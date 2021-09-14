Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Leta Group


14.09.2021 CBRE автоматизировала регистрацию посетителей в бизнес-центрах 3
03.07.2020 Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет 3
21.04.2020 Фонд Leta Capital разработал антикризисный гид для стартапов 1
19.02.2020 LETA Capital подвела итоги работы своего венчурного фонда 2
20.03.2019 В терминалах выдачи сим-карт МТС используются российские решения. Видео 1
19.01.2018 LETA выбрала для систем самообслуживания технологии Smart Engines 5
21.03.2017 Group-IB захантила топ-менеджера «Лаборатории Касперского», проработавшего там 14 лет 1
07.03.2017 IDC впервые посчитала, сколько в России платят за исследования киберкриминала 1
03.06.2016 Leta Capital, Altair Capital и JanVest вложили $2,4 млн в аналитическую платформу для маркетологов Unomy 1
16.07.2015 Фонд «Сколково» вложился в защиту онлайн-платежей 5
28.11.2014 Как BYOD влияет на безопасность 1
28.11.2014 Как защитить компанию в условиях BYOD 1
27.10.2014 СМБ приближается к «облакам» 1
27.08.2014 Leta привела ИТ-систему «Ангарского электролизного химического комбината» в соответствие требованиям по ИБ «Росатома» 1
17.07.2014 Leta внедрила ПК Avanpost в «Связном Банке» 2
21.05.2014 Leta защитила персональные данные в «Объединенной авиастроительной корпорации» 2
15.04.2014 Российский рынок ИТ-инфраструктуры меняет профиль 1
31.03.2014 Leta оценила уровень соответствия ИБ «Международного строительного банка» требованиям НПС 1
12.02.2014 Leta предложит услуги Above Security по управлению ИБ 7
23.01.2014 «Международный Финансовый Клуб» внедрил систему защиты от утечек информации Falcongaze с помощью Leta 2
14.01.2014 Создатели уникального безэкранного дисплея из России отказываются от производства и сокращают разработчиков. ВИДЕО 1
11.12.2013 Ключевые ИТ-проекты в авиаотрасли: фокус на клиенте 1
06.12.2013 Рынок ИБ стагнирует 3
02.12.2013 Аутсорсинг ИБ сокращает издержки на 25% 3
22.11.2013 Symantec: Мы хотим открыть R&D-центр в России 1
31.10.2013 Leta Group продала свой кибер-детективный бизнес 6
22.10.2013 Leta оценила осведомленность сотрудников российских компаний в вопросах ИБ 3
08.10.2013 Leta получила полный набор продуктовых компетенций McAfee 2
17.09.2013 Leta подготовила СУИБ «Атомредметзолота» к получению сертификата ISO/IEC 27001:2005 2
28.08.2013 Leta подготовила «Капш ТраффикКом Руссия» к получению лицензии ФСТЭК 1
22.08.2013 Топ-менеджер Leta возглавил службу по развитию маркетинга «Кода Безопасности» 2
06.08.2013 Leta внедрила систему контроля утечек данных Falcongaze в сети «Главного радиочастотного центра» 3
25.07.2013 Leta построила систему ИБ для «МСП Банка» в соответствии с требованиями СТО БР ИББС 2
11.07.2013 Leta подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO 27001 6
27.06.2013 Экс-руководитель продаж Eset перешел в российский стартап 2
24.06.2013 Владимир Шумак назначен директором департамента аттестации и лицензионной работы компании Leta 4
27.05.2013 Leta создала систему управления непрерывностью деятельности для банка «Петрокоммерц» 6
22.05.2013 «Касперский» нанял силовиков для ИБ-расследований 1
12.03.2013 Leta внедрила ПК Avanpost 3.0 в банке «Траст» 1
13.02.2013 Leta разработала методологию обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры 2

Публикаций - 204, упоминаний - 581

Leta Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Leta IT-company 86 45
Microsoft Corporation 11039 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 3
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 2
Google LLC 7135 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 2
SAP SE 3208 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 2
ESET 989 2
Nival 24 1
Rambler Group - Рамблер ГК 484 1
ВолгаТелеком 216 1
IntelliBoard 1 1
HamsterSoft 10 1
E-Style Software House 4 1
DEVAR 4 1
PM Expert 79 1
Дамаск 28 1
Verysell - Верисел 91 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Питерская группа связистов 114 1
Leta Group - ЛЕТА Инжиниринг 10 1
Инталев 168 1
МегаФон ПетерСтар 145 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Wargaming 90 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
Bright Box - Брайт бокс 16 1
Cerevrum - Цереврум 7 1
inDriver 10 1
LiveTex - ЛайвТекс 31 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 1
Huawei 2727 1
Oracle Corporation 3333 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 1
Cisco Systems 2037 1
АйТи 749 1
Leta Capital 42 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
Газпромбанк - ГПБ 692 1
WeWork 6 1
Barnes & Noble 52 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 1
HR-Grid 2 1
Google Android 10750 3
Microsoft Windows 851 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 1
Apple iOS 5741 1
VK - Mail.ru Одноклассники 856 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Symbian OS 767 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Java - Язык программирования 1169 1
Pure Storage Evergreen - СХД 14 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Kaspersky Total Space Security 38 1
Чачава Александр 68 3
Путин Владимир 1821 1
Мишустин Михаил 302 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Моисеев Александр 15 1
Лукашенко Александр 40 1
Семенов Анатолий 12 1
Бугров Алексей 9 1
Макаров Вячеслав 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Арлазаров Никита 6 1
Гришанова Ирина 25 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 107
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 6
Европа 3736 5
Индия - Республика 2165 5
Германия - Федеративная Республика 3618 5
Восточная Европа 1674 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 4
Япония 2771 4
Россия - ПФО - Казань 1510 2
Кипр - Республика 247 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
Россия - СФО - Новосибирск 1959 1
Европа Западная 611 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 1
Казахстан - Республика 2622 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Аргентина - Аргентинская Республика 187 1
Бразилия - Федеративная Республика 1122 1
Прибалтика - Балтия 591 1
Латинская Америка 722 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 1
Израиль 717 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 18 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 1
Forbes - Форбс 441 1
Ведомости 259 1
The Bell - Издание 34 1
CNews Analytics 1988 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757601, в очереди разбора - 661291.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще