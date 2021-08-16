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CVV
Card Verification Value
Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы


16.08.2021 Хакерский ресурс прорекламировал себя, слив криминалу данные миллиона взломанных карт 1
23.06.2021 ВТБ составил портрет потенциальной «жертвы» мошенников 1
20.05.2021 В Москве ликвидирован мошеннический колл-центр, работавший под вывеской юридической фирмы 1
18.02.2021 ВТБ внедряет новый уровень защиты клиентов от мошенничества на основе ИИ 1
26.11.2020 Group-IB совместно с Европолом предотвратили ущерб для банков на 40 млн евро 1
19.11.2020 Group-IB вскрыла схему фишинга с использованием легальных доменов 1
11.11.2020 Group-IB предупредила о новой мошеннической схеме с использованием платформы Twitch 1
02.11.2020 Как украли мобильные номера и аккаунты корреспондента CNews и других журналистов. Схема и цены 1
06.10.2020 Group-IB предупреждает о новой мошеннической схеме с использованием бренда Zoom 1
23.09.2020 Что такое личные данные и почему все боятся их потерять? 1
19.08.2020 ESET: киберпреступники снова используют бренд Netflix для атаки на пользователей . 1
19.08.2020 Почему мошенники звонят именно вам и как это прекратить? 3
14.08.2020 ВТБ предупредил о мошенничестве через фиктивные опросы с обещаниями бонусов 1
17.07.2020 ВТБ продолжит выдавать кредиты наличными по телефону 1
08.07.2020 QIWI запустила снятие наличных с виртуальных карт 1
23.04.2020 ВТБ зафиксировал рост активности мошенников на фоне введения режима самоизоляции 1
09.04.2020 Group-IB предупредила об активизации аферы по возврату денег, украденных интернет-мошенниками 2
06.04.2020 Eset: мошенники продолжают наживаться на пандемии 1
01.04.2020 ДИТ Москвы сообщил о росте числа мошенничеств на фоне пандемии COVID-2019 2
20.02.2020 Раскрученная интернет-премия «Лайк года» оказалась схемой с кражей денег у россиян 1
20.02.2020 Премия «Лайк года 2020» награждает фишингом: зафиксирована новая схема мошенничества 1
27.01.2020 В Индонезии при участии Group-IB задержаны киберпреступники, заразившие сотни онлайн-магазинов по всему миру 1
04.01.2020 Советы ZOOM: как не дать украсть деньги с вашего смартфона 1
04.12.2019 Group-IB: рынок финансовых высокотехнологичных преступлений в России сократился на 85% 1
29.11.2019 В России на 85% снизилась киберпреступность против банков 1
05.11.2019 Выставлены на продажу данные клиентов Альфа-банка 1
03.10.2019 В Сбербанке крупнейшая утечка в истории российского банковского сектора 1
17.09.2019 Опасная FANTA: известный Android-троян сменил тактику и «заработал» десятки миллионов рублей на российских пользователях 1
07.08.2019 Альфа-Банк запустил интернет-платежи для цифровых карт 1
22.05.2019 «Лаборатория Касперского»: киберпреступники маскируют зловредов под видео эпизодов «Игры престолов» 1
08.04.2019 В Facebook обнаружился маркетплейс краденых данных и хакерских инструментов на 400 тыс. участников 2
26.03.2019 Apple выпускает банковскую карту без платы за обслуживание, но с кэшбеком 1
27.02.2019 DeviceLock: к телефонным атакам на клиентов Сбербанка причастны инсайдеры 1
07.12.2018 Хакеры нацелились на праздники 1
21.09.2018 «Лаборатория Касперского» зафиксировала вредоносную активность Roaming Mantis на iOS-устройствах 1
05.04.2018 «Доктор Веб»: Более 78 миллионов руб. клиентов Сбербанка под угрозой 1
15.01.2018 В приложении «Промсвязьбанка» появилось бесплатное пополнение с карт сторонних банков 1
06.09.2017 Eset: мошенники собирают данные банковских карт Mastercard 1
21.06.2017 Eset: мошенники воспользовались популярностью Uber 1
05.06.2017 UFS.Travel обновил дизайн приложения «ЖД Билеты» для Android 1

Публикаций - 80, упоминаний - 95

CVV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Group-IB - Группа информационной безопасности 399 12
Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team 49 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
Intervale - Интервейл 45 2
Samsung Electronics 5686 2
ТА505 - хакерская группировка 4 2
Google LLC 7158 2
MoneyTaker - Хакерская группировка 12 2
SilentCards - Хакерская группировка 3 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 37 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 2
ESET 989 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Cisco Systems 2044 1
Newegg 11 1
Magento Inc 26 1
Cisco Talos 29 1
Magecart - Хакерская группировка 9 1
Yandex - Яндекс 4101 1
SAP SE 3216 1
Fortinet 287 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Facebook 3766 1
Лаборатория компьютерной криминалистики 14 1
Yahoo! 1098 1
PayPal 441 1
Adobe Systems 810 1
LG Electronics 1855 1
Sony 2387 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 723 1
Telegram Group 702 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
ЦФЗ ВНДС - Центр Финансовой Защиты 3 3
МДМ Банк 150 2
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 2
British Airways - British Midland International 39 2
Avito - Авито 171 2
Альфа-Банк 1126 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 2
Visa International 1346 2
Pandao 21 1
AliExpress 275 1
Национальное лотерейное Содружество 1 1
Ticketmaster 5 1
Uber 257 1
Qiwi 783 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Aviasales - Jetradar 47 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
FILA 3 1
Uber Technologies 258 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Western Union 87 1
Royal Dutch Shell - Шелл 72 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 82 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 5 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 12
Фишинг - Phishing 97 6
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 545 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 4
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 61 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 2
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 19 2
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 388 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 2
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 2
FastCash - метод хищения 3 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 1
Honeypot - приманка для злоумышленников - CyberTrap 11 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
JavaScript-сниффер - JS-сниффер 7 1
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 29 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Caller ID number - Caller identification 29 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 425 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Google Android 10751 12
Apple iOS 5742 7
ВТБ Онлайн 137 4
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
MasterCard MoneySend 39 3
Group-IB Hi-Tech Crime Trends 10 3
WhatsApp Messenger 654 2
JavaScript - Язык программирования 631 2
Apple Pay 385 2
VK - Mail.ru Одноклассники 858 2
Google Android Package Kit - APK 43 2
Apple - App Store 2198 2
Apple Mac 1460 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
Apple News 11 1
Qiwi Кошелек 154 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 1
Group-IB THI - Group-IB Threat Hunting Intelligence 5 1
Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 1 1
SAP Mobile Platform 28 1
Google Calendar - Google Календарь 43 1
Sony Xperia 113 1
Apple macOS 927 1
ВТБ Мультибонус 14 1
MasterCard SecureCode 40 1
Microsoft Windows Live Hotmail 96 1
Trivago - сервис по поиску отелей и сравнения цен на них 6 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 6 1
Apple iPad 3263 1
Visa Verified By Visa 33 1
Digital Security ERPScan Security Scanner for SAP - ЕРПскан 9 1
Google Android Accessibility Service 10 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 1
Kaspersky Internet Security 289 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 243 1
Google Gmail 606 1
Оганесян Ашот 58 3
Калинин Александр 95 3
Каргалев Ярослав 11 3
Смирнова-Крелль Оксана 49 2
Миркасымов Рустам 7 1
Зенкин Денис 104 1
Bittner Mike - Биттнер Майк 1 1
Синенко Роман 5 1
Ishimaru Suguru - Ишимару Сугуру 2 1
Jones Craig - Джонс Крейг 3 1
Окороков Виктор 2 1
de Groot Willem - де Грот Виллем 3 1
Рудычева Наталья 81 1
Колмаков Андрей 1 1
Оськин Алексей 21 1
Елагин Алексей 4 1
Большев Александр 3 1
Греф Герман 205 1
Klijnsma Yonathan - Клинсма Йонатан 1 1
Тюрин Алексей 13 1
Зуев Илья 3 1
Матвеева Веста 2 1
Хренов Сергей 25 1
Благинин Евгений 4 1
Palmer Nicholas - Палмер Николас 3 1
Бутов Алексей 2 1
Дитятьев Алексей 4 1
Захаров Юрий 13 1
Кулик Вадим 113 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Steve Jobs - Стив Джобс 708 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 4
Украина 3374 4
Германия - Федеративная Республика 3648 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 3
Индия - Республика 2175 3
Кения - Республика 61 2
Мальта - Республика 69 2
Бразилия - Федеративная Республика 1128 2
Европа 3766 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Азия - Азиатский регион 1519 2
Австралия - Австралийский Союз 1127 2
США - Калифорния 974 1
Индонезия - Республика 385 1
Казахстан - Республика 2637 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Япония 2792 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
США - Купертино 206 1
Новая Зеландия 292 1
Северная Америка 1413 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
Великобритания - Лондон 823 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Венгрия 293 1
Италия - Итальянская Республика 1392 1
Ближний Восток 1475 1
Африка 1491 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
США - Нью-Йорк 1096 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 3 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Спам - Spam 101 1
БАД - Биологически активные добавки к пище 13 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 25 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
The Wall Street Journal 709 1
Bloomberg 785 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
ShowTime - телеканал 13 1
RiskIQ 8 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
Лайк года - премия 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764535, в очереди разбора - 668222.
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