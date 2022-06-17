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Индустрия красоты Салоны красоты Beauty Salons

Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons


17.06.2022 Инвестиционная карта города поможет выбрать локацию для ведения бизнеса 1
06.06.2022 Решение «Сбербизнес.сфера услуг» стало доступным для салонов красоты по всей России 1
26.04.2022 «Эвотор» запустил программу для ИТ-разработчиков для малого бизнеса 1
18.04.2022 Клиенты ВТБ могут принимать оплату по QR-коду в мобильном банке для бизнеса 1
15.04.2022 Обновленная АТС Tele2 поможет улучшить общение с клиентами 1
12.04.2022 «Эвотор» запустил новый инструмент аналитики малого бизнеса – Telegram-бот «Эвобот» 1
01.04.2022 Аналитики «Авито Работы» и GigAnt: Россияне предпочитают искать подработку на онлайн-сервисах, чем в соцсетях 1
16.03.2022 В России создан «суверенный Instagram». За ним стоит сокурсник Павла Дурова 1
06.03.2022 8 гаджетов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM 1
07.02.2022 Каждый четвертый родитель мальчика видит будущее своего сына в сфере ИТ 1
31.01.2022 Wi-Fi-сеть «Дом.ру» выросла до 26 тыс. точек 1
10.11.2021 Более 13 тыс. московских предпринимателей получили субсидии на размещение онлайн-рекламы 1
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 1
24.08.2021 Visa, ЮMoney и Yclients запустили новый сервис безналичных чаевых 1
03.08.2021 В экосистеме «Сбера» появился «Сберзвук бизнес» 1
15.07.2021 Более 5 тысяч заявок на рекламу по льготной стоимости одобрили московским предпринимателям 1
09.07.2021 Что умеют умные зеркала и зачем они нужны 1
05.07.2021 Сеть «Рив гош» перешла на SAP Commerce Cloud 1
23.06.2021 «Яндекс.справочник» станет частью «Яндекс.бизнеса» 1
08.06.2021 «Яндекс.бизнес» разместит рекламу предпринимателей на площадках Google 1
04.06.2021 Владелец российских агрегаторов услуг получил инвестиции в 1,6 миллиарда 1
27.05.2021 TikTok инвестирует 100 млн рублей в поддержку авторов контента в России 1
25.05.2021 Столичные абоненты Tele2 по ночам выбирают электронику в интернет-магазинах 1
05.04.2021 Предприниматели более миллиона раз воспользовались программами поддержки проекта «Малый бизнес Москвы» 1
03.03.2021 .BEAUTY, .HAIR, .SKIN и .MAKEUP: первые бьюти-домены доступны для регистрации в REG.RU 1
05.02.2021 Самые бесполезные подарки на 23 февраля и 8 марта: ZOOM не советует 1
24.12.2020 «Сбер» и «2ГИС» запускают рейтинг безопасности заведений во время COVID-19 1
29.10.2020 Google запустила YouTube Select в России 1
29.10.2020 ПСБ запустил сервис электронных чаевых 1
18.09.2020 ВТБ запускает для бизнеса новое приложение для приема платежей по QR-коду 1
14.08.2020 В России стартуют продажи флагманского смартфона TECNO CAMON 15 Pro 1
13.08.2020 Старинный фонд вложил миллионы в бизнес основателей РБК 1
04.08.2020 Сбербанк запустил проект «Сберрядом» для малого бизнеса и частных клиентов 1
17.07.2020 «Связной» открыл магазин-конструктор с экосистемами 1
19.06.2020 «Яндекс» впервые показал свою новую штаб-квартиру. Фото 1
17.06.2020 В суперприложении «Тинькофф» появился маркетплейс goods.ru 1
27.05.2020 Цифровое равенство 1
21.05.2020 МТТ запускает фабрику голосовых роботов 1
20.05.2020 G-Core Labs открывает новую точку присутствия хостинга и CDN в Сингапуре 1
03.04.2020 «Точка» отменила абонентскую плату для пострадавших от пандемии отраслей бизнеса 1

Публикаций - 103, упоминаний - 104

Индустрия красоты упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 188 19
Yandex - Яндекс 5015 9
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 272 7
Samsung Electronics 9333 6
Эвотор - Evotor 132 6
Intel Corporation 11262 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 5
6072 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 4
Philips 1960 4
Google LLC 10352 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 3
LG Electronics 3372 3
Oracle Corporation 6035 3
YClients 9 3
Элемент ГК - Elementec 1523 3
Telegram Group 805 3
Барс груп 499 3
Microsoft Corporation 22497 3
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 221 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 2
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 336 2
Sony 6145 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 2
Apple Inc 10683 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 187 2
Almatel - Алма Групп 15 2
SAP SE 4595 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 81 2
Цифра ГК 948 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
Huawei 3222 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 2
GigAnt 0 1
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 11
Visa International 1809 5
Лента - Сеть розничной торговли 912 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 3
Braun 68 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 3
Открытие ФК 2713 3
Точка 1820 3
Groupe SEB - Tefal 76 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 27 2
Starbucks - Старбакс 78 2
Square 186 2
Procter&Gamble - P&G 202 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 2
Qiwi 878 2
Альфа-Банк 1476 2
Связной ГК 1190 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 110 1
MR Group 9 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
Почта России ПАО 1853 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 1
Wildberries - Вайлдберриз 185 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 1
Горбушкин Двор -Гипермолл 7 1
Аэрофлот - Aeroflot 648 1
Hyundai Motor 316 1
Ак Барс Банк 212 1
Avito - Авито 237 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 1
AliExpress 327 1
ВкусВилл - Избёнка 68 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
Дикси - Сеть магазинов 108 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 7
Правительство Москвы 1640 3
Президент Российской Федерации 3770 3
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 65 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 1
Парк Зарядье 20 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 35 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 74 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 4 1
ГБУ Малый бизнес Москвы 32 1
Правительство Казахстана 78 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 66 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 71 1
Правительство РФ 8292 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 5
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 43
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 27
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 915 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 21
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 20
Website - Вебсайт 9736 19
Мобильное приложение - Mobile app 4966 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 15
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 13
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 9
Видеоконтент - Видеоролики - Видеозаписи 8030 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 9
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 5148 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 8
Социальные сети - Соцсети - Social Networks 4447 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 4104 8
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 741 8
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 842 8
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем - Точка доступа 1874 7
Big Data - Большие данные 3520 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 7
Беспроводные технологии 2050 6
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 6
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 405 6
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 6
Аксессуары 1383 6
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - printing devices 1660 5
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 5
Google Android 11959 21
Apple iOS 6422 18
Apple - App Store 2437 7
Microsoft Windows 10 11713 7
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 56 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 205 6
ЭОС Дело СЭД 4365 5
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 5
АТОЛ Frontol 26 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 4
Google Play - Google Store - Android Market 2732 4
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 3
Linux OS 7669 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1506 3
Яндекс.Лавка 100 3
1С Первый Бит - БИТ.Красота 17 3
Apple iPhone 6 2649 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 2
LG 75SM99 2832 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 135 2
Яндекс.Карты и Транспорт 354 2
Qsoft amoCRM 61 2
Biglion - Биглион 53 2
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 2
Яндекс.Маркет 524 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru WI-FI 13 2
ВТБ Бизнес 32 2
Microsoft SQL Server 1416 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 2
Яндекс.Бизнес 12 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 2
Яндекс.Расписания 255 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 504 2
Apple iPad 3663 2
Тинькофф Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 34 2
Google YouTube - Видеохостинг 2277 2
Тинькофф Истории - Tinkoff Stories - Тинькофф Журнал 0 2
Эвотор Маркет - Магазин приложений 24 2
Исанин Антон 9365 11
Макаров Алексей 55 11
Колчина Оксана 11 3
Толстой Лев 41 2
Болмосов Эдуард 6 2
Чинкова Мария 27 2
Гадалов Александр 9 2
Русинова Юлия 21 2
Романенко Андрей 85 2
Путин Владимир 2542 2
Сергунина Наталья 223 2
Тиньков Олег 40 1
Кузнецов Александр 85 1
Низник Александр 19 1
Моргульчик Александр 26 1
Реутов Андрей 0 1
Силичев Владислав 2 1
Крейнин Владислав 10 1
Комлев Владимир 30 1
Инютин Артем 85 1
Капленко Валерий 11 1
Петелина Екатерина 13 1
Мишустин Михаил 376 1
Дуров Павел 230 1
Васильев Евгений 110 1
Паршин Максим 200 1
Писарев Андрей 17 1
Греф Герман 345 1
Яманов Артем 9 1
Солонин Спартак 26 1
Лацанич Василь 104 1
Королюк Алексей 86 1
Ермаков Валерий 84 1
Белоусов Максим 73 1
Емельянова Инна 21 1
Коробкина Оксана 18 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Румянцев Антон 47 1
Кузнецов Сергей 138 1
Кирсанова Светлана 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 9
Россия - СФО - Новосибирск 3269 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 9
Россия - ПФО - Казань 2085 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 6
Европа 12319 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 785 5
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 335 4
Казахстан - Республика 4467 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 562 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 897 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 142 4
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 278 4
Канада 3319 3
Франция - Французская Республика 5665 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 664 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 511 3
Земля - планета Солнечной системы 7427 3
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 239 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 3
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 342 3
Япония 10069 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 658 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 712 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 47
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 38
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Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 218 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 17
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Fitness - Фитнес - вид физической активности 286 16
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 7
ММБ - малый бизнес и микробизнес 317 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 6
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 6
Недвижимость - Realty 1713 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 6
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 630 6
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 4
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