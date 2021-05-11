Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦНИИ ЭИСУ
Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 58, упоминаний - 177
ЦНИИ ЭИСУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 5
|Терентьев Алексей 12 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Ирисов Алексей 3 2
|Эскин Сергей 26 2
|Зотов Игорь 4 2
|Григориади Дмитрий 1 1
|Андреев Сергей 40 1
|Величко Александр 1 1
|Пророков Александр 1 1
|Дублин Александр 1 1
|Александрос Стратис 1 1
|Тананакин Алексей 1 1
|Страх Александр 29 1
|Якунин Александр 43 1
|Вилков Сергей 1 1
|Чайка Сергей 1 1
|Шаманов Владимир 1 1
|Панков Андрей 1 1
|Бочаров Алексей 11 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
|SAP UK and Ireland User Group 1 1
|IDC - International Data Corporation 2724 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766551, в очереди разбора - 670236.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766551, в очереди разбора - 670236.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru