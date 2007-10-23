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ИСС АО
Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева
НПО ПМ
Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва



23.10.2007 НПО ПМ стимулирует защиту диссертаций
17.10.2007 Глонасс-конференция прошла в НПО ПМ
17.05.2007 НПО ПМ: гендиректор встретился с трудящимися
12.02.2007 Сибирский производитель спутников связи выбрал Sophos
26.10.2006 30 лет назад был запущен первый спутник серии "Экран"
26.10.2006 30 лет назад был запущен первый спутник серии "Экран"
22.09.2004 "Космической связи" поставят новые телекоммуникационные спутники

Публикаций - 78, упоминаний - 156

ИСС АО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ФГУП ГПКС 366 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7805 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 3
Eutelsat 133 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 34 2
КРЭТ ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 13 2
Thales 77 2
АТС НПП 2 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 145 1
Sophos 390 1
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 175 1
Орбита 34 1
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания 21 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 201 16
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4845 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 3
Алроса АК 97 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 406 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 239 2
EADS Astrium 143 2
Ингосстрах СПАО 279 1
ВРМ - Вагонреммаш 3 1
ВВС России - Военно-воздушные силы России - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 83 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 41 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1481 21
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 2
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 92 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7356 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 1
Правительство РФ 2656 1
Законодательное Собрание Красноярского края 6 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 2
ГИС-Ассоциация 231 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
Ku-диапазон 69 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 189 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4050 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 382 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12130 1
SAFT - Safe Agreement for Future Tokens - модель безопасного соглашения на будущие токены 8 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 135 17
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2060 14
Космодром Байконур 1004 13
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 123 11
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 10
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 5
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 22 2
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 2
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 70 1
NVision Барьер 14 1
УралВагонЗавод Армата Т-90 «Владимир» - российский основной боевой танк 21 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Бриз - семейство российских разгонных блоков 204 1
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 271 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 1
АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 51 1
Иванов Сергей 359 4
Еремеев Владимир 11 2
Измайлов Юрий 15 2
Косенко Виктор 5 2
Рейман Леонид 1001 1
Прохоров Юрий 47 1
Путин Владимир 2441 1
Хлопонин Александр 6 1
Циолковский Константин 19 1
Перминов Анатолий 124 1
Истомин Максим 26 1
Данилов Евгений 18 1
Поповкин Владимир 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 82426 30
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 85 12
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 919 10
Франция - Французская Республика 4928 6
Европа 7260 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1195 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1861 5
Россия - Сибирь 1345 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34000 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 3
Земля - планета Солнечной системы 6457 3
Казахстан - Республика 4135 3
Азия - Азиатский регион 3151 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26677 3
Индия - Республика 4082 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11610 3
Россия - УФО - Тюменская область 747 2
Иран - Тегеран 152 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 305 2
Россия - Крайний Север 143 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 176 2
Ближний Восток 2489 2
Россия - Западная Сибирь 183 2
Африка - Африканский регион 2667 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 321 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 394 2
Иран - Исламская Республика Иран 923 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 504 2
Турция - Турецкая республика 1478 1
Венера - планета Солнечной системы 253 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 861 1
Израиль - Тель-Авив 102 1
Куба - Республика 154 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 803 1
США - Коннектикут 122 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 215 1
Китай - Пекин 815 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 413 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10325 4
CNews RND - R&D.CNews 2081 3
РИА Новости 718 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 279 2
Коммерсантъ - Издательский дом 790 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 26 7
ТПУ - Томский политехнический университет 85 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 13 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 27 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 52 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170239, в очереди разбора - 1033506.
Создано именных указателей - 59983.
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