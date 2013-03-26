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Квазар-Микро



26.03.2013 МТС завершила крупнейшее в СНГ внедрение Oracle 1
19.03.2013 Мстислав Емец будет отвечать за развитие бизнеса группы «Борлас» в странах бывшего СССР и Восточной Европы 1
07.03.2013 Женщины года в отрасли ИТ 2013. ФОТО 1
11.12.2012 Новым ИТ-директором Подмосковья стала топ-менеджер "Ситроникса" 1
11.07.2012 Мария Юргелас возглавила бизнес-направление ИТ в «Ситрониксе» 1
10.05.2012 Откровение года: "Ситроникс ИТ" сообщила координаты своего полигона 1
27.01.2012 АФК "Система" - ИТ-чемпион: переговоры по покупке "Астероса" продолжаются 1
28.11.2011 SAP зафиксировал цены в России: ПО из «облака» можно использовать за 6 евро в день 1
26.01.2011 Гендиректором «Ситроникс ИТ» в России назначена Мария Юргелас 1
03.09.2010 Экс-президент «Ситроникса» строит нового Hi-Tech-гиганта 2
30.08.2010 Интегратор должен уметь работать в любых условиях 2
06.07.2010 Топ-менеджер «Петер-Сервис» возглавил телеком-бизнес «Ситроникса» 1
02.06.2010 «Ситроникс»: выручка от ИТ-проектов и микроэлектроники резко растет 1
27.05.2010 МТС, «Комстар» и «Ситроникс» «обожглись» на венчурах 2
03.02.2010 Экс-исполнительный директор SAP СНГ стал вице-президентом «Ситроникса» 1
22.07.2009 «ОТП Банк» внедрил CRM за $2,5 млн 1
10.06.2009 "Ситроникс" отдал внедрение ERP на аутсорсинг 1
03.06.2009 Убытки «Ситроникс» растут 1
24.04.2009 «Ситроникс» и IBS избавляются от нерентабельных бизнесов 1
25.12.2008 Внедрение CRM: «Ситроникс» потренировался на МТС 3
05.12.2008 «Ситроникс Информационные Технологии» представил новую концепцию построения ЦОД 1
29.10.2008 «Ситроникс Информационные Технологии» модернизировал коммуникационную инфраструктуру MONT 1
29.08.2008 «Ситроникс Информационные Технологии» заключил реселлерское соглашение с Firetide 1
30.07.2008 Менеджмент «Ситроникса» выкупил акции компании в рамках опционной программы 1
29.07.2008 В московском офисе «Эмерсон» построена коммуникационная инфраструктура 1
17.07.2008 «Комстар-ОТС» построит сеть мобильного WiMAX на оборудовании Nortel 1
10.07.2008 Украинский интегратор ищет инвестора 2
03.07.2008 «Комстар-ОТС» внедрил ERP недорого - $12 млн 1
03.07.2008 «Комстар» внедрил ERP-систему Oracle за $12 млн. 1
18.06.2008 «Квазар-Микро» меняет название на «Ситроникс Информационные Технологии» 2
28.05.2008 «Квазар-Микро» модернизировал контакт-центр «Куда.ru» 1
22.05.2008 «Ситроникс» сократил состав правления до 11 человек 1
04.04.2008 Виртуализация: технология, которая изменит ИТ-мир 1
28.03.2008 «Ситроникс» приобрел 36% акций «Квазар-Микро» у Melrose Holdings 7
17.03.2008 В Германии прошла конференция Business Solutions: Retail 2008 1
11.03.2008 «Квазар-Микро» построил инженерную инфраструктуру банка «Дельта» 1
29.02.2008 Назначен новый президент «Квазар-Микро» 1
29.02.2008 Совет директоров "Ситроникса" утвердил новый состав правления 2
18.02.2008 «Ситроникс» выкупает «Квазар-Микро» у бывшего президента 1
18.02.2008 «Ситроникс» консолидирует 100% «Квазар-Микро» 4

Публикаций - 73, упоминаний - 101

Квазар-Микро упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ситроникс - Sitronics 654 32
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 20
АФК Система ПАО 1148 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 14
Oracle Corporation 3602 9
Microsoft Corporation 12409 7
Intracom Telecom 50 7
IBM 3892 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 887 6
Микрон - Micron 385 5
SAP SE 3347 4
UMC - United Microelectronics Corporation 73 4
Ситроникс Телекоммуникационные решения 70 4
Dell EMC 2626 3
Cisco Systems 2298 3
Apple Inc - Эппл Рус 8073 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 962 3
Intel Corporation 4546 3
HP Inc. 3208 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1050 3
NVision Group - Энвижн Груп 556 3
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 206 3
Alcatel-Lucent Enterprise 386 3
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 84 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 298 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 2
VMware 1863 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 2
Oracle Sun Microsystems 494 2
4205 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 2
SAP CIS - САП СНГ 762 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 283 2
Genesys 156 2
Oracle Siebel 137 2
Brocade Communications Systems 147 2
ГКС - Группа компаний Систематика 228 2
Oracle Россия и СНГ 138 2
Nortel Networks 254 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1041 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 253 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 705 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 130 3
РОСНО СК 77 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 219 2
Runa Capital 153 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 85 1
РТС - Фондовая биржа 198 1
БТА Банк - Туран Алем 14 1
ВТБ Банк Москвы 388 1
Еврохим МХК 47 1
Башнефть ПАО АНК 91 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 73 1
Лукойл-Пермь 11 1
СОГАЗ Страховая Группа 52 1
РЖД Логистика 12 1
uBank 21 1
JTI - Japan Tobacco International 19 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 47 1
Банк Зенит 138 1
Росгосстрах 192 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1363 1
Аэрофлот 507 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 646 1
Credit Suisse 74 1
Магнит - Сеть магазинов 272 1
Альфа-Банк 1157 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири 41 1
Лента - Сеть розничной торговли 192 1
Евросеть 1062 1
Спортмастер 119 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 60 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Национальный банк Траст 98 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 105 1
OTP Group - ОТП Банк 126 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1756 2
Федеральное казначейство России 774 2
World Bank Group - Всемирный банк 141 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 1
Счётная палата РФ 473 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 9 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 72 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 176 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 15 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2261 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2272 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1282 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 3
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 572 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 250 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 393 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 208 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 59 2
ИТ-аутсорсинг 703 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 178 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 193 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1779 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 72 1
Fiber Channel - протокол для высокоскоростной передачи данных 23 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 68 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 236 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 357 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 119 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 187 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 648 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 815 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 1
3G - Стандарт мобильной связи 3920 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 498 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 141 1
Виртуализация 71 1
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 178 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 505 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1265 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 301 9
Oracle Retail Planning and Optimization 43 3
Oracle Siebel CRM 177 3
Oracle Retail 43 3
Oracle Hyperion Planning 93 2
Oracle Hyperion 83 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 522 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 136 2
SAP Sybase 91 1
Oracle Fusion ERP 16 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 232 1
Oracle Hyperion Financial Management 26 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 53 1
SAP Enterprise Support - SAP Support Portal - Глобальная служба поддержки SAP 3 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 58 1
МТС Коннект 32 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 148 1
МТС Автосекретарь 35 1
Oracle FlexCube (FCUBS) 8 1
SAP Business All-in-One 42 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 155 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 169 1
Microsoft Dynamics CRM 431 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 66 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 444 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 130 1
Microsoft Outlook 693 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 508 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1387 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 305 1
Microsoft SQL Server 841 1
Intel x86 - Архитектура процессора 1022 1
Microsoft Office 2095 1
Linux OS 4553 1
Асланян Сергей 89 12
Красников Геннадий 52 5
Миньковский Михаил 22 4
Красовский Александр 27 4
Агеев Максим 27 3
Ананьин Алексей 64 2
Гончарук Александр 53 2
Иванов Дмитрий 45 2
Назипов Дмитрий 72 1
Приданцев Сергей 104 1
Зимин Дмитрий 10 1
Грин Диана 9 1
Матвеев Сергей 6 1
Зайцева Анна 62 1
Лебедев Артемий 45 1
Исаак Мостов 6 1
Каменнова Мария 41 1
Кузовкин Алексей 88 1
Пьявкин Александр 12 1
Прозоровский Василий 40 1
Заединов Руслан 41 1
Касперская Наталья 204 1
Смирнов Дмитрий 59 1
Натрусов Артем 122 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 317 1
Касперский Евгений 229 1
Никифорова Светлана 33 1
Воробьев Андрей 128 1
Шувалов Игорь 64 1
Евтушенков Владимир 139 1
Семеновская Елена 31 1
Козлов Михаил 153 1
Бондаренко Михаил 53 1
Опенышева Светлана 54 1
Шойгу Сергей 60 1
Казак Максим 104 1
Вольпе Борис 70 1
Соловьева Юлия 11 1
Кочетков Владислав 156 1
Богданов Андрей 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 28
Украина 3765 22
Европа Восточная 1850 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 10
Украина - Киев 545 6
Беларусь - Белоруссия 2238 4
Казахстан - Республика 2834 3
Израиль 756 3
Молдавия - Республика Молдова 474 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 2
Россия - Сибирь 936 2
Беларусь - Минск 352 2
Великобритания - Лондон 945 2
США - Кремниевая долина 417 2
Германия - Федеративная Республика 4030 2
Казахстан - Алматы 300 1
Туркмения - Туркменистан 215 1
США - Чикаго 165 1
США - Флорида 170 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 54 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 200 1
Германия - Кельн 54 1
Германия - Дюссельдорф 38 1
США - Пало-Альто - Palo Alto 78 1
Литва - Литовская Республика 363 1
Россия - Республика Крым -Ялта 28 1
Украина - Львов 40 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 479 1
Нидерланды 1044 1
Индия - Республика 2333 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 692 1
Земля - планета Солнечной системы 1001 1
Армения - Республика 742 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 911 1
Швеция - Королевство 828 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 1
Польша - Республика 898 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 378 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 8
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 358 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2329 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1270 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1043 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 167 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 580 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 300 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 287 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 669 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 62 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 133 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 152 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 7
РИА Новости 697 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 244 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 1
Российская газета 100 1
Стрим-ТВ - телекомпания 85 1
IDC - International Data Corporation 2892 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 498 3
Gartner 2285 2
Juniper Research 285 1
CNews Analytics 2239 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 70 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 684 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 418 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 105 1
ВКА имени А.Ф.Можайского - Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
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