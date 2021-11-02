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Антарктида
Антарктика
Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией

Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией


02.11.21 Почему отступают ледники: ответ нашли с помощью МРТ 1
21.10.21 Власти назвали самые дорогие направления научно-технологического развития России 1
10.09.21 «Тинькофф» запустил диджитал-банк Tinkoff Private 1
03.08.21 «Озера» под Южным полюсом Марса заставили ученых усомниться в своей теории 1
25.03.21 Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево 1
12.02.21 Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям 1
24.03.20 «Цифровое деловое пространство» переходит в «цифру» 1
21.01.20 В МТС объявили о запуске в Антарктиде первой российской сети сотовой связи 4
05.09.19 «Росэлектроника» установила в Антарктиде оборудование, которое повысит точность системы ГЛОНАСС 4
24.12.18 Tele2 запустил безлимитный интернет в Антарктиде 3
12.09.17 Из-за особенностей таяния льдов некоторые регионы Земли затопит раньше других 1
10.09.17 В теплых антарктических пещерах может быть новая жизнь 6
27.06.17 Ученые реконструировали первый Brexit, случившийся 10 тыс. лет назад 1
16.03.17 «Крок» поддержала творческую экспедицию в Антарктиду 3
13.02.17 «Лаборатория Касперского» поддержит первую арт-экспедицию в Антарктиду 5
22.01.17 Айсберг размером с две Москвы скоро оторвется от Антарктиды 1
09.01.17 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2016 года 1
26.12.16 Что принесет науке 2017 год 1
27.07.16 Что такое R-32 или почему вам нужен новый кондиционер 1
01.10.15 "СФЕРА-Антарктида" будет искать галактические лучи в Антарктиде 2
14.09.15 Сжечь весь газ и всю нефть не удастся 2
03.09.15 На Земле осталось 3 трлн деревьев 1
31.08.15 На Гавайях началась годовая "миссия на Марс" 1
11.06.15 Лазерный робот готовится бурить льды других планет 1
02.06.15 Система Omnicomm испытана Русским географическим обществом в Арктике 1
06.11.14 В почтовое обращение выходят три марки серии «Фауна России. Дикие кошки» 1
19.10.14 Магнитный щит Земли "опрокинется" всего за 100 лет 1
29.09.14 Марки: анонс продукции на октябрь 2014 г. 1
10.08.14 Учёные обнаружили останки гигантского доисторического пингвина 1
20.03.14 В деревне в джунглях Западного Папуа организована мобильная сеть на базе Open Source 1
22.10.13 Почему в Северном полушарии больше осадков? 1
30.08.13 Мы все марсиане – новые доказательства 1
11.07.13 Создано устройство для обнаружения ДНК в космосе 1
11.07.13 От Антарктики оторвался огромный кусок 1
11.07.13 Ученые создали полезную карту древней Земли 2
06.06.13 Parallels начала колонизацию Черной Африки 1
31.05.13 Лучшие мобильные кондиционеры и вентиляторы. Выбор ZOOM.CNews 1
13.03.13 Робот Yeti поможет путешествовать по Арктике 1
18.02.13 Curiosity нашел обломок неизвестной машины 2
28.12.12 Воздушный шар-телескоп парит над Антарктидой 1

Публикаций - 302, упоминаний - 415

Антарктида упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 1021 27
Microsoft Corporation 20922 5
Галактика - Корпорация 702 4
Google LLC 9366 3
Activision Blizzard 462 3
Yota - Скартел 694 2
OLS - Original Live Systems 9 2
Spirit DSP - Спирит Корп 408 2
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 178 2
ATEN 14 2
Toshiba Corporation 2744 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6165 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3721 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 397 1
Ericsson 2265 1
Verizon 824 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1482 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 278 1
Omnicomm - Омникомм 153 1
Radix Technologies 11 1
DigitalGlobe 116 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 26 1
Ciena 197 1
Сканэкс - Scanex 193 1
MCI 108 1
Raytheon 284 1
Google X 33 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 420 1
Nokia Solutions and Networks Oy - NSN 49 1
Agima 13 1
D-Wave Systems 18 1
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
Гольфстрим 43 1
Midea 15 1
Entel - Боливийская государственная телекоммуникационная компания 11 1
General Robotics 2 1
АФК Система ПАО 1594 1
Ростех - Ростехнологии 2281 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8485 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 714 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 11
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 403 7
Викинг 34 5
MODIS 49 3
ЕКА Топливная компания 137 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
Wheely - сервис для заказа премиальных авто с водителями 8 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 16 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 62 1
Robert Bosch GmbH 20 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 17 1
Тинькофф ГК - TCS Group 71 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 52 1
Electrolux - Электролюкс Рус 152 1
BP - British Petroleum 105 1
Лента - Сеть розничной торговли 210 1
Boeing 895 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 231 1
Уралкалий ПАО 80 1
UBS AG 287 1
Алроса АК 95 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 683 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 55
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 883 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 5
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 4
МКС - Международная космическая станция 1381 4
Правительство РФ 2616 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1620 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 926 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 153 2
U.S. Navy - Военно-морские силы США 422 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1932 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 1
Правительство КЧР - Карачаево-Черкесской Республики 7 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 66 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 492 1
Правительство Новгородской области 10 1
Администрация Ленинградской области 15 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 36 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
Правительство Калининградской области 15 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 207 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 54 1
Правительство Ставропольского края 23 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
Президент Российской Федерации 1700 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1461 1
Счётная палата РФ 554 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1070 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 99 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7254 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 870 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 139 1
Правительство Москвы 811 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 385 1
Creative Commons - некоммерческая организация 35 1
3G - Стандарт мобильной связи 5056 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4177 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3941 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10031 2
3D-печать 248 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 890 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 665 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 433 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3925 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1022 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 338 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1798 1
MANET - Mobile Ad hoc Network - Беспроводные децентрализованные самоорганизующиеся сети 3 1
ФЭУ - Фотоэлектронный умножитель 10 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения 48 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 138 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 639 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 745 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 186 1
Gigabit Ethernet 818 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 228 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 342 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2845 1
Смартизация 220 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6221 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2561 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 976 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1133 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3483 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 443 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2046 9
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 125 6
NASA Cassini - Кассини - автоматическая межпланетная станция 245 5
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 370 5
Google Earth - Google Планета Земля 446 4
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 3
СВД ЗОСРВ Нейтрино 35 3
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 68 3
NASA Opportunity - Оппортьюнити - марсоход 137 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 154 2
Nomad 33 2
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 113 2
GeoEye IKONOS 95 2
Apple macOS X 1392 1
Nokia CSTAR 3 1
Союз - ракета-носитель среднего класса 15 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2846 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 62 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1172 1
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 12 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 247 1
Dyson Air Multiplier 8 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1190 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 402 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 1
Apple Arcade - Игровой онлайн-сервис 38 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 608 1
Apple iPad 3529 1
Microsoft Office 2932 1
Тинькофф Бизнес 27 1
Тинькофф Инвестиции 29 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 474 1
Nuvia Phoenix 83 1
VMware NSX Intelligence 107 1
Google Maps - Карты Google 578 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 135 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 1
Intel x86 - архитектура процессора 1259 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 347 1
Урличич Юрий 49 4
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 130 3
Путин Владимир 2374 2
Пономарев Александр 3 2
Файн Александр 9 1
Steen Birger - Стен Биргер 55 1
Красовский Александр 29 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 332 1
Арсеньев Родион 1 1
Гименез Вероника 6 1
Швец Анна 1 1
Коченов Григорий 1 1
Беляев Александр 12 1
Клепиков Александр 1 1
Гурко Александр 136 1
Евтушенко Олег 125 1
Жуков Александр 40 1
Фролов Александр 30 1
Коротин Павел 29 1
Allen Paul - Аллен Пол 119 1
Hughes Oliver - Хьюз Оливер 22 1
Бобровников Борис 98 1
Иванов Сергей 337 1
Timothy William Bray - Тим Брэй 9 1
Касперский Евгений 285 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 835 1
Решетин Олег 38 1
Земля - планета Солнечной системы 6382 121
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 53
Россия - Российская федерация - РФ 81551 41
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1000 29
Дания - Гренландия 97 26
Австралия - Австралийский Союз 2484 25
Арктика 326 22
Южный полюс 73 20
Солнечная система 1987 18
Европа 7221 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10809 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9374 15
Индия - Республика 4051 14
Южная Америка 669 14
Германия - Федеративная Республика 7754 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 14
Новая Зеландия 580 13
Африка - Африканский регион 2653 13
Луна 1132 13
Франция - Французская Республика 4912 10
Азия - Азиатский регион 3142 10
Мировой океан 54 9
Юпитер - планета Солнечной системы 441 9
Тихий океан 440 9
США - Аляска 232 8
Япония 7875 8
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1051 7
Канада 2834 7
Италия - Итальянская Республика 2807 7
Великобритания - Лондон 1834 7
Беларусь - Белоруссия 3177 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11481 7
Северная Америка 2522 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1677 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1432 6
США - Калифорния 3039 5
Ближний Восток 2473 5
Европа Северная - Скандинавия 448 5
Северный Ледовитый океан 69 5
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 213 5
Дед Мороз 149 3
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 215 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 775 3
Русский язык 1478 3
Вторая мировая война 477 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 70 2
Кельвин - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 116 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4919 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 45 1
Болезнь Альцгеймера 185 1
Доктрина информационной безопасности России 14 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 276 1
КПД - Коэффициент полезного действия 120 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 83 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1863 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 842 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 392 1
CNews RND - R&D.CNews 2081 19
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 14
Phys.org 954 14
New Scientist 1444 11
Nature 696 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10232 7
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 7
ScienceDaily 399 6
Associated Press 1965 5
TerraDaily 103 4
Thomson Reuters - Рейтер 5602 4
Россия 24 - телеканал 94 3
PhysicsWeb 143 3
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 131 3
The Guardian - Британская газета 313 2
Space Daily 528 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 207 2
NYT - The New York Times 943 2
Прайм - Агентство экономической информации 639 2
Network World 30 1
Der Spiegel 139 1
23ABC News 126 1
SpaceDaily - Space Daily 187 1
Columbia University - Колумбийский университет 138 6
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 29 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 360 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 770 4
Princeton University - Принстонский университет 114 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 326 3
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 119 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 175 3
Yale University - Йельский университет 113 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 116 2
NSF USA - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 39 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 207 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 180 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 418 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1020 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 26 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 18 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 18 1
University of Oxford - Оксфордский университет 153 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 40 1
РАН - Российская академия наук 908 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 146 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 162 1
Burning Man - фестиваль 7 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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