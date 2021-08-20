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SFF
Small Form Factor


20.08.2021 «Бизнес система телеком» выпустила опытный образец сервера «Иридиум ИР-216Е» с четырьмя процессорами «Эльбрус» 1
09.08.2021 Легендарный производитель компьютеров развернул выпуск ПК и моноблоков на российских «байкалах» 1
09.08.2021 iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M 1
15.07.2021 Lenovo представляет новые настольные рабочие станции ThinkStation P350. Цены 4
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
27.05.2020 HP Inc. представила новые устройства корпоративного сегмента 1
25.03.2020 Флеш-накопители HPE «запрограммированы на самоуничтожение» 1
19.03.2020 Lenovo ThinkStation и ThinkPad получили сертификацию «КОМПАС-3D» 1
02.10.2019 AMD начала продажи процессоров AMD Ryzen PRO 3000 серии 2
11.02.2019 Бизнес Acer в России показал лучшие результаты в регионе EMEA 1
20.08.2018 Toshiba представила твердотельные накопители RM5 с интерфейсом SAS 1
23.07.2018 HP представила рабочие станции начального уровня для людей творческих профессий 3
16.07.2018 Lenovo представила новые рабочие станции семейства ThinkStation P330 6
28.06.2018 Dell представила новые портативные и настольные ПК для бизнеса 1
26.04.2018 Dell представила обновленную линейку ПК для бизнеса 4
12.04.2018 ASBIS Cloud начинает поставки компактных хранилищ Intel RAF1000JSP 1
16.02.2018 Acer подвела итоги работы в 2017 году 1
12.09.2017 Lenovo представила серию ноутбуков ThinkPad A на процессорах AMD PRO 1
28.02.2017 QSAN начала продажи СХД XS3226 на 26 дисков в корпусе 2U 2
19.07.2016 Новые десктопы Dell OptiPlex 7040: преимущества апгрейда 12
15.07.2016 Представлен новый комплект Fujitsu для процессоров Intel Core 6-го поколения 1
18.12.2015 Dell начала в России продажи новых продуктов корпоративного класса 4
03.12.2015 AMD представила низкопрофильный графический адаптер для рабочих станций САПР для корпусов SFF и Tower 2
23.11.2015 Dell World Forum: стратегия обновленного Dell 1
23.10.2015 Dell представила новые корпоративные ПК OptiPlex и нулевой клиент для сред VMware 1
06.10.2015 HP представила рабочие станции HP Z240 Tower и Z240 SFF начального уровня 6
05.10.2015 HP представила новые ПК для бизнеса серии Elite 1
15.05.2015 HP представила новые платформы и решения Compute для ресурсоемких нагрузок 1
29.04.2015 Dell представила новые инфраструктурные решения для бизнеса 1
03.03.2015 Dell представила в России конвергентное инфраструктурное решение PowerEdge FX 2
21.07.2014 Fujitsu предложила бизнес-ориентированные решения для ЦОД 1
18.07.2014 HGST начала поставку новых высокопроизводительных жестких дисков для дата-центров 2
23.04.2014 HP анонсировала новый дисковый массив корпоративного уровня 1
28.02.2014 HGST выпустила жесткие диски корпоративного класса со скоростью вращения шпинделя 15 тыс. об/мин 1
11.09.2013 HP выпустил первый ультрабук - рабочую станцию и обновил линейки ПК и ноутбуков 1
26.07.2013 HP анонсировала новые профессиональные мониторы и рабочие станции Z-серии начального уровня 2
25.04.2012 ETegro анонсировала новые модели серверов ETegro Hyperion RS на базе Intel Xeon E5-2600 3
03.08.2011 Еще три модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы под Windows Server 2008 R2 1
02.08.2011 Club.CNews: Еще 3 модели серверов ETegro Hyperion сертифицированы под Windows Server 2008 R2 1
17.05.2011 HP выпустила новые модели десктопов для СМБ 2

Публикаций - 53, упоминаний - 95

SFF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Lenovo Group 1641 5
Nvidia Corp 2038 5
Intel Corporation 4204 4
AMD - Advanced Micro Devices 1686 4
HP Inc. 2937 3
Microsoft Corporation 11168 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Dell EMC 2419 2
Acer Group 1376 2
Acer EMEA 4 2
SAS Institute 597 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
AMD Radeon Technology Group 12 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
Google LLC 7177 1
Bang&Olufsen 84 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Dr.Web - Доктор Веб 978 1
Samsung Electronics 5730 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 39 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 732 1
Toshiba Corporation 1103 1
Dell Technologies 133 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта России ПАО 1579 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
TCG - Trusted Computing Group 13 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 4
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 3
DDR - Double data rate 1077 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 605 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 2
USB Type-C - USB-C 901 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 2
Thin Provisioning - технология виртуализации систем хранения данных (СХД) 21 1
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 26 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
3D XPoint - 3D crosspoint - технология энергонезависимой памяти 13 1
M.2 NVMe SSD 8 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 1
EDSFF - Enterprise & Datacenter SSD Storage Form Factor - форм-фактор 6 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - системы автоматизации технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 14 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 363 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
IGZO IPS TFT - Indium Galium Zink Oxide - Оксид индия, галлия и цинка - Полупроводниковый материал для сенсорных панелей 35 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 99 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 267 1
Toshiba BiCS Flash на основе QLC 22 1
Microsoft Windows 10 6676 10
Nvidia GeForce GTX 2081 8
Intel Core - Семейство процессоров 864 4
Nvidia Quadro P GPU 16 4
Nvidia Quadro GPU 80 3
HP Sure Start 25 3
Autodesk AutoCAD 177 3
Lenovo ThinkStation - серия рабочих станций 12 3
HP EliteDesk Workstation Edition 6 3
Intel Optane Memory 81 3
Dell Client Command Suite 6 2
HP Z Tower-Mini-Small Form Factor - серия рабочих станций 17 2
Dell Prosupport Plus 15 2
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 20 2
Dell SupportAssist 13 2
HPE ProLiant - Серия серверов 100 2
Linux OS 4276 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 169 2
Intel Authenticate 5 2
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 90 2
Apple iOS 5742 2
Autodesk Revit 68 2
Microsoft Windows Autopilot 10 2
HPE ConvergedSystems 11 2
Dell Latitude - Серия ноутбуков 64 2
Dell InfinityEdge 18 2
VMware Workspace ONE UEM - Unified Endpoint Management 38 2
Dassault Systemes - SolidWorks 59 2
Microsoft Windows Hello 170 2
Intel Core vPro - Серия процессоров 71 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 2
Lenovo ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 29 2
AMD Radeon RX Vega - Серия видеокарт 65 2
HP Sure Run 4 1
ASBIS Cloud 3 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 1
HP Sure View Reflect 7 1
Intel Storage System All-Flash JBOF 1 1
Rowan Paul - Рован Пол 10 1
Moshkelani Saeid - Мошкелани Саид 7 1
Горшков Евгений 2 1
Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 1
Hegarty Aongus - Хегарти Ангус 4 1
Коган Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 5
Европа 3788 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Швейцария - Лугано 2 2
Африка 1499 1
Ближний Восток 1479 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Украина 3398 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 2
G7 - The Group of Seven - Клуб - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 27 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
IDC - International Data Corporation 2729 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769198, в очереди разбора - 672882.
Создано именных указателей - 46354.
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