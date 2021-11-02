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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Антарктида
Антарктика
Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией
Публикаций - 302, упоминаний - 415
Антарктида упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 385 1
|Creative Commons - некоммерческая организация 35 1
|Урличич Юрий 49 4
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 130 3
|Путин Владимир 2374 2
|Пономарев Александр 3 2
|Файн Александр 9 1
|Steen Birger - Стен Биргер 55 1
|Красовский Александр 29 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 332 1
|Арсеньев Родион 1 1
|Гименез Вероника 6 1
|Швец Анна 1 1
|Коченов Григорий 1 1
|Беляев Александр 12 1
|Клепиков Александр 1 1
|Гурко Александр 136 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Жуков Александр 40 1
|Фролов Александр 30 1
|Коротин Павел 29 1
|Allen Paul - Аллен Пол 119 1
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 22 1
|Бобровников Борис 98 1
|Иванов Сергей 337 1
|Timothy William Bray - Тим Брэй 9 1
|Касперский Евгений 285 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 835 1
|Решетин Олег 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru