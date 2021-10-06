Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростех
НИИ Масштаб
Научно-исследовательский институт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 82, упоминаний - 115
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Смирнов Павел 35 23
|Кабанов Владимир 174 18
|Евтушенко Олег 125 4
|Давыдов Александр 36 3
|Алейник Ярослав 3 2
|Якунин Александр 43 2
|Каламбет Мария 2 2
|Моторко Андрей 33 2
|Савицкий Олег 6 1
|Куртышева Мария 1 1
|Кондрашов Захар 3 1
|Жадовский Николай 1 1
|Хачатуров Вартан 8 1
|Черфас Денис 4 1
|Ильина Татьяна 1 1
|Филиппов Андрей 4 1
|Грачев Кирилл 4 1
|Давыдова Ольга 3 1
|Глазков Борис 40 1
|Семилетов Дмитрий 5 1
|Ковалев Дмитрий 30 1
|Оглоблин Александр 2 1
|Травников Андрей 6 1
|Бровко Василий 47 1
|Солодухин Константин 89 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Осеевский Михаил 221 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764121, в очереди разбора - 667808.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764121, в очереди разбора - 667808.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru