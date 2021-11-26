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FSE Frankfurt Stock Exchange Deutsche Börse Frankfurt Франкфуртская фондовая биржа

FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа


26.11.2021 Знаменитый российский дистрибьютор потратил $70 млн на покупку немецких и индийских конкурентов 1
27.10.2020 Капитализация SAP рухнула на 33,1 миллиарда за один день. Что дальше? 2
29.09.2020 «Сименс Энергетика» выходит на фондовый рынок 2
02.09.2020 Знаменитый плагиатор стартапов сбежал с биржи после катастрофического падения акций 3
01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов 1
28.08.2019 Легендарная платформа для удаленного доступа к ПК собралась на многомиллиардное IPO 1
18.01.2019 IBS продала «Медиалогию» госбанку ВТБ 2
09.01.2019 Luxoft продан в США. Сколько на этом заработают Карачинский, Мацоцкий и Лощинин 2
13.04.2018 Не прошло и двух недель: IBS отложила IPO 1
04.04.2018 Не удержавшись на немецкой бирже, IBS после трехлетнего перерыва пришла на московскую 1
30.06.2017 Убыточный интернет-стартап убедил инвесторов в том, что стоит $5 млрд 2
18.06.2015 У Oracle рухнула прибыль 2
22.04.2015 Названы 4 компании, пожелавшие купить картографический сервис Nokia Here 1
29.10.2014 Миноритарии IBS Group согласились на обмен акций с Luxoft 1
14.07.2014 Карачинский и Мацоцкий уводят IBS Group с биржи 1
27.08.2012 Акции Nokia взлетели на победе Apple над Samsung 2
23.05.2012 Холдинг «Финам» выпустил приложение для торгов на биржах для Android 2
19.01.2012 Software AG в России возглавил ветеран IBM 2
01.09.2011 Биржевая тряска обрушила ИКТ-сектор. Лидеры и аутсайдеры 2
18.01.2011 Стоимость акций Apple упала на новостях о Джобсе 2
12.11.2010 Обновленная Software AG: что это значит в России? 1
22.07.2010 Акции: «Армада» перешла из сектора растущих в основной список ММВБ 1
01.06.2010 IBS Group хочет привлечь новых инвесторов 2
29.03.2010 Акции: не все "дочки" "Связьинвеста" одинаково привлекательны 2
01.02.2010 Акции: "Армада" и IBS - лидеры роста 2
19.10.2009 Google может уничтожить книгоиздателей 1
12.05.2009 Акции IBS взлетели на 130%, РБК - на 115% 2
24.11.2008 Акции: российский ИКТ подешевел на 78% 1
02.10.2008 IBS попрощалась с IPO? 1
01.10.2008 IBS "почти органически" выросла на 45,7% 1
17.09.2008 Акции: «черный вторник» российских ИКТ 1
25.08.2008 Юрген Хабермас удостоен премии 1
22.08.2007 Акции СЗТ переведены в котировальный список ММВБ «А» 1 уровня 1
21.06.2007 СЗТ поддерживает стандарты SEC 1
12.04.2007 Sophos: на США приходится около 20% спама 2
06.04.2007 "ВолгаТелеком" получил лицензии на эфирное вещание в трех регионах РФ 1
25.01.2007 Nokia прекращает котировку депозитарных расписок на Стокгольмской бирже 1
20.10.2006 SAP отчитывается о результатах в третьем квартале 2
05.10.2006 Google открыл проект по борьбе с безграмотностью 1
07.09.2006 Ставка 1-го купона по облигациям "ВолгаТелекома" прогнозируется на уровне 8-8,15% годовых 1

Публикаций - 130, упоминаний - 159

FSE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 36
Panasonic - Technics 67 35
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 17
Ростелеком - Связьинвест 1698 15
Philips 1960 13
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 519 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 9
Microsoft Corporation 22497 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 9
IBM - International Business Machines Corp 8941 7
Software AG 187 7
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 847 6
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 6
Luxoft - Люксофт 271 6
Sony 6145 5
HP - Hewlett-Packard 3567 5
Philips Electronics - Royal Philips Electronics 312 4
Toshiba Corporation 2830 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 4
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 4
Samsung Electronics 9333 4
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 4
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 194 3
SAP SE 4595 3
Nintendo 704 3
Ситроникс - Sitronics 941 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 3
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 380 3
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 471 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1283 3
Deutsche Telekom 905 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 3
IBS - ИБС экспертиза 85 3
Google LLC 10352 3
Amazon Inc - Amazon.com 2650 2
Apple Inc 10683 2
Rambler Group - Рамблер ГК 811 2
Citrix Systems 744 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 37
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 99 30
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 26
РТС - Фондовая биржа 354 20
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 19
BSE - Berlin Stock Exchange - Берлинская фондовая биржа 13 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
Газпром ПАО 1008 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 4
Аэрофлот 648 4
X5 Group - Пятёрочка 309 3
Croyton 5 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 3
BP - British Petroleum 132 3
Deutsche Lufthansa AG 106 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Merrill Lynch 427 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 2
Открытие ФК 2713 2
Uber 287 2
Rocket Internet 8 2
Альфа-Групп 613 2
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 1
M&G Investment Management 2 1
Siemens Energy - Сименс Энергетика 3 1
Global Founders Capital 2 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 1
Citi - Citigroup 283 1
Бурятзолото 11 1
DXC Global 2 1
Oradell Equites 2 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 11 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 242 1
HelloFresh 2 1
MSE - Munich Stock Exchange - Мюнхенская фондовая биржа 1 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 44 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 44 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Федеральное казначейство России 1345 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
Администрация Президента РФ 904 2
Правительство РФ 8292 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
Ростех - Рособоронэкспорт 107 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 102 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 25 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 46 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 227 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 177 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 10
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 7
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 6
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 6
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 5
Сервер - Серверные платформы 10956 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 3
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 360 3
GAN - Generative Adversarial Network - Генеративно-состязательная сеть 41 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 3
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 2
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 961 2
AAC - Advanced Audio Coding 390 2
WMA - Windows Media Audio 942 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 2
Clone - Клонирование 183 1
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 100 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 911 1
DevOps - Development и Operations 404 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 1
Мобильное приложение - Mobile app 4966 1
Website - Вебсайт 9736 1
Collaboration - Совместная работа 2443 1
Search engine - Поисковая система 828 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 128 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 232 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 1
Google Android 11959 3
Nintendo GameCube - игровая приставка 90 3
Microsoft Windows Phone OS 1546 2
Apple iOS 6422 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
Software AG - ARIS Platform 162 2
Software AG webMethods 79 2
Linux OS 7669 2
Nokia Nseries 424 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 12 1
BSS Электронный офис 20 1
Panasonic DVD-проигрыватель 8 1
Software AG - ARIS Process Governance 4 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 38 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 88 1
Intel Itanium 612 1
HERE Maps 44 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 225 1
SCO UnixWare 38 1
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 1
LG 75SM99 2832 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 68 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 147 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 259 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 1
Microsoft Office 3247 1
Samsung Galaxy 832 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 1
AltaVista Search Engine 197 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 1
Microsoft Office Word 627 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 1
Panasonic Toughbook Android - Серия планшетов 58 1
Microsoft Windows 7 1780 1
Google Play - Google Store - Android Market 2732 1
Карачинский Анатолий 89 10
Мацоцкий Сергей 173 8
Люлин Владимир 18 5
Черногородский Сергей 8 2
Андреев Владимир 83 2
Дегтярев Валерий 13 2
Граванова Юлия 20 2
Федоров Олег 11 2
Савченко Виктор 29 2
Григорьева Алла 9 2
Кириллов Александр 30 2
Баланова Светлана 29 2
Бобин Максим 11 1
Комягин Сергей 21 1
Дудченко Владимир 18 1
Голубева Надежда 43 1
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 19 1
Шенкер Олег 21 1
Ворыхалов Антон 41 1
Юрченко Евгений 131 1
Ромский Георгий 18 1
Кочетков Владислав 247 1
Клименко Антон 11 1
Омельченко Сергей 13 1
Жилинская Ольга 7 1
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Кузовкин Алексей 154 1
Lee Jae-yong- Ли Чже Ен 24 1
Каменнова Мария 42 1
Зак Михаил 6 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Делицын Леонид 110 1
Klein Christian - Кляйн Кристиан 14 1
Бакунов Григорий 21 1
Волков Александр 27 1
Будберг Александр 1 1
Соловьев Юрий 31 1
Тимакова Наталья 15 1
Steil Oliver - Стейл Оливер 1 1
Григорьева Нина 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 42
Россия - РФ - Российская федерация 108428 40
Япония 10069 38
США - Нью-Йорк 2616 37
Франция - Иль-де-Франс - Париж 964 37
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 130 36
Япония - Осака 110 35
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 27
Германия - Федеративная Республика 8903 21
Европа 12319 12
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 10
Россия - ПФО - Мордовия Республика 527 9
Россия - ПФО - Самарская область 939 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 9
Россия - ПФО - Ульяновская область 504 9
Россия - ПФО - Саратовская область 564 9
Россия - ПФО - Пензенская область 502 9
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 562 9
Россия - ПФО - Оренбургская область 437 9
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 438 9
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 341 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 8
Германия - Берлин 635 8
Сингапур - Республика 1574 5
Азия - Азиатский регион 3803 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 4
Нидерланды 2197 4
Польша - Республика 1559 3
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 363 3
Индия - Республика 4263 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 3
Япония - Токио 909 3
Украина 6212 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 408 3
Африка - Африканский регион 2928 3
Америка 2011 3
Европа Восточная 2927 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 327 3
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 9
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 5
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 78 4
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 3
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 624 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 1
Абонентская база 1383 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 372 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 93 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 16
Bloomberg 1009 7
Thomson Reuters - Рейтер 5731 7
Forbes - Форбс 591 5
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 12 3
CNET - Издание 1580 2
FT - Financial Times 1118 2
ZDnet 584 1
Ведомости 375 1
Business Insider 192 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
Известия ИД 307 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
The Times 74 1
Yonhap News Agency 34 1
Sky News - Телеканал 22 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
S&P - Standard and Poor’s 470 6
IDC - International Data Corporation 4671 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
Gartner 3301 2
Fortune Global 500 280 2
500 Startups 4742 1
Медиалогия 48 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 1
CeBIT 454 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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