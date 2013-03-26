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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Квазар-Микро
Публикаций - 73, упоминаний - 101
Квазар-Микро упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Асланян Сергей 89 12
|Красников Геннадий 52 5
|Миньковский Михаил 22 4
|Красовский Александр 27 4
|Агеев Максим 27 3
|Ананьин Алексей 64 2
|Гончарук Александр 53 2
|Иванов Дмитрий 45 2
|Назипов Дмитрий 72 1
|Приданцев Сергей 104 1
|Зимин Дмитрий 10 1
|Грин Диана 9 1
|Матвеев Сергей 6 1
|Зайцева Анна 62 1
|Лебедев Артемий 45 1
|Исаак Мостов 6 1
|Каменнова Мария 41 1
|Кузовкин Алексей 88 1
|Пьявкин Александр 12 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Заединов Руслан 41 1
|Касперская Наталья 204 1
|Смирнов Дмитрий 59 1
|Натрусов Артем 122 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 317 1
|Касперский Евгений 229 1
|Никифорова Светлана 33 1
|Воробьев Андрей 128 1
|Шувалов Игорь 64 1
|Евтушенков Владимир 139 1
|Семеновская Елена 31 1
|Козлов Михаил 153 1
|Бондаренко Михаил 53 1
|Опенышева Светлана 54 1
|Шойгу Сергей 60 1
|Казак Максим 104 1
|Вольпе Борис 70 1
|Соловьева Юлия 11 1
|Кочетков Владислав 156 1
|Богданов Андрей 15 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 7
|РИА Новости 697 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 244 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 1
|Российская газета 100 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 85 1
|IDC - International Data Corporation 2892 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 498 3
|Gartner 2285 2
|Juniper Research 285 1
|CNews Analytics 2239 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru