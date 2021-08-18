Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РосНИИРОС
Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей
Публикаций - 37, упоминаний - 70
РосНИИРОС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
|BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 101 1
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
|Солдатов Алексей 77 6
|Никифоров Николай 1126 2
|Солдатова Галина 8 2
|Путин Владимир 1840 2
|Шкиттин Алексей 2 2
|Волошин Александр 7 1
|Ивашкович Мария 1 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Волож Аркадий 183 1
|Панов Александр 1 1
|Сурков Владислав 59 1
|Панков Александр 61 1
|Медведев Дмитрий 1437 1
|Рейман Леонид 471 1
|Самойленко Максим 65 1
|Заединов Руслан 40 1
|Ананьев Алексей 90 1
|Александров Александр 18 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Докучаев Дмитрий 14 1
|Рыбкин Андрей 2 1
|Шкитин Алексей 1 1
|Селютин Александр 59 1
|Фомченков Георгий 9 1
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 1
|Шилов Сергей 61 1
|Мамут Александр 114 1
|Сысоев Игорь 31 1
|Иванов Алексей 76 1
|Липов Андрей 50 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Опанасенко Всеволод 103 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
|Медуза - Meduza 18 1
|За Телеком - telegram-канал 37 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru