Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росатом
ТВЭЛ
Топливная компания
Публикаций - 80, упоминаний - 108
Росатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 174 3
|АФТ - Ассоциация Финтех 86 2
|Гаранин Евгений 22 21
|Сирота Юрий 38 16
|Абакумов Евгений 109 15
|Дьяченко Валерий 69 14
|Сарнацкий Владислав 16 13
|Сотин Денис 106 13
|Слышкин Василий 59 13
|Егоров Владимир 61 13
|Портной Михаил 26 13
|Карпов Иван 44 13
|Шевченко Владимир 135 13
|Семенихин Игорь 40 13
|Нестеров Алексей 84 13
|Степченков Максим 41 13
|Сыкулев Андрей 67 13
|Лебедев Антон 31 13
|Генкина Екатерина 27 13
|Мискевич Евгений 32 13
|Путятинский Сергей 54 13
|Платонов Михаил 42 13
|Рубин Адар 31 13
|Васильев Владислав 42 13
|Халматов Максим 48 13
|Шадура Максим 17 13
|Трофимова Людмила 34 13
|Каюмов Шамиль 37 13
|Прохорова Алла 48 13
|Ямщиков Владимир 35 13
|Чаркин Евгений 199 13
|Богданов Кирилл 103 13
|Федечкин Сергей 19 13
|Вахнин Павел 52 13
|Хасин Михаил 26 13
|Бурилов Андрей 25 13
|Смык Виталий 30 13
|Емелин Александр 28 13
|Урьяс Вадим 81 13
|Клепиков Алексей 80 13
|Антонов Александр 74 13
|Соловьев Алексей 64 13
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10333 6
|Ведомости 275 1
|Intelligent Enterprise 26 1
|IDC - International Data Corporation 4528 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2698 1
|Gartner 3198 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru