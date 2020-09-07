Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Docrobot
Э-Ком
Электронные коммуникации
E-Com
Публикаций - 83, упоминаний - 159
Docrobot упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рязанова Юлия 11 11
|Кишковский Эдуард 10 10
|Шевченко Антон 10 6
|Мухарлямов Рашид 6 4
|Шифман Эдуард 16 4
|Смирнов Александр 50 3
|Юрченко Константин 4 3
|Аксенов Алексей 7 3
|Козлов Сергей 34 2
|Дзлиев Артур 2 2
|Рощин Алексей 8 2
|Богданов Станислав 3 1
|Мартиросян Шушаник 6 1
|Горбатовский Станислав 15 1
|Акопян Алексей 6 1
|Горин Родион 1 1
|Низамов Максим 2 1
|Покровский Кирилл 7 1
|Шулейко Даниил 12 1
|Фокин Денис 5 1
|Аниканова Мария 3 1
|Акопьян Артур 23 1
|Горянский Павел 19 1
|Ефанова Мария 1 1
|Романенков Алексей 10 1
|Измайлов Александр 1 1
|Ершов Ярослав 1 1
|Потапенко Дмитрий 14 1
|Мороз Виталий 2 1
|Туран Марина 1 1
|Катасонов Сергей 1 1
|Русинова Юлия 21 1
|Киричек Алексей 66 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 68 1
|Румянцев Антон 47 1
|Иванов Александр 82 1
|Калинин Александр 121 1
|Свиридов Владимир 10 1
|Реймер Денис 53 1
|Цыбульников Вячеслав 38 1
|Gartner 3265 2
|IDC - International Data Corporation 4567 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2744 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 619 1
|CNews SaaS рейтинг 22 1
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 293 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1118 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172936, в очереди разбора - 1002775.
Создано именных указателей - 68871.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172936, в очереди разбора - 1002775.
Создано именных указателей - 68871.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru