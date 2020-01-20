Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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SGI
Silicon Graphics
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Публикаций - 36, упоминаний - 84
SGI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IBM 3586 2
|Microsoft Corporation 11253 2
|Lenovo Group 1645 1
|Ланит ГК 1165 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
|Крок 1223 1
|Merlion - Мерлион 275 1
|Компьюлинк ГК - Compulink 218 1
|iTeco - Ай-Теко 721 1
|Ростелеком Связьинвест 714 1
|Google LLC 7210 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
|Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
|ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 168 1
|U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772223, в очереди разбора - 675905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772223, в очереди разбора - 675905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru