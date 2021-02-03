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Corning Inc



03.02.2021 Маленький взрыв убил надежду на снижение цен на мониторы и телевизоры 3
14.10.2020 Apple выпустила небывалое количество новых iPhone и «украла» у «Яндекса» идею миниатюрной колонки. Цена, видео 1
12.09.2019 Российские власти накажут американцев за демпинг на рынке оптоволокна 6
11.09.2019 Банк «Открытие» создаст центры обработки данных для ГК «Открытие» 1
24.06.2019 В России стали делать миллионы км оптоволокна. Но российский рынок захвачен Китаем и США 3
05.02.2019 Россияне создают небьющийся экран для смартфонов 1
18.09.2018 Современные смартфоны: из чего их делают? 1
03.04.2017 25 апреля в Москве начнет работу Международная выставка ИКТ «Связь-2017» 1
26.08.2016 Через год на iPhone будут уничтожены кнопки 1
22.08.2016 «Cверхтвердое стекло» для новых флагманов Samsung оказалось вдвое мягче заявленного 2
21.07.2016 Появились первые снимки работающего iPhone 7. Фото 1
20.01.2016 Просто фантастика: какие изобретения войдут в жизнь в 2016 году? 1
07.12.2015 IBM учредила международный консорциум для модернизации спортивных объектов 1
11.09.2015 Создан чип с функцией самоуничтожения. Видео 1
04.12.2013 YotaPhone поступит в магазины «Связного» в декабре 1
04.12.2013 «Евросеть» открывает предзаказ на YotaPhone 1
26.11.2013 «Т8» достигла очередного рекорда скорости передачи данных 1
10.09.2013 Новое достижение «Т8»: 500 км со скоростью 800 Гбит/с в одном пролете 1
16.04.2013 В Москве пройдет выставка телеком-оборудования, систем управления, ИТ и услуг связи «Связь-Экспокомм-2013» 1
11.02.2013 Apple тестирует «умные» часы 1
03.12.2012 В России поставлен мировой рекорд дальности передачи данных по оптоволокну 1
28.09.2012 Планшеты Google станут вдвое дешевле 1
27.06.2012 Google представил собственный планшет 1
08.02.2012 Samsung объединился с производителем стекла Gorilla для iPhone 1
10.05.2011 10 мая в Москве открылась международная выставка «Связь-Экспокомм-2011» 1
14.10.2010 iPhone 4 бьется почти вдвое чаще, чем iPhone 3GS 1
14.10.2010 Стекло iPhone 4 трескается почти вдвое чаще, чем у iPhone 3GS 1
22.09.2009 ЖК-панели для ТВ и ноутбуков: покупатели вернулись 1
07.06.2008 Тайваньские скоростные экспрессы «примеривают» WiMAX 1
08.10.2007 Газовые варочные панели: приручаем огонь 1
24.07.2007 В Corning сделали сверхгибкое оптоволокно 1
07.06.2007 20 июня состоится конференция «ЦОД: оптимизация для бизнеса» 1
04.06.2007 20 июня откроется конференция "ЦОД: Оптимизация для бизнеса" 1
28.05.2007 Связь-Экспокомм 2007: цирк уехал, бизнес остался 1
22.05.2007 20 июня состоится конференция по инфраструктуре ЦОД 1

Публикаций - 35, упоминаний - 45

Corning Inc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7995 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6951 3
Samsung Electronics 6008 3
Оптиковолоконные системы АО 12 2
Microsoft Corporation 12193 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5680 1
ECI Telecom 27 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Сарансккабель-Оптика 3 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 269 1
Xiaomi 904 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1587 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6771 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 1
IBM 3805 1
Lenovo Motorola 1128 1
Verizon 400 1
AT&T Inc 664 1
LG Electronics 1998 1
Lenovo Group 1691 1
Yandex - Яндекс 4158 1
Газпромбанк - ГПБ 701 2
Росгосстрах 190 1
Открытие ФК 543 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 8 1
Открытие Брокер 13 1
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 1
Sumitomo Group 12 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1526 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5903 2
Роснано 456 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2279 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство РФ 2251 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 573 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 68 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7592 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3906 5
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5653 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 717 3
Lightning 131 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3148 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 872 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 457 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 960 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1221 1
Ситаллы - стеклокристаллические материалы 2 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 588 1
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 47 1
Резервный дата-центр (ЦОД) 10 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 472 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1794 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 799 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10628 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 586 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 462 1
Corning Gorilla Glass 496 6
Google Android 10755 4
Google Nexus - Серия смартфонов 398 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5305 3
Apple iPhone 3 383 2
Samsung Galaxy Note 558 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 303 2
Nvidia GeForce GTX 2174 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 2
Apple iPhone 7 246 2
Apple iOS 5747 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 716 2
Motorola XOOM 48 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 1
HTC U - серия смартфонов 26 1
Apple HomePod 25 1
LG G - серия смартфонов 120 1
Lenovo Motorola Moto X 36 1
Samsung Galaxy Gear 102 1
Lenovo Motorola Moto Z - Motorola Moto Z - серия смартфонов 33 1
Apple MagSafe 42 1
Lenovo Vibe - серия смартфонов 39 1
Apple iPad Pro 226 1
Samsung Galaxy Nexus 73 1
Amazon Kindle Fire - планшет 85 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 1
Apple iPhone 11 152 1
Apple iPhone 12 113 1
Apple iPhone 5 710 1
Apple iPhone 4 700 1
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 1
IBM Watson 105 1
Samsung Galaxy 345 1
Apple iPhone 6 547 1
Xiaomi Mi MIX - Мобильные телефоны 79 1
Apple iPhone 8 157 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 339 1
Русанов Сергей 44 1
Николаев Андрей 14 1
Китайгородский Исаак 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 60538 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15399 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6115 6
Япония 3103 5
Индия - Республика 2292 4
Южная Корея - Республика 1561 4
Беларусь - Белоруссия 2205 4
Европа Восточная 1821 3
Германия - Федеративная Республика 3936 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4413 3
Узбекистан - Республика 881 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 410 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6064 2
Франция - Французская Республика 2283 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 206 2
Нидерланды 1025 2
Канада 1396 2
Италия - Итальянская Республика 1497 2
Россия - СФО - Республика Алтай 729 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 322 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 346 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 828 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 485 1
Испания - Королевство 1344 1
Турция - Турецкая республика 986 1
Ближний Восток 1571 1
Австралия - Австралийский Союз 1211 1
Азия - Азиатский регион 1622 1
Европа Западная 658 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7978 1
Европа 4032 1
Украина 3679 1
Казахстан - Республика 2794 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18559 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 160 1
Русский язык 1060 1
NYT - The New York Times 547 1
CNews Analytics 2039 1
TrendForce 48 1
NPD DisplaySearch 206 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 1
Олимпийские игры - Olympic Games 320 1
TeleMultiMedia Forum 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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