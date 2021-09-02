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Росатом
ТВЭЛ
Топливная компания

Росатом - ТВЭЛ - Топливная компания


02.09.2021 Дистрибьютором продукции совместного предприятия ТВЭЛ и D-Link станет Merlion
19.08.2014 ТВЭЛ внедряет систему защиты мобильного доступа вместе с Digital Design и «Крипто-Про»
13.09.2012 На двух предприятиях ТВЭЛ внедрена система управления персоналом на базе SAP ERP HCM
15.02.2011 «Астерос» создал единую телекоммуникационную инфраструктуру для предприятий топливной компании ТВЭЛ
31.05.2010 «ТВЭЛ» внедрила новую систему мониторинга исполнения документов
22.03.2010 «Астерос» защитил информацию ТВЭЛ
29.01.2010 «Крок» автоматизировал ИТ-деятельность ТВЭЛ
13.02.2009 Московский завод полиметаллов вошел в состав корпорации "ТВЭЛ"
18.10.2006 Российские специалисты восстановят венгерскую АЭС до конца года
18.10.2006 Российские специалисты восстановят венгерскую АЭС до конца года
19.06.2006 В ТВЭЛ реализована система Portlet CompanyMedia
17.05.2006 Российский мирный атом возвратился в Чехию
17.05.2006 Российский мирный атом возвратился в Чехию
26.04.2006 ИКТ начала внедрять КИС на "Машиностроительном заводе" ТВЭЛ
15.11.2005 РБК СОФТ разработала сайт для ТВЭЛ
26.04.2005 Группа ИКТ подвела итоги работы в 2004 г.

Публикаций - 80, упоминаний - 108

Росатом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 219 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8558 15
Ситилабс 28 13
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 94 13
Ситилинк - Citilink 230 13
Cinimex - Синимекс 163 13
Rimini Street 41 13
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 204 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 211 13
Schneider Electric Secure Power 47 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 26 13
Schneider Electric 459 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 13
Такском - Taxcom 126 13
Центр2М - Center2М 50 13
SAP SE 4379 10
Naumen - Наумен 439 5
Астерос - Asteros 586 5
Крок 1563 4
GMCS 316 4
Robin - Робин 18 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1333 4
Veeam Software 266 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6243 3
Dynatrace 53 3
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7526 3
Аплана Группа компаний 149 3
5035 3
Microsoft Corporation 21029 2
IBM - International Business Machines Corp 8706 2
Инфосистемы Джет 843 2
Oracle - Sun Microsystems 2159 2
InterTrust - ИнтерТраст 291 2
Merlion - Мерлион 347 2
Neuro.net - Нейро 13 2
Cisco Systems 4642 2
Аплана Бизнес решения 9 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 227 2
SAP CIS - САП СНГ 810 2
ПГК - Первая грузовая компания 113 17
Уралсиб Банк 447 17
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 771 17
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 117 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1924 15
X5 Group 651 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4863 14
Аэрофлот 618 14
Победа - Кондитерская фабрика 16 13
РЖД - Российские железные дороги 1333 13
Segezha Group - Сегежа Групп 90 13
МТС банк 268 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
PepsiCo - Пепсико 147 13
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 26 13
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 75 13
OKS Group 34 13
Интер РАО ПАО 267 13
Петрович СТД - Строительный торговый дом 42 13
Ингосстрах СПАО 279 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 306 13
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 13
Траско - Trasko 29 13
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 13
ГПБ - Газпромбанк 802 13
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 13
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 13
Газпром нефть 401 8
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 301 7
Альфа-Банк 1337 6
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 92 5
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 104 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 857 5
Сургутнефтегаз - СНГ 161 5
Алроса АК 98 4
Русагро Группа Компаний 172 4
Совкомбанк ПАО 157 4
Почта России ПАО 1801 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1250 39
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 14
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 33 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7407 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1123 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1142 3
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 22 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2369 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2050 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1181 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 2
Правительство Москвы 821 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований 54 1
Верховный суд Российской Федерации 331 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1518 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 1
Роснано 619 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2040 1
Арбитражный суд Нижегородской области 5 1
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 174 3
АФТ - Ассоциация Финтех 86 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12397 30
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1430 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4131 15
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 422 14
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НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 165 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 27 2
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ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 343 1
NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка 52 1
ИТ-аутсорсинг 860 1
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 21 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 202 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12184 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 270 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 112 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 366 13
1С:ERP Управление предприятием 216 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 44 13
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 128 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 267 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 163 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 2
Росатом Атомбот.Закупки 2 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 507 2
Росатом ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 6 2
Robin RPA 6 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 256 1
OpenText Documentum 342 1
SAP APO Demand Planning - SAP Advanced Planner and Optimizer - mySAP Advanced Planner and Optimizer 9 1
Microsoft Dynamics 242 1
Новые облачные технологии - МойОфис 327 1
Microsoft Office 3012 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 74 1
Oracle Primavera 98 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 62 1
HPE Service Manager 36 1
Infor ERP LN 173 1
SAP MES - SAP Manufacturing Execution System 4 1
SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 26 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 19 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 16 1
Linux OS 7216 1
Terrasoft Creatio 57 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 311 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 56 1
SberCloud AI Cloud 19 1
Docker - Платформа распределённых приложений 157 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 50 1
Apple iOS 6259 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 550 1
Microsoft Office Excel 720 1
БОСС-Кадровик 116 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2062 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 526 1
Гаранин Евгений 22 21
Сирота Юрий 38 16
Абакумов Евгений 109 15
Дьяченко Валерий 69 14
Сарнацкий Владислав 16 13
Сотин Денис 106 13
Слышкин Василий 59 13
Егоров Владимир 61 13
Портной Михаил 26 13
Карпов Иван 44 13
Шевченко Владимир 135 13
Семенихин Игорь 40 13
Нестеров Алексей 84 13
Степченков Максим 41 13
Сыкулев Андрей 67 13
Лебедев Антон 31 13
Генкина Екатерина 27 13
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Рубин Адар 31 13
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Прохорова Алла 48 13
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Федечкин Сергей 19 13
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Емелин Александр 28 13
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Соловьев Алексей 64 13
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Европа Восточная 2815 14
Украина 5530 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26738 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12081 6
Казахстан - Республика 4147 5
Болгария - Республика 632 5
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2753 16
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1485 2
Русский язык 1659 1
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КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 235 1
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 1
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Черкизон - Черкизовский рынок 72 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 627 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10333 6
Ведомости 275 1
Intelligent Enterprise 26 1
IDC - International Data Corporation 4528 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2698 1
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Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 30 4
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 496 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 5 1
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