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SGI
Silicon Graphics


20.01.2020 Большие данные 1
02.03.2017 «Т-Платформы» строят в Росгидромете суперкомпьютеры Сray 1
12.08.2016 Легендарный разработчик графики SGI продан 13
06.06.2016 Intel представил 24-ядерный процессор для серверов 1
24.12.2015 Компанию Evernote покидает сын основателя 1
25.06.2014 20 лет ИТ-рынка России: как отрасль стала цивилизованной 2
19.08.2013 SUSE: Linux продолжит оставаться частью решений для HPC 3
22.07.2013 «ПетроТрейс Глобал» и HP: Обработка данных георазведки требует больших вычислительных мощностей 1
13.11.2012 Intel начала поставки первого 60-ядерного процессора 1
19.06.2012 В 2012 г. Intel выпустит процессор с более чем 50 ядрами 1
07.03.2012 В NetApp — новый генеральный директор в регионе EMEA 1
30.01.2012 SUSE Linux Enterprise Server теперь работает в «облаках» Dell при помощи VMware vCloud Datacenter Service 1
27.10.2011 Росгидромет намерен увеличить суперкомпьютерную мощность до 1 Пфлопса 1
08.02.2011 Прохоров и Йордан вложили $5 млн в систему коллективного интеллекта 1
28.12.2010 Российским синоптикам понадобился суперкомпьютер на 500 Тфлопс к Олимпиаде 1
23.07.2010 SGI оснастил свои серверные продукты поддержкой AMD Opteron 4000 3
22.07.2010 SGI выпустила новую систему хранения среднего уровня InfiniteStorage 5000 SAS 6
08.07.2010 «Т-Платформы» сманили ведущих суперкомпьютерщиков из Microsoft 1
23.06.2010 Новая платформа AMD Opteron 4000 предназначена для «облачных вычислений» и высокомасштабируемых ЦОД 1
31.05.2010 Российские суперкомпьютеры выходят на рынок Европы 2
31.03.2010 Intel представила первые 8-ядерные процессоры Xeon 1
30.03.2010 SGI выпустила интегрированную блейд-систему для СМБ 6
29.03.2010 AMD начала поставки первых 8- и 12-ядерных чипов 1
26.08.2009 Ядро Linux: кто лидирует по числу доработок 2
01.06.2009 Россия: Суперкомпьютер как услуга станет массовым 1
08.04.2009 Arbyte: изменений в работе Silicon Graphics не предвидится 10
02.04.2009 Обанкротившуюся Silicon Graphics купят за $25 млн 4
01.11.2008 SGI представила экологичную платформу для хранения данных 1
22.09.2008 SGI сделала свободными свои OpenGL-разработки 2
02.07.2008 Системы SGI помогут Total разрабатывать нефтегазовые месторождения 2
19.05.2008 В Hitachi GST назначен старший вице-президент по глобальному маркетингу 2
08.04.2008 В Питерской Геофизической Обсерватории установили Altix 4700 1
07.04.2008 Кто и зачем разрабатывает Linux 1
11.03.2008 Новое SAN-решение SGI упрощает миграцию данных с любой системы хранения 4
12.02.2008 «Ай-Теко» установила новый вычислительный кластер в ИВМ РАН 2
22.03.2007 Maxwell: новый суперкомпьютер работает в 300 раз быстрее 1

Публикаций - 36, упоминаний - 84

SGI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3586 2
Microsoft Corporation 11253 2
Lenovo Group 1645 1
Ланит ГК 1165 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Крок 1223 1
Merlion - Мерлион 275 1
Компьюлинк ГК - Compulink 218 1
iTeco - Ай-Теко 721 1
Ростелеком Связьинвест 714 1
Google LLC 7210 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 1
Smart data - Умные данные 2 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 254 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 2
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 2
Microsoft Windows 10 6707 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10752 1
Microsoft Windows 866 1
Java - Язык программирования 1186 1
DP Technology Hexagon Intergraph Computer System 1 1
Skitch 11 1
Mashey John R. - Мэши Джон 1 1
Андреев Сергей 40 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 4
Германия - Федеративная Республика 3702 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 2
Восточная Европа 1701 2
Франция - Французская Республика 2155 2
Россия - СФО - Новосибирск 1992 2
Украина 3431 1
Земля - планета Солнечной системы 892 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Европа 3804 1
Индия - Республика 2188 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
Казахстан - Республика 2665 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 168 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1100 1
IDC - International Data Corporation 2743 1
CNews Analytics 1996 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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