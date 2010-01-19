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Реактор ВВЭР водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением iPWR, Integral Pressurized Water Reactor Интегральный водо-водяной реактор



19.01.2010 Росэнергоатом подвел итоги работы АЭС в 2009 году

тся 31 энергоблок установленной мощностью 23 242 МВт, из них: 15 реакторов с водой под давлением (9 ВВЭР-1000, 6 – ВВЭР-440), 15 канальных кипящих реакторов (11 РБМК–1000 и 4 ЭГП–6), 1 реактор

16.10.2006 АЭС в Болгарии может достаться американцам

еским повторением чешской АЭС «Темелин». Планируется построить энергоблоки на основе реакторов типа ВВЭР 1000/В320 российской разработки – тех же самых, что уже работают на V и VI блоках АЭС «К
16.10.2006 АЭС в Болгарии может достаться американцам

еским повторением чешской АЭС «Темелин». Планируется построить энергоблоки на основе реакторов типа ВВЭР 1000/В320 российской разработки – тех же самых, что уже работают на V и VI блоках АЭС «К
11.10.2006 В Болгарии прошел семинар по внедрению ядерного топлива нового поколения

вопросам проектирования, изготовления, лицензирования и эксплуатации ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-440. Участники семинара обсудили успешный опыт эксплуатации ядерного топлива
11.10.2006 В Болгарии прошел семинар по внедрению ядерного топлива нового поколения

вопросам проектирования, изготовления, лицензирования и эксплуатации ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-440. Участники семинара обсудили успешный опыт эксплуатации ядерного топлива
29.03.2006 Российские специалисты будут достраивать словацкую АЭС?

пливе российского производства. Поставки топлива на АЭС «Богунице» (4 энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440) и «Моховце» (два аналогичных энергоблока) осуществляет ОАО «ТВЭЛ». У словацкой атом
29.03.2006 Российские специалисты будут достраивать словацкую АЭС?

пливе российского производства. Поставки топлива на АЭС «Богунице» (4 энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440) и «Моховце» (два аналогичных энергоблока) осуществляет ОАО «ТВЭЛ». У словацкой атом

Публикаций - 74, упоминаний - 105

Реактор и организации, системы, технологии, персоны:

Westinghouse Electric 39 7
Siemens AG - Siemens Group 2590 4
Росатом - ТВЭЛ - НЗХК - Новосибирский завод химконцентратов 24 4
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 2
Шахты 0 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Dassault Systemes 221 1
Тензор 98 1
ДиалогНаука 251 1
AdAstra - АдАстра 15 1
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Citrix Systems 812 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 1
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
ЦРТ Инновации 70 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 1
VisionLabs - ВижнЛабс 221 1
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Vocord - Вокорд 183 1
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Beorg - Биорг 112 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 51 1
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С-Инновации 45 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 25
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 17
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 17
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 25 12
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 8
Темелин АЭС - атомная электростанция Чехии 11 8
Росатом - Белене АЭС 25 6
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 24 5
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 131 5
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 5
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 50 4
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 46 3
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 3
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 57 3
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 47 3
Турция - энергетика - Аккую Нуклеар АЭС - атомная электростанция Турции - Akkuyu Nükleer Güç Santrali 13 3
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 52 3
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 3
ОАЭИ - Организация по атомной энергии Ирана - AEOI - Atomic Energy Organization of Iran 14 3
Skoda - Škoda Auto 50 2
Росатом - Курская АЭС - атомная электростанция 40 2
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 20 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 2
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 2
ЭкспортБанк 2 2
ОМЗ Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 19 2
Electricity sector in China - Национальная электрическая сеть Китая - Электроэнергетика в Китае 2 2
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 40 2
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 32 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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