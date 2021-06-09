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ГСС
Гражданские самолеты Сухого


09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
18.07.2019 Inline Technologies усовершенствовала систему совместной работы сотрудников «Гражданских самолетов Сухого» 2
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 1
21.06.2019 Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus 3
07.06.2019 Остался один день, чтобы зарегистрироваться на CNews Forum Кейсы 1
06.06.2019 Осталось меньше недели до CNews Forum Кейсы. Последние дни регистрации 1
23.04.2019 CNews FORUM Кейсы: «Акулы» российского ИТ-бизнеса поделятся опытом 1
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
20.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
15.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
11.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
29.10.2018 Tanais внедрил СЭД на базе Directum в «Гражданских самолетах Сухого» 3
15.03.2018 Докладчики конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
12.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
02.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
20.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
06.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
26.01.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
27.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
14.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
29.11.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
11.04.2017 После прошлогоднего провала «Аскон» смог заработать больше миллиарда 1
30.03.2017 Orange Business Services снижает траты на связь для сотрудников «Гражданских самолетов Сухого» 1
09.01.2017 Dell EMC: под флагом трансформации 1
08.04.2016 «РСи» внедрит систему управления основными данными для «Гражданских самолетов Сухого» 2
04.06.2015 Разработчики отечественных САПР попросили денег у Минкомсвязи 1
21.05.2014 Leta защитила персональные данные в «Объединенной авиастроительной корпорации» 1
13.03.2014 Бизнес-аналитика приносит авиаперевозчикам прибыль 1
11.12.2013 Ключевые ИТ-проекты в авиаотрасли: фокус на клиенте 1
18.11.2013 CNews приглашает на конференцию «Рынок СЭД: новые тренды». 1

Публикаций - 46, упоминаний - 56

ГСС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Diasoft - Диасофт 354 12
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 9
Программный продукт ГК 92 8
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 6
Микрон - Micron 365 6
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 5
SAP SE 3218 5
Ростех Швабе Холдинг 150 5
3770 4
Veeam Software 250 4
Dynatrace 46 3
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 3
Rimini Street 38 3
Вертикаль - башенный оператор 43 2
КСК Технологии 27 2
Ланит Урал 18 2
Аскон - Ascon 177 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии 4 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
АйТи 752 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 8 1
Renga Software 13 1
Shure 10 1
Top Systems - Топ Системы 17 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Tanais - Танаис 12 1
Directum - Директум 646 1
Schneider Electric - Электрощит Самара 3 1
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 5 1
Cisco Systems 2054 1
Ростех Азимут 16 1
АйтиКонсалт ГК 14 1
Digis - Дигис 16 1
Vivitek - Вивитек 16 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 2 1
Компас 92 1
WorkDay 16 1
Открытие ФК 538 17
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 15
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 14
Уралсиб Банк 390 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 11
Фаберлик - Faberlic 63 10
Газпром нефть 382 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 10
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 10
Тракторные заводы Концерн 24 10
НСПК - Национальная система платежных карт 257 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 9
МКБ - Московский кредитный банк 268 9
Эстет 9 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
OTP Group - ОТП Банк 125 9
Почта России ПАО 1577 9
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 9
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 9
Мегаполис ТК 90 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 120 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 9
X5 Group 599 8
Нэклис-Банк 15 8
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 8
Интерпрогрессбанк 20 8
Вертолеты России 114 7
СКБ-банк 86 7
X5 Group - Пятерочка 559 6
Экономикс-Банк 7 6
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 6
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
Утконос 99 5
Segezha Group - Сегежа Групп 85 5
Магнит - Сеть магазинов 269 5
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 5
AliExpress 275 5
Азия Цемент 10 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 12
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 11
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 9
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 7
Федеральное казначейство России 766 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 754 6
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 6
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 6
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 6
Альянстрансатом 6 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 5
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 5
Администрация города Твери 5 5
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 5
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Администрация Владимирской области 1 1
Счётная палата РФ 461 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 14
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 10
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 9
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 9
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 9
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии 13 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
in-house разработка в компаниях 18 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 20 1
Умные платформы 499 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
DevOps - Development и Operations 297 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
Хоулмонт - Тезис 76 2
Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 2 1
Аскон Лоцман:PLM 36 1
C3D Modeler 7 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Atom Security - StaffCop 14 1
Аскон Компас-3D 66 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
1С:Управление Холдингом 15 1
Directum Solo 33 1
Renga Architecture 7 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
C3D Vision 5 1
Airbus Skywise 2 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Microsoft Teams 214 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Apple iPad mini 375 1
Directum Ario 14 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Google Android 10751 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Linux OS 4272 1
C3D Toolkit 10 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 9 1
Аскон Pilot-ECM - Enterprise content management 9 1
Red Hat RPM - Package Manager 61 1
Четвернин Алексей 651 15
Марковский Роман 16 15
Ступин Евгений 18 15
Соколов Алексей 121 15
Дюбанов Анатолий 86 15
Белоусов Максим 59 13
Натрусов Артем 121 13
Дьяченко Валерий 66 13
Аитов Тимур 47 13
Путятинский Сергей 53 12
Трояновский Владимир 40 12
Глазков Александр 57 11
Hope Paul - Хоуп Пол 13 11
Дворкович Аркадий 169 10
Демидов Сергей 50 10
Харитонов Денис 12 10
Устюжанин Дмитрий 43 9
Андрианов Павел 31 9
Кузнецов Станислав 64 9
Хлысталова Юлия 9 9
Гришин Дмитрий 148 9
Соколов Олег 51 9
Данилов Сергей 13 9
Кузин Вадим 34 9
Бурилов Андрей 25 9
Залманов Андрей 29 9
Емельченков Сергей 83 9
Лютиков Виталий 17 9
Кудашев Константин 11 9
Козлов Александр 54 9
Чаркин Евгений 182 9
Приезжева Антонина 18 9
Гадарь Дмитрий 11 9
Контемиров Юрий 27 9
Сычев Артем 48 9
Остапенко Григорий 26 9
Горбатько Александр 90 9
Палей Лев 31 9
Лебедь Сергей 12 9
Бокова Людмила 80 9
Россия - Российская федерация - РФ 57617 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 18
Россия - Челябинская область 660 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 13
Россия - Республика Мордовия 390 9
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 4
Монголия 172 4
Грузия 693 4
Украина 3389 4
Россия - Республика Крым 626 3
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - Комсомольск-на-Амуре 56 1
Россия - Жуковский 24 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - Сибирь 880 1
Россия - Иннополис 292 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
США - Кремниевая долина 399 1
Израиль 724 1
Восточная Европа 1688 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 5
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 9
РИА Новости 654 1
CNews Инновация года - награда 26 9
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 6
CNews Analytics 1991 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 3
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 6 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 15
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 14
CNews FORUM Кейсы 44 14
CNews Баттл 34 10
Dell EMC Forum 1 1
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