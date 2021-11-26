Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
FSE Frankfurt Stock Exchange Deutsche Börse Frankfurt Франкфуртская фондовая биржа
Публикаций - 130, упоминаний - 159
FSE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Карачинский Анатолий 89 10
|Мацоцкий Сергей 173 8
|Люлин Владимир 18 5
|Черногородский Сергей 8 2
|Андреев Владимир 83 2
|Дегтярев Валерий 13 2
|Граванова Юлия 20 2
|Федоров Олег 11 2
|Савченко Виктор 29 2
|Григорьева Алла 9 2
|Кириллов Александр 30 2
|Баланова Светлана 29 2
|Бобин Максим 11 1
|Комягин Сергей 21 1
|Дудченко Владимир 18 1
|Голубева Надежда 43 1
|Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 19 1
|Шенкер Олег 21 1
|Ворыхалов Антон 41 1
|Юрченко Евгений 131 1
|Ромский Георгий 18 1
|Кочетков Владислав 247 1
|Клименко Антон 11 1
|Омельченко Сергей 13 1
|Жилинская Ольга 7 1
|Смыслов Владислав 4 1
|Кузовкин Алексей 154 1
|Lee Jae-yong- Ли Чже Ен 24 1
|Каменнова Мария 42 1
|Зак Михаил 6 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
|Делицын Леонид 110 1
|Klein Christian - Кляйн Кристиан 14 1
|Бакунов Григорий 21 1
|Волков Александр 27 1
|Будберг Александр 1 1
|Соловьев Юрий 31 1
|Тимакова Наталья 15 1
|Steil Oliver - Стейл Оливер 1 1
|Григорьева Нина 4 1
|S&P - Standard and Poor’s 470 6
|IDC - International Data Corporation 4671 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
|Gartner 3301 2
|Fortune Global 500 280 2
|500 Startups 4742 1
|Медиалогия 48 1
|Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182117, в очереди разбора - 966505.
Создано именных указателей - 76110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1182117, в очереди разбора - 966505.
Создано именных указателей - 76110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru