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ЦНИИ ЭИСУ
Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления


11.05.2021 «Ланит» отсудил у «Почты России» 220 миллионов. Стороны слово в слово говорят, что их сотрудничество продуктивно 1
02.07.2020 «Ланит» отсудил у «Почты России» сотни миллионов 1
06.12.2019 Обанкрочен ключевой ИТ-разработчик Минобороны с особняком в центре Москвы 13
17.10.2019 В заваленном исками о банкротстве ИТ-институте «Ростеха» новый гендиректор 15
22.07.2019 «Ангстрем» и ИТ-«дочка» «Ростеха» рвут на части разработчика отечественной ОС для военных 3
18.06.2019 Агонизирующий ИТ-институт «Ростеха» против воли заплатит 100 миллионов за российское «железо» 3
30.05.2019 Коллектив ИТ-института «Ростеха» пожаловался Путину на «бездарное руководство» и попросил спасти от краха 12
10.04.2019 Ростех разработал технологию построения сетей связи для экстремальных условий 1
18.01.2019 Проблемному ИТ-институту «Ростеха» назначили гендиректора и дали денег на зарплаты 18
27.12.2018 Гендиректора и соучредителя Depo Computers выпустили из-под стражи 1
11.12.2018 «Росэлектроника» разработала комплекс обработки геопространственной информации для военных 1
21.11.2018 Россиян переведут с военных билетов на электронные военные карточки 2
21.11.2018 ИТ-институт «Ростеха» перестал платить зарплаты разработчикам оборонных систем 5
09.11.2018 Минобороны «обеднело» на 840 млн из-за электронных военных билетов «Ангстрема» 5
26.10.2018 Взят под стражу гендиректор и соучредитель Depo Computers 1
01.02.2018 Разработка «Росэлектроники» позволит модернизировать ситуационный центр Томской области 3
24.10.2017 Разработчика отечественной ОС для военных рвут на части кредиторы. Отсудили еще 100 млн 3
18.10.2017 «Дочке» «Ростеха» не удалось разорить «Ай-теко». Прояснились подробности конфликта на 6 миллиардов 5
10.10.2017 В «Росэлектронике» запустили «Цифровую ИТ-фабрику» для производства ПО 4
28.09.2017 «Росэлектроника» поставит в ВС комплекс создания и обновления геопространственной информации 4
05.09.2017 «Росэлектроника» создала защищенную правовую систему «Армюрист» для Министерства обороны РФ 1
01.08.2017 «Дочка» «Ростеха» создаст ИТ-систему для «Почты России» чужими руками 1
03.07.2017 Минобороны, МВД и ИТ-компании выставили ИТ-дочке «Ростеха» счета на 700 млн 3
19.01.2017 «Эльбрусы» станут основой антишпионского ИКТ-решения «Ростеха» 1
11.01.2017 ОПК разработала систему опознавания «свой-чужой» для истребителей ПАК ФА 2
15.11.2016 ОПК автоматизировала более 700 армейских столовых в России и за рубежом 3
20.05.2016 Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире 1
20.04.2016 «Ростех» проговорился о создании российских ОС и СУБД 2
13.04.2016 Объем реализованной «Аквариусом» компьютерной техники в 2015 г. вырос на 17% 1
29.01.2016 Минкомсвязи научит Сирию предоставлять госуслуги в интернете 1
20.01.2016 Бывший гендиректор «Ростелекома» возглавил ИТ-«дочку» Ростеха 1
19.11.2015 «Ростех» создает «универсальный переводчик» для российской армии 2
11.11.2015 ОПК создала автоматизированную систему контроля за исполнением ГОЗ на оборонных предприятиях 1
05.11.2015 Новый российский Linux испытывают в армейских столовых 3
24.09.2015 В России готов новый Linux для военных 3
07.07.2015 «Ростех» и «Т-Платформы» представили ПК для работы с гостайной 4
02.07.2015 Импортозамещающие СУБД: желания и возможности 1
04.06.2015 Разработчики отечественных САПР попросили денег у Минкомсвязи 1
28.05.2015 ОПК объединила более 30 российских вузов и компаний для работ над искусственным интеллектом 1
13.05.2015 «Ростех» закупает лицензии Microsoft на 120 млн рублей 1

Публикаций - 58, упоминаний - 177

ЦНИИ ЭИСУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 14
SAP SE 3216 7
Авикомп сервисез - Avicomp 20 6
iTeco - Ай-Теко 718 6
Рамэк-ВС 71 6
3761 6
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 6
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 5
Ланит ГК 1159 5
Ростех - МФ НПП Рубин - Научно-производственная организация 32 5
Microsoft Corporation 11127 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
Т-Платформы 274 3
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 6 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
НПЦ ИРС - Научно-производственный центр информационных региональных систем 3 2
Ростех - Концерн Автоматика 397 2
РТ-Информ 112 2
Ангстрем НПО 17 2
Сервионика - Servionica 164 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 351 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Ростех АО Системы управления 1 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
НСТ - Новые сервисные технологии 35 1
Технопром Инновационная корпорация 25 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Прогноз 197 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Google LLC 7161 1
Nvidia Corp 2030 1
Информзащита 423 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
SAP UKI 3 1
Verysell - Верисел 91 1
OpenText 160 1
Accenture - Аксенчер 532 1
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 7 6
Автоматика ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 4 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Газпром ПАО 524 2
Роснефть НК 367 2
Интер РАО ПАО 159 2
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
Почта России ПАО 1574 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Сбербанк страхование 47 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 1
Транснефть 159 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 7
Арбитражный суд города Москвы 339 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 6
Президент Российской Федерации 1441 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 5
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 7 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
MilTech - Military technology - Военная техника и технологии оборонно-промышленного комплекса - Автоматизированные системы управления войсками - Электронный военный билет - Система электронных военных билетов 4 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 19 1
АРМ ДЛ - Автоматизированное рабочее место должностных лиц 2 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
Безопасный город 347 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Linux OS 4267 8
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 26 8
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 19 6
Центурион - аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 11 6
Ковчег - система резервного копирования 29 6
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 23 6
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 6
Буквоед - система оптического распознавания текста 10 5
Microsoft SQL Server 797 3
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 3
Google Android 10751 3
Microsoft Windows 10 6659 3
Авикомп сервисез Ontosminer - лингвистический процессор 3 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Microsoft Office 2010 108 1
Microsoft Windows 7 1662 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
SAP Mobile Platform 28 1
Почта России ЕАС ОПС - Единая автоматизированная система отделений почтовой связи 12 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
SAP EHSM - SAP Environmental, Health and Safety Management 5 1
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 10 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Microsoft Windows 854 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
SAP SuccessFactors 110 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Nvidia GeForce GTX 2073 1
Путин Владимир 1828 5
Терентьев Алексей 12 2
Сапельников Сергей 100 2
Ирисов Алексей 3 2
Эскин Сергей 26 2
Зотов Игорь 4 2
Григориади Дмитрий 1 1
Андреев Сергей 40 1
Величко Александр 1 1
Пророков Александр 1 1
Дублин Александр 1 1
Александрос Стратис 1 1
Тананакин Алексей 1 1
Страх Александр 29 1
Якунин Александр 43 1
Вилков Сергей 1 1
Чайка Сергей 1 1
Шаманов Владимир 1 1
Панков Андрей 1 1
Бочаров Алексей 11 1
Никифоров Николай 1126 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Россия - Красногорск 106 2
Европа 3774 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Земля - планета Солнечной системы 874 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1061 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - Томская область 421 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Казахстан - Республика 2641 1
Украина 3378 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 584 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 13
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
Антиимпортозамещение 6 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
Федеральный закон 53-ФЗ - О воинской обязанности и военной службе 5 2
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Пиратство - Авторское право 209 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
IDC - International Data Corporation 2724 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
CNews Analytics 1991 2
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 1
МНИИПА - Московский НИИ приборной автоматики 1 1
МНИРТИ - Московский научно-исследовательский радиотехнический институт - Научно-исследовательский институт 1 1
SAP Quality Awards 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766551, в очереди разбора - 670236.
Создано именных указателей - 46354.
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