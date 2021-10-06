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Ростех
НИИ Масштаб
Научно-исследовательский институт


06.10.2021 НИИ «Масштаб» и Softline объявили о начале партнерства 1
22.09.2021 Концерн «Автоматика» до конца года расширит функционал ВКС IVA AVES S мессенджером IVA Connect Desktop 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
15.09.2021 В продажу выходит первый российский смартфон, разработанный под отечественный процессор 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1
20.08.2021 Линейке промышленных сетевых устройств Zenator TI концерна «Автоматика» присвоен статус ТОРП 2
20.08.2021 «Ростех» создал компанию, чтобы выпускать российское «железо» для 4G и 5G 1
18.06.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» представил свои разработки для организации дистанционной работы 1
11.06.2021 НИИ «Масштаб» получил патенты на ПО телеком-оборудования линейки Zenator TI 1
20.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом АРПП «Отечественный софт» 1
16.04.2021 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» стал членом ассоциации «Отечественный софт» 1
07.04.2021 Сервер ВКС концерна «Автоматика» включен в реестр российского ПО 2
02.04.2021 «Дочка» «Ростеха» разработала встраиваемое криптозащитное «железо» на новейших российских ARM-процессорах 1
02.04.2021 Концерн «Автоматика» создает новый центр компетенций по сетевой безопасности в Санкт-Петербурге 1
24.03.2021 Концерн «Автоматика» продемонстрирует работу ВКС на форуме «Госзаказ-2021» 2
11.03.2021 «Ростех» запретил сотрудникам пользоваться WhatsApp и Skype 1
03.03.2021 НИИ «Масштаб» принимает участие в решении задач научно-технологического обеспечения Арктической зоны 1
01.03.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP Veil и антивируса Dr.Web 2
01.03.2021 Сервер ВКС IVA AVES концерна «Автоматика» получил статус ТОРП 3
16.02.2021 Comptek и НИИ «Масштаб» подписали соглашение о сотрудничестве 1
29.01.2021 НИИ «Масштаб» концерна Автоматика стал членом Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» 2
21.01.2021 Новые продукты экосистемы Veil включены в реестр российского ПО 1
02.10.2020 «Омега», «Рамэк-ВС», «Альянс» и НИИ «Масштаб» подписали четырехстороннее научно-техническое соглашение 1
02.10.2020 Концерн «Автоматика» подписал четырехстороннее соглашение о развитии сквозных цифровых технологий 2
30.09.2020 НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» подписал соглашение о сотрудничестве с «НИИМА «Прогресс» 2
08.09.2020 НПП «Сигнал» показало новые продукты на форуме «Армия-2020» 1
26.08.2020 «Ростех» строит российского «убийцу» Zoom 1
21.07.2020 Межсетевой экран «Кронос» концерна «Автоматика» получил свидетельство на товарный знак 1
16.07.2020 Студенты РРГМУ дистанционно защитили выпускные работы с помощью российской системы ВКС IVA AVES S 1
15.07.2020 Видеоконференцсвязь концерна «Автоматика» применена в ходе защиты выпускных работ студентов 2
25.06.2020 «Автоматика» разработала единое цифровое пространство для учебных заведений 1
29.05.2020 НИИ «Масштаб» создал платформу виртуализации рабочих мест Veil VDI 1
08.05.2020 ПО видеоконференцсвязи концерна «Автоматика» получило сертификат ФСТЭК 3
07.04.2020 Ростех запустил продажи виртуальных рабочих столов для удаленной работы 1
16.12.2019 НИИ «Масштаб» стал официальным сервисным центром «Олентэка» 2
18.11.2019 Представители «Автоматики» вошли в состав тематических групп архитектурного совета по 5G 1
05.11.2019 Системы защищенной конференц-связи «Автоматики» получили сертификат Минобороны 2
05.11.2019 Системы защищенной ВКС «Ростеха» получили сертификат Минобороны России 3
21.10.2019 НИИ «Масштаб» представит свои решения для конвергентной ИТ-инфраструктуры 1
17.10.2019 «Автоматика» разработала метод выявления DDoS-атак с применением нейросетей 1

Публикаций - 82, упоминаний - 115

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 26
Ростех - Концерн Автоматика 397 24
ХайТэк - Hi-Tech 65 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 10
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 5
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 4
Polycom - Поликом Раша 301 4
Intel Corporation 4186 4
НПП Сигнал - Научно-производственное предприятие 14 4
Cisco Systems 2044 3
Воентелеком 134 3
Edelweiss - Эдельвейс 29 3
Рамэк-ВС 70 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Омега 12 2
Microsoft Corporation 11110 2
Titanium 28 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
Qtech - Кьютэк 96 1
Рикор ИМТ 5 1
Беркут НПФ 16 1
Рикор Геймс - Rikor Games 2 1
Optima - Оптима 50 1
Supermicro 65 1
РТ-Информ 112 1
АТИ - Авиателекоминвест 2 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 8 1
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 1
Булат НИЦ 8 1
RDC Group - Mobilidi 16 1
Jinga 11 1
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 12 1
VVP Group - Центр дистрибьюции 9 1
ЦРТС НПП - Цифровые радиотехнические системы - Научно-производственное предприятие 11 1
Рикор ИТ 4 1
Горизонт АО Санкт-Петербург 1 1
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Вотрон 16 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 17 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Правительство РФ 2206 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 55 1
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 8
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 485 3
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 2
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 35 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 99 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 119 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 218 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 59 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
Умный автобус 5 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Тонкий клиент - Thin client 107 1
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 22
Масштаб IP-АТС Александрит 11 9
IVA Largo - Видеотерминал 14 9
Масштаб: Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 23 8
Google Android 10751 7
Масштаб: VeiL VDI 17 7
Ростех - НИИ Масштаб Кронос 17 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
Ростех Росэлектроника TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 15 5
Intel x86 - Архитектура процессора 992 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 5
Apple iOS 5742 5
Linux OS 4265 5
Microsoft Windows 10 6652 5
Microsoft Skype 1472 3
Apple macOS 927 3
Polycom RMX 4 2
Apple - App Store 2198 2
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 44 2
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Skype for Business 116 2
ТЕСИС Flowvision 5 1
INOI T - Серия смартфонов 7 1
Solid - децентрализованная интернет-платформа 11 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
Киберника Сибрус - мессенджер 26 1
Avaya Scopia 10 1
Cisco TelePresence SX 4 1
Qtech QMO - серия роутеров 1 1
Автоматика СКЗИ Швейцар-М 1 1
Jinga Joy 2 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 300 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
Смирнов Павел 35 23
Кабанов Владимир 174 18
Евтушенко Олег 125 4
Давыдов Александр 36 3
Алейник Ярослав 3 2
Якунин Александр 43 2
Каламбет Мария 2 2
Моторко Андрей 33 2
Савицкий Олег 6 1
Куртышева Мария 1 1
Кондрашов Захар 3 1
Жадовский Николай 1 1
Хачатуров Вартан 8 1
Черфас Денис 4 1
Ильина Татьяна 1 1
Филиппов Андрей 4 1
Грачев Кирилл 4 1
Давыдова Ольга 3 1
Глазков Борис 40 1
Семилетов Дмитрий 5 1
Ковалев Дмитрий 30 1
Оглоблин Александр 2 1
Травников Андрей 6 1
Бровко Василий 47 1
Солодухин Константин 89 1
Сахненко Сергей 71 1
Осеевский Михаил 221 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Россия - Иннополис 292 2
Грузия - Поти 7 1
Россия - Республика Крым -Ялта 28 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Новороссийск 140 1
США - Сан-Хосе 109 1
Россия - Иркутская область 546 1
Россия - Кемеровская область 468 1
Европа 3766 1
Япония 2792 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Болгария - Республика 306 1
Грузия 691 1
США - Калифорния 974 1
Россия - Сочи 912 1
Украина 3374 1
Россия - Новосибирская область 817 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Федеральное законодательство 254 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
ГАК - Государственная аттестационная комиссия 3 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Частный сектор 7 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1991 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
Ростех Росэлектроника НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 21 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 8 1
Академия цифровых технологий Санкт-Петербурга ГБНОУ - Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 2 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 4
Подмосковные Вечера 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764121, в очереди разбора - 667808.
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