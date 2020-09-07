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Docrobot
Э-Ком
Электронные коммуникации
E-Com

Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com


07.09.2020 «Магнолия» начала работать с маркированным табаком с помощью решения «E-Com.Маркировка»
11.09.2019 «Системный софт» обеспечил E-COM инструментами для разработчиков
23.05.2017 «Консист Бизнес Групп» и E-Com объединили усилия в проектной реализации электронного документооборота
20.04.2017 E-Com присоединилась к ассоциации по внедрению стандартных решений для электронных закупок
31.01.2017 E-Com за год увеличил базу интеграционных решений в полтора раза
28.12.2016 E-Com присоединился к Европейской ассоциации провайдеров е-инвойса
12.12.2016 Россельхознадзор и E-Com переведут ветеринарную сертификацию в электронный вид
27.10.2016 «Пятерочка» и Coca-Cola ускорили согласование поставок с помощью E-Com
24.10.2016 E-Com — доверенный оператор ФНС по новым правилам
19.10.2016 E-Com вошел в РЦ ЭДО и увеличил базу партнеров-операторов до 64
26.08.2016 UFG Private Equity Fund III вложился в E-Com
27.07.2016 E-Com продолжает расширять карту роумингового покрытия
19.07.2016 «Альфа-Банк» и E-Com интегрировали электронные факторинговые платформы
12.07.2016 E-Com запустил новый сервис по отправке данных в ведомственные органы
24.05.2016 «Модуль интеграции ЭДО» от E-Com получил сертификат «1С:Совместимо!»
10.05.2016 E-Com предложила онлайн-ритейлерам «Портал электронных коммуникаций»
30.03.2016 E-Com и «Корус Консалтинг СНГ» настроили бесплатный роуминг по факторингу
26.02.2016 Обслуживание клиентов в E-Com разделили по сегментам бизнеса
11.02.2016 E-Com подсчитала, как на EDI сэкономить 4 млн руб. в год
12.01.2016 E-Com унифицировал стандарты EDI под ЕГАИС
13.11.2015 E-Com повышает прозрачность факторинговых сделок с «Русской Факторинговой Компанией»
09.10.2015 E-Com разработал генератор электронных счетов-фактур под российские стандарты документооборота
28.09.2015 E-Com запустил «Калькулятор экономии» для оценки выгоды от EDI
17.09.2015 E-Com и General Finance запустили систему финансирования поставок через EDI
04.09.2015 E-Com запустил новое интеграционное решение — SignEx
25.08.2015 E-COM вывела «ЛаМэль» на прямой EDI-обмен с X5 Retail Group
31.07.2015 E-COM реализовала систему балансировки платформы Exite-Evolution
26.06.2015 E-Com настроила в Металлинвестбанке API-решение для факторинговых операций
25.05.2015 E-COM внедрила в сети универсамов «Пловдив» технологию сверки товара в режиме реального времени
18.05.2015 E-COM разработала модуль для автоматизации налогового учета
12.05.2015 E-Com запустил систему финансирования поставок с «Металлинвестбанком»
19.03.2015 E-COM расширяет роуминговое покрытие для ритейла
20.02.2015 EDI-коннектор RestEx от E-COM отправляет до 100 документов в один клик
12.02.2015 Новое приложение E-COM автоматизирует процедуру нанесения электронной подписи
05.02.2015 E-COM обеспечил для ритейла доступность своей EDI-платформы на уровне 99,9%
29.01.2015 E-COM внедряет EDI в «Авоське», «Вкусном мире» и «Русском Аппетите»
28.01.2015 E-COM автоматизировал процедуру нанесения электронной подписи

Публикаций - 83, упоминаний - 159

Docrobot упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

СКБ Контур 459 9
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 103 8
Корус Консалтинг ГК 998 7
Крипто-ПРО 293 5
SAP SE 4414 4
1С-ИжТиСи 4904 4
5497 4
Тензор 49 3
Yandex - Яндекс 4768 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7906 3
Такском - Taxcom 126 2
АТОЛ ГК 182 2
3data - 3дата 33 2
Directum - Директум 812 2
Электронный экспресс 12 2
Калуга Астрал 45 2
Jivo - Живой сайт - JivoSite 6 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 136 1
AppDynamics 34 1
Edisoft - Эдисофт 53 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Atlassian 41 1
Ланит Омни 17 1
B2B-Center - Центр развития экономики 142 1
RetailCRM 22 1
Ланит - Онланта 78 1
Консист Бизнес Групп 64 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 65 1
LanCloud - ЛанКлауд 38 1
Google LLC 9817 1
Roistat 6 1
Mindbox - Майндбокс 11 1
InSales 41 1
PayU - ПэйЮ 38 1
ЛайфТелеком - Телфин 116 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
iiko - айко 21 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1535 1
Программный продукт ГК 3658 1
АФК Система ПАО 1647 1
X5 Group 660 13
Металлинвестбанк 46 6
Coca-Cola Company 234 5
Лента - Сеть розничной торговли 432 5
Открытие ФК 2003 4
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 163 3
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 3
X5 Group - Пятерочка 292 3
Магнит - Сеть магазинов 356 3
Альфа-Банк 1338 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2007 2
Яндекс.Такси 281 2
МСП Факторинг 11 2
Дикси - Сеть магазинов 95 2
Auchan Holding - Ашан 176 2
Магнолия - сеть супермаркетов 14 2
Nestle - Нестле 99 2
АТАК - сеть магазинов 393 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 352 2
КурскМаслоПром 1 1
Холидей Классик - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 6 1
Деловые Линии ГК 40 1
Аргос 4 1
UFG Private Equity 28 1
Бристоль - сеть магазинов 19 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 3 1
Мираторг 13 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 5 1
Агропромкомплектация ГК 6 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 42 1
Лудинг - Luding 7 1
СДЭК - CDEK 6 1
Hilton Hotels & Resorts 20 1
X5 Group - Перекресток 284 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1606 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5015 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 1
Wildberries - Вайлдберриз 166 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 59 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2069 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1407 5
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 107 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1324 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 628 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7522 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 99 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 2
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 65 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 302 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 36 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 44 1
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 3 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6827 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2093 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2601 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 69 1
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 43 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 387 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2227 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2397 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 9 3
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 14 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 16 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 33 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 15 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 163 33
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2136 25
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 649 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4975 7
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 59 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30461 6
OpenCertificate - сервис для передачи и хранения всех видов сертификатов и разрешительных документов 6 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3239 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12490 5
УПД - Универсальный передаточный документ 45 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1613 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5598 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 795 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 177 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1142 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 145 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 65 2
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 77 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2385 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 244 2
ЭТрН - электронная транспортная накладная 13 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 331 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1937 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 689 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7299 2
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 25 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 101 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3107 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 140 1
Сервер - Серверные платформы 2056 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 715 1
Мобильное приложение - Mobile app 2549 1
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 5 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 855 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1403 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 130 1
Коннекторы 30 1
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 9 1
Virtual office - Виртуальный офис 84 1
Проверка контрагентов 117 1
Docrobot EXite 22 20
Э-Ком - Exite-Evolution 13 13
Docrobot FactorEx 12 11
Docrobot SignEx 5 5
СКБ Контур - Контур.Диадок 150 4
Docrobot Evolution 4 4
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 158 4
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 4
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 183 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 526 2
КриптоПро СКЗИ CSP 136 2
Ростелеком РЦ ЭДО - Роуминговый центр 2 2
АТОЛ Frontol 23 1
Сбер - E-invoicing ЭДО 67 1
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 1
InfoTeCS - ViPNet CSP 31 1
АТОЛ МаркОфис 1 1
Яндекс Go 58 1
Atlassian Confluence 17 1
AppDynamics Business iQ 4 1
Naumen ITSM365 14 1
СКБ Контур - Контур.EDI 10 1
Ланит - Онланта ClearFuture RightWay 6 1
DTG Granum 2 1
Softline Cloud Services - Softline CloudMaster - Softline Maestro 45 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 7 1
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 1
Microsoft Windows 10 11196 1
Яндекс.Маркет 487 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 926 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 257 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 116 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 170 1
Linux OS 7436 1
Apple macOS 1367 1
Rakuten Viber 469 1
Microsoft Office 3178 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 124 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1480 1
Microsoft Office 365 810 1
Рязанова Юлия 11 11
Кишковский Эдуард 10 10
Шевченко Антон 10 6
Мухарлямов Рашид 6 4
Шифман Эдуард 16 4
Смирнов Александр 50 3
Юрченко Константин 4 3
Аксенов Алексей 7 3
Козлов Сергей 34 2
Дзлиев Артур 2 2
Рощин Алексей 8 2
Богданов Станислав 3 1
Мартиросян Шушаник 6 1
Горбатовский Станислав 15 1
Акопян Алексей 6 1
Горин Родион 1 1
Низамов Максим 2 1
Покровский Кирилл 7 1
Шулейко Даниил 12 1
Фокин Денис 5 1
Аниканова Мария 3 1
Акопьян Артур 23 1
Горянский Павел 19 1
Ефанова Мария 1 1
Романенков Алексей 10 1
Измайлов Александр 1 1
Ершов Ярослав 1 1
Потапенко Дмитрий 14 1
Мороз Виталий 2 1
Туран Марина 1 1
Катасонов Сергей 1 1
Русинова Юлия 21 1
Киричек Алексей 66 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 68 1
Румянцев Антон 47 1
Иванов Александр 82 1
Калинин Александр 121 1
Свиридов Владимир 10 1
Реймер Денис 53 1
Цыбульников Вячеслав 38 1
Россия - Российская федерация - РФ 101073 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31719 8
Европа 9794 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5031 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2054 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11918 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1276 2
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 48 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральск 19 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 36 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 405 1
Россия - ЦФО - Калужская область 746 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12235 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 310 1
Бельгия - Королевство 849 1
Россия - ПФО - Казань 1914 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2512 1
Америка 1946 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44264 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2782 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 873 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5800 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 41 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 780 2
Человеческий фактор 455 2
ящик Пандоры 45 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 62 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1515 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5120 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 441 1
Русский язык 3847 1
ЭПЛ - электронный путевой лист 3 1
Торговля розничная 390 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 389 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 76 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 267 1
Федеральное законодательство 1059 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 762 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 1
Экономический эффект 553 1
Банковский сектор экономики 1100 1
Gartner 3265 2
IDC - International Data Corporation 4567 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2744 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 619 1
CNews SaaS рейтинг 22 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 293 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1118 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 760 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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