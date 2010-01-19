Росэнергоатом подвел итоги работы АЭС в 2009 году тся 31 энергоблок установленной мощностью 23 242 МВт, из них: 15 реакторов с водой под давлением (9 ВВЭР-1000, 6 – ВВЭР-440), 15 канальных кипящих реакторов (11 РБМК–1000 и 4 ЭГП–6), 1 реактор

АЭС в Болгарии может достаться американцам еским повторением чешской АЭС «Темелин». Планируется построить энергоблоки на основе реакторов типа ВВЭР 1000/В320 российской разработки – тех же самых, что уже работают на V и VI блоках АЭС «К

АЭС в Болгарии может достаться американцам еским повторением чешской АЭС «Темелин». Планируется построить энергоблоки на основе реакторов типа ВВЭР 1000/В320 российской разработки – тех же самых, что уже работают на V и VI блоках АЭС «К

В Болгарии прошел семинар по внедрению ядерного топлива нового поколения вопросам проектирования, изготовления, лицензирования и эксплуатации ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-440. Участники семинара обсудили успешный опыт эксплуатации ядерного топлива

В Болгарии прошел семинар по внедрению ядерного топлива нового поколения вопросам проектирования, изготовления, лицензирования и эксплуатации ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-440. Участники семинара обсудили успешный опыт эксплуатации ядерного топлива

Российские специалисты будут достраивать словацкую АЭС? пливе российского производства. Поставки топлива на АЭС «Богунице» (4 энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440) и «Моховце» (два аналогичных энергоблока) осуществляет ОАО «ТВЭЛ». У словацкой атом