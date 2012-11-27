Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Optima
Оптима
OXS
Optima eXchange Services
Публикаций - 225, упоминаний - 356
Optima упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 345 2
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 2
|АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
|Демин Владимир 26 5
|Оганян Александр 7 4
|Сундуков Олег 7 4
|Мацоцкий Сергей 168 3
|Сиднев Виктор 13 3
|Тигунов Олег 7 3
|Капцов Сергей 9 3
|Малофеев Константин 104 3
|Провоторов Александр 153 3
|Солнцев Михаил 8 2
|Сергиенко Дмитрий 14 2
|Кузовкин Алексей 154 2
|Зайцева Анна 69 2
|Тараба Вероника 27 2
|Старостин Ефим 7 2
|Сидоренко Сергей 6 2
|Ивакин Роман 56 2
|Антипов Александр 13 2
|Чуб Александр 39 2
|Михалков Никита 11 2
|Воронин Евгений 12 2
|Шандалов Андрей 15 2
|Шлыков Алексей 44 2
|Герчук Михаил 87 2
|Захаров Павел 59 1
|Нестеров Алексей 84 1
|Давыдов Сергей 4 1
|Баранов Роман 13 1
|Семеновская Елена 40 1
|Евраев Михаил 227 1
|Прохоров Александр 92 1
|Андреев Владимир 83 1
|Рассказов Сергей 38 1
|Лобов Сергей 27 1
|Ротенберг Аркадий 45 1
|Данилин Алексей 16 1
|Путин Владимир 2442 1
|Хайров Марат 1 1
|Акимов Евгений 32 1
|Подлесный Константин 6 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 6
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 6
|Открытые системы ИД 108 4
|Прайм - Агентство экономической информации 639 3
|Bloomberg 939 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru