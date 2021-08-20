Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SFF
Small Form Factor
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 53, упоминаний - 95
SFF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Lenovo Group 1641 5
|Nvidia Corp 2038 5
|Intel Corporation 4204 4
|AMD - Advanced Micro Devices 1686 4
|HP Inc. 2937 3
|Microsoft Corporation 11168 3
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
|Dell EMC 2419 2
|Acer Group 1376 2
|Acer EMEA 4 2
|SAS Institute 597 2
|Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
|AMD Radeon Technology Group 12 1
|Edelweiss - Эдельвейс 29 1
|Google LLC 7177 1
|Bang&Olufsen 84 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
|Dr.Web - Доктор Веб 978 1
|Samsung Electronics 5730 1
|Kioxia Holdings - Toshiba Memory 39 1
|Zoom Int - Zoom Video Communications 732 1
|Toshiba Corporation 1103 1
|Dell Technologies 133 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Почта России ПАО 1579 1
|Rowan Paul - Рован Пол 10 1
|Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 7 1
|Горшков Евгений 2 1
|Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
|Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
|Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
|Hegarty Aongus - Хегарти Ангус 4 1
|Коган Алексей 2 1
|GfK - ГФК-Русь 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769198, в очереди разбора - 672882.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769198, в очереди разбора - 672882.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru