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РосНИИРОС
Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей



18.08.2021 Названо условие ликвидации домена Советского Союза 6
15.06.2021 «Ростелеком-Солар» получил право инициировать блокировку фишинговых сайтов в Рунете 1
02.06.2021 В России создадут спецрегистратор доменов для госструктур 1
26.10.2020 Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета 15
27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших 1
25.12.2019 Один из «отцов-основателей» Рунета под арестом. Возбуждено уголовное дело 1
15.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Кто и как пытался взять под контроль Рунет 4
09.12.2015 Умер основатель европейского интернет-регулятора и друг Рунета 1
07.12.2015 Власти взяли под контроль регулятора доменных зон .Ru и .РФ 1
13.10.2015 Андрей Воробьев стал новым директором «Координационного центра национального домена сети интернет» 1
12.10.2015 Регулятору доменных зон .Ru и .РФ сменили директора 4
06.10.2015 Бывший PR-директор Ru-Center может возглавить регулятора зон .Ru и .РФ 1
30.06.2015 В Центробанке появился Центр реагирования на киберугрозы 1
16.12.2013 На чем держится российский интернет – техническая база 1
26.06.2013 Существуют ли эффективные интернет-фильтры? 1
22.04.2013 Разгорелся бунт против основ Рунета 2
19.01.2012 Форум MSK-IX: какой пиринг нужен "новому" интернету? 1
16.06.2011 Завершился проект по расширению информационного обмена между российскими научно-образовательными сетями и сетью GEANT 1
16.03.2011 РБК покупает Ru-Center 3
21.12.2010 Рунету выбрали новых регуляторов 1
16.11.2010 Дворкович обвиняет Ru-Center в киберсквотинге 1
16.11.2010 Замминистра связи ушел в отставку 1
28.09.2009 Россия хочет управлять интернетом 1
19.06.2009 Россия: домены будут продавать только по паспорту 1
15.06.2009 Россия подключилась к адронному коллайдеру 2
11.06.2009 «Инфосистемы Джет» и ОИЯИ открыли новый магистральный канал для работы ученых 2
09.04.2009 Домен .RU отпраздновал пятнадцатый день рождения 1
01.12.2008 Родион Левочка: драйвером "Ростелекома" станут интернет-услуги 1
14.07.2008 В Петербурге размещен локальный узел корневого сервера домена RU 1
15.04.2008 Состоялась конференция «Безопасность и доверие при использовании инфокоммуникационных сетей» 1
31.03.2008 «Ростелеком» и РосНИИРОС откроют площадку обмена интернет-трафиком в Хабаровске 2
18.05.2007 Новосибирск повысил надежность Рунета 1
27.03.2007 В регионах развернут локальные узлы корневых серверов домена RU 1
20.02.2007 Москва перестанет быть сердцем Рунета 1
15.02.2007 Точки обмена интернет-трафиком построят в регионах РФ 3
07.02.2007 Домен .SU закрыт не будет 1
16.01.2007 Сайт "задаром": мифы маргинального рынка сайтостроения 1

Публикаций - 37, упоминаний - 70

РосНИИРОС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 225 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 9
Yandex - Яндекс 4129 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 2
VK - Mail.ru Group 2508 2
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 1
Синтерра - Synterra 602 1
Microsoft Corporation 11628 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
RedSys - РедСис 67 1
Ngenix 42 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 278 1
Rambler Group - Рамблер ГК 510 1
Telegram Group 702 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 1
Т-Платформы 276 1
3934 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 7
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 129 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 428 1
Администрация Президента РФ 274 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 24 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 20 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 101 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 4
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 101 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 560 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 943 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 447 1
Официальный интернет-портал правовой информации 5 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Солдатов Алексей 77 6
Никифоров Николай 1126 2
Солдатова Галина 8 2
Путин Владимир 1840 2
Шкиттин Алексей 2 2
Волошин Александр 7 1
Ивашкович Мария 1 1
Дворкович Аркадий 169 1
Волож Аркадий 183 1
Панов Александр 1 1
Сурков Владислав 59 1
Панков Александр 61 1
Медведев Дмитрий 1437 1
Рейман Леонид 471 1
Самойленко Максим 65 1
Заединов Руслан 40 1
Ананьев Алексей 90 1
Александров Александр 18 1
Щеголев Игорь 676 1
Докучаев Дмитрий 14 1
Рыбкин Андрей 2 1
Шкитин Алексей 1 1
Селютин Александр 59 1
Фомченков Георгий 9 1
Calvey Michael - Калви Майкл 7 1
Шилов Сергей 61 1
Мамут Александр 114 1
Сысоев Игорь 31 1
Иванов Алексей 76 1
Липов Андрей 50 1
Мишустин Михаил 302 1
Опанасенко Всеволод 103 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5852 5
Россия - СФО - Новосибирск 2037 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 4
Нидерланды 1002 3
Азия - Азиатский регион 1571 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 2
Европа 3900 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 872 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4146 2
Бразилия - Федеративная Республика 1149 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5934 2
Германия - Федеративная Республика 3796 1
Украина 3547 1
Европа Восточная 1753 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 1
Европа Балканский полуостров 11 1
Чехия - Чешская Республика 515 1
США - Нью-Йорк 1147 1
США - Калифорния 1034 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1118 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 3
Мошенничество 55 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 208 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
Медуза - Meduza 18 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
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