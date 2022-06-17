Индексная книга CNews*
Индустрия красоты Салоны красоты Beauty Salons
Публикаций - 103, упоминаний - 104
Индустрия красоты упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 11
|Макаров Алексей 55 11
|Колчина Оксана 11 3
|Толстой Лев 41 2
|Болмосов Эдуард 6 2
|Чинкова Мария 27 2
|Гадалов Александр 9 2
|Русинова Юлия 21 2
|Романенко Андрей 85 2
|Путин Владимир 2542 2
|Сергунина Наталья 223 2
|Тиньков Олег 40 1
|Кузнецов Александр 85 1
|Низник Александр 19 1
|Моргульчик Александр 26 1
|Реутов Андрей 0 1
|Силичев Владислав 2 1
|Крейнин Владислав 10 1
|Комлев Владимир 30 1
|Инютин Артем 85 1
|Капленко Валерий 11 1
|Петелина Екатерина 13 1
|Мишустин Михаил 376 1
|Дуров Павел 230 1
|Васильев Евгений 110 1
|Паршин Максим 200 1
|Писарев Андрей 17 1
|Греф Герман 345 1
|Яманов Артем 9 1
|Солонин Спартак 26 1
|Лацанич Василь 104 1
|Королюк Алексей 86 1
|Ермаков Валерий 84 1
|Белоусов Максим 73 1
|Емельянова Инна 21 1
|Коробкина Оксана 18 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Румянцев Антон 47 1
|Кузнецов Сергей 138 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 5
|Wikipedia - Википедия 413 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|The Guardian - Британская газета 320 1
|Associated Press 1975 1
|Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 69 1
|Android Authority 37 1
|Cosmopolitan 24 1
|Killed by Google 2 1
|iVillage 32 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru