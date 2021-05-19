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Главгосэкспертиза России ФАУ


19.05.2021 SIEM-система компании RuSIEM сертифицирована ФСТЭК России 1
02.06.2020 Единая цифровая платформа экспертизы начала работу 2
21.04.2020 Руслан Рахметов, Security Vision: Всеобщая цифровизация наступила принудительно и резко 1
19.03.2020 Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке 1
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 1
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
24.01.2019 «Технология» оптимизировала проектную деятельность на базе DirectumRX 1
13.12.2018 Недокупленный «Ростехом» разработчик создал бесполезную ГИС за 400 миллионов 4
21.09.2018 Cloud4Y предоставил «Арт текникс» ИТ-инфраструктуру виртуального офиса 1
20.09.2018 «Айтеко» спроектировала и внедрила ГИС ЕГРЗ по заказу Главгосэкспертизы 3
30.07.2018 Naumen модернизировал АИС «Главгосэкспертиза» 4
22.03.2018 «БАРС Груп» подвела итоги 2017 года 1
19.02.2018 Главгосэкспертиза РФ запустила подсистемы второй очереди ИАС ЦС 1
19.01.2018 «БАРС Груп» ввела в строй подсистемы второй очереди ИАС ценообразования в строительстве 1
23.11.2017 «Код безопасности» обеспечил защиту ФГИС ЦС 1
03.10.2017 ФГИС ЦС запущена в промышленную эксплуатацию 2
14.11.2016 Минстрой просят запретить для отчетности doc, jpeg и форматы Autodesk 1
23.09.2016 Новая «дочка» «Ростеха» внезапно лишилась контракта на 250 млн 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
12.07.2016 «Делайт 2000» оснастила учебный класс Главгосэкспертизы России аудиовизуальным оборудованием 8
09.03.2016 «Астерос» спроектировал технологическую инфраструктуру для «Стадиона Калининград» 2
15.01.2015 Проект подводной ВОЛС «Камчатка-Сахалин–Магадан» прошел экологическую экспертизу 1
30.06.2014 «Астерос» развернет в «Домодедово» комплекс инженерных и ИТ-систем 1
25.11.2013 Удостоверяющие центры подключаются к СМЭВ 1
08.09.2010 Эксперты МОК положительно оценили статус олимпийского строительства по объектам связи 2
08.04.2010 Россвязь представила результаты работ по олимпийскому строительству 2
23.03.2010 Завершено проектирование сети радиосвязи «Тетра» к Олимпиаде в Сочи 1
03.04.2009 «Нэта» построила региональный ЦОД для Сибирского таможенного управления 1
24.02.2009 Что нужно ИТ-отрасли от власти? Результаты исследования 1

Публикаций - 38, упоминаний - 58

Главгосэкспертиза России ФАУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Diasoft - Диасофт 357 6
Naumen - Наумен 344 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
Программный продукт ГК 92 4
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 4
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Барс груп 402 3
3799 2
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
Samsung Electronics 5749 1
Leta IT-company 90 1
Код Безопасности 365 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 366 1
Microsoft Corporation 11226 1
Merlion - Мерлион 275 1
Brother 117 1
Астерос - Asteros 531 1
C3D Labs 21 1
Центр2М - Center2М 47 1
Renga Software 13 1
АСКОН-Волга 2 1
Неолант - Neolant 36 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Аскон - Ascon 177 1
iTeco - Ай-Теко 721 1
Netrika - Нетрика 84 1
Cloud4Y 186 1
Telegram Group 702 1
Directum - Директум 649 1
Крок 1223 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
HP Inc. 2956 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность - Триметр - Trimetr 46 1
Veeam Software 250 1
Cisco Systems 2069 1
SAP SE 3228 1
VMware 1832 1
Газпромбанк - ГПБ 693 2
ВТБ24 583 2
Глобэкс банк 28 2
Медскан 12 2
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Вертолеты России 114 1
СДМ-Банк 51 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Askona Life Group - Аскона 60 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 11
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 11
Федеральное казначейство России 766 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 10
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 10
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 9
Правительство РФ 2209 9
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 8
Росархив - Федеральное архивное агентство 91 8
Счётная палата РФ 462 7
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 7
Правительство Московской области 48 7
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 6
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 6
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 4
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 3
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 3
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ 2 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 11
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 9
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 9
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них 3 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 13 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
MaaS - Malware-as-a-Service - Вредоносное ПО как услуга 7 1
Domain Fronting - Технология сокрытия конечного адреса - Метод обхода интернет-цензуры 3 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 22 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 183 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 430 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 1
ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 7 4
Microsoft Excel 440 2
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 35 1
Аскон Компас-3D 66 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Microsoft Windows Server 2016 42 1
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 2 1
Аскон Полином:MDM 2 1
АИС Главгосэкспертиза - Автоматизированная информационная система 1 1
АКСИОК.Net Бюджетное планирование ППО 2 1
Red Hat RPM - Package Manager 61 1
Security Vision SOC - Security Vision Security Operation Center 3 1
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC 5 1
Аскон Pilot-BIM 3 1
Security Vision CRS - Security Vision Cyber Risk System 3 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России 3 1
ЕЦПЭ - Единая цифровая платформа экспертизы 1 1
ГИС ЕГРЗ - Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства 1 1
Транспорт 72 1 1
Код Безопасности Континент TLS VPN 7 1
Security Vision Incident Response Platform - Security Vision IRP - SOAR 12 1
Linux OS 4288 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Microsoft Office 1954 1
Ред ОС 239 1
NetApp E-Series СХД 57 1
Directum - DirectumRX 62 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
VMware vSphere 281 1
Аскон Лоцман:PLM 36 1
Diasoft Database Adapter 12 1
VMware NSX Intelligence 103 1
Autodesk AutoCAD 180 1
Microsoft Windows 864 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Аскон Pilot-ECM - Enterprise content management 9 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 98 1
Autodesk Revit 69 1
Четвернин Алексей 651 9
Фридштанд Андрей 11 9
Белов Кирилл 14 9
Горский Николай 9 9
Семенова Марина 9 9
Зубанов Андрей 9 9
Пущаков Сергей 10 9
Наумов Олег 15 8
Хайруллин Айрат 39 8
Горбунов Сергей 12 7
Исаев Алексей 12 7
Краснов Александр 48 7
Малков Павел 38 6
Корчивой Станислав 14 6
Албычев Александр 74 6
Касаткин Алексей 9 6
Раков Ярослав 48 6
Анисимов Михаил 13 6
Семенов Алексей 67 6
Скляр Алексей 49 6
Рустамов Рустам 169 6
Акимов Максим 167 6
Гребенщиков Дмитрий 22 6
Попов Михаил 51 6
Лысенко Эдуард 209 6
Шипов Савва 70 6
Рымар Максим 36 6
Терещенко Денис 38 6
Турчак Евгений 23 6
Ципорин Павел 51 6
Шинкарук Елена 13 6
Зорин Александр 49 6
Паршин Максим 142 6
Кудрин Алексей 63 5
Бутурлин Иван 17 4
Локоть Андрей 8 4
Горбунов Алексей 16 4
Кузьмичева Анастасия 4 4
Усманов Артур 24 4
Аникин Леонид 45 4
Россия - Российская федерация - РФ 57828 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 9
Арктика 141 9
Россия - Тульская область 755 6
Россия - ПФО - Казань 1526 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 2
Россия - Ноябрьск 63 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Россия - Тюменская область 592 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Тюмень 501 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Земля - планета Солнечной системы 889 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
Apps4All 25 2
Juniper Research 279 1
CNews Analytics 1992 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 9
CNews AWARDS 292 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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