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Правительство Москвы
Департамент образования и науки города Москвы



08.04.21 МТС помогает будущим инженерам сдавать экзамены удаленно 2
12.02.21 При загадочных обстоятельствах погиб основатель «Караван-телекома» и криптобиржи Garantex 1
25.09.20 Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены 1
28.06.19 Компания «МАСТЕР» расширила спектр услуг в области видеонаблюдения 1
20.06.19 Компания «МАСТЕР» расширила спектр услуг в области видеонаблюдения 1
14.06.19 34 школы Москвы получат платформу для работы в ИТ-классах 2
27.09.18 В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 1
13.03.18 «Ланит-Интеграция» представила оборудование для профильных школьных классов 2
02.03.18 «Московский образовательный» интернет-канал вышел на телеэкраны клиентов МГТС 1
01.02.18 Polymedia оснастила интерактивным оборудованием Геологический музей в НИТУ «МИСиС» 1
15.09.17 Москва выделила на связь для чиновников 11,5 млрд 1
22.11.16 Московские школы получат оборудование для инженерных классов 1
23.08.16 «Анкомп» установил ИБП Powercom ONL-M мощностью 80 кВА в «ТемоЦентре» Департамента образования города Москвы 2
16.08.16 Модульный трехфазный ИБП Powercom ONL-M обеспечил непрерывность работы «ТемоЦентра» 2
09.02.16 В московских кoлл-центрах начали испoльзовать oтечественную разрабoтку пo oценке речи 1
02.02.16 Руководителей московских школ познакомили с концепцией детских технопарков 1
14.12.15 В Москве в пятый раз стартует электронная запись в первый класс 1
26.05.15 Более полумиллиарда рублей за образование детей москвичи оплатили с начала года в электронном виде 1
27.01.15 ДИТ Москвы обеспечил Wi-Fi-доступом более 77 тыс. студентов 1
13.11.14 200 московских школ получат гранты на реализацию ИТ-проектов 1
13.08.14 Москва сможет оснастить WiFi-сетями больше вузов, чем было запланировано 1
19.06.14 В Москве из школьников будут готовить ИТ-специалистов 1
18.06.14 Подведены итоги конкурса на создание ИТ-классов и развитие ИТ-образования в школах Москвы 1
26.05.14 Информатизация государства: количество начинает переходить в качество 1
28.04.14 Открыт прием заявок на создание ИТ-классов и развитие ИТ-образования в школах Москвы 1
18.04.14 На автоматизацию учреждений Департамента образования Москвы потратят i990,6 млн 1
07.03.14 В московских школах появятся ИТ-классы 1
21.10.13 К системе «Проход и питание по УЭК» будут подключены еще 500 столичных школ 1
23.05.13 Электронные школьные учебники будут адаптированы для всех видов компьютеров 1
03.10.12 25-26 октября состоится Международный форум «Инновационные и информационные технологии в экономике, менеджменте и образовании» 1
28.08.12 В школах Москвы появятся интерактивные доски 1
21.02.12 Все учителя московских школ будут обеспечены ноутбуками до конца марта 2
02.02.12 Школьники Москвы изучают математику на британском ПО, а в США - на российском 2
19.01.12 Чиновников Москвы подозревают в получении взяток за ИТ-конкурс 1
08.11.11 16 ноября в Москве начнет работу форум по ИТ в экономике, менеджменте и образовании 1
02.11.11 16 ноября в Москве начнет работу форум по ИТ в экономике, менеджменте и образовании 1
16.09.11 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к «информационному обществу» 1
06.09.11 Конференция CNews: ИКТ в госсекторе: на пути к информационному обществу 1
29.08.11 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе: на пути к «информационному обществу» 1
24.03.11 В Москве состоялась Всероссийская научно-практическая школьная конференция «Электронная Россия: выбор молодых» 1

Публикаций - 68, упоминаний - 82

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1489 5
Совзонд - Sovzond 111 4
BSS - Банк Софт Системс - БСС 406 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1472 3
VK - Mail.ru Group 2798 3
Apple Inc - Эппл Рус 10060 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Yandex - Яндекс 4520 3
Abbyy 1046 2
Код Безопасности 376 2
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 465 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7716 2
Powercom - Пауэрком 57 2
Microsoft Corporation 20922 2
Huawei 3107 2
4990 2
VideoMost - ВидеоМост 193 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 207 2
Spirit DSP - Спирит Корп 408 2
NVision Group - Энвижн Груп 623 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8485 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1322 2
Softline - Софтлайн 1716 2
Samsung Electronics 8903 2
Nokia Corporation 5228 2
SAP SE 4354 2
Polymedia - Полимедиа 92 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 2
Астерос - Asteros 583 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 286 1
Ситроникс - Sitronics 772 1
ITG - INLINE Technologies Group 131 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 88 1
Maykor - Мэйкор 265 1
АйТи 1063 1
Taxcom - Таском 66 1
Воентелеком 136 1
Gemalto 175 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 146 1
Панорама КБ 54 1
re:Store 116 2
Спортмастер 132 2
Мегаполис ТК 102 2
Nike 152 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4759 1
РВК - Российская венчурная компания 505 1
Газпром ПАО 738 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 17 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 71 1
ТелеМед - Школа здоровья 7 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 27 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1932 7
Правительство Москвы 811 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1121 7
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 360 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7254 6
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 926 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 153 4
Федеральное казначейство России 857 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1095 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 589 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 373 3
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 30 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 217 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 98 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1070 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 111 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 2
Правительство и губернатор Ярославской области 27 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 207 2
Мосгортранс ГУП 84 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 63 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 446 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 76 1
Правительство РФ 2616 1
Геологический музей имени профессора В.В. Ершова Горного института 1 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию Санкт-Петербурга 4 1
Мосгордума - Московская городская Дума 98 1
МКС - Международная космическая станция 1381 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1828 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 811 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1620 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1091 1
Счётная палата РФ 554 1
Верховный суд Российской Федерации 288 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 474 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 52 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2318 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 797 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 190 1
Единая Россия - Политическая партия 216 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12010 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10031 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3900 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1483 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 244 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2845 2
ИТ-аутсорсинг 823 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3941 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 822 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 793 1
3D-печать 248 1
Безопасный город 379 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 976 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 585 1
МФУ - Многофункциональное устройство 765 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 626 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1769 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2461 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2100 1
НИР - Научно-исследовательская работа 169 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 507 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 603 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1995 1
МЭШ - Московская электронная школа 34 3
Правительство Москвы - Москвёнок - Электронная карта в образовании 8 2
Microsoft Skype 1871 2
Microsoft Windows 10 10058 2
Apple Mac mini 162 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 558 2
Smart Notebook 34 1
Caravan Aero 12 1
Garantex - криптовалютная биржа 3 1
Kaspersky Work Space Security 40 1
Polymedia Polyled - Светодиодные комплексы 4 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 55 1
Kaspersky Open Space Security 36 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 248 1
Moodle - Система управления курсами 21 1
Яндекс.Телемост 37 1
Электронный дневник 29 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 196 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 16 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 35 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 78 1
Apple iPad 3529 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 94 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 535 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 115 1
Discord 41 1
Microsoft Teams 232 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2489 1
Linux OS 7134 1
Google YouTube - Видеохостинг 2155 1
МТС Cloud - CloudMTS 134 1
Microsoft Windows 7 1726 1
Autodesk 3ds Max 66 1
Новые облачные технологии - МойОфис 317 1
Казак Максим 155 4
Айвазов Армен 450 3
Сапельников Сергей 102 3
Шмулевич Марк 79 3
Четвернин Алексей 658 3
Симаков Олег 106 3
Чучелов Андрей 44 3
Ермолаев Артем 343 3
Бушуев Алексей 9 3
Ухлинов Леонид 57 3
Попов Алексей 329 3
Казарин Станислав 106 3
Серова Елена 299 3
Калинин Денис 69 2
Ким Дмитрий 27 1
Оголь Елена 24 1
Ефименко Евгений 7 1
Бобровников Борис 98 1
Копейкин Алексей 14 1
Паршин Дмитрий 4 1
Евдокимов Дмитрий 11 1
Медведев Дмитрий 1577 1
Васин Василий 26 1
Тихомиров Леонид 10 1
Юсупов Ренат 108 1
Другалев Станислав 10 1
Гуральников Сергей 162 1
Валяева Елизавета 72 1
Путин Владимир 2374 1
Кулаковский Дмитрий 67 1
Федоров Александр 7 1
Антонова Анна 1 1
Карякин Сергей 4 1
Лавыгин Сергей 1 1
Горелова Анастасия 5 1
Лосевской Андрей 2 1
Бородина Алена 1 1
Резцова Анфиса 1 1
Князева Мария 2 1
Черникова Алевтина 20 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 45
Россия - Российская федерация - РФ 81551 28
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 192 3
Россия - ПФО - Самарская область 776 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11481 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1976 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 641 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 189 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2124 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация 319 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 988 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 366 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 645 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 623 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 252 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 467 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 572 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1013 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 329 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 725 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 173 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 484 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1722 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 406 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 464 1
Москва - ЮВАО - Марьино 51 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 224 1
Луна 1132 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 47 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 354 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 113 1
Эстония - Эстонская Республика 646 1
Казахстан - Республика 4104 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1720 1
Украина 5496 1
Узбекистан - Республика 1247 1
Грузия 1026 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 789 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4000 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4919 4
Информационное общество - Государственная программа 296 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1446 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 23 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3578 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2636 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 788 2
Образование в России 550 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 301 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 48 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 842 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 611 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1050 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1222 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 238 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1441 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2518 5
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
Школа новых технологий 19 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 164 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 267 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 202 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1020 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 30 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 21 2
РАН - Российская академия наук 908 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 488 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 33 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 116 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 67 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 48 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 42 1
Интеллектуал ГБОУ школа 5 1
МИОО - Московский открытый институт 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1177 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 378 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 71 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159065, в очереди разбора - 1048923.
Создано именных указателей - 50469.
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