Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Leta Group
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 204, упоминаний - 581
Leta Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Leta Capital 42 2
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
|Газпромбанк - ГПБ 692 1
|WeWork 6 1
|Barnes & Noble 52 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
|Forbes - Форбс 441 1
|Ведомости 259 1
|The Bell - Издание 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757601, в очереди разбора - 661291.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757601, в очереди разбора - 661291.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru