directum - Директум 804 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 4
Veeam Software 265 4
IBM 8669 3
Dynatrace 53 3
Microsoft Corporation 20985 3
Аскон - Ascon 268 3
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 21 3
Rimini Street 41 3
Top Systems - Топ Системы 28 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3742 2
Docsvision - ДоксВижн 943 2
Leta Group 216 2
HP Inc. 5099 2
Softline - Софтлайн 1736 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 18 2
Галактика - Корпорация 702 2
Парус 366 2
Логика Бизнеса 164 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 267 2
АйТи 1066 2
Philips 1721 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 82 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 349 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 553 2
Вертикаль - башенный оператор 46 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии 5 2
Oracle Corporation 5806 2
КСК Технологии 33 2
Ростех - Ростехнологии 2299 2
Ланит Урал 18 2
Открытие ФК 566 17
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 93 15
НРД - Национальный расчетный депозитарий 100 14
Уралсиб Банк 426 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4825 11
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 11
НСПК - Национальная система платежных карт 272 10
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 843 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 163 10
Газпром нефть 399 10
РЖД - Российские железные дороги 1324 10
Почта России ПАО 1773 10
Фаберлик - Faberlic 66 10
Тракторные заводы Концерн 25 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 9
МКБ - Московский кредитный банк 284 9
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 81 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 270 9
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 228 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 166 9
OTP Group - ОТП Банк 134 9
Мегаполис ТК 102 9
Эстет 9 9
Нэклис-Банк 15 8
X5 Group 648 8
ПСБ - Промсвязьбанк 636 8
Вертолеты России 124 8
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 8
Интерпрогрессбанк 20 8
СКБ-банк 92 7
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 21 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 6
Экономикс-Банк 7 6
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 96 5
AliExpress 290 5
Магнит - Сеть магазинов 297 5
Segezha Group - Сегежа Групп 87 5
Утконос 109 5
Аэрофлот 615 5
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 126 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1135 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7329 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1240 11
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2743 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2022 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 9
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2014 7
Федеральное казначейство России 863 7
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 6
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 27 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 809 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 101 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1997 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 6 5
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 5
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 5
Альянстрансатом 6 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 5
Администрация Твери 5 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1479 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1098 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2314 3
ВСУ - Вооружённые силы Украины 4 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 53 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 494 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1843 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1136 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1158 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1478 1
Администрация Владимирской области 1 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 609 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
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Renga Architecture 7 1
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Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 187 1
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Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 31 1
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BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 144 1
HCL WebSphere 518 1
1С:Управление Холдингом 15 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 190 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 46 1
C3D Vision 5 1
Embarcadero Interbase 36 1
Airbus Skywise 2 1
Lufthansa Systems Sirax AirFinance 6 1
Inform GroundStar 4 1
Астерос Контакт Авиа 18 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 12 1
Cognitive Passport 30 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 30 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 92 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 1
Cognitive Forms 33 1
Kaspersky Anti-Hacker 8 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne 49 1
Microsoft Windows 10 10098 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 970 1
Apple iPad mini 394 1
Directum Ario 14 1
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