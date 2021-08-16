Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CVV
Card Verification Value
Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы
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Публикаций - 80, упоминаний - 95
CVV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
|The Wall Street Journal 709 1
|Bloomberg 785 1
|Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
|ShowTime - телеканал 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764535, в очереди разбора - 668222.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764535, в очереди разбора - 668222.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru