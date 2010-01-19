Реактор ВВЭР водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор с водой под давлением iPWR, Integral Pressurized Water Reactor Интегральный водо-водяной реактор
|19.01.2010
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Росэнергоатом подвел итоги работы АЭС в 2009 году
тся 31 энергоблок установленной мощностью 23 242 МВт, из них: 15 реакторов с водой под давлением (9 ВВЭР-1000, 6 – ВВЭР-440), 15 канальных кипящих реакторов (11 РБМК–1000 и 4 ЭГП–6), 1 реактор
|16.10.2006
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АЭС в Болгарии может достаться американцам
еским повторением чешской АЭС «Темелин». Планируется построить энергоблоки на основе реакторов типа ВВЭР 1000/В320 российской разработки – тех же самых, что уже работают на V и VI блоках АЭС «К
|16.10.2006
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АЭС в Болгарии может достаться американцам
еским повторением чешской АЭС «Темелин». Планируется построить энергоблоки на основе реакторов типа ВВЭР 1000/В320 российской разработки – тех же самых, что уже работают на V и VI блоках АЭС «К
|11.10.2006
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В Болгарии прошел семинар по внедрению ядерного топлива нового поколения
вопросам проектирования, изготовления, лицензирования и эксплуатации ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-440. Участники семинара обсудили успешный опыт эксплуатации ядерного топлива
|11.10.2006
|
В Болгарии прошел семинар по внедрению ядерного топлива нового поколения
вопросам проектирования, изготовления, лицензирования и эксплуатации ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-440. Участники семинара обсудили успешный опыт эксплуатации ядерного топлива
|29.03.2006
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Российские специалисты будут достраивать словацкую АЭС?
пливе российского производства. Поставки топлива на АЭС «Богунице» (4 энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440) и «Моховце» (два аналогичных энергоблока) осуществляет ОАО «ТВЭЛ». У словацкой атом
|29.03.2006
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Российские специалисты будут достраивать словацкую АЭС?
пливе российского производства. Поставки топлива на АЭС «Богунице» (4 энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440) и «Моховце» (два аналогичных энергоблока) осуществляет ОАО «ТВЭЛ». У словацкой атом
Реактор и организации, системы, технологии, персоны:
|Кириенко Сергей 149 3
|Бутко Андрей 3 2
|Овчаров Румен 7 2
|Нуштаев Виктор 2 2
|Баденков Антон 4 2
|Fiala Miroslav - Фиала Мирослав 4 2
|Джаннатиян Махмуд 2 2
|Писсарова Вера 2 2
|Путин Владимир 3171 1
|Собянин Сергей 382 1
|Мылицын Роман 110 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Азаров Николай 15 1
|Анзимиров Лев 3 1
|Сердюк Виктор 40 1
|Бельский Юрий 17 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Перцовский Олег 5 1
|Кондратьев Андрей 7 1
|Игошин Александр 1 1
|Тимошенко Юлия 30 1
|Иващенко Владимир 1 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Васильев Александр 48 1
|Матвеев Алексей 7 1
|Николаева Наталья 21 1
|Моисеев Андрей 11 1
|Выволокин Дмитрий 2 1
|Савицкий Сергей 4 1
|Блохин Павел 2 1
|Денисов Роман 2 1
|Якимовец Валерий 4 1
|Шамарова Оксана 1 1
|Михалевич Александр 2 1
|Недашковский Юрий 4 1
|Сальников Юрий 2 1
|Оленин Юрий 1 1
|Жбанкин Антон 1 1
|Пуликовский Константин 5 1
|Айдемиров Олег 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 7
|РИА Новости 917 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 1
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