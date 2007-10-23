Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИСС АО
Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева
НПО ПМ
Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва
Публикаций - 78, упоминаний - 156
ИСС АО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 2
|ГИС-Ассоциация 231 2
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
|ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
|Иванов Сергей 359 4
|Еремеев Владимир 11 2
|Измайлов Юрий 15 2
|Косенко Виктор 5 2
|Рейман Леонид 1001 1
|Прохоров Юрий 47 1
|Путин Владимир 2441 1
|Хлопонин Александр 6 1
|Циолковский Константин 19 1
|Перминов Анатолий 124 1
|Истомин Максим 26 1
|Данилов Евгений 18 1
|Поповкин Владимир 21 1
|ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 413 1
|RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 1
|Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 72 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10325 4
|CNews RND - R&D.CNews 2081 3
|РИА Новости 718 2
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 279 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 790 2
|ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170239, в очереди разбора - 1033506.
Создано именных указателей - 59983.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170239, в очереди разбора - 1033506.
Создано именных указателей - 59983.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru