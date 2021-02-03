Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Corning Inc
Публикаций - 35, упоминаний - 45
Corning Inc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Газпромбанк - ГПБ 701 2
|Росгосстрах 190 1
|Открытие ФК 543 1
|Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 8 1
|Открытие Брокер 13 1
|Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 1
|Sumitomo Group 12 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 339 1
|Русанов Сергей 44 1
|Николаев Андрей 14 1
|Китайгородский Исаак 2 1
|ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
|Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 160 1
|Русский язык 1060 1
|CNews Analytics 2039 1
|TrendForce 48 1
|NPD DisplaySearch 206 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805410, в очереди разбора - 709081.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 805410, в очереди разбора - 709081.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru