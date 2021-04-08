Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Москвы
Департамент образования и науки города Москвы
Публикаций - 68, упоминаний - 82
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 190 1
|Единая Россия - Политическая партия 216 1
|АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
|Казак Максим 155 4
|Айвазов Армен 450 3
|Сапельников Сергей 102 3
|Шмулевич Марк 79 3
|Четвернин Алексей 658 3
|Симаков Олег 106 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Ермолаев Артем 343 3
|Бушуев Алексей 9 3
|Ухлинов Леонид 57 3
|Попов Алексей 329 3
|Казарин Станислав 106 3
|Серова Елена 299 3
|Калинин Денис 69 2
|Ким Дмитрий 27 1
|Оголь Елена 24 1
|Ефименко Евгений 7 1
|Бобровников Борис 98 1
|Копейкин Алексей 14 1
|Паршин Дмитрий 4 1
|Евдокимов Дмитрий 11 1
|Медведев Дмитрий 1577 1
|Васин Василий 26 1
|Тихомиров Леонид 10 1
|Юсупов Ренат 108 1
|Другалев Станислав 10 1
|Гуральников Сергей 162 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Путин Владимир 2374 1
|Кулаковский Дмитрий 67 1
|Федоров Александр 7 1
|Антонова Анна 1 1
|Карякин Сергей 4 1
|Лавыгин Сергей 1 1
|Горелова Анастасия 5 1
|Лосевской Андрей 2 1
|Бородина Алена 1 1
|Резцова Анфиса 1 1
|Князева Мария 2 1
|Черникова Алевтина 20 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159065, в очереди разбора - 1048923.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1159065, в очереди разбора - 1048923.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru