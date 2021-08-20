AMD начала продажи процессоров AMD Ryzen PRO 3000 серии 2

Бизнес Acer в России показал лучшие результаты в регионе EMEA 1

Toshiba представила твердотельные накопители RM5 с интерфейсом SAS 1

HP представила рабочие станции начального уровня для людей творческих профессий 3

Lenovo представила новые рабочие станции семейства ThinkStation P330 6

Dell представила новые портативные и настольные ПК для бизнеса 1

Dell представила обновленную линейку ПК для бизнеса 4

ASBIS Cloud начинает поставки компактных хранилищ Intel RAF1000JSP 1

Acer подвела итоги работы в 2017 году 1

Lenovo представила серию ноутбуков ThinkPad A на процессорах AMD PRO 1

QSAN начала продажи СХД XS3226 на 26 дисков в корпусе 2U 2

Dell начала в России продажи новых продуктов корпоративного класса 4

AMD представила низкопрофильный графический адаптер для рабочих станций САПР для корпусов SFF и Tower 2

Dell представила новые корпоративные ПК OptiPlex и нулевой клиент для сред VMware 1

HP представила рабочие станции HP Z240 Tower и Z240 SFF начального уровня 6

HP представила новые ПК для бизнеса серии Elite 1

HP представила новые платформы и решения Compute для ресурсоемких нагрузок 1

Dell представила новые инфраструктурные решения для бизнеса 1

Dell представила в России конвергентное инфраструктурное решение PowerEdge FX 2

HP анонсировала новый дисковый массив корпоративного уровня 1

Еще три модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы под Windows Server 2008 R2 1