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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
ЦФО
Московская область
Химки

Россия - ЦФО - Московская область - Химки


09.08.2021 «Билайн» и Habidatum рассчитали оптимальные места для заправок электротранспорта в Москве 1
09.08.2021 Искусственный интеллект помог выявить локации для установки электрозаправок в Москве 1
13.04.2021 Абоненты «Мегафона» в подмосковном городе установили рекорд потребления 4G-трафика 1
19.01.2021 «Яндекс.Еда» запустила доставку с фермерских рынков Московской области 1
18.01.2021 «Медицина» модернизировала систему связи на базе решений Avaya 1
20.10.2020 Николай Галкин, Itella: Цифровизация помогает избежать многомилионных потерь в логистике 2
14.09.2020 Aruba приняла участие в модернизации сети Wi-Fi компании Itella 1
10.09.2020 Itella и Aruba завершили проект по модернизации беспроводной сети Wi-Fi 1
31.08.2020 «ВТБ Лизинг» поставит оборудование для строительства «Института ядерной медицины» в Химках 1
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 1
04.03.2020 Российские города отрейтинговали по IQ 1
04.03.2020 Минстрой России представил первый индекс IQ городов 1
27.02.2020 Ради сделки с «Яндексом» известный московский рантье готов был рискнуть $700 млн 1
02.09.2019 «Системный софт» установила интеллектуальное видеонаблюдение в «УВН-Техника» 1
23.04.2019 «Эр-телеком холдинг» установил 2,5 тысячи камер на социальных объектах в Подмосковье 1
24.12.2018 90% школ Подмосковья используют электронные учебники в образовательной деятельности 1
29.11.2018 «Ситимобил» вышел в регионы 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
21.02.2018 «Яндекс» запустил каршеринг. Цены 1
21.02.2018 «Яндекс» запустил в Москве каршеринг «Яндекс.Драйв» 1
04.12.2017 «Билайн» запустил проект облачного перевода на язык жестов в офисах «Ноу-Хау» 1
27.11.2017 «Акадо Телеком» подключила видеонаблюдение в самых загруженных почтовых отделениях Подмосковья. 1
04.08.2017 «Астерос» и Avaya помогли создать «умный» контакт-центр компании «Цезарь-Сателлит» 1
25.05.2017 «Астерос» развернул мультимедиа-платформу для обучения дилеров Ford 1
22.05.2017 «ТЭЭМП» открыл производство суперконденсаторов 1
24.01.2017 МИСиС и ТЭЭМП разработали устройство для запуска тяжелой техники при температурах до -60°С 1
13.12.2016 «Астерос» построил катастрофоустойчивый контакт-центр для «Цезарь Сателлит» 1
29.11.2016 Сбербанк стал финалистом международной премии Global Inclusion Awards 2016 2
13.07.2016 МТС инвестирует 4 млрд руб. в развитие сетей связи в Московской области 1
30.06.2016 Школьники в Химках оплачивают питание по ладони 1
28.03.2016 «Ростелеком» победил «Мегафон» в борьбе за доступ к московским новостройкам 1
05.02.2016 Более 160 школ Московской области используют электронные учебники издательства «Просвещение» 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
20.10.2015 В автобусах Подмосковья появится 3 вида валидаторов 1
19.10.2015 Розничная сеть Tele2 готова к запуску в Москве 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1

Публикаций - 95, упоминаний - 98

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 7
Yandex - Яндекс 4188 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 4
МегаФон Столичный филиал 68 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Microsoft Corporation 12409 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 616 3
Астерос - Asteros 531 3
HPE Aruba Networks 68 3
МФИ Софт 114 2
Adobe Systems 915 2
Крок 1261 2
VMware 1863 2
4205 2
Oberon - Оберон 41 2
Google LLC 7931 2
Ротек 11 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 95 2
Webmoney 362 1
BSA - Business Software Alliance 127 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Башинформсвязь 83 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 518 1
Cloud4Y 186 1
Yota - Скартел 623 1
Синтерра - Synterra 683 1
Extron Electronics 40 1
Netris - Нетрис 47 1
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 53 1
Beltel - Белтел 104 1
Nokia Solutions and Networks Oy - NSN 47 1
Сервис Плюс 117 1
Nokia Siemens Networks 196 1
Вертикаль - башенный оператор 44 1
Blumenkraft - Блюменкрафт 2 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 103 8
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 192 7
УЭК - Универсальная электронная карта 512 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 6
Мострансавто 60 5
Posti Group Corporation - Itella 21 3
Евросеть 1062 3
Почта России ПАО 1631 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 188 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 2
X5 Group 604 2
IKEA - ИКЕА 88 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 2
Яндекс.Такси 271 2
X5 Group - Пятерочка 565 2
Фасоль - сеть магазинов 4 1
Открытие Арена - стадион 17 1
УВН Техника 1 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 26 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 1
Метрополис ТРК 29 1
Гранд Корус 1 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 7 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 37 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Global CIO 28 1
Anytime - Оператор каршеринга 10 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 17 1
Liebherr 38 1
Мортон 16 1
Серверы и компоненты 6 1
Единая транспортная карта 12 1
Гагаринский ТРЦ 3 1
Гудзон ТРЦ 2 1
ПроектТехСтрой 1 1
Workki City - Сеть коворкингов 2 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 3 1
ItellaNLC - Ителла 5 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 4 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 5
Правительство Московской области 49 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 35 2
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 284 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 536 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 288 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 785 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 540 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Арбитражный суд города Москвы 376 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 1
Парк Зарядье 14 1
3G - Стандарт мобильной связи 3920 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 15
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 4
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 249 3
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 132 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 3
WIPS - Wireless Intrusion Prevention System - WIDS - Wireless Intrusion Detection System 10 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 284 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 154 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 200 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 326 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 208 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) 42 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 255 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 91 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 587 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 420 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 108 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 67 1
Pick-by-Voice - технология голосового управления 9 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 183 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 481 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 164 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 1
Google Android 10773 5
Стрелка - Транспортная карта 114 4
Apple - App Store 2205 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
HPE Aruba AirWave 7 3
HPE Aruba Instant On 16 3
Apple iOS 5750 3
HPE Aruba IAP - серия роутеров 3 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 114 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Avaya Aura Experience Portal 9 2
KIA Rio 9 2
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 524 2
Renault Kaptur 7 2
Яндекс.Музыка 131 2
Яндекс.Авто 33 2
Avaya Elite Multichannel 3 1
Ford Focus - Компакт-кар 19 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 14 1
Dahua HDCVI - Dahua HD-СVI - Стандарт видеонаблюдения 3 1
Hyundai Solaris 9 1
Яндекс Go 50 1
Autodesk Building Design Suite 6 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 19 1
Microsoft Silverlight 155 1
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 20 1
Autodesk 3ds Max 54 1
Speedtest by Ookla 32 1
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 16 1
Autodesk Revit 73 1
Яндекс.Карты и Транспорт 295 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 115 1
ЭОС Дело СЭД 702 1
Avaya IX Workplace 8 1
Avaya Aura 41 1
Avaya Aura Workforce Optimization - Avaya WFO Workforce Management - Avaya WFM 9 1
Яндекс.Маркет 439 1
Галкин Николай 15 3
Астахов Михаил 3 2
Якушев Владимир 16 2
Романов Константин 8 2
Шадаев Максут 385 2
Рязанов Антон 10 2
Страх Александр 33 2
Новиков Алексей 39 2
Попов Алексей 322 2
Рубцов Сергей 27 2
Пряникова Екатерина 3 2
Лядовой Сергей 7 2
Ройтберг Григорий 6 1
Лисицин Евгений 16 1
Дружков Андрей 1 1
Заглумин Павел 5 1
Морозова Анастасия 28 1
Бутнинг Евгений 1 1
Ивантер Дмитрий 19 1
Бондаренко Алла 4 1
Ледовская Татьяна 1 1
Черникова Алевтина 20 1
Абрамов Андрей 23 1
Яковлев Павел 2 1
Курбанов Тимур 7 1
Криевс Ритварс 15 1
Рудычева Наталья 81 1
Бастрыкин Александр 11 1
Чекмарев Александр 2 1
Тураева Александра 1 1
Ручьев Александр 1 1
Храпа Александр 1 1
Шмулевич Марк 79 1
Полунина Полина 5 1
Волож Аркадий 184 1
Новоселов Евгений 16 1
Иващенко Андрей 10 1
Кисляков Евгений 83 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Ершов Андрей 45 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 59
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 54
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 112 39
Россия - Российская федерация - РФ 61456 34
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 89 32
Россия - Люберцы 56 29
Россия - ЦФО - Московская область -Балашиха 73 28
Россия - Одинцово 61 23
Россия - Реутов 46 21
Россия - Долгопрудный 44 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 71 21
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 89 19
Россия - Железнодорожный 36 15
Россия - Электросталь 42 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 14
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 52 12
Россия - Щёлково 35 11
Россия - Раменское 39 9
Россия - Орехово-Зуево 29 9
Россия - Серпухов 41 9
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 158 9
Россия - Жуковский 26 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1427 7
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 38 7
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 66 5
Россия - Коломна 51 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 139 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 683 5
Россия - СФО - Новосибирск 2140 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 5
Россия - Чехов 34 4
Россия - Наро-Фоминск 6 4
Россия - Дзержинский 10 4
Россия - Солнечногорск 19 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1577 4
Россия - ПФО - Казань 1596 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 4
Россия - Фрязино 41 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 425 3
Россия - Кашира 10 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 434 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 181 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 221 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 34 1
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 5 1
ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 5 1
РИА Новости 697 1
N+1 - Издание 96 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 677 1
Коммерсантъ - Издательский дом 485 1
CNews Analytics 2239 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 684 4
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 179 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 418 1
РАН - Российская академия наук 348 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 95 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Global Inclusion Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
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