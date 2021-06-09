Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГСС
Гражданские самолеты Сухого
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 46, упоминаний - 56
ГСС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 15
|Марковский Роман 16 15
|Ступин Евгений 18 15
|Соколов Алексей 121 15
|Дюбанов Анатолий 86 15
|Белоусов Максим 59 13
|Натрусов Артем 121 13
|Дьяченко Валерий 66 13
|Аитов Тимур 47 13
|Путятинский Сергей 53 12
|Трояновский Владимир 40 12
|Глазков Александр 57 11
|Hope Paul - Хоуп Пол 13 11
|Дворкович Аркадий 169 10
|Демидов Сергей 50 10
|Харитонов Денис 12 10
|Устюжанин Дмитрий 43 9
|Андрианов Павел 31 9
|Кузнецов Станислав 64 9
|Хлысталова Юлия 9 9
|Гришин Дмитрий 148 9
|Соколов Олег 51 9
|Данилов Сергей 13 9
|Кузин Вадим 34 9
|Бурилов Андрей 25 9
|Залманов Андрей 29 9
|Емельченков Сергей 83 9
|Лютиков Виталий 17 9
|Кудашев Константин 11 9
|Козлов Александр 54 9
|Чаркин Евгений 182 9
|Приезжева Антонина 18 9
|Гадарь Дмитрий 11 9
|Контемиров Юрий 27 9
|Сычев Артем 48 9
|Остапенко Григорий 26 9
|Горбатько Александр 90 9
|Палей Лев 31 9
|Лебедь Сергей 12 9
|Бокова Людмила 80 9
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 9
|РИА Новости 654 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru