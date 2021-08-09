Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Химки
Публикаций - 95, упоминаний - 98
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Галкин Николай 15 3
|Астахов Михаил 3 2
|Якушев Владимир 16 2
|Романов Константин 8 2
|Шадаев Максут 385 2
|Рязанов Антон 10 2
|Страх Александр 33 2
|Новиков Алексей 39 2
|Попов Алексей 322 2
|Рубцов Сергей 27 2
|Пряникова Екатерина 3 2
|Лядовой Сергей 7 2
|Ройтберг Григорий 6 1
|Лисицин Евгений 16 1
|Дружков Андрей 1 1
|Заглумин Павел 5 1
|Морозова Анастасия 28 1
|Бутнинг Евгений 1 1
|Ивантер Дмитрий 19 1
|Бондаренко Алла 4 1
|Ледовская Татьяна 1 1
|Черникова Алевтина 20 1
|Абрамов Андрей 23 1
|Яковлев Павел 2 1
|Курбанов Тимур 7 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Бастрыкин Александр 11 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Тураева Александра 1 1
|Ручьев Александр 1 1
|Храпа Александр 1 1
|Шмулевич Марк 79 1
|Полунина Полина 5 1
|Волож Аркадий 184 1
|Новоселов Евгений 16 1
|Иващенко Андрей 10 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Ершов Андрей 45 1
|РИА Новости 697 1
|N+1 - Издание 96 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 677 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 485 1
|CNews Analytics 2239 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru