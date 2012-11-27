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Optima
Оптима
OXS
Optima eXchange Services

Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services


27.11.2012 Сотрудники ИТ-холдинга «Оптима» «попали в поле зрения» МВД
28.09.2010 Гендиректор «Телеком-Актив»: нашей компанией не владеет ни холдинг «Оптима», ни Фонд Marshall Capital Partners
15.04.2010 SAP for Retail в торговой сети «Оптима»: результаты внедрения
28.09.2009 «Оптима» запатентовала модель подсистемы управления ТП электрических подстанций
22.09.2009 «Оптима» автоматизировала ГЭС «Капанда» в Анголе
03.08.2009 «Оптима» предлагает решение по автоматизации документооборота с фиксированными ценой и сроком
07.07.2009 «Оптима» сменила гендиректора
06.07.2009 В «Оптиме» новый генеральный директор
21.04.2009 В «Оптима-интеграция» назначен генеральный директор
20.04.2009 «Оптима» построила АСДУ для Каспийского трубопроводного консорциума
06.04.2009 «Оптима» развивает телекоммуникационное направление: новое назначение
05.03.2009 В Липецке внедрили АИС мониторинга жилищного фонда «Домовой»
02.03.2009 «Оптима» займется обслуживанием видеостен СО ЕЭС
26.01.2009 «Оптима» модернизировала систему селекторной связи «РЖДстроя»
18.11.2008 «Оптима» модернизировала центр управления сетями «Красноярскэнерго»
10.11.2008 «Оптима» и Stack Group создадут портфель услуг ИТ-аутсорсинга для финансовых и энергетических компаний
21.10.2008 OXS построила КИС на базе Microsoft Dynamics AX для Unis
13.10.2008 ГК «Оптима» назначила директора по развитию в энергетике
01.09.2008 Топ-менеджер Oracle перешел работать в OXS
22.08.2008 «Цезарь Сателлит» оптимизировал управление персоналом
29.07.2008 «Оптима» назначила директора департамента бизнес-технологий
29.07.2008 OXS расширила пакет консалтинговых услуг
22.07.2008 OXS внедрит систему ТОРО в двух «дочках» Российского федерального ядерного центра
07.04.2008 В ГК «Оптима» назначен управляющий директор финансового сектора
04.04.2008 OXS разработала стратегию развития ИТ для Nitol Solar
24.03.2008 «Оптима» создаст систему противоаварийной автоматики юга Украины
17.03.2008 «Оптима» строит «интеллектуальное здание» в Екатеринбурге
27.02.2008 В ОГК-2 создан корпоративный портал на базе SAP NetWeaver Portal
21.02.2008 OXS зарегистрировала товарный знак EnergoPack
17.01.2008 «Оптима-интеграция» продвигает решения на базе Comptel Dynamics OSS
13.12.2007 SAP поможет «Волжской ТГК» управлять финансово-хозяйственной деятельностью
16.11.2007 Решение OXS на платформе EMC Documentum помогает ТГК-10 работать с документами
12.11.2007 OXS автоматизирует процессы ТОРО в российском федеральном ядерном центре
01.11.2007 ЖКХ Костромы работает на решении OXS
18.10.2007 Совместная конференция EMC и OXS: управление документооборотом на энергопредприятиях
19.06.2007 «ОГК-2» с помощью OXS консолидировала управление документооборотом
30.05.2007 Кострома «поднимет» ЖКХ с помощью решений OXS
16.05.2007 «Оптима-интеграция» стала партнером Aladdin
27.04.2007 OXS: годовой оборот вырос на 22%
15.03.2007 OXS представила новую программу для отрасли ЖКХ

Публикаций - 225, упоминаний - 356

Optima упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4378 28
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1512 26
Microsoft Corporation 21011 26
IBS - ИБС ИТ Услуги 1330 23
Крок 1560 19
IBM 8684 19
Oracle Corporation 5809 18
АйТи 1066 17
5030 16
Cisco Systems 4639 16
iTeco - Ай-Теко 892 14
Xerox 1051 13
Открытые технологии 429 12
R-Style - Эр-Стайл ГК 287 12
Dell EMC 4472 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 10
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 499 10
Парус 366 10
Галактика - Корпорация 706 10
TerraLink - ТерраЛинк 248 9
Promt - Промт 257 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3759 8
Инфосистемы Джет 840 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7822 7
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 678 7
ЭОС - Электронные офисные системы 1201 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8540 7
Abbyy 1058 7
Астерос - Asteros 586 6
HP Inc. 5104 6
Армада - РБК софт 667 6
Luxoft - Люксофт 262 6
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 6
Информзащита 615 6
CompuTel - Компьютел 29 6
InterTrust - ИнтерТраст 291 6
Micro Focus - Novell 844 6
KPMG - КПМГ 268 5
Ростелеком - Связьинвест 1657 5
РАО ЕЭС России ПАО 233 11
Газпром ПАО 751 6
ОГК-2 - Красноярская ГРЭС-2 34 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4848 4
Интер РАО ПАО 266 4
Альфа-Банк 1335 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange 847 4
Роснефть НК 419 3
Marshall Capital Partners 65 3
РЖД - Российские железные дороги 1329 3
McDonald’s - Макдоналдс 179 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 80 3
Ростатом - Курская АЭС - атомная электростанция 36 3
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 3
ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 43 3
АвтоВАЗ 161 3
ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 21 3
ЕВРАЗ ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат 18 3
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 19 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гулидова 9 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 114 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 201 2
ЮКОС НК 104 2
Транснефть 207 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 127 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 2
Евросеть Техмаркет 76 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1912 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 86 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 164 2
Auchan Holding - Ашан 168 2
Связной ГК 1085 2
Белый Ветер 213 2
X5 Group 650 1
Россети Ленэнерго 56 1
Самолёт ГК 20 1
Accenture - Andersen Consulting 60 1
Цезарь Сателлит 31 1
Arthur Andersen 56 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7364 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1973 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1173 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2762 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2001 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1102 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2045 3
Верховный суд Российской Федерации 289 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 613 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1736 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 69 1
Правительство Москвы 818 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 78 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3241 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 51 1
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 32 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 24 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 11 1
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 12 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 1
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 59 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1854 1
Роснано 619 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 244 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 1
Президент Российской Федерации 1729 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1486 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 273 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2320 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 932 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 509 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2027 1
Руссофт - Russoft 345 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12347 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2227 13
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 321 9
ИТ-аутсорсинг 844 8
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 343 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12132 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1923 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2520 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4057 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 707 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 360 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 4
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10105 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1588 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1791 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 382 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 558 2
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 268 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 232 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 485 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 233 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 461 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 284 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 270 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 248 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 241 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2647 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 166 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1141 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 240 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 2
РЗА - Система цифровой релейной защиты и автоматики 10 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 801 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 632 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1496 2
COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 70 2
CMMI - Capability Maturity Model Integration - набор моделей (методологий) совершенствования процессов в организациях 44 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6287 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1507 1
Optima Workflow 51 21
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 886 18
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 550 16
OpenText Documentum 342 10
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 72 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 507 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 907 3
Java - Язык программирования 2399 3
SAP for Utilities - SAP IS-U - SAP Industry-Specific Solution for the Utilities Industry - SAP Cloud for Utilities 12 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2061 3
C++ - Язык программирования 426 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 527 2
Samsung Hummingbird 92 2
Microsoft SQL Server 1248 2
Microsoft Office Excel 719 2
Microsoft Windows 10 10127 2
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 31 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 60 2
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 80 2
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 58 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 526 1
SAP Business One - SAP B1 94 1
OpenText EMC Documentum 6 1
Галактика ERP 96 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 40 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 128 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 178 1
Naumen DMS 21 1
ФТС РФ ЕАИС - Единая автоматизированная информационная система 27 1
Abbyy Recognition Server 51 1
МТС Коннект 32 1
InterTrust - CompanyMedia 144 1
HP - palmOne Treo 85 1
Ростелеком РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 10 1
IBM Cognos CPM 2 1
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 1
Microsoft SharePoint Portal Server 9 1
Microsoft BackOffice 13 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 42 1
Демин Владимир 26 5
Оганян Александр 7 4
Сундуков Олег 7 4
Мацоцкий Сергей 168 3
Сиднев Виктор 13 3
Тигунов Олег 7 3
Капцов Сергей 9 3
Малофеев Константин 104 3
Провоторов Александр 153 3
Солнцев Михаил 8 2
Сергиенко Дмитрий 14 2
Кузовкин Алексей 154 2
Зайцева Анна 69 2
Тараба Вероника 27 2
Старостин Ефим 7 2
Сидоренко Сергей 6 2
Ивакин Роман 56 2
Антипов Александр 13 2
Чуб Александр 39 2
Михалков Никита 11 2
Воронин Евгений 12 2
Шандалов Андрей 15 2
Шлыков Алексей 44 2
Герчук Михаил 87 2
Захаров Павел 59 1
Нестеров Алексей 84 1
Давыдов Сергей 4 1
Баранов Роман 13 1
Семеновская Елена 40 1
Евраев Михаил 227 1
Прохоров Александр 92 1
Андреев Владимир 83 1
Рассказов Сергей 38 1
Лобов Сергей 27 1
Ротенберг Аркадий 45 1
Данилин Алексей 16 1
Путин Владимир 2442 1
Хайров Марат 1 1
Акимов Евгений 32 1
Подлесный Константин 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 82484 107
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26691 41
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12064 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34006 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11612 12
Украина 5529 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11579 10
Прибалтика - Балтия 1200 8
Европа 7262 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2893 7
Казахстан - Республика 4138 6
Европа Восточная 2814 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1931 5
Германия - Федеративная Республика 7788 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1685 5
Украина - Киев 906 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3787 4
Россия - СФО - Новосибирск 2924 4
Беларусь - Белоруссия 3207 4
Азия - Азиатский регион 3153 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10887 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 3
США - Нью-Йорк 2587 3
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 114 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 836 3
Россия - ПФО - Казань 1893 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9516 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1018 3
Молдавия - Республика Молдова 646 3
Италия - Итальянская Республика 2822 2
Испания - Королевство 2520 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 396 2
Америка 1189 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1066 2
Финляндия - Финляндская Республика 1622 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 357 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1219 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1131 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 648 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4108 15
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3662 11
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5064 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 521 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1090 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1881 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 165 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 123 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 625 2
КПД - Коэффициент полезного действия 121 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1497 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 415 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 216 2
Атлантис 64 2
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 51 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 32 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 16 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 175 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 102 1
Русский язык 1657 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 22 1
Английский язык 374 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 820 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 23 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2234 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1516 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 153 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1104 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 188 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 6
TAdviser - Центр выбора технологий 228 6
Открытые системы ИД 108 4
Прайм - Агентство экономической информации 639 3
Bloomberg 939 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
IDC - International Data Corporation 4526 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2661 6
Gartner 3193 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 607 4
Fortune Global 500 269 1
ABI Research 230 1
BCG - Boston Consulting Group 77 1
Forrester Research 784 1
Frost & Sullivan 176 1
Ericsson Mobility Report 32 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
Technavio 23 1
TAdviser Report 6 1
IHS iSuppli 389 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 4
Сириус - Образовательный центр 108 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1028 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 207 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 218 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 86 2
РАН - Российская академия наук 935 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 274 2
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 9 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 95 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 37 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 13 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 23 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 13 1
Docflow 105 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 381 1
Softool 60 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 10 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170738, в очереди разбора - 1032105.
Создано именных указателей - 60556.
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